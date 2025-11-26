Очередное европейское испытание ждёт «Арсенал»: мюнхенская «Бавария» приезжает на «Эмирейтс» в статусе лидера ЛЧ и Бундеслиги. Лондонцы, с впечатляющей серией без поражений, постараются использовать домашний фактор и кадровые проблемы гостей, чтобы прервать многолетнюю череду неудач против баварцев.

22:45 Матч пройдёт в городе Лондон (Англия), на стадионе «Эмирейтс», вместимость арены — 60383 зрителей.

22:40 Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия); Ассистент: Филиппо Мели (Италия); Ассистент: Джорджо Перетти (Италия); Резервный: Фабио Мареска (Неаполь, Италия).

Стартовые составы команд

Арсенал: Давид Райя, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Кристьян Москера, Майлз Льюис-Скелли, Деклан Райс, Микель Мерино, Леандро Троссард, Мартин Субименди, Букайо Сака, Эберечи Эзе.

Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Конрад Лаймер, Йосип Станишич, Йозуа Киммих, Александар Павлович, Майкл Олисе, Серж Гнабри, Ленарт Карл, Гарри Кейн.

Арсенал

Лондонский «Арсенал» подходит к предстоящему матчу в отличной форме. Команда Микеля Артеты не проигрывает с конца августа, показывая стабильность и уверенность как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. Последние 15 матчей команды завершились победами или ничьими, а уверенная игра в обороне позволяет «канонирам» сохранять свои ворота в неприкосновенности, хотя определённые проблемы с травмами ключевых игроков сохраняются.

Перед предстоящей встречей лондонцы сталкиваются с серьёзными кадровыми потерями. В лазарете продолжают находиться Габриэль Жезус и Кай Хаверц, которые всё ещё восстанавливаются после травм. Периодические повреждения ограничивают участие Мартина Эдегора, а после международной паузы под вопросом выход Габриэля в обороне и Виктора Дьёкереша в атаке.

В противостоянии с «Баварией» лондонцы столкнутся с давней историей неудач — последние десять лет победы над мюнхенским клубом в ЛЧ оставались недостижимой целью. Тем не менее команда демонстрирует мощную игру в атаке, способность создавать моменты и забивать, и готова использовать все шансы, чтобы прервать серию поражений. Ожидается зрелищная игра, в которой «Арсенал» постарается сохранить беспроигрышную линию и навязать борьбу мощному сопернику.

Бавария

«Бавария» по-прежнему в отличной форме, сохранив 18 матчей без поражений, из которых 17 завершились победами. Подопечные Венсана Компани уверенно лидируют в Бундеслиге, набрав 31 очко из 33 возможных, и демонстрируют впечатляющую разницу мячей — 41:8. На старте Лиги чемпионов мюнхенцы обыграли «Челси» (3:1), «Пафос» (5:1), «Брюгге» (4:0) и «ПСЖ» (2:1), что позволяет им занимать первую строчку в сводной таблице турнира.

Несмотря на это, команда столкнулась с небольшими сложностями: в последних матчах пропустила четыре гола, все со стандартных положений. Кроме того, остаются вопросы по комплектованию флангов после травм и дисквалификаций. На предстоящий матч «Бавария» выйдет без Луиса Диаса из-за дисквалификации, а также под вопросом выход Сержа Гнабри и других игроков, имеющих лёгкие травмы. Тем не менее «Бавария» сохраняет высокий атакующий потенциал и опыт, что делает её серьёзным соперником для «Арсенала» в предстоящей встрече Лиги чемпионов.

Личные встречи

«Арсенал» и «Бавария» часто встречались в еврокубках: за 16 очных матчей преимущество на стороне мюнхенцев — 8 побед против 4 у лондонцев, ещё четыре поединка завершились ничьей. Последний раз команды играли в сезоне 2023/24: сначала была ничья 2:2, а затем «Бавария» одержала минимальную победу 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.70.