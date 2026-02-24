The Athletic объясняет, почему у «Тоттенхэма» не было шансов на успех в матче против «Арсенала».

Временный главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор в прошлое воскресенье получил суровое боевое крещение в Премьер-лиге.

«Шпоры» уступили «Арсеналу», своему принципиальному сопернику, со счетом 1:4. Это второе поражение в дерби в текущем сезоне и первый матч Тудора во главе команды.

После обнадеживающего первого тайма, когда Рандаль Коло Муани сравнял счет спустя 122 секунды после того, как Эберечи Эзе вывел «Арсенал» вперед, «Тоттенхэм» начал заметно сдавать. На 47-й минуте Виктор Дьекереш вновь вывел хозяев вперед, и за исключением гола Коло Муани, отмененного из-за спорного фола на Габриэле, «шпоры» и не выглядели командой, способной на камбэк.

Проблемы, которые преследовали команду на протяжении восьмимесячного периода работы Томаса Франка, никуда не исчезли и при Тудоре.

На послематчевой пресс-конференции Тудор отметил, что команды находились «в двух совершенно разных мирах» — как в психологическом, так и в физическом плане. Позже в интервью хорват добавил, что его подопечные продемонстрировали множество «плохих привычек».

Ниже — рассказ о том, что именно мог иметь в виду Тудор.

Плохая коммуникация

На протяжении большей части матчей 2026 года Томас Франк использовал схему с тремя центральными защитниками. Это система, в которой Тудор добивался успеха в «Ювентусе», «Удинезе» и «Лацио», и в воскресенье он также не стал от нее отходить.

Букайо Сака так и не смог забить, но все равно был одним из самых влиятельных игроков в этом матче. Вингер сборной Англии воспользовался неразберихой между левым центральным защитником Микки ван де Веном и левым латералем Джедом Спенсом — оба до конца не понимали, кто именно должен его опекать. Когда ван де Вен следовал за Сака высоко по флангу, он освобождал огромную зону за своей спиной. Если же за Сака выдвигался Спенс, Юрриен Тимбер получал дополнительное время с мячом — именно так и развивалась атака перед первым голом Дьекереша.

В первом тайме у Сака был отличный шанс отличиться после простой проникающей передачи от защитника «Арсенала» Пьеро Инкапье. За мгновение до удара Инкапье можно заметить, как Спенс указывает на Сака, однако сам он находится позади ван де Вена. В этой ситуации именно Спенс должен был взять инициативу на себя — у него перед глазами вся картина эпизода. В итоге Сака проскользнул между ними, а от пропущенного гола «Тоттенхэм» спас эффектный сэйв Гульельмо Викарио.

Те же проблемы проявились и на противоположном фланге. Жоау Пальинья, игравший правого центрального защитника, резко выдвинулся вперед на Инкапье. Освободившееся пространство занял Дьекереш, после удара которого мяч прошел в считаных сантиметрах от штанги. Пальинье не было необходимости так агрессивно выдергиваться и оголять зону.

Показательно, что «Тоттенхэм» уже дважды в этом сезоне играл против «Арсенала» с тремя центральными защитниками — и пропустил в общей сложности восемь мячей.

Небрежность при владении мячом

Хави Симонс в последние пару месяцев был одним из лучших игроков «Тоттенхэма», но против «Арсенала» он просто растворился на поле. Полузащитник сборной Нидерландов совершил семь потерь мяча — это худший показатель среди всех игроков в матче Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

В его действиях было слишком много небрежных передач, и в первом тайме он чудом не был наказан, когда потерял мяч на линии штрафной, подарив его Леандро Троссарду. Симонс регулярно оказывался в плотном окружении защитников «Арсенала», потому что партнеры не обеспечивали ему должной поддержки.

И это стало общей тенденцией. «Шпоры» либо принимали неверные решения с мячом, либо слишком легко его теряли из-за отсутствия вариантов для продолжения атаки. На 59-й минуте Джед Спенс получил тревожный сигнал, когда потерял мяч на своей половине поля в борьбе с Кристианом Москерой: эпизод завершился удачным сэйвом Викарио после удара Сака. Спенс оказался в окружении Москеры, Сака и Эзе и должен был сыграть на ван де Вена, однако сложная ситуация во многом возникла из-за неточной передачи Пальиньи. Похожий эпизод повторился и в атаке, завершившейся четвертым голом «Арсенала».

Странный вынос головой Раду Дрэгушина в направлении Ива Биссума, который привел ко второму мячу Эзе, — еще один пример того, как «Тоттенхэм» терял хладнокровие при владении.

Пожалуй, худший эпизод случился перед самым перерывом. Биссума и Спенс отобрали мяч у Сака, нашли Симонса, тот быстро перевел его на Конора Галлахера. Мартин Субименди перекрывал обратную передачу на Симонса, а других вариантов Галлахеру никто не предложил. Пас назад на Папе Матар Сарра был рискован из-за близости Тимбера. В итоге Галлахер начал разворачиваться на месте и оказался в окружении Троссарда, Сака и Тимбера, в то время как Биссума и Спенс занимали одну и ту же зону.

