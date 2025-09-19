«Арсенал» выиграет ЛЧ, а «Айнтрахт» снова нашел будущую звезду. Пять поспешных выводов после первого тура

Один из уроков, который мы усвоили в прошлом сезоне Лиги чемпионов, заключается в том, что играть на ничью нет смысла. Двадцать шесть команд выиграли как минимум три из восьми матчей, и 24 из них в итоге вышли в плей-офф.

«Фейеноорд» проиграл 0:4 и 1:6, но всё равно прошел дальше благодаря трем победам. «Брюгге» потерпел поражения 0:3, 1:3 и 1:3 — и тоже оказался в плей-офф. Даже три победы «Динамо» Загреб почти компенсировали разгром 2:9 от «Баварии» в первом туре.

Если судить по первому туру нынешнего розыгрыша, команды тоже осознали это: все играли на победу. В 16 из 18 матчей было забито как минимум два гола, в 11 — четыре и больше. После 80-й минуты зрители увидели 18 голов, и казалось, что половина из них пришлась на эпичную ничью 4:4 между «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией».

Конечно, один тур не дает полной картины. В прошлом сезоне, например, будущий чемпион «Пари Сен-Жермен» с трудом одолел слабую «Жирону» (1:0), а «Барселона» проиграла «Монако». Сдержанные выводы логичны, но это скучно. Поэтому мы немного «перегнем палку» и сделаем смелые прогнозы.

«Арсенал» выиграет Лигу чемпионов

Единственное удивление после победы «Арсенала» над «Атлетиком» (2:0) во вторник заключалось в том, что «канониры» ни разу не забили после стандарта. В остальном это был типичный матч «Арсенала»: а) долго почти ничего не происходило, б) команда Микеля Артеты всё равно победила. Лондонцы давно привыкли включать режим «войны на истощение» (в первых четырех матчах общего этапа прошлого сезона они забили всего четыре гола). Но после летней трансферной кампании (потратили около 300 миллионов евро на новых игроков) у команды появилась глубина состава, позволяющая буквально давить соперников.

Именно благодаря этой глубине «канониры» увезли три очка из Бильбао. К 70-й минуте обе команды нанесли 17 ударов с общим показателем xG лишь 0,9. Но на 72-й минуте вышедший на замену Габриэл Мартинелли забил после передачи другого джокера — Леандро Троссарда. А на 87-й минуте они поменялись ролями: теперь уже Троссард поставил точку после быстрой атаки, а стал Мартинелли ассистентом.

Замены «Арсенала» обеспечили результат. У «Атлетика» пять свежих игроков за 82 минуты набрали всего два удара (xG — 0,05) и не создали ни одного момента. Более того, после неплохого начала второго тайма баски ограничились только этими двумя попытками в последние полчаса игры.

Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард globallookpress.com

У «Арсенала» уже сейчас лучшая оборона в Европе, в то время как многие топ-клубы, включая «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», временами страдают от проблем в защите при переходах и дисбаланса в тактике. Теперь же у Микеля Артеты есть уверенность, что атакующие решения тоже найдутся, пусть и со временем, после того как соперники устанут. Это дает еще меньше поводов для риска. Да, «Атлетик» сдержал Эберечи Эзе и Нони Мадуэке, допустив лишь пару моментов у Виктора Дьекереша. Но даже без травмированных Букайо Сака, Мартина Эдегора и Кая Хаверца «Арсенал» все равно нанес решающий удар.

Можно спорить, что за Эзе и Дьекереша переплатили: им уже по 27, они не так полезны в комбинационной игре и могут стать обузой к концу контрактов. Но «Арсенал» может себе это позволить, клуб явно настроен «побеждать здесь и сейчас», и трудно не согласиться с тем, что он способен как минимум дойти до финала.

«Арсенал» терпеливо ждал, наносил акцентированные удары и в итоге дожал соперника. Это не было зрелищно. Но это было эффективно — и может оставаться эффективным вплоть до мая.

Остальные клубы АПЛ не дойдут до поздних стадий

«Арсенал» был не единственным английским клубом, который этим летом потратил баснословные суммы на усиление состава. Среди участников Лиги чемпионов от АПЛ их трансферные расходы (293,5 млн евро) оказались даже меньше, чем у «Ливерпуля» (484,7 млн евро) и «Челси» (339,2 млн евро), и почти сравнялись с «Ньюкаслом» (278,9 млн евро). Премьер-лига в целом продемонстрировала финансовую мощь на уровне, который редко когда видели раньше.

