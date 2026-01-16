GOAL разбирается, действительно ли Луис Энрике готов покинуть «Пари Сен-Жермен» уже этим летом.

Фактически исключив себя из числа кандидатов на пост главного тренера «Реала», Юрген Клопп заметил, что «тренерский рынок сейчас переживает масштабную перезагрузку». И это неудивительно: Хаби Алонсо — далеко не единственный специалист, потерявший работу в топ-клубе Европы с начала года.

Уже 1 января, менее чем через полгода после победы на Клубном чемпионате мира, Энцо Мареска был уволен из «Челси» после публичной критики руководства. А всего четыре дня спустя «Манчестер Юнайтед» расстался с Рубеном Аморимом — также за излишнюю откровенность.

Если лондонцы с тех пор повысили «человека системы» Лиама Росеньора из своей команды Б ( «Страсбург») в основную команду, то их конкуренты по Премьер-лиге ограничились временным решением: Майкл Каррик назначен лишь до конца сезона.

Это, в свою очередь, спровоцировало массу спекуляций о том, кто же летом станет постоянным преемником Аморима на «Олд Траффорд».

Учитывая, что Арне Слот продолжает находиться под серьезным давлением в «Ливерпуле», а слухи о возможном досрочном уходе Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» — несмотря на контракт до 2027 года — лишь усиливаются, становится понятно, почему Клопп с определенным удовольствием наблюдает за этим тренерским хороводом «со стороны».

Однако самое любопытное, что ситуация может стать еще более интригующей на фоне неподтвержденных сообщений о том, что Луис Энрике якобы присматривается к одному из топовых английских клубов.

Но действительно ли испанец всерьез задумывается об уходе из «Пари Сен-Жермен» — клуба, который он привел к европейскому триумфу в прошлом сезоне? Или же его мысли по-прежнему сосредоточены исключительно на строительстве династии на «Парк де Пренс»?

«Стремиться становиться лучше»

Исторический разгром «Интера» в финале Лиги чемпионов прошлого сезона стал кульминацией проекта «Пари Сен-Жермен», начатого еще в 2012 году, когда клуб перешел под контроль Qatar Sports Investments (QSI).

Нассер Аль-Хелаифи — президент «ПСЖ» globallookpress.com

На следующее утро после финала президент «ПСЖ» и председатель QSI Нассер Аль-Хелаифи признался...

Я спал с кубком этой ночью. Я сказал себе: может, это сон? А когда проснулся, понял: Нет, это правда! Нассер Аль-Хелаифи президент «ПСЖ»

И хотя для парижан этот триумф действительно выглядел как невероятный финал долгого пути, сама природа победы в Мюнхене намекала: Европа, возможно, стала свидетелем начала новой эры доминирования. «ПСЖ» не просто обыграл «Интер» — он его уничтожил. Причем с составом, средний возраст которого составлял всего 25 лет.

Дезире Дуэ globallookpress.com

«У нас много молодых игроков — тех, кому еще предстоит развиваться, и я в их числе, — отметил Дезире Дуэ после того, как стал первым тинейджером в истории, оформившим дубль в финале Лиги чемпионов. — Мы всегда будем стремиться становиться лучше».

Для остальной Европы это звучало пугающе. Ведь с Луисом Энрике во главе парижские вундеркинды, казалось, получили все шансы реализовать свой потенциал в полной мере.

«Он изменил в ПСЖ всё»

Пожалуй, невозможно переоценить масштаб влияния, которое Луис Энрике оказал на «Пари Сен-Жермен» после того, как летом 2023 года сменил на посту главного тренера Кристоф Гальтье.

По словам Ашрафа Хакими, именно он стал «человеком, который изменил в клубе всё» — настолько, что правый защитник утверждает: Луис Энрике поменял само отношение игроков к футболу.

Ашраф Хакими и Луис Энрике globallookpress.com

При этом Хакими называет экс-наставника сборной Испании тактическим «гением» с феноменальным вниманием к деталям, который помог ему стать «более разносторонним игроком». Марокканец снова и снова подчеркивает человеческие качества бывшего тренера «Барселоны» — и в этом он далеко не одинок.

«Работать с ним — настоящее удовольствие, — говорил Дуэ в Мюнхене. — Тактически и психологически это невероятный тренер, но при этом и невероятный человек». Витинья добавляет, что главный дар Луиса Энрике — умение общаться с футболистами по-настоящему искренне и «естественно», находя к каждому правильный подход.

Спад интенсивности

Подобные отзывы во многом объясняют, почему игроки «ПСЖ» готовы идти за своим тренером «сквозь стену» и почему их непрерывный прессинг способен доводить соперников до изнеможения.

«ПСЖ» globallookpress.com

Однако нельзя не признать: в нынешнем сезоне парижане пока не демонстрируют привычного уровня интенсивности и эффективности — именно поэтому они оказались в непривычной для себя роли команды, идущей на втором месте в Лиге 1.

Разумеется, действующие чемпионы отстают от сенсационного лидера «Ланса» всего на одно очко, так что было бы настоящей неожиданностью, если бы в итоге «ПСЖ» не завоевал титул достаточно уверенно, учитывая колоссальную разницу в классе и глубине состава. А вот вопрос, смогут ли они защитить европейскую корону, остается куда более открытым.

Парижане выглядели блестяще, когда в октябре отыгрались и обыграли «Барселону», но затем были откровенно смяты «Баварией». Удаление Луиса Диаса незадолго до перерыва не помешало мюнхенцам одержать заслуженную победу 2:1 на «Парк де Пренс» 4 ноября.

