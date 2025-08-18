Ставка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?

Лига Кальчо возвращается на стадионы и телеэкраны 23 августа, когда итальянская футбольная кухня побалует публику сразу четырьмя блюдами: «Сассуоло» — «Наполи», «Дженоа» — «Лечче», «Рома» — «Болонья» и «Милан» — «Кремонезе».

Гонка за скудетто

«Наполи» и «Интер» в последних трех сезонах Серии А устроили забег за золотыми медалями, поочередно передавая друг другу эстафетную палочку. В минувшей кампании итальянского первенства она осталась в руках неаполитанцев, ощутивших на себе магию первого сезона Антонио Конте.

Удастся ли 56-летнему специалисту закрепить успех, повторив эпоху доминирования на Апеннинском полуострове «Ювентуса» с ним во главе, либо случится постепенный регресс, как у его послечемпионского «Челси»? Козырем в рукаве Антонио оказалось отсутствие «Наполи» в еврокубках в розыгрыше 2024/2025, позволившее всецело сконцентрироваться на внутренних баталиях, в то время как главный конкурент «Интер» гнался за трофеем Лиги чемпионов.

Теперь же «адзурри» придется разрываться на несколько фронтов, что не всегда удачно заканчивается для команд Конте. Руку помощи итальянскому наставнику для решения задач как на просторах Италии, так и Европы протянул Аурелио Де Лаурентис, в отношениях с которым, как казалось, на финише минувшей кампании у Антонио пробежала кошка. Президент неаполитанцев вновь щедро и весьма грамотно распоряжается средствами для усиления состава клуба.

Немногим просевший с отъездом Хвичи Кварацхелии левый фланг атаки «Наполи» укрепил за счет покупки у ПСВ за 25 млн евро Ноа Ланга, который разрывал на полях прошлогодней Эредивизи, оформив 11+10 в двадцати девяти матчах.

Ноа Ланг globallookpress.com

При этом нидерландский вингер не самый дорогостоящий трансфер команды — пальму первенства занял центрдеф «Болоньи» Сам Бекема, обошедшийся в 31 млн евро. Помимо него в оборонительную линию «адзурри» приехал Лука Марьянуччи за 9 млн евро, ранее защищавший цвета «Эмполи».

На правах аренды «партенопейцы» забрали голкипера Ваню Милинковича-Савича из «Торино» и нападающего Лоренцо Лукку из «Удинезе». Гениальную сделку провернул Де Лаурентис, убедив главного дирижера атак последних лет «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне сделать выбор в пользу Неаполя. Для 34-летнего полузащитника, списанного со счетов в АПЛ, переезд в Италию выглядит неплохой перспективой доказать, что его мастерство по-прежнему на высоком уровне.

Заработать «Наполи» удалось на трансферах бунтаря Виктора Осимхена («Галатасарай», 75 млн евро), Джакомо Распадори («Атлетико», 22 млн евро), Натана («Бетис», 9 млн евро), Элиа Каприле («Кальяри», 8 млн евро) и Джанлуки Гаэтано («Кальяри», 6 млн евро).

«Интер» перегорел в погоне за всеми титулами, оставшись ни с чем, в том числе, в итальянском первенстве. Симоне Индзаги смело заявлял о «требле», однако самоуверенность погубила его и, понимая, что больше из этого проекта он ничего не выжмет, наставник сменил Милан на саудовский Эр-Рияд.

Обхаживания сверкнувшего в «Комо» Сеска Фабрегаса не увенчались успехом, и боссы «нерадзурри» пошли на авантюру, пригласив на тренерский мостик легенду клуба Кристиана Киву. 44-летний специалист долгое время находился в структуре «Интера» по завершении карьеры игрока, возглавляя молодежные команды миланцев.

Кристиан Киву globallookpress.com

К самостоятельной деятельности он приступил лишь в феврале 2025, получив работу в «Парме». Под руководством Киву «крестоносцы» превратились из безрассудного коллектива в одну из наиболее стабильных и неуступчивых команд, благодаря чему сохранили прописку в элите. Как можно понять по начальному этапу тренерской деятельности Кристиана, он ставит результат превыше яркой игры, но, не исключено, что, получив в свое распоряжение более мастеровитых исполнителей в «Интере», гармония настанет в обеих компонентах.

