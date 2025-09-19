Алексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский задал вопросы о стартовавшем на этой неделе турнире Алексею Андронову, который по праву считается в России одним из лучших знатоков европейского футбола.

— Первый год, очевидно, стал накоплением опыта для клубов. Совершенно иная ситуация по сравнению с тем, когда есть дом и выезд — там было примерно ясно, как распределять силы. Поэтому те, кто участвовал в прошлом розыгрыше, имеют определенное преимущество. С точки зрения выстраивания стратегии в первую очередь. Поэтому большие клубы, такие как «Бавария», «ПСЖ», «Барселона», «Интер» не испытали в первом туре никаких проблем. Были исключения, понятно, типа «Реала», но там другая история.

— Для грандов очки в рядовых матчах чемпионатов пока ценнее этих?

— Не думаю. Никто не ротировал состав и не будет, пока задача не решена. Потом есть команды типа «Байера», которые из второго эшелона, но будут выкладываться здесь по полной. У кого новые тренеры, для них это хорошая возможность убедить болельщиков в правильности выбора. Для иных шанс загладить вину за неудачный старт в начале чемпионатов. Но будут, рано, или поздно терять. Интересные выезды в Казахстан и Норвегию за полярный круг грандам предстоят. Кто-то потеряет очки, уверен. Если после четырех матчей будет 12 очков, там уже возможны варианты.

— Сколько очков — гарантия попадания в первую восьмерку?

— 15-16. Но каждый большой клуб видит свой календарь и рассчитывает силы дистанционно.

— Я посмотрел, как все начиналось год назад. Никаких сенсаций по большому счету. Что поменялось?

— Сейчас тоже, за редким исключением.

— «Карабах» сотворил чудо. Не наблюдали, какой коэффициент был на его победу при счете 2:0 в пользу «Бенфики» (2:3)?

— Ну, если перед началом было порядка 20, значит под тысячу. Но такое никто не предугадает и не поймает в нужный момент. Вот вы могли подобное предположить? Я тоже.

«Бенфика» — «Карабах» globallookpress.com

— С учетом опыта Гурбана Гурбанова в Еврокубках, насколько далеко это может зайти?

— Я не изучал внимательно их календарь, но попасть в число 24-х им по силам. Мы знаем с вами Гурбана, когда он еще играл в России, и помним его неуступчивый характер. И он стратег. Понимает, что кто-то может провалиться. Кроме того, это одна из немногих команд, которая будет делать явную ставку на Лигу чемпионов. В чемпионате Азербайджана им дадут поблажки в плане календаря, перед матчами ЛЧ у них там игр не будет.

— «Кайрату» чего вчера не хватило со «Спортингом» (4:1), чтобы сотворить похожее?

— Опыта таких матчей.

— Сегодня в России болеют, как раньше за своих из всех республик?

— Думаю, да. Тем более особого выбора нет. Кто-то хорошо помнит Сорокина, или Мартыновича, к примеру. Это уже хорошая прибавка. И у нас все же не Англия, где болельщики «МС» всегда будут против «МЮ». Спартаковцы всегда будут переживать за ЦСКА в Еврокубках, не сомневаюсь.

— Играй Александр Головин, могло это на что-то повлиять в Брюгге (4:0)?

— Наверное. Все-таки у «Монако» не два состава. Но понятно, что бельгийцы и до первого гола имели очень уж внушительное преимущество.

— К грандам. «Реал» мог легче с «Марселем» (2:1) разобраться?

— А с чего там было ждать 5:0? «Марсель» — серьезная команда, с грамотным тренером. Хаби Алонсо пока только строит команду. Ему нужно больше времени, чем мог получить в свое время тот же де Дзерби. Колоссальное давление, но он пока справляется. Потом удаление Карвахаля, могли вообще не выиграть. Но имели преимущество даже в меньшинстве. И поймали момент.

— Оба пенальти по делу?

