дерзкая ставка за 8.00 на матч Лиги чемпионов

26 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» весьма продуктивно выступают в Лиге чемпионов. Команда сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» набрал максимум очков в 4 турах. Плюс атака команды выглядит довольно прилично, забивая в среднем почти 3 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» одолели «Тоттенхэм» (4:1).

До того команда не сумела одолеть «Сандерленду» (2:2). А вот поединок со «Славией» завершился викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Арсенал» настрелял 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Канониры» способны еще прибавить в плане реализации. Да и оборона команды ошибается крайне редко.

Причем «Арсенал» исторически неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Лондонцы намерены запрыгнуть в лидеры.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

Причем «Бавария» набрала 12 очков в 4 стартовых турах. Да и отличились игроки команды 14 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Мюнхенцы разгромили «Фрайбург» (6:2).

До того команда расписала мировую с «Унионом» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение ПСЖ (2:1).

При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Луис Диас — дисквалифицирован.

Состояние команды: Мюнхенцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает еще с начала июля.

При этом «Бавария» в двух своих последних матчах настреляла 8 мячей. Да и в плане надежности тылов у команды полный ажур.

Мюнхенцы явно намерены закрепиться на вершине таблицы. Плюс наверняка снова выстрелит Харри Кейн, в активе которого уже 5 мячей в турнире.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и «Арсеналу» команда не проигрывает уже 6 лет.

Статистика для ставок

«Бавария» в Лиге чемпионов в среднем забивает 3 гола за матч

Обе команды набрали максимум очков в 4 стартовых турах

Лондонцы еще не пропускали в Лиге чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.00.

Прогноз: «Арсенал» явно не боится оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны удивить, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

8.00 Фора «Арсенала» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.00 на матч «Арсенал» — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 7000₽, общая выплата — 8000₽

Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 8.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

5.33 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.33 на матч «Арсенал» — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 4330₽, общая выплата — 5330₽

Ставка: ТБ 4.5 за 5.33