Повышать квалификацию в стан «нерадзурри» вместе с Киву отправился форвард «Пармы» Анж-Йоан Бонни, обошедшийся клубу в 23 млн евро. Аналогичная сумма отправилась на счет «Марселя» за левого вингера Луиса Энрике, которому предстоит делить бровку с многозадачным Федерико Димарко.

Луис Энрике globallookpress.com

Позиция опорного полузащитника в связи с летним демаршем Хакана Чалханоглу нуждалась в остром усиление, поэтому «Интер» без лишних раздумий согласился расстаться с 14 млн евро за хавбека загребского «Динамо» Петара Сучича. Также вице-чемпионы Италии выкупили контракт Николы Залевского у «Ромы» за 6,3 млн евро, интерес к чьей персоне уже проявляет «Аталанта».

Официально расположение «ломбардийцев» покинули опорник Александар Станкович («Брюгге», 9,5 млн евро), правый вингер Тейджон Бьюкенен («Вильярреал», 9 млн евро), вратарь Филип Станкович («Венеция», 1,5 млн) и форвард Мартин Сатриано («Ланс», 5 млн евро). Помимо последнего линия нападения «Интера» не досчитается Марко Арнаутовича, сдержавшего слово перед Синишей Михайловичем и подписавшего соглашение с «Црвеной Звездой», и Хоакина Корреа, окончательно перебравшегося в «Ботафого».

Претензии на топ-3 и зону еврокубков

Клаудио Раньери, реанимировавший «Рому» и едва не затянувший в квартет сильнейших по итогам сезона 2024/2025, сложил полномочия главного тренера и перебрался на административную должность. Как управленец, мэтр итальянского футбола провел успешные переговоры с Джан Пьеро Гасперини, передав тому ключи от Рима.

Желто-красная половина столицы Италии перемещается в эпоху тоталитаризма, ведь еще в «Аталанте» 67-летний специалист зарекомендовал себя требовательным менеджером, проповедующим изнурительные тренировки и не церемонящимся с неугодными ему игроками, хотя и любимчики, если они вообще были, крайне редко получали лестные слова. Вот только жесткий подход все-таки принес плоды в Бергамо, и Гасперини выстроил крепкий коллектив за девять лет — в Риме публика моментально требует хлеба и зрелищ, поэтому ускориться ему придется, иначе приговором станет палец вниз и изгнание.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Помочь адаптироваться обеим сторонам друг к другу может единый взгляд на тактические построения: как для Джан Пьеро, так и для прошлогодней «Ромы» базовой схемой была 3-4-2-1. Наряду с этим состав «джаллоросси» требует капитального ремонта, на который Гасперини получил карт-бланш.

Стая «волков» пополнилась правым защитником «Фламенго» Уэсли, долгое время обхаживаемым «Зенитом» и оказавшемся в Италии за 25 млн евро, хавбеком «Ланса» Нейлом Эль-Айнауи за 23,5 млн евро, нападающим «Брайтона» Эваном Фергюсоном и центрбеком «Вероны» Даниеле Гиларди — последние арендованы у своих клубов.

«На выход» отправились левый защитник Самуэль Даль («Бенфика», 9 млн евро), полузащитники Энцо Ле Фе («Сандерленд», 23 млн евро), Никола Залевский («Интер», 6,3 млн евро) и Леандро Паредес («Бока Хуниорс», 3 млн евро). Покорять турецкую Суперлигу на правах аренды уехали два наконечника атак: Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир») и Тэмми Абрахам («Бешикташ»).

Волна тренерских перестановок накрыла противоположный римский лагерь, где остались недовольны седьмым местом Марко Барони, который теперь попытает счастья у руля «Торино». Благо, в быстром наборе руководства «Лацио» остался телефонный номер Маурицио Сарри, находящегося немногим более года в творческом отпуске.