В последние недели мы также не раз видели, как грозная линия атаки «ПСЖ» испытывает серьезные трудности против глубоко обороняющихся соперников. Самым показательным примером стало сенсационное домашнее поражение 0:1 от городских соседей из «Парижа» в 1/16 финала Кубка Франции в понедельник.

«Совсем другой сезон»

Луис Энрике заявил, что было бы ошибкой делать далеко идущие выводы из поражения в дерби.

Луис Энрике globallookpress.com

По-моему, этот матч очень легко анализировать. Мы провели его на очень высоком уровне: хорошо играли, много работали и контролировали ход встречи, поэтому я не вижу в ней проблемы. Очевидно, нужно забивать голы — а мы этого не сделали, но таков футбол. Я очень доволен тем, что увидел как в командном, так и в индивидуальном плане. Результат несправедлив, но мы должны его принять. Возможно, это предупреждение, но на протяжении всего матча мы были заметно сильнее, так что итог получился странным. Луис Энрике главный тренер «ПСЖ»

При этом Луис Энрике признает: для «ПСЖ» это «совсем другой сезон» — тот, в котором ему пришлось куда активнее опираться на молодых воспитанников академии из‑за череды травм у ключевых игроков.

«Я не могу вспомнить ни одного матча, в котором вся команда была бы здорова», — говорил тренер еще в ноябре. И очевидно, что участие сразу в семи турнирах в 2025 году (шесть из которых «ПСЖ» выиграл) серьезно ударило по физическому состоянию состава.

К тому же было неизбежно, что отсутствие полноценной предсезонной подготовки из-за выхода в финал клубного чемпионата мира рано или поздно даст о себе знать.

«Особенный человек»

Существует и вполне обоснованное опасение, что «ПСЖ» устал не только физически, но и психологически. К примеру, капитан команды Маркиньос открыто говорил, что прошел «12 лет трудностей и страданий», прежде чем наконец поднял над головой трофей Лиги чемпионов. На этом фоне небольшой спад в интенсивности не просто возможен — он абсолютно объясним.

Маркиньос globallookpress.com

Есть и еще один фактор: Луис Энрике — чрезвычайно требовательный тренер (об этом лучше всех может рассказать Килиан Мбаппе), и неслучайно он никогда не задерживался на одном месте дольше трех лет.

Так что нельзя исключать, что сейчас он может почувствовать необходимость бросить себе новый вызов в Премьер-лиге, уже поработав в Ла Лиге и Серии А, прежде чем возглавить клуб из Лиги 1.

Безусловно, это именно тот тип личности, который нужен «Манчестер Юнайтед», чтобы навести порядок на «Олд Траффорд». И совсем не удивительно, что его называют потенциальным преемником Арне Слота на «Энфилде» или Пепа Гвардиолы на «Этихаде».

В Англии Луис Энрике пользуется огромным уважением: эксперты наперебой расхваливали его после того, как «ПСЖ» без номинального форварда разобрал на части знаменитую оборону «Интера» на «Альянц Арене».

Заслуживает ли Луис Энрике того, чтобы его ставили в один ряд с Карло Анчелотти, Жозе Моуринью или Пепом Гвардиолой? Ответ — да. Команда, которую он создал и выстроил за последние год-два, способна обыграть вас любым способом. Талант в этом составе колоссальный — это особенная группа игроков, и работает с ними по-настоящему особенный человек. Стивен Джеррард бывший полузащитник «Ливерпуля»

Связь с игроками и болельщиками

Уйдет ли Луис Энрике из «ПСЖ» по окончании контракта этим летом — вопрос крайне спорный. И дело не только в том, что вместе со спортивным директором Луишем Кампушем он проделал выдающуюся работу, сместив акцент клуба с покупки суперзвезд на их развитие.

Луис Энрике и Луиш Кампуш globallookpress.com

По собственному признанию тренера, у него сложилась «очень сильная связь» как с футболистами, так и с болельщиками «ПСЖ», которые после финального свистка в Мюнхене развернули трогательный тифо в память о его дочери Ксане, ушедшей из жизни в 2019 году в возрасте девяти лет.

Я всегда думаю о Ксане, но тот момент с баннером был невероятно эмоциональным. Наши болельщики были нашим двенадцатым игроком на поле, и великая команда, которая у нас есть, отражает характер наших фанатов. В мой первый день в «ПСЖ», когда мой французский был еще хуже, чем сейчас, я сказал, что моя главная цель — заполнить витрину трофеев. Единственным недостающим кубком была Лига чемпионов — И вот он у нас. Луис Энрике главный тренер «ПСЖ»

Если бы одного Кубка чемпионов Луису Энрике было достаточно, он ушел бы еще прошлым летом. Но очевидно, что он хочет большего. Его заявленная цель — «продолжать покорять футбольный мир», и именно это стремление он разделяет с Аль-Хелаифи и руководством клуба.

Поэтому недавние сообщения о том, что «ПСЖ» пытается связать тренера контрактом «на всю жизнь», выглядят куда правдоподобнее слухов о том, что он якобы уже решил не продлевать соглашение и покинуть «Парк де Пренс» этим летом.

Как сказал сам Луис Энрике на этой неделе: «Вокруг "ПСЖ" всегда ходит масса слухов, много фейковых новостей. Они пытаются дестабилизировать игроков и команду, но у них ничего не получится».

Так что, несмотря на перестановки на тренерском рынке, Луис Энрике, похоже, полностью доволен своей ролью в столице Франции. А это плохая новость не только для соперников «ПСЖ» в Лиге чемпионов, но и для клубов, мечтающих заполучить этого тренера.