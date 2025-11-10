ESPN объясняет, почему УЕФА в будущем может рассмотреть возможность проведения финала Лиги чемпионов в США или на Ближнем Востоке.

Не переросла ли Лига чемпионов границы Европы? Может, это лишь вопрос времени, когда главный матч клубного футбола пройдет в США, на Ближнем Востоке или где-то еще?

На прошлой неделе коммерческий директор КОНМЕБОЛ Хуан Эмилио Роа заявил, что ведутся переговоры о проведении финала Кубка Либертадорес за пределами Южной Америки. Такой вариант рассматривают, прежде всего, ради коммерческой выгоды.

Однако в случае с УЕФА вопрос становится не столько финансовым, сколько практическим.

Несмотря на престиж, который приносит проведение финала, и экономический эффект для города-хозяина, УЕФА на прошлой неделе объявил, что единственную заявку на финал 2028 года подал Мюнхен, а за финал 2029 года соперничают только Лондон и Барселона.

Барселона не принимала финал Лиги чемпионов с 1999 года, когда на «Камп Ноу» «Манчестер Юнайтед» победил «Баварию». Тогда стадион считался устаревшим и выбыл из ротации, но теперь его капитально реконструировали, и вскоре он вновь будет сдан в эксплуатацию. Между тем, мюнхенская «Альянц Арена» принимала финал этого года между «Пари Сен-Жермен» и «Интером», а лондонский «Уэмбли» был ареной финала в 2024-м — уже третий раз за последние 13 лет.

Стадион «Камп Ноу» во время финала ЛЧ между «МЮ» и «Баварией» в 1999 году globallookpress.com

После того как УЕФА лишил Милан права на проведение финала 2027 года из-за отсутствия гарантий, что «Сан-Сиро» будет готов принять матч, а «Интер» и «Милан» подтвердили планы снести старую арену и построить на ее месте новый стадион на 71 500 мест, новым хозяином финала был назначен мадридский «Метрополитано», который уже принимал решающую игру в 2019 году.

Возникает вопрос: приближается ли момент, когда финал Лиги чемпионов пройдет в США? Увидим ли мы вскоре «Реал» против «Ливерпуля» в Нью-Йорке или «Баварию» против «Пари Сен-Жермен» в Чикаго?

«Если бы финал Лиги чемпионов прошел в США, это был бы грандиозный успех.

Комиссар МЛС Дон Гарбер говорил, что США — это банкомат футбольного мира. А бывший директор "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питер Кеньон еще 20 лет назад сказал мне, что в Америке есть 50 миллионов футбольных болельщиков с деньгами. Сейчас их, вероятно, уже 100 миллионов, и у публики ненасытный аппетит к крупным спортивным событиям — особенно к премиальным, таким как финал Лиги чемпионов», — заявил американский спортивный менеджер и промоутер Чарли Стиллитано.

«Сан-Сиро» globallookpress.com

«Но президент УЕФА Александер Чеферин недавно подчеркнул, что европейские лиги должны играть на своей земле, когда было выдано разрешение провести матч "Вильярреал" — "Барселона" в Майами. Поэтому я не думаю, что УЕФА решится перенести финал Лиги чемпионов за океан в ближайшее время.

Матч "Барселоны" и "Вильярреала" в Майами в итоге был отменен, но "Милан" все еще планирует провести свой матч Серии А против "Комо" в австралийском Перте в феврале будущего года. Хотя Чеферин и выражал сомнения по поводу игр лиг за рубежом, он в 2023 году допустил, что финал Лиги чемпионов в США — возможен», — добавил Стиллитано.

Тем не менее становится очевидно, что УЕФА сталкивается с все более узким выбором подходящих городов и стадионов для проведения финала.

Между первым розыгрышем обновленной Лиги чемпионов в 1993 году и победой «Ливерпуля» над «Миланом» в Стамбуле в 2005-м финалы проходили в двенадцати разных городах, и лишь мюнхенский Олимпийский стадион принимал матч дважды. В тот список входили Афины, Вена, Рим, Амстердам, Барселона, Париж, Милан, Глазго («Хэмпден Парк»), Манчестер («Олд Траффорд»), Гельзенкирхен и Стамбул. Сегодня явно не хватает такого разнообразия.