Наследник футбола Арриго Сакки давно запатентовал собственную модель, названную «саррибол», в основе которой лежит контроль происходящего на поле, причем безумный процент владения мячом абсолютно не обязателен, необходимо лишь предугадывать большинство возможных игровых эпизодов. Думаем, что длительное отсутствие Маурицио за пределами профессиональной деятельности не заставило его пересмотреть подход, возможны только небольшие коррективы.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Скучать публику колоритный специалист точно не заставит, и уже в первом интервью после возвращения в стан «бьянкочелести» он небезосновательно уколол руководство команды. По словам Сарри, президент «Лацио» Клаудио Лотито в ходе переговоров утаил информацию о запрете на совершение трансферов этим летом, наложенную COVISOC (Комиссия по надзору за футбольными клубами) в связи с невыполнением финансовых требований.

Ограничиваться «орлам» пришлось за счет активации опции о выкупе игроков, проведших прошлый сезон в Риме на правах аренды. Среди них опорник «Ювентуса» Николо Ровелла (17 млн евро), атакующий полузащитник «Хатайспора» Фисайо Деле-Баширу (3,5 млн евро), центрдеф «Марселя» Самюэль Жиго (500 тысяч евро), левые защитники «Арсенала» Нуну Тавареш (5 млн евро) и «Ювентуса» Лука Пеллегрини (4 млн евро).

Чемоданы из Рима собрали правый вингер Лум Чауна, пополнивший ряды «Бернли» за 15 млн евро, и центрбек Николо Казале, чей контракт выкупила «Болонья» за 6,5 млн евро.

Прогнозы и ставки на Серию А

Эксперименты «Милана» с португальским вектором развития остались позади, и Сержиу Консейсау, как и его предшественник Паулу Фонсека, оказался довольно быстро за бортом. Новомодные специалисты не заставили нынешних «россонери» играть красиво, поэтому в дальнейшем векторе развития правящая верхушка отдала предпочтение не зрелищности, а результату.

Синонимом этого слова в Италии является только одна фамилия — Аллегри, который последний год восстанавливался после наступившей стадии выгорания в «Ювентусе». Правда вернулся Массимилиано, возможно, даже в более наэлектризованную обстановку, так как проблем в «Милане» накопилось немало. За одиннадцать лет отсутствия итальянского наставника клуб пережил и падения, и подъемы, но в минувшем сезоне свернул на извилистую дорожку, приведшую снова к фиаско.

58-летний специалист сходу устроил встряску состава, акцентируя внимание на центральной зоне и оборонительной линии команды. Первую укрепили с помощью сплава молодости и опыта, заполучив 23-летних опорников Ардона Яшари («Брюгге», 36 млн евро) и Самуэле Риччи («Торино», 23 млн евро), и бесплатно подписав 39-летнего Луку Модрича из мадридского «Реала».

Хорватский полузащитник, несмотря на возраст, видится полезной опцией для «Милана», которому так не хватает настоящего лидера как на поле, так и в раздевалке. Вдобавок, несмотря на возраст, Модричу, обладающему как атакующими, так и оборонительными навыками, по силам выполнять роль меццалы в рядах «россонери».

Лука Модрич globallookpress.com

Обескровленные фланги и центр защиты после продаж Тео Эрнандеса в «Аль-Хиляль» за 25 млн евро, Эмерсона Рояла во «Фламенго» за 9 млн евро и Малика Тшау в «Ньюкасл» за 35 млн евро «россонери» насытили приобретениями Первиса Эступиньяна («Брайтон», 17 млн евро), Захари Атекаме («Янг Бойз», 10 млн евро) и Кони Де Винтера («Дженоа», 20 млн евро).

Наиболее болезненно для «дьяволов» смотрится потеря дирижера атак команды Тиджани Рейндерса, которого «Манчестер Сити» оценил в 55 млн евро. За «горожан» нидерландец сразу подтвердил реноме мастеровитого исполнителя, записав на счет 1+1 в дебютной встрече Английской Премьер-лиги.

«Аталанте», целиком и полностью зависимой от Джан Пьеро Гасперини, придется пережить довольно непростую перестройку, которая не обещает закончиться хэппи-эндом. Представители бергамасков сделали довольно неоднозначный выбор в пользу Ивана Юрича, чей прошлый сезон состоял из череды провалов.

