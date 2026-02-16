The Athletic анализирует путь Игора Тудора — от «Удинезе» и «Марселя» до нового вызова в Англии.

Игор Тудор слишком хорошо знает, что редко бывает чьим-то первым выбором. Так складывается вся его тренерская карьера. За 12 мест работы лишь трижды он получал команду с начала сезона.

Его репутация напоминает Вульфа из фильма «Криминальное чтиво» — того самого Вульфа, которого вызывают, когда все пошло не так и нужно срочно разбираться с кровавым хаосом. Если вы приглашаете Тудора, значит, ситуация критическая и требуется срочная зачистка.

В апреле 2018 года «Удинезе» проиграл десять матчей подряд. Команда стремительно скатывалась к вылету впервые почти за четверть века. Луиджи Дельнери был уволен. Массимо Оддо не сумел вдохнуть в команду жизнь. «Удинезе» фактически перестал подавать признаки жизни — и Тудор нащупал пульс.

До конца сезона оставалось четыре матча. Первый оказался драматичным: команда была в секундах от победы над «Беневенто», но Бакари Санья сравнял счет за команду Роберто Де Дзерби — ничья 3:3. А затем «Удинезе» обыграл «Верону» и «Болонью» — оба раза по 1:0, и Тудор стал спасителем.

«Удинезе» globallookpress.com

Хорват ушел — но через год вернулся. «Удинезе» так ничему и не научился. Он снова был им нужен. Всего одно очко отделяло команду от зоны вылета. Даже Давиде Никола, тренер, известный умением спасать клубы Серии A в безнадежных ситуациях, не смог встряхнуть ее.

Это удалось только Тудору. «Удинезе» отобрал очки у обоих миланских клубов, обыграл прямых конкурентов и завершил сезон на 12-м месте — это повторение их лучшего результата за последние 13 лет.

За это время Тудор пытался избавиться от ярлыков и выйти за рамки привычных представлений. В Италии тренеров любят классифицировать. Долгое время его считали специалистом по экстренному спасению — вроде Николы и Давиде Баллардини. Этакий Гарри Гудини из Сплита.

Чтобы избавиться от этого образа, он сделал неожиданный шаг. Когда «Ювентус» в 2020 году уволил Маурицио Сарри и назначил главным тренером Андреа Пирло, Тудору предложили стать его помощником.

Игор Тудор и Андреа Пирло globallookpress.com

Немногие главные тренеры соглашаются стать вторыми номерами. Но речь шла о «Ювентусе» — клубе, за который Игор Тудор почти десять лет выступал жестким, бескомпромиссным центральным защитником.

У Андреа Пирло к тому моменту вообще не было тренерского опыта. Изначально его приглашали возглавить команду до 23 лет. Маэстро не хватало практики. У Тудора же ее было предостаточно, и руководство клуба, в том числе Фабио Паратичи, позднее работавший в «Тоттенхэме», посчитало, что он сможет помочь.

Хотя девятилетняя чемпионская серия туринцев в том сезоне прервалась, команда играла в современный гибридный футбол. Родриго Бентанкур и Деян Кулушевски (оба провели более 40 матчей, а их нынешний партнер по «Тоттенхэму» Раду Дрэгушин сыграл четыре раза) стали важными фигурами той команды.

«Ювентус» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» и выиграл Кубок Италии. С тех пор, после сезона‑2020/21, туринцы ни разу не набирали больше 78 очков в чемпионате. Многие считали, что Пирло заслуживал больше времени, но его уволили уже через год.

Но дальнейшая карьера Пирло — в турецком «Фатих Карагюмрюк», затем в «Сампдории» из Серии B и теперь в «Дубай Юнайтед» — породила вопросы. Сколько в том сезоне «Ювентуса» было его личной заслуги и влияния таких игроков, как Криштиану Роналду? И какую роль сыграли его помощники — Тудор и Антонио Гальярди?

Частичный ответ на все эти сомнения появился, когда Тудор в сентябре 2021‑го сменил Эусебио Ди Франческо в «Вероне». Команда проиграла все матчи на старте, а эксперты — как и каждый сезон после их возвращения в Серию A — посмотрели на состав и дружно предсказали вылет.

Вместо этого Тудор превратил «Верону» в одно из главных открытий чемпионата. Команда провела лучший сезон за последние годы — девятое место и 53 очка.

Игор Тудор globallookpress.com

При Тудоре атака «Вероны» стала четвертой по результативности в лиге. Джованни Симеоне, сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, забил 17 голов — лучший показатель в его карьере — и вскоре после этого перешел в «Наполи». При Тудоре получили новый импульс и карьеры других игроков — как и его собственная.