Однако деньги еще не гарантируют успеха в Лиге чемпионов. После двух «английских» финалов подряд (2019 и 2021), за последние годы у АПЛ в среднем был только один полуфиналист за сезон. И кроме «Арсенала», другие английские клубы сейчас выглядят не лучшим образом.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Ливерпуль» сейчас скорее напоминает сборище адреналиновых наркоманов, чем стабильную команду. Они уже умудрились упустить пять преимуществ в шести матчах, включая три с разницей в два гола. Да, пять из этих шести матчей они все-таки выиграли, включая все четыре матча АПЛ и дикий триллер с «Атлетико» во вторник. При этом они забили пять победных мячей после 82-й минуты, три из них — уже в компенсированное время. Это сплошной аттракцион, и с их внезапными тратами клуб даже начинает напоминать «Реал» с его аурой неизбежности. Но разница в том, что лучшие версии «Реала» не транжирили преимущество так часто, а постоянная ставка на поздние героические развязки — прямой путь к вылету в плей-офф.

При этом если смотреть на цифры, матч с «Атлетико» был, пожалуй, лучшим для «Ливерпуля» в этом сезоне. Они нанесли 20 ударов против 10 у мадридцев, даже несмотря на то, что вели почти весь матч, а их преимущество по xG (+2,1) было куда значительнее, чем в матчах против «Борнмута», «Ньюкасла» и «Арсенала» в АПЛ (суммарно лишь +0,3). Да, они снова упустили преимущество, но для этого потребовались два невероятных гола Маркоса Льоренте — такие он, похоже, забивает только на «Энфилде». В остальном матч был односторонним. Может, это хороший знак.

«Манчестер Сити» тоже уверенно сделал свое дело, победив «Наполи» (2:0). Правда, с 21-й минуты неаполитанцы играли вдесятером после удаления Джованни Ди Лоренцо. До этого у них был единственный сложный отрезок, но после красной карточки игра пошла в одну сторону. Долгое время казалось, что «Наполи» сможет удержать нулевую ничью, но Эрлинг Холанн разрушил эти надежды на 56-й минуте.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Наполи» завершил матч с одним ударом и 26% владения мячом. Этот единственный момент пришелся на стандарт и потребовал неплохого сейва от Джанлуиджи Доннаруммы. Его xG составил 0,17 — почти точное попадание в средний показатель опасности, который «Сити» допускает в матчах АПЛ. Но если вспомнить и поражение от «Аль-Хиляля» на Клубном чемпионате мира, в обороне у «Сити» остается уровень хрупкости, из-за которого пока трудно доверять этой команде полностью.

«Тоттенхэм» тоже выиграл стартовый матч, но сделал абсолютный минимум против «Вильярреала»: забил на 4-й минуте после ужасной ошибки вратаря Луиза Жуниора и потом просто закрылся. Девять ударов (0,5 xG) против десяти у соперника (тоже 0,5). Задачу выполнили, но опасения насчет их способности создавать качественные моменты никуда не делись: по xG за удар они занимают 17-е место в АПЛ. Всё это больше похоже на команду уровня 1/8 или, в лучшем случае, четвертьфинала ЛЧ.

«Челси», на первый взгляд, имеет все нужные детали для серьезного похода, но в Мюнхене в их игре чувствовалось полное отсутствие опыта в Лиге чемпионов.

Коул Палмер globallookpress.com

Против собранной «Баварии» они выглядели как неопытный андердог, уступив и по ударам, и по темпу. Коул Палмер забил после контратаки и мог оформить дубль, но второй гол отменили. Однако в целом «Челси» слишком легко отдал сопернику контроль, чего настоящие претенденты себе не позволяют. Начало — очень тревожное.

«Ньюкасл», пожалуй, заслуживал большего против «Барселоны»: после 10 ударов они набрали 1,4 xG, тогда как у «Барсы» по итогам 19 попыток — 1,3. Но команда все равно уступила, столкнувшись с высокой линией защиты и жаждой каталонцев владеть мячом. Маркус Рашфорд оформил дубль — один гол получился хороший, а второй и вовсе фантастический.