Сперва его выгнали из «Ромы» всего спустя пару месяцев работы, затем он утонул вместе с «Саутгемптоном» в АПЛ, чьи боссы не выдержали жалкого зрелища и в апреле отправили хорвата на вольные хлеба. Удручающий послужной список Юрича заставляет тиффози «Аталанты» хвататься за сердце, однако настолько ли все печально?

Иван Юрич globallookpress.com

Иван, который, к слову, является учеником Гасперини, довольно качественно работал в жившем по средствам «Торино», но планку выше пока не покорил. 49-летний наставник — прагматик, для которого на первом плане стоит лишение противостоящей команды свежего воздуха, его подопечные обязательно должны перебегать и перебороть оппонентов, пусть даже в ущерб качеству футбола. Если нужно поставить автобус у ворот, то Юрич без особых раздумий воспользуется этой возможностью.

Восторженных откликов данная модель тренера среди поклонников «черно-синих» вызывает крайне мало, тем не менее правильно организованная игра от обороны имеет право на существование. Спокойной жизни Ивану в Бергамо никто не гарантирует, и нервов ему в начале добавляет один из лидеров команды Адемола Лукман, бойкотирующий тренировки из-за отказа клуба отпустить его в «Интер».

Пока судьба нигерийца находится в подвешенном состоянии, подтвержденными остаются следующие потери «Аталанты»: голкипер Хуан Муссо («Атлетико», 3 млн евро), центрбек Рафаэл Толой («Сан-Паулу», свободный агент), левый защитник Маттео Руджери («Атлетико», 17 млн евро), полузащитники Мишель Адопо («Кальяри», 3,8 млн евро) и Хуан Куадрадо («Пиза», свободный агент), центрфорварды Роберто Пикколи («Кальяри», 12 млн евро) и Матео Ретеги («Аль-Кадисия», 68,25 млн евро).

Сменили прописку на Бергамо центрдеф Одилон Коссуну из «Байера» за 20 млн евро, вингер Камалдин Сулемана из «Саутгемптона» за 17 млн евро, левый защитник Хонест Аханор из «Дженоа» за 17 млн евро, атакующий полузащитник Лазар Самарджич из «Удинезе» за 14,8 млн евро, центрхав Марко Брешианини из «Фрозиноне» за 10 млн евро и вратарь Марко Спортьелло из «Милана» за 1 млн евро.

Тренд с рокировками на тренерском мостике, на удивление, не поддержал «Ювентус», чья революция под началом Тьяго Мотты быстро захлебнулась и пришлось обратиться к более прагматичному Игору Тудору. Хорватский специалист затянул «старую синьору» в лигочемпионовскую зону и получил кредит доверия, хотя попытки договориться с Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини были, но оба наставника ответили отказом.

Пертурбации произошли в управляющей структуре «бьянконери» — спортивному директору Кристиано Джунтоли, получившему слишком много рычагов власти и лишь отчасти справившемуся с обязанности (залатал дыры в бюджете после года отсутствия в еврокубках), указали на дверь. Кресло генерального директора отошло к Дамьену Комолли, ранее занимавшему пост президента французской «Тулузы».

Именно ему поручили вести «Ювентус» на вершину и вернуть в ДНК амбициозность, ведь для столь великого клуба стыдно радоваться попаданию в топ-4, которое ранее воспринималось будничным событием. Напрямую Комолли будет подчиняться Джорджо Кьеллини, получивший повышение по карьерной лестнице, — теперь экс-защитник «старой синьоры» и сборной Италии выполняет функции директора по футбольной стратегии команды.

Трансферная кампания «зебр» по большей части направлена на заключение полноценных соглашений с игроками, ранее числящимися в статусе арендованных. «Ювентус» выкупил Франсишку Консейсау у «Порту» за 32 млн евро, Николаса Гонсалеса у «Фиорентины» за 28,1 млн евро, Ллойда Келли у «Ньюкасла» за 17,2 млн евро, Пьера Калюлю у «Милана» за 14,3 млн евро и Микеле Ди Грегорио у «Монцы» за 14,3 млн евро.

Франсишку Консейсау globallookpress.com

Впервые в Турин прибыли правый защитник Жоау Мариу, приобретенный у «Порту» за 12,6 млн евро, и один из лучших снайперов французской Лиги 1 Джонатан Дэвид, доставшийся на правах свободного агента. 25-летний канадец рассматривается как альтернатива сбавившему обороты Душану Влаховичу, чье будущее в «Ювентусе» покрыто туманом.

