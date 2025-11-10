ESPN объясняет, почему УЕФА в будущем может рассмотреть возможность проведения финала Лиги чемпионов в США или на Ближнем Востоке.
Не переросла ли Лига чемпионов границы Европы? Может, это лишь вопрос времени, когда главный матч клубного футбола пройдет в США, на Ближнем Востоке или где-то еще?
На прошлой неделе коммерческий директор КОНМЕБОЛ Хуан Эмилио Роа заявил, что ведутся переговоры о проведении финала Кубка Либертадорес за пределами Южной Америки. Такой вариант рассматривают, прежде всего, ради коммерческой выгоды.
Однако в случае с УЕФА вопрос становится не столько финансовым, сколько практическим.
Несмотря на престиж, который приносит проведение финала, и экономический эффект для города-хозяина, УЕФА на прошлой неделе объявил, что единственную заявку на финал 2028 года подал Мюнхен, а за финал 2029 года соперничают только Лондон и Барселона.
Барселона не принимала финал Лиги чемпионов с 1999 года, когда на «Камп Ноу» «Манчестер Юнайтед» победил «Баварию». Тогда стадион считался устаревшим и выбыл из ротации, но теперь его капитально реконструировали, и вскоре он вновь будет сдан в эксплуатацию. Между тем, мюнхенская «Альянц Арена» принимала финал этого года между «Пари Сен-Жермен» и «Интером», а лондонский «Уэмбли» был ареной финала в 2024-м — уже третий раз за последние 13 лет.
После того как УЕФА лишил Милан права на проведение финала 2027 года из-за отсутствия гарантий, что «Сан-Сиро» будет готов принять матч, а «Интер» и «Милан» подтвердили планы снести старую арену и построить на ее месте новый стадион на 71 500 мест, новым хозяином финала был назначен мадридский «Метрополитано», который уже принимал решающую игру в 2019 году.
Возникает вопрос: приближается ли момент, когда финал Лиги чемпионов пройдет в США? Увидим ли мы вскоре «Реал» против «Ливерпуля» в Нью-Йорке или «Баварию» против «Пари Сен-Жермен» в Чикаго?
«Если бы финал Лиги чемпионов прошел в США, это был бы грандиозный успех.
Комиссар МЛС Дон Гарбер говорил, что США — это банкомат футбольного мира. А бывший директор "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питер Кеньон еще 20 лет назад сказал мне, что в Америке есть 50 миллионов футбольных болельщиков с деньгами. Сейчас их, вероятно, уже 100 миллионов, и у публики ненасытный аппетит к крупным спортивным событиям — особенно к премиальным, таким как финал Лиги чемпионов», — заявил американский спортивный менеджер и промоутер Чарли Стиллитано.
«Но президент УЕФА Александер Чеферин недавно подчеркнул, что европейские лиги должны играть на своей земле, когда было выдано разрешение провести матч "Вильярреал" — "Барселона" в Майами. Поэтому я не думаю, что УЕФА решится перенести финал Лиги чемпионов за океан в ближайшее время.
Матч "Барселоны" и "Вильярреала" в Майами в итоге был отменен, но "Милан" все еще планирует провести свой матч Серии А против "Комо" в австралийском Перте в феврале будущего года. Хотя Чеферин и выражал сомнения по поводу игр лиг за рубежом, он в 2023 году допустил, что финал Лиги чемпионов в США — возможен», — добавил Стиллитано.
Тем не менее становится очевидно, что УЕФА сталкивается с все более узким выбором подходящих городов и стадионов для проведения финала.
Между первым розыгрышем обновленной Лиги чемпионов в 1993 году и победой «Ливерпуля» над «Миланом» в Стамбуле в 2005-м финалы проходили в двенадцати разных городах, и лишь мюнхенский Олимпийский стадион принимал матч дважды. В тот список входили Афины, Вена, Рим, Амстердам, Барселона, Париж, Милан, Глазго («Хэмпден Парк»), Манчестер («Олд Траффорд»), Гельзенкирхен и Стамбул. Сегодня явно не хватает такого разнообразия.