— Нет. Я не очень понимаю эту трактовку игры рукой. То же самое мы видели в матче «Юве» — «Боруссия». Нужно, чтобы судейское руководство ФИФА или УЕФА провело уже наконец брифинг, где все бы разъяснилось. Или хотя бы на сайте застолбить незыблемые правила, которые в единой трактовке для всех.

— Дани Карвахаль, или Трент Арнольд — кто должен играть, чтобы справа уже появилась какая-то стабильность?

— Пока слишком мало времени прошло, чтобы Хаби определился. Понятен авторитет Дани, но Трент — это большие деньги, амбиции. Сейчас Карвахаль дисквалифицирован будет. Понятно, в чемпионате он будет начинать.

— «Сити» побил все рекорды с «Наполи» (2:0) по статистике за счет игры в большинстве. Имеют право на жизнь такие удаления в первом тайме за фол «последней надежды»?

— Конечно. Что за глупость смотреть на время. Грубая ошибка Ди Лоренцо, притом дважды подряд. Сначала он не рассчитал, как мяч полетит, хотя он был у него практически на ноге. Затем зачем-то решил делать этот подкат, который вообще не имел смыла.

— «Ньюкасл» — «Барселона» (1:2) изначально по букмекерским раскладам давалась, как равная игра. Вы тоже так считали?

— Нет. Даже не столько по составу, сколько по степени взаимодействия англичане уступают. При всей своей молодости «Барса» сегодня одна из самых сыгранных команд мира. И мотивация для Рашфорда сыграть так на глазах Тухеля, чтобы вернуться в сборную.

— «Бавария» обыграла «Челси» (3:1) на безальтернативной основе?

— Вы знаете, что Бундеслига моя стезя. Вот такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел. В Мюнхене сегодня вообще никому делать нечего. Забиваю мяч, другой, и все равно продолжают нестись вперед. Через месяц примерно это сойдет почти на нет, но пока так. Перед первым туром были обнародованы котировки на Лигу чемпионов, где первый была и остается «Барселона». И это для баварцев было дополнительным раздражителем.

«Бавария» — «Челси»

— «Аякс» — «Интер» (0:2) чисто на классе?

— «Интер» одна из самых сбалансированных команд. «Аякс» и отстает в классе, и проседает в таких матчах постоянно. А миланцы из кожи вон лезут, чтобы Киву себя показывать.

— В матче «Ливерпуль» — «Атлетико» (3:2) сыграла роль уникальная способность ван Дейка забивать решающие мячи на последних минутах?

— Тут даже не только он, а сама философия «Ливера». То же самое они сделали не так давно в Ньюкасле. Есть некая разболтанность в обороне, но этого не отнять. Из серии все хорошо, что хорошо заканчивается.

— «ПСЖ» не слишком легко по-вашему взял «Аталанту» (4:0)?

— Там такой состав, что удивляться нечему, даже без Дембеле. Соперники из разных весовых категорий, такого разгрома и ждал. Мы знаем, что бергамаски уже совсем не те, что были. Тут дело даже не в уходе Гасперини, просто состава нет. Что там говорить, если на первых ролях сын Мальдини.

— Что ждет «Пафос» российского бизнесмена Сергея Ломакина?

— Знакомство с турниром. Пока они больше терпят, чем играют. Матч с «Олимпиакосом» (0:0) в Греции тому подтверждением. С командами покруче так не выйдет.

— «Атлетик» с «Арсеналом» (0:2) по первому тайму на большее мог, казалось, рассчитывать?

— Большего ждал от Бильбао дома. Сработало исполнительское мастерство «канониров» и глубина скамейки. Дождались момента и довели дело до конца за счет вышедших на замену Мартинелли и Троссарда.

— Кто главный фаворит ЛЧ?

— На данный момент в моем понимании у «Баварии» ничуть не меньше шансов, чем у «Барселоны». И для меня немцы первый претендент. Но еще есть «ПСЖ». Дальше «Реал», «Ливер» и «Сити». Эти шесть команд и будут бороться.