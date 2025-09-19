ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел

    Известный комментатор в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о первом туре Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Эксклюзив Лига чемпионов Карабах Португалия Спортинг Лиссабон Бенфика Кайрат Брюгге Бельгия. Про Лига Футбол Франции Монако Футбол Испании Атлетико Атлетик Барселона Реал Мадрид Марсель Футбол Италии Ювентус Наполи Футбол Германии Бавария Боруссия Д Футбол Англии Арсенал Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл Челси Интер АЕК Афины Эредивизия Пафос Олимпиакос ПСЖ
    Алексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
    Алексей Андронов
    Алексей Андронов
    Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский задал вопросы о стартовавшем на этой неделе турнире Алексею Андронову, который по праву считается в России одним из лучших знатоков европейского футбола.
    — Как вам в целом начало второй эпопеи под названием Общий этап?

    — Первый год, очевидно, стал накоплением опыта для клубов. Совершенно иная ситуация по сравнению с тем, когда есть дом и выезд — там было примерно ясно, как распределять силы. Поэтому те, кто участвовал в прошлом розыгрыше, имеют определенное преимущество. С точки зрения выстраивания стратегии в первую очередь. Поэтому большие клубы, такие как «Бавария», «ПСЖ», «Барселона», «Интер» не испытали в первом туре никаких проблем. Были исключения, понятно, типа «Реала», но там другая история.

  • Кто остановит «Барселону»? Главные сюжетные линии нового сезона Лиги чемпионов
  • Англия будет представлена в самом престижном турнире сразу шестью клубами
  • 16/09/2025

    • — Для грандов очки в рядовых матчах чемпионатов пока ценнее этих?

    — Не думаю. Никто не ротировал состав и не будет, пока задача не решена. Потом есть команды типа «Байера», которые из второго эшелона, но будут выкладываться здесь по полной. У кого новые тренеры, для них это хорошая возможность убедить болельщиков в правильности выбора. Для иных шанс загладить вину за неудачный старт в начале чемпионатов. Но будут, рано, или поздно терять. Интересные выезды в Казахстан и Норвегию за полярный круг грандам предстоят. Кто-то потеряет очки, уверен. Если после четырех матчей будет 12 очков, там уже возможны варианты.

    — Сколько очков — гарантия попадания в первую восьмерку?

    — 15-16. Но каждый большой клуб видит свой календарь и рассчитывает силы дистанционно.

    — Я посмотрел, как все начиналось год назад. Никаких сенсаций по большому счету. Что поменялось?

    — Сейчас тоже, за редким исключением.

    — «Карабах» сотворил чудо. Не наблюдали, какой коэффициент был на его победу при счете 2:0 в пользу «Бенфики» (2:3)?

    — Ну, если перед началом было порядка 20, значит под тысячу. Но такое никто не предугадает и не поймает в нужный момент. Вот вы могли подобное предположить? Я тоже.

    «Бенфика» — «Карабах»
    globallookpress.com

    — С учетом опыта Гурбана Гурбанова в Еврокубках, насколько далеко это может зайти?

    — Я не изучал внимательно их календарь, но попасть в число 24-х им по силам. Мы знаем с вами Гурбана, когда он еще играл в России, и помним его неуступчивый характер. И он стратег. Понимает, что кто-то может провалиться. Кроме того, это одна из немногих команд, которая будет делать явную ставку на Лигу чемпионов. В чемпионате Азербайджана им дадут поблажки в плане календаря, перед матчами ЛЧ у них там игр не будет.

    — «Кайрату» чего вчера не хватило со «Спортингом» (4:1), чтобы сотворить похожее?

    — Опыта таких матчей.

    — Сегодня в России болеют, как раньше за своих из всех республик?

    — Думаю, да. Тем более особого выбора нет. Кто-то хорошо помнит Сорокина, или Мартыновича, к примеру. Это уже хорошая прибавка. И у нас все же не Англия, где болельщики «МС» всегда будут против «МЮ». Спартаковцы всегда будут переживать за ЦСКА в Еврокубках, не сомневаюсь.

    — Играй Александр Головин, могло это на что-то повлиять в Брюгге (4:0)?

    — Наверное. Все-таки у «Монако» не два состава. Но понятно, что бельгийцы и до первого гола имели очень уж внушительное преимущество.

    — К грандам. «Реал» мог легче с «Марселем» (2:1) разобраться?

    — А с чего там было ждать 5:0? «Марсель» — серьезная команда, с грамотным тренером. Хаби Алонсо пока только строит команду. Ему нужно больше времени, чем мог получить в свое время тот же де Дзерби. Колоссальное давление, но он пока справляется. Потом удаление Карвахаля, могли вообще не выиграть. Но имели преимущество даже в меньшинстве. И поймали момент.