Проблемы «Ньюкасла» в АПЛ — ограниченная глубина состава и скромные атакующие ресурсы — никуда не делись и в Лиге чемпионов. Их шансы на место в топ-8 по итогам группового этапа после этой игры заметно снизились.

Бельгийская команда выйдет в четвертьфинал

Не спрашивайте только, какая именно, потому что шансы есть сразу у двух.

После поражения от «Брюгге» в Суперкубке чемпион Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз», одна из самых ярких и приятных команд последних лет, которая прошла путь от второй лиги до борьбы за титул в высшем дивизионе и при этом регулярно подписывает молодых и зрелищных игроков, устроил настоящий разгромный марш. Они выиграли первые семь матчей чемпионата с общим счетом 15:3, а во вторник в своем дебютном матче Лиги чемпионов одержали победу над ПСВ Эйндховен (3:1).

Да, ПСВ забил на 90-й минуте и, возможно, заслуживал большего, учитывая xG 2,2. Но «Юнион» нанес 18 ударов с общим xG 3,4 и фактически сыграл против ПСВ в их же стиле.

«Брюгге» globallookpress.com

«Брюгге» же в четверг разнес на своем поле «Монако» (4:1). В чемпионате они уже теряли очки, но это простительно. В Лиге чемпионов с учетом квалификации у «Брюгге» было уже пять соперников, общий счет — 17:3.

Капитан команды Ханс Ванакен, Христос Циолис и Йоакин Сейс на троих забили семь мячей и сделали восемь ассистов. В матче с «Монако» в активе Ванакена гол и результативная передача.

С учетом прошлого сезона «Брюгге» выиграл девять из последних 14 еврокубковых матчей. По данным Opta Supercomputer, сейчас у них 12-й прогнозируемый результат по очкам на групповом этапе, а у «Юниона» — 11-й. Оба бельгийских клуба расположились выше «Боруссии», «Наполи», «Ньюкасла», «Ювентуса» и «Атлетико», не говоря уже о других командах.

Джан Узун — новая топ-находка «Айнтрахта»

Одна из самых жестоких сторон еврокубков в том, что как только появляется новая звезда и команда-выскочка угрожает пошатнуть привычный порядок, у грандов всегда есть возможность просто разобрать ее по частям в ближайшее трансферное окно.

Вспомните «Бенфику» в сезонае-2022/23. Они вышли из группы с «Пари Сен-Жермен» и «Ювентусом» без поражений и выглядели одной из самых сильных команд турнира. Но в январе «Челси» выложил «сто пятьсот» миллионов евро (точнее — 121 млн) за Энцо Фернандеса. И всё, «Бенфика» разнесла «Брюгге» в 1/8 финала, но потом без особых шансов уступила «Интеру» в четвертьфинале. (В том же окне «Челси» купил еще одного «нового героя» — Михаила Мудрика из «Шахтёра» за 70 млн евро. Тут, правда, вышло не так удачно)

Джан Узун globallookpress.com

Для игроков не из топ-клубов Лига чемпионов превращается почти в кастинг. «Айнтрахт» знает это лучше многих. Четыре гола и две результативные передачи Омара Мармуша в Лиги Европы помогли ему оформить перейти в «Манчестер Сити» за 75 млн евро.

Летом к нему присоединился Юго Экитике, который ушел в «Ливерпуль» за 95 млн евро. «Айнтрахт», напротив, сделал ставку на покупку более опытных игроков, но вскоре в команде раскрылся новый юный лидер. 19-летний Джан Узун забил три гола и сделал две передачи в трех матчах Бундеслиги, а в четверг отметился голом в игре Лиге чемпионов против «Галатасарая».

«Айнтрахт» в последние годы заработал огромные деньги благодаря классной работе с молодыми игроками, и теперь, похоже, тоже получит награду за открытие Узуна. Но было бы здорово увидеть, чего они способны достичь, если хотя бы часть этих звезд задержалась бы в клубе подольше. Тем более что в матче с «Галатасараем» они забили пять мячей даже без Мармуша и Экитике.

