Пять дней назад в Кувейте «ПСЖ» вытаскивал трофей на характере и в решающий момент находил спасительный гол, но в ночь на 13 января 2026 года магия «последнего рывка» на «Парк де Пренс» не сработала. «Париж» почти весь матч оборонялся, пережил длинные волны давления и одним рывком в концовке перевернул весь сезон. Джонатан Иконе, воспитанник «ПСЖ», забил на 74-й минуте и отправил «Париж» в 1/8 финала Кубка Франции, а чемпионов Европы оставил без очередного титула.

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ0:1ПарижПарижПариж
0:1 Жонатан Иконе 74'
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Илья Забарный,  Лукас Бералдо,  Вильян Пачо (Нуну Мендеш 64'),  Уоррен Заир-Эмери,  Сенни Меюлю (Дезире Дуэ 65'),  Витор Феррейра,  Фабиан Руис,  Хвича Кварацхелия (Усман Дембеле 64'),  Гонсалу Рамуш,  Брэдли Баркола
Париж:  Обед Нкамбадио,  Отавио,  Тимоте Колодзейчак,  Мустафа Мбов,  Ноа Санги,  Матьё Кафаро (Лука Колеошо 61'),  Максим Лопес,  Адама Камара,  Туомас Оллила (Илан Кеббаль 46'),  Виллем Геббельс (Тибо де Смет 46'),  Алимами Гори (Жонатан Иконе 40')
Жёлтые карточки:  Дезире Дуэ 78'  —  Тибо де Смет 83',  Отавио 90'

Это был второй дерби за неделю, ранее «ПСЖ» обыграл «Париж» в Лиге 1 со счётом 2:1, а в Кубке не смог повторить успех, хотя на бумаге соперник сильнее не стал.  Причём удар команда Энрике получила по-настоящему громкий.  «ПСЖ» начал этот раунд двукратным действующим победителем Кубка Франции (2024 и 2025), а вылет на стадии 1/16 финала стал редкостью, которой клуб не знал с сезона 2013–2014.  Вдобавок, дома в Кубке Франции «ПСЖ» не проигрывал несколько лет, в 2022-м было последнее поражение от «Ниццы».

На поле же всё выглядело так, как обычно выглядит матч, где фаворит «должен», но не забивает.  Команда Луиса Энрике владела инициативой, много била, много заходила в штрафную, но упиралась в Обеда Нкамбадио.  Голкипер «Парижа» провёл матч, который прямо можно называть героическим, в итоге у кипера набралось аж семь решающих сейвов!

Нкамбадио отбивает мяч
Луис Энрике провёл ротацию, но не молодёжью, а дублёрами, оставив на поле важных игроков и предоставив шанс тем, кто должен был показать себя в кубковом формате.  В старте сыграл Гонсалу Рамуш, и именно он на 23-й минуте первым проверил Нкамбадио, голкипер справился с попыткой переброса.  Почти сразу Брадли Барколя искал «девятку», но так и не нашёл: один из его ударов в первом тайме Нкамбадио потащил, другой ушёл мимо створа.

У «ПСЖ» было достаточно эпизодов, чтобы уйти на перерыв хотя бы с минимальным преимуществом.  Не получалась игра, например, у Сенни Майюлю, он не сумел обработать мяч в отличной позиции в штрафной на 36-й минуте.  Гонсалу Рамуш бил ещё, но рисунок не менялся, либо защита реагировала, либо мяч проходил мимо ворот.

«ПСЖ» – «ФК Париж»
Тренерские ходы, штурм и один контрвыпад, который всё решил

После перерыва давление не исчезло, а стало лишь плотнее, как и положено в матчах с явным фаворитом.  А Нкамбадио продолжал тащить, он остановил удары Рамуша, потащил плотный выстрел Заира-Эмери, а Барколя в одном из ключевых эпизодов успели накрыть в последний момент.  На 64-й минуте Луис Энрике почувствовал, что гола нет слишком долго и выпустил основных Дембеле, Дуэ и Мендеша.  Логика была очевидной: добавить скорости и качества последнего действия, сломать «Париж», который держался только за счёт дисциплины.

Но дальше матч сделал классический «кубковый» поворот.  «ПСЖ» не реализовал свои моменты, а «Париж» дождался ошибки в центре поля.  На 74-й минуте гости перехватили мяч после недопонимания между Витиньей и Мендешем, Илан Кеббаль (вышедший после перерыва) нашёл передачей Иконе, Жонатан сработал быстрее, чем Забарный, и пробил в дальний мимо Шевалье — 0:1.  Во втором тайме у «Парижа» был всего один удар, и он оказался уникально важным.

Гол Жонатана Иконе
Для «ПСЖ» это была особенно неприятная деталь.  Против «Марселя» несколькими днями ранее команда спаслась в добавленное время, а тут соперник не дрогнул и довёл дело до финального свистка, пережив уже настоящий навал.

Дальше у чемпионов Европы не было выбора, кроме как осаждать штрафную дерзкого соседа по городу — и «ПСЖ» действительно сделал всё, чтобы хотя бы сравнять.  На 87-й минуте Заир-Эмери попал в перекладину, в этот момент Нкамбадио, был уже фактически отыгран.  В добавленное время случилось сразу несколько эпизодов, которые могли вернуть матч к равному счёту: Забарный не попал головой, Дуэ не сумел попасть в створ из хорошей позиции, Витинья не смог пробить Нкамбадио издали.  Этот последний сейв и выглядел финальным жестом матча, «Париж» перетерпел даже восьмую минуту компенсированного времени и удержал историческую победу.

«ПСЖ» — «ФК Париж»
Сенсация турнира и удар по привычной логике сезона «ПСЖ»

Луис Энрике после финального свистка много и открыто говорил о несправедливости результата при превосходстве его команды, но формулировал это максимально просто: в футболе нужно забивать, «они забили один, мы — нет».

А для Кубка Франции и интриги в нём эта парижская ночь многое меняет.  Без «гиганта» турнир становится более открытым, как будто после вылета действующего обладателя титул остался вакантным.  «Париж» получает шанс помечтать, а «ПСЖ» — очень громкий стоп-кадр в самом начале года, сразу после выигранного трофея, так ещё и на родном стадионе, где обычно такие истории не случаются.