Обратный билет достался Николо Ровелле («Лацио», 17 млн евро), Алберту Коште («Порту», 15 млн евро), Николо Фаджоли («Фиорентина», 13,5 млн евро), Сэмюэлю Мбангюла («Вердер», 10 млн евро), Луке Пеллегрини («Лацио», 4 млн евро), Хансу Николусси-Кавилье («Венеция», 3,5 млн евро) и Тимоти Веа («Марсель», аренда).

Борьба в подвале таблицы

«Сассуоло», погрязший на дно чемпионата Италии 2023/2024, оперативно справился с возвращением в элиту, выиграв Серию В. Творцом триумфа «нероверди» смело назвали Фабио Гроссо, отдавшего предпочтение вертикальному футболу с явным креном в атаку — на счету его подопечных 78 голов в тридцати восьми матчах второго итальянского дивизиона.

Вот только за плечами 47-летнего тренера крайне мало опыта на просторах Лиги Кальчо: всего три матча в качестве рулевого «Брешиа» в сезоне 2019/2020. К тому же, во всех поединках он потерпел поражения с общим счетом 0-10. Далее Гроссо работал в «Сьоне», «Фрозиноне» и «Лионе», но особо звезд нигде не хватал.

Прорыв случился, как можно понять, с «Сассуоло» и закрепить его в чемпионате Италии для Фабио — задача со звездочкой. Рассчитывать он может на помощь Доменико Берарди, который не бросил родную команду в трудный момент и продолжает занимать важнейшую роль в комбинационной игре «Сассуоло» на финальной трети поля.

Доменико Берарди globallookpress.com

Под Серию А Гроссо привезли сразу четверых центральных защитников: Тарика Мухаремовича из молодежки «Ювентуса» за 3 млн евро, Джея Идзеса и Фали Канде из «Венеции» за 8 млн евро и 3 млн евро соответственно, Себастьяна Валюкевича из «Торино» на правах аренды. Список арендованных также пополнили центрхав Исмаэль Коне («Марсель»), вингер Алю Фадера («Комо») и голкипер Ариянет Мурич («Ипсвич Таун»).

Освободили раздевалку команды левый вингер Эмиль Сейде («Русенборг», 1,5 млн евро), опорники Урош Рачич («Арис» Салоники, 3 млн евро) и Андрей Маргинян («Динамо» Бухарест, 450 тысяч евро), центральный полузащитник Педро Обианг («Монца», свободный агент), правый защитник Джереми Тольян («Леванте», свободный агент).

Неожиданным гостем Лиги Кальчо оказалась «Пиза», запрыгнувшая в высший итальянский эшелон впервые за тридцать четыре года. Чудо в Тоскане удалось совершить Филиппо Индзаги, чей конек поднимать команды на уровень выше как из Серии В, так и Серии С.

Календарь и таблица Серии А

Однако заходы в элитный дивизион для 52-летнего наставника оборачивались ранее катастрофами, видимо, менеджмент «Пизы» решил не рисковать и расстался с ним до начала сезона. Индзаги проследовал в любимую для себя стихию и принялся вытягивать «Палермо» из Серии В.

Преемником Филиппо у руля «черно-синих» стал другой легендарный итальянский нападающий — Альберто Джилардино, чья история в «Дженоа» закончилась плачевно. Генуэзцы вошли в штопор в первой половине итальянского первенства 2024/2025, побывав даже в зоне вылета, и увольнение тренера не заставило себя долго ждать.

Альберто Джилардино globallookpress.com

Перед Джилардино в «Пизе» поставлена единственная цель — удержать на плаву новичка в Серии А. Инвестиции для этого готов вкладывать уроженец Москвы Александер Кнастер, владеющий 75 процентами акций клуба.

