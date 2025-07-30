Траффорд против Эдерсона. Кто должен быть первым номером «Манчестер Сити»?

все знал заранее. За два года до того, как он бросил знаменитый взгляд в сторону Дональда Трампа во время вручения Кубка мира среди клубов, он уже становился вирусным героем — из-за своей реакции в концовке финала молодежного Евро.

Это был последний момент матча между Англией и Испанией (до 21 года), когда Палмер сидел на скамейке рядом с Имилом Смит-Роу и наблюдал, как Джеймс Траффорд выходит один на один с Абелем Руисом — пенальти был назначен после просмотра VAR.

Именно отклоненный удар со штрафного в исполнении Палмера подарил Англии преимущество, и теперь испанцы могли сравнять счет в компенсированное время и перевести игру в овертайм. Но Палмер, который с детства знал Траффорда по академии «Ман Сити», чувствовал, чем все закончится.

— «Спорим, он отобьет. Смотри. Это мой парень», — сказал он.

И когда Траффорд справился сначала с ударом Руиса, а затем и с добиванием Аймара Ороса ногами, Смит-Роу повернулся к Палмеру и воскликнул:

— Коул! Ты же сказал!

— Ты вообще понимаешь, насколько он крут? Ты понимаешь, какой он? — ответил Палмер.

Сборная Англии U-21 globallookpress.com

Тогда в «Сити», возможно, этого еще не понимали — клуб только что одобрил его переход в «Бернли». Или, точнее, не считал Траффорда полностью готовым к первому составу. Однако на всякий случай в контракт была включена опция обратного выкупа: если кто-то сделает предложение, «Сити» сможет его повторить.

И вот недавно «Ньюкасл» сделал ставку на Траффорда — и в Манчестере пришлось принимать решение. Клуб воспользовался своим правом и вернул вратаря, который покидал «Этихад» в 2023-м, так и не дебютировав за первую команду.

Теперь у Пепа Гвардиолы — следующий важный выбор: кто начнет сезон 2025/26 в воротах? Вернувшийся Траффорд или проверенный временем Эдерсон?

Стандарты, бьющие рекорды

Джеймс Траффорд присоединился к академии «Манчестер Сити» в 2015 году, когда ему было всего 12 лет. А уже в 2021-м начал искать путь к взрослому футболу за пределами клуба: сначала уехал в аренду в «Аккрингтон Стэнли» из Лиги 1, а в январе следующего года перебрался в «Болтон Уондерерс» — также в третий по силе дивизион.

Там он задержался еще на сезон, после чего совершил резкий скачок на два уровня вверх и подписал контракт с «Бернли», который под руководством легендарного капитана «Сити» Венсана Компани как раз вернулся в Премьер-лигу.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

Дебют Траффорда в АПЛ пришелся на матч против родного «Сити» — поражение 0:3 стало прологом к сложному сезону как для «Бернли», так и для самого вратаря. Под конец кампании он уступил место в воротах Ариянету Муричу. Переломным моментом стала неудачная передача в игре против «Кристал Пэлас», после которой удаление получил Джош Браунхилл. Это стало последней каплей для Компани.

После вылета «Бернли» в Чемпионшип, Мурич перебрался в «Ипсвич Таун», а Траффорд остался и начал отстраивать свою репутацию заново. Именно во втором дивизионе он стал настоящей легендой для болельщиков клуба.

В январе он отбил два пенальти в одном матче против «Сандерленда». В феврале — преодолел отметку в 1000 минут без пропущенных голов. А в марте установил рекорд Чемпионшипа, оформив 12-й подряд «сухой» матч.

Сезон «Бернли» завершил с невероятными 16 пропущенными мячами — прежний рекорд составлял 20. Траффорд при этом провел все игры, кроме одной.

Пятнадцатилетний антирекорд

Пока Траффорд творил чудеса в Чемпионшипе, в его бывшем клубе не утихали вратарские проблемы. «Манчестер Сити» пропустил 44 мяча в Премьер-лиге — худший показатель команды за последние 15 лет. Во многом ответственность за это легла на плечи Эдерсона.

