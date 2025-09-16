ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Арсенал» выдержал натиск «Атлетика»: Артета выиграл матч заменами

    Пять минут во втором тайме всё решили

    Игроки Арсенала празднуют гол
    Игроки Арсенала празднуют гол
    На «Сан-Мамес» всегда трудно, а в Лиге чемпионов — особенно. «Атлетик» бросил в бой эмоции, энергичный прессинг и поддержку трибун, но «Арсенал» выжил в вязкой борьбе и наказал хозяев, когда они на миг потеряли концентрацию. Суперсвязка Мартинелли — Троссар оформила победу гостей, показав, что в этом сезоне у Артеты есть именно то оружие, которого так не хватало раньше: глубина состава.

    Баски вышли играть не роль статистов. Вернувшись в Лигу чемпионов впервые за десятилетие, команда Эрнесто Вальверде включила характерный для «Сан-Мамес» ритм — агрессивный прессинг, скорость на флангах, постоянные дуэли. Микель Хаурегисар уже на пятой минуте проверил оборону гостей, Беренгер прорывался через левый край, а Бойро заставил Габриэля работать на пределе.

    Атлетик — Арсенал
    globallookpress.com

    «Арсенал» ищет пространство

    У «Арсенала» первые двадцать минут ушли на то, чтобы сбросить давление. Артета оставил в старте пять новичков и при этом потерял семь ключевых исполнителей из-за травм. В атаке больше всего выделялся Нони Мадуэке: его рывки и удары держали в напряжении Унаи Симона, но без решающего удара. Главные моменты у гостей были у Дьёкереша: сначала он пробил слабо из перспективной позиции, а потом в прыжке не попал в створ после подачи Тимбера.

    Весь первый тайм был похож на перетягивание каната. «Атлетик» с трибун получал второе дыхание и бежал вперёд, «Арсенал» искал контроль и осторожно тянул игру в центр поля. Самым ярким эпизодом стал стык Габриэля и Дьёкереша — оба хотели сыграть в мяч головой и в итоге получили перевязки, что только добавило драматизма.

    Ближе к перерыву хозяева нашли ещё пару моментов: Сансет пробил выше после углового, а Беренгер промчал по флангу и выстрелил рядом со штангой. У «Арсенала» же всё чаще включался Мадуэке, но в завершающей фазе атак чего-то не хватало — или точности, или хладнокровия.

    Атлетик — Арсенал
    globallookpress.com

    Решение со скамейки

    Артета понимал, что «Атлетик» не позволит разыгрывать долгие комбинации: пора было искать новое дыхание. На 72-й минуте он выпустил Троссарда и Мартинелли. Прошло всего 36 секунд — и замена превратилась в шедевр тренерского чутья.

    Троссард первым же касанием закинул мяч за спину защитникам, а Мартинелли рванул так, будто ждал этот момент всю жизнь. Первое касание вышло тяжёлым, но второе — филигранным: бразилец отцепил Горосабеля корпусом и отправил мяч под Симона — 0:1. В углу стадиона взорвались гости из Лондона, на поле «Арсенал» наконец почувствовал лёгкость.

    Габриэль Мартинелли
    globallookpress.com

    На этом дуэт не остановился. Через пять минут Мартинелли уже сам взял инициативу: продавил левый фланг, оставил соперника позади и прострелил на Троссарда.

    Бельгиец пробил в касание, мяч рикошетом залетел в ворота — 0:2. За считанные минуты игра, которую «Арсенал» больше часа терпел и держал на силе характера, превратилась в уверенную победу.

    Леандро Троссард празднует гол
    globallookpress.com

    Важная победа на старте турнира

    Для «Атлетика» вечер был символичным: вернувшись в Лигу чемпионов, они доказали, что могут навязать бой богатейшему клубу. Но финальная концентрация и класс — всё ещё на стороне соперников. Для «Арсенала» же три очка стали не просто стартом в турнире, а демонстрацией обновлённой мощи.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В прошлом сезоне Артета жаловался на короткую скамейку — теперь победу сделали именно те, кто начал матч в запасе. Сезон только начинается, а главные матчи ещё впереди. Но на «Сан-Мамес» «Арсенал» показал важный навык большой команды: даже когда игра не клеится, всегда можно найти того, который изменит всё за одну секунду.