А если говорить о «бирже будущих топ-переходов», то вот восемь игроков, которые тоже явно повысили свою цену на этой неделе:

Исмаэль Сайбари, ПСВ (24 года) — атакующий центральный полузащитник, в прошлом сезоне стал вторым в Эредивизи по ассистам (11) и девятым по голам (11). Против «Юниона» создал два шикарных момента: на 6-й минуте (0,54 xG) и на 55-й (0,80 xG).

Камило Дуран, «Карабах» (23) — новичок из «Портимоненсе». В матче с «Бенфикой» оформил гол+пас и помог азербайджанскому клубу добыть первую в истории победу в групповом этапе Лиги чемпионов. «Атлылар» («Всадники») — крутое прозвище, кстати!

Георгий Судаков globallookpress.com

Ламин Камара, «Монако» (21) — команда была уничтожена «Брюгге», но Камара всё равно проявил себя, сделав 20 прогрессивных передач/продвижений и 10 отборов (лучший в первом туре по этому показателю). Плюс заработал два фола на себе и семь выигранных единоборств.

Даниэль Басс, «Буде-Глимт» (20) — вышел всего на 45 минут, но за это время заработал пенальти, забил гол и начал вторую результативную атаку норвежской команды.

Юссуфа Мбоджи, «Славия» Прага (21) — причина, почему «Буде-Глимт» проигрывал 0:2. Левый защитник внезапно выскочил в атаку и оформил дубль.

Георгий Судаков, «Бенфика» (23) — бывший игрок «Шахтера», которому суждено было засиять в ЛЧ. Даже несмотря на провал команды против «Карабаха» (и увольнение тренера), Судаков отдал голевую и сделал 12 прогрессивных передач.

Николо Трезольди, «Брюгге» (21) — после двух крепких сезонов во второй Бундеслиге перешел в клуб ЛЧ и уже набрал 2+1 за 226 минут. Открыл счет в матче с «Монако».

Маркус Рашфорд, «Барселона» (27) — да, да, не новичок. Но после шикарного удара в ворота «Ньюкасла» его невозможно было не упомянуть. Похоже, так выглядит жизнь после побега из «Манчестер Юнайтед».

Спонтанный рейтинг после первого тура

1. Арсенал

2. ПСЖ

3. Ливерпуль

4. Реал Мадрид

5. Бавария

6. Барселона

7. Манчестер Сити

8. Интер

«Реал» с идеальным балансом 5 из 5 с тех пор, как в прошлом месяце началась эпоха Хаби Алонсо. Да, им понадобилось два пенальти, чтобы обыграть дома «Марсель» (2:1), но счет обманчив. «Реал» создал гораздо больше качественных моментов (даже играя вдесятером около 20 минут из-за глупого удаления Дани Карвахаля) и сумел перетерпеть как красную карточку, так и травму Трента Александера-Арнольда.

9. Челси

10. Тоттенхэм

11. Наполи

12. Ньюкасл

13. Боруссия Дортмунд

14. Ювентус

15. Айнтрахт

16. Спортинг

Матч «Боруссия» — «Ювентус» стал претендентом на звание лучшей игры турнира: восемь голов во втором тайме, блестящий рывок дортмундцев и не менее впечатляющее спасение хозяев в компенсированное время.

17. Атлетико Мадрид

18. Байер Леверкузен

19. Вильярреал

20. Унион Сент-Жилуаз

21. Брюгге

22. Аталанта

23. Атлетик Бильбао

24. Буде-Глимт

Норвежский «Буде-Глимт», полуфиналист прошлогодней Лиги Европы, отыгрался с 0:2 на поле «Славии». Впереди домашний матч против «Тоттенхэма». А в гости к самому северному клубу этой ЛЧ отправятся «Монако», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

25. Марсель

26. Бенфика

27. Карабах

28. Галатасарай

29. Монако

30. Копенгаген

31. ПСВ

32. Аякс

33. Пафос

34. Славия Прага

35. Олимпиакос

36. Кайрат

Мы впервые по-настоящему присмотрелись к «Карабаху» два года назад, когда они едва не выбили «Байер» из Лиги Европы. С энергией, которую им привнес Дуран, команда выглядит очень ярко. Волевая победа азербайджанского клуба над «Бенфикой» стала настоящей сенсацией, и, возможно, для выхода в плей-офф им хватит еще одного сюрприза.