Источники сообщили ESPN, что сегодня у УЕФА осталось всего четыре арены, соответствующие всем требованиям для проведения финала Лиги чемпионов.

Лионель Месси на обновленном «Камп Ноу» globallookpress.com

Город, принимающий матч, должен обладать стадионом вместимостью не менее 65 000 зрителей, а также прилегающей территорией для организации безопасного периметра. Кроме того, необходима развитая инфраструктура — международный аэропорт, надежная система общественного транспорта и достаточное количество гостиниц, способных принять поток болельщиков, спонсоров, представителей СМИ и VIP-гостей.

Стадион также обязан предоставить место для телекомплекса — обширной зоны для размещения студий, грузовиков и коммуникационного оборудования. Плюс — достаточные помещения для корпоративных гостей, поскольку спрос на них огромен.

По словам источников, «Уэмбли» считается идеальной ареной для финала Лиги чемпионов: вместимость — 90 000 зрителей, 161 корпоративная ложа и девять банкетных залов, рассчитанных на 18 000 человек, а также удобные связи с четырьмя крупными аэропортами, развитая транспортная сеть и обширный гостиничный фонд.

Обновленный «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу» и мадридский «Метрополитано» обладают схожими преимуществами. Мюнхен также удовлетворяет большинству критериев УЕФА, хотя уступает по размеру стадиона и количеству гостиниц.

«Уэмбли» globallookpress.com

Финал 2026 года пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене», вмещающей 67 100 зрителей, однако это событие станет настоящим испытанием для венгерской столицы. В городе — лишь один аэропорт и метро советских времен, а по данным Booking.com, 92% гостиниц уже забронированы на уик-энд финала (29–30 мая). Если Будапешт справится, это может открыть путь другим городам подобного масштаба. Но пока возможности УЕФА крайне ограничены.

Москва (принимала финал в 2008-м) и Санкт-Петербург (должен был принять его в 2022-м, но матч перенесли в Париж) исключены из списка из-за отстранения России от соревнований УЕФА.

Киев, где проходил финал 2018 года, также не рассматривается.

Рим не принимал финал с 2009 года — стадион «Олимпико» и городская инфраструктура не отвечают современным требованиям.

Париж вряд ли снова получит право на проведение, пока УЕФА не убедится, что проблемы с организацией и безопасностью, омрачившие финал 2022 года между «Реалом» и «Ливерпулем», не повторятся.

Бывшие хозяева финала — Вена, Амстердам и Глазго — теперь не располагают подходящими аренами.

Проблемы с инфраструктурой и гостиничным фондом также исключают Афины, Лиссабон, Манчестер и Кардифф.

«Пушкаш Арена» globallookpress.com

Берлин остается потенциальным вариантом, если город подаст заявку, тогда как Баку не получил финал 2027 года главным образом из-за трудностей, с которыми столкнутся болельщики, путешествующие в Азербайджан из Западной Европы.

«Я был на финале Лиги Европы 2019 года между 'Арсеналом' и 'Челси' в Баку. И скажу вам честно: для болельщиков было бы проще и дешевле, если бы матч прошел в Нью-Йорке, а не в Азербайджане.

США вполне могут принять финал Лиги чемпионов — без сомнений. Более пяти миллионов человек уже зарегистрировались на покупку билетов на чемпионат мира следующего года, значит, интерес и деньги там есть.

Но, думаю, следующий шаг — это превращение Клубного чемпионата мира в турнир, проходящий каждые два года.

ФИФА, УЕФА и Английская Премьер-лига — три самых влиятельных футбольных организации в мире. ФИФА и АПЛ уже прочно закрепились в спортивном ландшафте США, так что посмотрим, как поступит УЕФА. Но, на мой взгляд, пока им будет сложно перенести финал Лиги чемпионов за пределы Европы», — рассказал Стиллитано.

Источники подчеркивают, что у УЕФА нет конкретных планов проводить финал Лиги чемпионов за рубежом. Однако организация оказалась перед выбором: либо сократить пул городов-хозяев до минимума — Лондон, Мадрид, Мюнхен, Барселона, либо выйти на мировой уровень и показать главный матч клубного футбола всему миру.