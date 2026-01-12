Пять дней назад в Кувейте «ПСЖ» вытаскивал трофей на характере и в решающий момент находил спасительный гол, но в ночь на 13 января 2026 года магия «последнего рывка» на «Парк де Пренс» не сработала. «Париж» почти весь матч оборонялся, пережил длинные волны давления и одним рывком в концовке перевернул весь сезон. Джонатан Иконе, воспитанник «ПСЖ», забил на 74-й минуте и отправил «Париж» в 1/8 финала Кубка Франции, а чемпионов Европы оставил без очередного титула.

Результат матча ПСЖ Париж 0:1 Париж Париж 0:1 Жонатан Иконе 74' ПСЖ: Люка Шевалье, Илья Забарный, Лукас Бералдо, Вильян Пачо ( Нуну Мендеш 64' ), Уоррен Заир-Эмери, Сенни Меюлю ( Дезире Дуэ 65' ), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия ( Усман Дембеле 64' ), Гонсалу Рамуш, Брэдли Баркола Париж: Обед Нкамбадио, Отавио, Тимоте Колодзейчак, Мустафа Мбов, Ноа Санги, Матьё Кафаро ( Лука Колеошо 61' ), Максим Лопес, Адама Камара, Туомас Оллила ( Илан Кеббаль 46' ), Виллем Геббельс ( Тибо де Смет 46' ), Алимами Гори ( Жонатан Иконе 40' ) Жёлтые карточки: Дезире Дуэ 78' — Тибо де Смет 83', Отавио 90'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 12 Удары мимо 2 70 Владение мячом 30 8 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 5 Фолы 12

Это был второй дерби за неделю, ранее «ПСЖ» обыграл «Париж» в Лиге 1 со счётом 2:1, а в Кубке не смог повторить успех, хотя на бумаге соперник сильнее не стал. Причём удар команда Энрике получила по-настоящему громкий. «ПСЖ» начал этот раунд двукратным действующим победителем Кубка Франции (2024 и 2025), а вылет на стадии 1/16 финала стал редкостью, которой клуб не знал с сезона 2013–2014. Вдобавок, дома в Кубке Франции «ПСЖ» не проигрывал несколько лет, в 2022-м было последнее поражение от «Ниццы».

На поле же всё выглядело так, как обычно выглядит матч, где фаворит «должен», но не забивает. Команда Луиса Энрике владела инициативой, много била, много заходила в штрафную, но упиралась в Обеда Нкамбадио. Голкипер «Парижа» провёл матч, который прямо можно называть героическим, в итоге у кипера набралось аж семь решающих сейвов!

Нкамбадио отбивает мяч afp.com

Луис Энрике провёл ротацию, но не молодёжью, а дублёрами, оставив на поле важных игроков и предоставив шанс тем, кто должен был показать себя в кубковом формате. В старте сыграл Гонсалу Рамуш, и именно он на 23-й минуте первым проверил Нкамбадио, голкипер справился с попыткой переброса. Почти сразу Брадли Барколя искал «девятку», но так и не нашёл: один из его ударов в первом тайме Нкамбадио потащил, другой ушёл мимо створа.

У «ПСЖ» было достаточно эпизодов, чтобы уйти на перерыв хотя бы с минимальным преимуществом. Не получалась игра, например, у Сенни Майюлю, он не сумел обработать мяч в отличной позиции в штрафной на 36-й минуте. Гонсалу Рамуш бил ещё, но рисунок не менялся, либо защита реагировала, либо мяч проходил мимо ворот.

«ПСЖ» – «ФК Париж» afp.com

Тренерские ходы, штурм и один контрвыпад, который всё решил

После перерыва давление не исчезло, а стало лишь плотнее, как и положено в матчах с явным фаворитом. А Нкамбадио продолжал тащить, он остановил удары Рамуша, потащил плотный выстрел Заира-Эмери, а Барколя в одном из ключевых эпизодов успели накрыть в последний момент. На 64-й минуте Луис Энрике почувствовал, что гола нет слишком долго и выпустил основных Дембеле, Дуэ и Мендеша. Логика была очевидной: добавить скорости и качества последнего действия, сломать «Париж», который держался только за счёт дисциплины.

Но дальше матч сделал классический «кубковый» поворот. «ПСЖ» не реализовал свои моменты, а «Париж» дождался ошибки в центре поля. На 74-й минуте гости перехватили мяч после недопонимания между Витиньей и Мендешем, Илан Кеббаль (вышедший после перерыва) нашёл передачей Иконе, Жонатан сработал быстрее, чем Забарный, и пробил в дальний мимо Шевалье — 0:1. Во втором тайме у «Парижа» был всего один удар, и он оказался уникально важным.

Гол Жонатана Иконе afp.com

Для «ПСЖ» это была особенно неприятная деталь. Против «Марселя» несколькими днями ранее команда спаслась в добавленное время, а тут соперник не дрогнул и довёл дело до финального свистка, пережив уже настоящий навал.

Дальше у чемпионов Европы не было выбора, кроме как осаждать штрафную дерзкого соседа по городу — и «ПСЖ» действительно сделал всё, чтобы хотя бы сравнять. На 87-й минуте Заир-Эмери попал в перекладину, в этот момент Нкамбадио, был уже фактически отыгран. В добавленное время случилось сразу несколько эпизодов, которые могли вернуть матч к равному счёту: Забарный не попал головой, Дуэ не сумел попасть в створ из хорошей позиции, Витинья не смог пробить Нкамбадио издали. Этот последний сейв и выглядел финальным жестом матча, «Париж» перетерпел даже восьмую минуту компенсированного времени и удержал историческую победу.

«ПСЖ» — «ФК Париж» globallookpress.com

Сенсация турнира и удар по привычной логике сезона «ПСЖ»

Луис Энрике после финального свистка много и открыто говорил о несправедливости результата при превосходстве его команды, но формулировал это максимально просто: в футболе нужно забивать, «они забили один, мы — нет».

А для Кубка Франции и интриги в нём эта парижская ночь многое меняет. Без «гиганта» турнир становится более открытым, как будто после вылета действующего обладателя титул остался вакантным. «Париж» получает шанс помечтать, а «ПСЖ» — очень громкий стоп-кадр в самом начале года, сразу после выигранного трофея, так ещё и на родном стадионе, где обычно такие истории не случаются.