Те же руководители, которые в 2024 году пригласили Роберто Де Дзерби возглавить «Марсель», сделали ставку на Тудора двумя годами ранее. За последние восемь сезонов лишь однажды «Марсель» набрал больше очков, чем при нем в чемпионате-2022/23. И все же по-настоящему своим в клубе он так и не стал.

«То, через что прошел Игор, я не пожелал бы и злейшему врагу», — признался президент «Марселя» Пабло Лонгория в интервью газете La Provence после его ухода.

Он оказался в клубе, где против него были все — и внутри, и снаружи. Болельщики нагнетали напряжение, требовали вернуть Хорхе Сампаоли, другие хотели передать больше власти игрокам. Фанатские группы призывали избавиться от тренера. Когда я вернулся в клуб, предсезонка напоминала 37-й тур чемпионата, где ты играешь за выживание. Это ненормально. И, честно говоря, я не ожидал, что все зайдет так далеко. Пабло Лонгория президент «Марселя»

Игор Тудор globallookpress.com

С самого начала работы в «Марселе» Тудора освистывали, но он быстро заставил скептиков замолчать — и сделал это в атмосфере куда более враждебной, чем та, что ждет его в северном Лондоне.

Его первое поражение, кстати, случилось именно против «Тоттенхэма» на групповом этапе Лиги чемпионов — тогда все сломало удаление Шанселя Мбемба и два гола Ришарлисона после перерыва.

В Лиге 1 «Марсель» не проигрывал до октября. Потом был небольшой спад, а затем — длинная победная серия, дотянувшаяся до Нового года. Свист сменился аплодисментами: «Марсель» выбил «Пари Сен-Жермен» из Кубка Франции и снова пробился в Лигу чемпионов.

Тудор ушел сам, сославшись на личные причины. «Работа в "Марселе" — это как два-три года в любом другом клубе», — говорил он. Изматывающе. Де Дзерби, вероятно, согласился бы.

Опыт на «Велодроме» заставил клубы сопоставимого уровня обратить на него внимание. Когда в марте 2024 года Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Лацио», первый же матч Тудора на новом месте завершился победным голом в компенсированное время — и соперником был «Ювентус».

Это стало еще одним напоминанием его бывшему клубу о том, на что он способен — после работы в их штабе в последнем победном сезоне и сенсационных результатов с «Вероной».

Хотя «Ювентус» взял реванш, выиграв по сумме двух матчей 3:2 в полуфинале Кубка Италии (решающий гол на 83-й минуте ответной встречи забил Аркадиуш Милик, разбив надежды римлян), в целом работа Тудора была очень успешной.

Да, дерби осталось за «Ромой», но поражение 0:1 стало единственным для «Лацио» в девяти матчах чемпионата под его руководством. Команда поднялась с девятого на седьмое место, воспользовавшись падением «Наполи», и вышла в Лигу Европы.

Игор Тудор и Даити Камада globallookpress.com

После чего Тудор снова ушел по собственной инициативе. Его видение развития клуба оказалось несовместимо с позицией владельца и спортивного директора. Тудор считал, что состав «Лацио» нуждается в серьезной перестройке. Он хотел сохранить Даити Камаду, однако тот по окончании контракта перешел свободным агентом в «Кристал Пэлас».

«Он просил нас заменить восемь игроков, — сказал владелец клуба Клаудио Лотито. — Для команды, которую мы считаем достаточно конкурентоспособной, это слишком много. Но он ушел достойно. Хочу это подчеркнуть».

К Тудору обращаются, когда клуб стоит на краю пропасти. Он не боится смотреть в бездну — и не позволяет ей поглотить себя. Если раньше от него требовали спасать команды от вылета, то в последние годы, за исключением истории с «Тоттенхэмом», его задачи чаще сводились к тому, чтобы не дать клубам выпасть из прибыльной зоны еврокубков.

Игор Тудор globallookpress.com

Год назад «Ювентус» нажал тревожную кнопку. Разгромные поражения 0:4 от «Аталанты» и 0:3 от «Фиорентины» настолько ударили по позициям Тиагу Мотты, что еще недавно считавшийся главным восходящим тренерским талантом Италии специалист остался без работы уже через семь месяцев.

На тот момент туринцы шли пятыми, но конкуренты набирали ход. Например, «Болонья» выглядела даже сильнее без Мотты под руководством Винченцо Итальяно и вскоре выиграла свой первый трофей более чем за полвека.