После провального матча с «Фейеноордом» в ноябре, где он оказался причастен ко всем трем пропущенным голам в неожиданной ничьей 3:3, бразилец лишился места в составе почти на три недели. Но и в матче с «Ювентусом», вернувшись в рамку, он снова выдал неудачное выступление.

Фрагмент матча «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» globallookpress.com

В оправдание Эдерсону можно сказать, что и его сменщик Штефан Ортега не блистал. За 10 матчей в чемпионате Германии он пропустил 17 мячей, а команда при этом выиграла всего трижды.

Гвардиола подверг немца жесткой критике после матча с «Брентфордом», где Ортега допустил два гола в концовке, а затем и вовсе пропустил пять от «Арсенала». Сезон он завершил на мажорной для соперников ноте — проигрышем в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас», хотя конкретно к голу в той игре претензий к нему не было.

После возвращения Траффорда ожидается уход Ортеги — и это означает, что именно Эдерсон останется главным конкурентом англичанина за позицию первого номера в следующем сезоне.

Штефан Ортега globallookpress.com

При этом слухи об уходе бразильца продолжаются с лета 2024 года, когда он всерьез задумался о трансфере в Саудовскую Аравию, получив выгодное предложение. Тогда Гвардиола убедил его остаться, но нынешним летом появились сообщения об интересе со стороны «Наполи» и «Галатасарая».

По информации GOAL, конкретных предложений «Сити» так и не получил, а сам Эдерсон во время Клубного чемпионата мира назвал слухи о своем уходе «фейковыми новостями».

Ситуация, которая устраивает всех

Спекуляции вокруг будущего Эдерсона, скорее всего, не утихнут — он вступает в последний год контракта с «Манчестер Сити». Вратарю исполнится 32 года уже на следующий день после стартового матча сезона против «Вулверхэмптона».

Но теперь его конкуренция — не опытный Ортега, а амбициозный Траффорд, на девять лет младше и находящийся на пороге своих пиковых лет.

Во многом нынешняя ситуация удобна для всех сторон. Эдерсон может начать сезон в статусе основного вратаря, но будет чувствовать дыхание Траффорда за спиной — молодого, голодного, готового занять его место при первых же сбоях.

И если клуб и бразилец не договорятся о продлении контракта, Эдерсон сможет свободно выбрать новый клуб по окончании сезона. К тому моменту Траффорд будет уже на ступень выше — и готов окончательно взять эстафету.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

Но Траффорд не возвращался в «Сити», чтобы греть скамейку — даже на один сезон. Он известен своей уверенностью в себе и считает, что уже сейчас достоин быть номером один.

У него никогда не было проблем с тем, чтобы вслух говорить о своем уровне — после победы «Бернли» над «Уотфордом» в прошлом сезоне он прямо заявил в эфире ITV: «Я знаю, что я вратарь мирового класса».

И за последний год он это подтвердил. Несмотря на то что выступал дивизионом ниже, Траффорд показывал игру гораздо более высокого уровня, чем Эдерсон.

Надежность на линии ворот

Малое количество пропущенных мячей — не только заслуга обороны «Бернли», хотя и это сыграло свою роль. Джеймс Траффорд действительно демонстрировал высший класс. В прошлом сезоне он отразил 85 из 103 ударов в створ (85%). Для сравнения: Эдерсон справился лишь с 53 из 78 (69,2%).

Даже в более тонких статистических показателях Траффорд оказался впереди. По метрике post-shot xG minus goals (ожидаемые голы после удара минус реально пропущенные мячи) от Opta, которая показывает, сколько мячей вратарь фактически спас, у Траффорда результат составил +11,8. У Эдерсона — +5,0.

Конечно, стоит учитывать разницу в уровне между Премьер-лигой и Чемпионшипом, но даже с поправкой на это данные указывают: в прошлом сезоне Траффорд был более надежным именно как шот-стоппер.

Что касается игры на выходах, здесь у них примерно равные показатели. Но в компонентах, где Эдерсон традиционно силен, он по-прежнему впереди. В среднем за 90 минут он совершал 1,90 оборонительных действия за пределами штрафной, выходя в среднем на 17,5 ярда от ворот. У Траффорда — 1,11 действий и средняя дистанция 14,2 ярда.