Источники сообщили ESPN, что сегодня у УЕФА осталось всего четыре арены, соответствующие всем требованиям для проведения финала Лиги чемпионов.
Город, принимающий матч, должен обладать стадионом вместимостью не менее 65 000 зрителей, а также прилегающей территорией для организации безопасного периметра. Кроме того, необходима развитая инфраструктура — международный аэропорт, надежная система общественного транспорта и достаточное количество гостиниц, способных принять поток болельщиков, спонсоров, представителей СМИ и VIP-гостей.
Стадион также обязан предоставить место для телекомплекса — обширной зоны для размещения студий, грузовиков и коммуникационного оборудования. Плюс — достаточные помещения для корпоративных гостей, поскольку спрос на них огромен.
По словам источников, «Уэмбли» считается идеальной ареной для финала Лиги чемпионов: вместимость — 90 000 зрителей, 161 корпоративная ложа и девять банкетных залов, рассчитанных на 18 000 человек, а также удобные связи с четырьмя крупными аэропортами, развитая транспортная сеть и обширный гостиничный фонд.
Обновленный «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу» и мадридский «Метрополитано» обладают схожими преимуществами. Мюнхен также удовлетворяет большинству критериев УЕФА, хотя уступает по размеру стадиона и количеству гостиниц.
Финал 2026 года пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене», вмещающей 67 100 зрителей, однако это событие станет настоящим испытанием для венгерской столицы. В городе — лишь один аэропорт и метро советских времен, а по данным Booking.com, 92% гостиниц уже забронированы на уик-энд финала (29–30 мая). Если Будапешт справится, это может открыть путь другим городам подобного масштаба. Но пока возможности УЕФА крайне ограничены.
Москва (принимала финал в 2008-м) и Санкт-Петербург (должен был принять его в 2022-м, но матч перенесли в Париж) исключены из списка из-за отстранения России от соревнований УЕФА.
Киев, где проходил финал 2018 года, также не рассматривается.
Рим не принимал финал с 2009 года — стадион «Олимпико» и городская инфраструктура не отвечают современным требованиям.
Париж вряд ли снова получит право на проведение, пока УЕФА не убедится, что проблемы с организацией и безопасностью, омрачившие финал 2022 года между «Реалом» и «Ливерпулем», не повторятся.
Бывшие хозяева финала — Вена, Амстердам и Глазго — теперь не располагают подходящими аренами.
Проблемы с инфраструктурой и гостиничным фондом также исключают Афины, Лиссабон, Манчестер и Кардифф.
Берлин остается потенциальным вариантом, если город подаст заявку, тогда как Баку не получил финал 2027 года главным образом из-за трудностей, с которыми столкнутся болельщики, путешествующие в Азербайджан из Западной Европы.
«Я был на финале Лиги Европы 2019 года между 'Арсеналом' и 'Челси' в Баку. И скажу вам честно: для болельщиков было бы проще и дешевле, если бы матч прошел в Нью-Йорке, а не в Азербайджане.
США вполне могут принять финал Лиги чемпионов — без сомнений. Более пяти миллионов человек уже зарегистрировались на покупку билетов на чемпионат мира следующего года, значит, интерес и деньги там есть.
Но, думаю, следующий шаг — это превращение Клубного чемпионата мира в турнир, проходящий каждые два года.
ФИФА, УЕФА и Английская Премьер-лига — три самых влиятельных футбольных организации в мире. ФИФА и АПЛ уже прочно закрепились в спортивном ландшафте США, так что посмотрим, как поступит УЕФА. Но, на мой взгляд, пока им будет сложно перенести финал Лиги чемпионов за пределы Европы», — рассказал Стиллитано.
Источники подчеркивают, что у УЕФА нет конкретных планов проводить финал Лиги чемпионов за рубежом. Однако организация оказалась перед выбором: либо сократить пул городов-хозяев до минимума — Лондон, Мадрид, Мюнхен, Барселона, либо выйти на мировой уровень и показать главный матч клубного футбола всему миру.