Неудивительно, что после матча Тудор заявил: «Даже с мячом в ногах отсутствие уверенности в команде бросается в глаза».

Неспособность взять игру под контроль

В течение всего сезона «Тоттенхэм» не в состоянии соответствовать ритму матчам Премьер-лиги. Если в Лиге чемпионов, где соперники по общему этапу были объективно слабее, «шпоры» часто контролировали игру, то в чемпионате Англии их бросает из крайности в крайность — от вязкого и медлительного до откровенно хаотичного футбола.

Поражение в дерби стало очередным примером — к списку, в который уже входят обе встречи с «Ньюкаслом», поражения от «Борнмута» и «Фулхэма», а также домашняя ничья с «Манчестер Сити» — когда матч с первых минут превращался в нервное испытание.

Безусловно, «Арсенал» — лидер лиги, и далеко не каждая команда способна столь хладнокровно вскрывать оборону «Тоттенхэма». Однако уже в дебюте встречи появились тревожные признаки того, что отсутствие структуры можно использовать. Тудору, возможно, импонировал персональный принцип опеки: в своих первых интервью в роли тренера «шпор» хорват подчеркивал желание видеть агрессивную, играющую «первым номером» команду. Но «Арсенал» грамотно ротировал позиции вокруг обороны соперника, а рывки Сака за спину защитникам создавали для Давида Райи удобную возможность для длинных передач.

Эпизод, в котором Викарио вынужден был выскакивать навстречу Сака, чтобы предотвратить выход один на один, а затем выбил мяч в сторону Троссарда, спровоцировав суматоху в штрафной, стал еще одним сигналом того, что «Тоттенхэм» с первых минут выглядел растерянным и взвинченным.

В защиту Тудора стоит отметить: он работает с серьезно ослабленным травмами составом. Играть против практически идеального состава «Арсенала», не имея 75% предполагаемой основы, — задача колоссальной сложности для любого тренера, тем более для того, кто проводит первый матч во главе команды. В подобных условиях хаос отчасти объясним. Более того, в первом тайме были моменты (например, гол Коло Муани или эпизод с захватом Габриэлем французского форварда на линии штрафной, оставшийся без внимания арбитра), когда именно сумбур в атаке создавал потенциально опасные ситуации.

Независимо от того, было ли это сознательной установкой Франка или нет, готовность «Тоттенхэма» массово бросать игроков вперед в концовках матчей уже не раз спасала результат. Отчасти этим объясняется и то, почему Кристиан Ромеро в нынешнем сезоне отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате и Лиге чемпионов. Однако, несмотря на то что «контроль» в Премьер-лиге сегодня, возможно, достичь сложнее, чем когда-либо, «шпорам» необходимо научиться ограничивать свою склонность вносить хаос в собственные матчи.

Недостаток тактической и эмоциональной дисциплины

Мало кто станет оспаривать стремительные темпы восстановления Микки ван де Вена, однако даже его выдающаяся скорость не всегда способна компенсировать позиционные ошибки или системные просчеты.

С другой стороны, умение Жоау Пальиньи вступать в отбор нередко приводит к неожиданным перехватам и запускает быстрые атаки, но столь же часто оставляет его вне позиции, открывая пространство для рывков быстрых форвардов за спину.

Именно поэтому укоренившаяся тактическая недисциплинированность, проявившаяся в последние месяцы работы Энджа Постекоглу и ставшая особенно заметной с ноября при Франке, должна быть искоренена Тудором.

В эпизоде с первым голом «Арсенала» у «шпор» изначально была четкая оборонительная структура — все трое атакующих игроков соперника в штрафной находились под контролем.

Однако когда Сака обыграл Сарра на правом фланге и приблизился к штрафной, Коло Муани отпустил Эзе, позволив тому сместиться в опасную зону. Этот эпизод завершился голом в ворота «Тоттенхэма».

Если «Тоттенхэм» намерен прибавить в обороне при новом тренере, игроки не могут позволять себе терять концентрацию и забывать о своих обязанностях.

Есть и более широкая проблема в контексте дисциплины. «Тоттенхэм» лидирует в лиге по количеству дисциплинарных очков (75), опережая идущий вторым «Брайтон». В дерби с «Арсеналом» команда получила три желтые карточки — чуть выше своего и без того худшего в лиге среднего показателя (2,44 за матч). Тудор наверняка захочет избежать новых дисквалификаций, особенно с учетом того, что Кристиан Ромеро продолжает отбывать четырехматчевую дисквалификацию после второй красной карточки в сезоне.

Неспособность предотвращать удары с линии штрафной

Казалось, эпоха дальних ударов осталась в прошлом, однако в этом сезоне количество попыток из-за пределов штрафной заметно выросло — как и их эффективность относительно ожидаемых голов (xG).

«Тоттенхэм» пострадал от этой тенденции гораздо больше, чем извлек выгоду.

Первый гол Дьекереша — очередной пример того, как «шпоры» пропускают после удара с линии штрафной. Возможно, это связано с системными проблемами или с тактической установкой допускать удары из зон с невысоким xG.

Но когда команда регулярно пропускает однотипные мячи, это перестает быть случайностью и становится поводом для серьезного беспокойства.