«Рома» ожила с возвращением Клаудио Раньери, а «Лацио» выглядел убедительно под руководством Марко Барони. В итоге четыре клуба уместились в пределах четырех очков, борясь за единственную путевку. Ее взял «Ювентус», проиграв лишь один из девяти матчей чемпионата при Тудоре.

Все решилось в нервном заключительном туре против «Венеции»: туринцы уступали, затем выходили вперед, снова позволяли сравнять и все же вырвали победу в концовке. Выход в Лигу чемпионов автоматически продлил контракт Тудора.

У клуба оставалась возможность расстаться с ним, но до клубного чемпионата мира оставалось меньше месяца, а Дамьен Комолли, еще один бывший сотрудник «Тоттенхэма», только недавно сменил уволенного Кристиано Джунтоли, заняв пост генерального менеджера, а позже и генерального директора.

В каком-то смысле решение сохранить Игора Тудора выглядело не слишком вдохновляюще, но с учетом того, насколько глубоко он пропитан ДНК «Ювентуса», этот шаг и не воспринимался негативно.

Клубный чемпионат мира стал для него возможностью еще лучше узнать игроков и — совершенно неожиданно — попасть на аудиенцию к Дональду Трампу в Овальный кабинет.

Игор Тудор globallookpress.com

Новый сезон «Ювентус» начал идеально — девять очков из девяти. Безумная победа 4:3 в дерби Италии против «Интера» и ничья 4:4 с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов получились фееричными. Однако команда заметно опережала собственные показатели ожидаемых голов (xG), что намекало: такой темп может не удержаться.

Их креативный лидер Кенан Йылдыз не мог вытаскивать матчи в одиночку каждую неделю. Лучший защитник команды Глейсон Бремер получил разрыв мениска левого колена, а нападающие перестали забивать.

Тудор резко высказывался о судействе. Его раздражал календарь, который свалил в одну кучу матчи с «Интером», «Боруссией», «Вероной», «Аталантой», «Вильярреалом», «Миланом», «Комо», «Реалом» и — в его последнем матче у руля — «Лацио».

Серия из восьми матчей без побед убедила Дамьен Комолли, который изначально его не назначал, и остальных руководителей клуба в необходимости перемен. На обложке книги Лучано Спаллетти, которую Тудор читал в своем кабинете, был изображен его будущий преемник.

47‑летний тренер уходил с мыслью, что мог все исправить. Тем более, что календарь наконец становился мягче. Но он хотел большего от опытных игроков «Ювентуса». Команда оставалась молодой и остро нуждалась в лидерах, при этом состав был дорогим и не слишком удачно сформированным Кристиано Джунтоли.

Рандаль Коло Муани и Игор Тудор globallookpress.com

Новая управленческая структура клуба еще только формировалась, а правила финансового фэйр-плей ограничивали возможности «Ювентуса» на трансферном рынке летом.

Так, например, туринцы не смогли оформить полноценный переход Рандаля Коло Муани из «ПСЖ». В итоге он отправился в аренду в «Тоттенхэм». При Тудоре Коло Муани забил пять голов в 11 матчах — на пять больше, чем за 18 игр в АПЛ за «шпор».

Можно не сомневаться: Тудор готов к этой работе. Он спасал клубы из куда более тяжелых ситуаций — с более слабыми составами и в куда более сжатые сроки. Он выдержал давление в «Марселе», какого в Англии просто не бывает, и не раз заставлял болельщиков менять мнение. Он работал рядом со звездами мирового футбола в разные периоды в «Ювентусе» — от Зинедина Зидана до Криштиану Роналду.

Алессандро Дель Пьеро злился, если мы проигрывали даже тренировочные матчи. Это и есть знаменитый дух «Ювентуса». Я такой же и в жизни. Важно говорить фактами и подавать пример. Я человек немногословный и не стану молча терпеть, если кто-то выходит за рамки. На тренировках нужно выкладываться по максимуму — тогда и играть в матчах проще. Игор Тудор бывший главный тренер «Ювентуса»

Это та самая ментальность, которую Паратичи пытался привить в северном Лондоне, но в итоге признал: «Тоттенхэм» — клуб со своей собственной ментальностью, своей ДНК.

Начало временной работы Тудора получается столь же непростым, как и его дебют в «Лацио». Ситуация с травмами тяжелая, и, возможно, ему придется адаптировать схему 3-4-2-1, которую он использует еще со времен «Вероны», под имеющихся в распоряжении игроков.

В «Ювентусе» говорят: «Победа — не главное, это единственное, что имеет значение». Как именно «Тоттенхэм» будет выигрывать до конца сезона — неважно. Он должен побеждать любой ценой. И в клубе решили — небезосновательно — что для этого им нужен Игор Тудор.