  • Путь в Будапешт: всё, что нужно знать о жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов 2025/26
  • Разбор жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
  • 29/08/2025

    • — Оба пенальти по делу?

    — Нет. Я не очень понимаю эту трактовку игры рукой. То же самое мы видели в матче «Юве» — «Боруссия». Нужно, чтобы судейское руководство ФИФА или УЕФА провело уже наконец брифинг, где все бы разъяснилось. Или хотя бы на сайте застолбить незыблемые правила, которые в единой трактовке для всех.

    — Дани Карвахаль, или Трент Арнольд — кто должен играть, чтобы справа уже появилась какая-то стабильность?

    — Пока слишком мало времени прошло, чтобы Хаби определился. Понятен авторитет Дани, но Трент — это большие деньги, амбиции. Сейчас Карвахаль дисквалифицирован будет. Понятно, в чемпионате он будет начинать.

    — «Сити» побил все рекорды с «Наполи» (2:0) по статистике за счет игры в большинстве. Имеют право на жизнь такие удаления в первом тайме за фол «последней надежды»?

    — Конечно. Что за глупость смотреть на время. Грубая ошибка Ди Лоренцо, притом дважды подряд. Сначала он не рассчитал, как мяч полетит, хотя он был у него практически на ноге. Затем зачем-то решил делать этот подкат, который вообще не имел смыла.

    — «Ньюкасл» — «Барселона» (1:2) изначально по букмекерским раскладам давалась, как равная игра. Вы тоже так считали?

    — Нет. Даже не столько по составу, сколько по степени взаимодействия англичане уступают. При всей своей молодости «Барса» сегодня одна из самых сыгранных команд мира. И мотивация для Рашфорда сыграть так на глазах Тухеля, чтобы вернуться в сборную.

    — «Бавария» обыграла «Челси» (3:1) на безальтернативной основе?

    — Вы знаете, что Бундеслига моя стезя. Вот такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел. В Мюнхене сегодня вообще никому делать нечего. Забиваю мяч, другой, и все равно продолжают нестись вперед. Через месяц примерно это сойдет почти на нет, но пока так. Перед первым туром были обнародованы котировки на Лигу чемпионов, где первый была и остается «Барселона». И это для баварцев было дополнительным раздражителем.

    «Бавария» — «Челси»

    — «Аякс» — «Интер» (0:2) чисто на классе?

    — «Интер» одна из самых сбалансированных команд. «Аякс» и отстает в классе, и проседает в таких матчах постоянно. А миланцы из кожи вон лезут, чтобы Киву себя показывать.

    — В матче «Ливерпуль» — «Атлетико» (3:2) сыграла роль уникальная способность ван Дейка забивать решающие мячи на последних минутах?

    — Тут даже не только он, а сама философия «Ливера». То же самое они сделали не так давно в Ньюкасле. Есть некая разболтанность в обороне, но этого не отнять. Из серии все хорошо, что хорошо заканчивается.

    — «ПСЖ» не слишком легко по-вашему взял «Аталанту» (4:0)?

    — Там такой состав, что удивляться нечему, даже без Дембеле. Соперники из разных весовых категорий, такого разгрома и ждал. Мы знаем, что бергамаски уже совсем не те, что были. Тут дело даже не в уходе Гасперини, просто состава нет. Что там говорить, если на первых ролях сын Мальдини.

    — Что ждет «Пафос» российского бизнесмена Сергея Ломакина?

    — Знакомство с турниром. Пока они больше терпят, чем играют. Матч с «Олимпиакосом» (0:0) в Греции тому подтверждением. С командами покруче так не выйдет.

    — «Атлетик» с «Арсеналом» (0:2) по первому тайму на большее мог, казалось, рассчитывать?

    — Большего ждал от Бильбао дома. Сработало исполнительское мастерство «канониров» и глубина скамейки. Дождались момента и довели дело до конца за счет вышедших на замену Мартинелли и Троссарда.

  • «Арсенал» выдержал натиск «Атлетика»: Артета выиграл матч заменами
  • Пять минут во втором тайме всё решили
  • 17/09/2025

    • — Кто главный фаворит ЛЧ?

    — На данный момент в моем понимании у «Баварии» ничуть не меньше шансов, чем у «Барселоны». И для меня немцы первый претендент. Но еще есть «ПСЖ». Дальше «Реал», «Ливер» и «Сити». Эти шесть команд и будут бороться.