Эдерсон сохраняет преимущество в игре ногами и чтении эпизодов за пределами штрафной. Но по отраженным ударам Траффорд уже сейчас выглядит предпочтительнее.

Разный уровень в игре ногами

В распределении мяча Эдерсон по-прежнему остается вне конкуренции. Если его способность выходить из-под прессинга с помощью коротких передач уже никого не удивляет, то главное оружие бразильца — стремительный переход в атаку за счет дальних передач.

Эдерсон globallookpress.com

Как говорил Петер Шмейхель в интервью GOAL в прошлом году: «Когда "Сити" ведет, и соперники начинают высоко прессинговать, Эдерсон становится убийственно опасен. У него есть пас, который разрезает всю команду. Я говорю не только о 50-ярдовых передачах, а даже о 12-ярдовой передаче по центру — одной такой он обходит четверых-пятерых соперников. Я такого больше ни у кого не видел».

В прошлом сезоне Эдерсон отдал четыре результативные передачи в АПЛ — всего у него теперь семь голевых передач, и это рекорд для вратарей Премьер-лиги. Его точность дальних (от 40 ярдов) передач составила 46% — худший показатель с 2021 года, но все равно гораздо выше, чем у Траффорда (25,8%).

Интересно, что именно Траффорд чаще играл длинно: 27,1% всех его передач были длинными, тогда как у Эдерсона — лишь 17,5%. Англичанин также чаще выносил мяч далеко вперед — 68,7% ударов от ворот уходили далеко, в то время как у бразильца — только 23,4%.

В коротких передачах оба были почти безупречны: у Эдерсона — 100%, у Траффорда — 99,6%. Средние передачи (от 15 до 30 ярдов) тоже на высоком уровне: 98,3% у Эдерсона, 98,7% у Траффорда. Но вот на дистанции от 30 ярдов начинается разрыв: у Эдерсона — 65,3% точности, у Траффорда — всего 41,2%, а в своем первом сезоне в АПЛ — и вовсе 32%.

В игре ногами, особенно при дальних передачах и начале атак, Эдерсон по-прежнему остается вратарем элитного уровня. И здесь Траффорду еще есть куда расти.

На подъеме

Траффорду потребуется немного времени, чтобы снова адаптироваться к стилю игры «Сити». Да, Венсан Компани строил в «Бернли» футбол, во многом схожий с гвардиоловским — с акцентом на контроль мяча. Но его преемник, Скотт Паркер, уделял владению куда меньше внимания.

Тем не менее, Траффорд прошел всю вертикаль академии «Ман Сити», где с самого юного возраста учат тем же принципам, что и в первой команде. Поэтому возвращение к привычной модели игры не должно занять много времени.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

Наверняка Траффорд никогда не достигнет уровня Эдерсона в обращении с мячом — но и ждать, что появится второй Эдерсон, нереалистично. Бразилец уникален. Однако все больше болельщиков «Сити» испытывают раздражение из-за его регулярных ошибок и потери концентрации.

Эти слабости были особенно заметны на Клубном чемпионате мира: именно после плохой передачи Эдерсона «Ювентус» забил, а затем вратарь выглядел неубедительно и в сенсационном поражении 3:4 от «Аль-Хиляля».

Эдерсон globallookpress.com

В прошлом сезоне у многих возникло стойкое ощущение: Эдерсон стал чаще подводить, чем выручать. Его вклад в построение атак уже не компенсирует недостатки на линии ворот.

А вот Траффорд возвращается в клуб, в котором вырос, как звезда на подъеме. Он известен в первую очередь своей реакцией, надежной игрой на линии и умением спасать в важнейшие моменты — особенно с пенальти. Именно об этом и говорил Коул Палмер, когда предсказал его геройство в финале молодежного Евро в Грузии два года назад.

Прогнозы и ставки на футбол

Теперь у Траффорда есть шанс доказать, что его бывший партнер по академии был прав. И подтвердить на самом высоком уровне: он действительно хорош.