Среди покупок «черно-синих» следует выделить полузащитника Исака Вурала («Фрозиноне», 4,5 млн евро), форварда Хенрика Мейстера («Ренн», 4 млн евро), вратаря Симоне Скуффета («Кальяри», 900 тысяч евро) и защитника Матеуса Лусуарди («Фрозиноне», 500 тысяч евро). Бесплатно «Пизе» достался многоопытный латераль Хуан Куадрадо, выигрывавший шесть раз скудетто в форме «Ювентуса» и «Интера».

«Кремонезе» вырвал путевку в Серию А в двухматчевом противостоянии у «Специи», проведя две последние кампании во второй лиге Италии. Как и у «Пиза», в стане «тигров» с повышением в классе произошла смена наставника — Джованни Строппа предпочел «Венецию», а его место занял Давиде Никола, меняющий в тренерской карьере клубы, как перчатки.

«Кремонезе» — «Палермо» globallookpress.com

52-летний специалист, в большинстве случаев, задерживается на новом месте не дольше года и, не сложно догадаться, что происходит это из-за невзрачных результатов, которых он добивается. К примеру, с «Кальяри» в сезоне Лиги Кальчо 2024/2025 Никола финишировал всего пятнадцатым, оторвавшись от зоны вылета на пять баллов.

Зависнуть внизу таблицы ему, скорее всего, придется с «Кремонезе», который из усилений полагается на исполнителей Серии Б либо игроков, не пригодившихся ведущим клубам Серии А. К ним относятся арендованные вингер Алессио Дзербин из «Наполи», полузащитник Варрен Бондо и правый защитник Филиппо Терраччано, принадлежащие «Милану».

Претенденты на золотую бутсу

Лучший снайпер прошлого розыгрыша чемпионата Италии Матео Ретеги променял возможность дальнейшего продвижения по карьерной лестнице на обещанные саудовской «Аль-Кадисией» богатства, поэтому награда точно сменит своего владельца в грядущем сезоне.

Вторым в списке расположился Мойзе Кин, расправивший крылья при Раффаэле Палладино в «Фиорентине». Итальянский форвард остановился в шаге от отметки в двадцать забитых мячей и, несомненно, постарается преодолеть барьер в кампании 2025/2026. Правда, бомбардирские подвиги ему предстоит совершать уже под чутким контролем Стефано Пиоли, сбежавшего из «Аль-Насра» во Флоренцию.

Мойзе Кин globallookpress.com

Лаутаро Мартинес явно хочет забыть минувшее первенство, как страшный сон — лишь двенадцать голов стали вершиной айсберга в провальных выступлениях аргентинца. Одеяло в атаке «Интера» перетянул на себя Маркус Тюрам, опередивший партнера по команде на два результативных удара. Складывается впечатление, что гонка между ними лишь наберет обороты как внутри «нерадзурри», так и на полях Италии.

Бросить перчатку освоившимся в Серии А голеадорам готов новобранец «Ювентуса» Джонатан Дэвид, известный своими феериями во французской Лиге 1. Канадец в последних трех сезонах чемпионата Франции за «Лилль» стабильно отправлял в сетку ворот оппонентов более пятнадцати мячей — лучший его показатель 24 гола в розыгрыше 2022/2023.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Кроме того, на Апеннинский полуостров прибыла старая гвардия в лице Чиро Иммобиле, заключившего годичный контракт с «Болоньей». 35-летний нападающий всего за год перенасытился баталиями турецкой Суперлиги, где защищал цвета «Бешикташа».

Стороны по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение — приятным бонусом для Иммобиле послужила компенсация в размере 2,6 млн евро. Чиро держал марку в расположении «черных орлов», отметившись пятнадцатью забитыми мячами в чемпионате Турции и финишировав в семерке ведущих снайперов.

Следом за ним с четырнадцатью автографами расположился Эдин Джеко, чья двухгодичная сказка в «Фенербахче» подошла к концу. Как и Иммобиле, босниец решил вспомнить молодость, перебравшись в хорошо знакомую ему Серию А, где он играл за «Рому» и «Интер».

Следующей гаванью Джеко выбрал Флоренцию, подписав с местной «Фиорентиной» контракт до лета 2026. Таким образом у Мойзе Кина возник неожиданный конкурент за место в старте, ведь в свои тридцать девять Эдин вовсе не растерял голевое чутье и собирается пошуметь за «фиалок» в чемпионате Италии.