«Зенит» набирает ход: Сантос и Кассьерра прибили «Пари НН»

«Зенит» стартовал в привычном тонусе: Луис Энрике растягивает левый край (не самый родной для него, и это чувствовалось), Мантуан — турбина справа, Педро дирижирует между линиями, Глушенков — в свободном полёте в полуфланге. Мяч ходил быстро, но в створ попадал реже, чем подсказывала интрига. Максим забил — красиво, в дальний, — но из явного офсайда. Нино с нескольких метров умудрился коленом отправить мяч выше перекладины.
Кипер гостей Никита Медведев провёл 45 минут в режиме спасителя: выручал на дальних ударах Мантуана, выходил на прострел Энрике, прыгал под шальные рикошеты. «Пари НН» не ставил автобус — Шпилевский прессинговал, спорил, жил в техзоне, — но атаковал эпизодами: дальний удар Лесового прямо в Адамова, несколько стандартов, много плотности в своей трети. С нулём к перерыву гости могли чувствовать себя спокойнее во втором тайме.
Гол после перерыва всё обрушил
Любой план на выживание рушится одним точным ударом. 47-я минута: стандарт «Зенита», подбор остаётся за Александром Соболевым — и вот что значит «девятка», умеющая играть спиной. Принял, зафиксировал, скинул под нерабочую правую Дугласу Сантосу — и капитан хладнокровно кладёт в дальний. Бразильца совсем недавно вызвал в сборную Карло Анчелотти — это, очевидно, вдохновляет.
После 1:0 хозяева не стали паниковать: темп сбавили, но структуру держали. Медведев ещё раз потащил после прострела Мантуана на Соболева, однако общая картинка читалась: «Зенит» скоро забьёт и второй.
Семак попадает заменами, стандарты — решают
Ходы с бровки вышли на табло. Семак снимает Соболева и Энрике, выпускает свежих Мостового и Кассьерру — и буквально через десять минут закрывает игру. Корнер от Глушенкова, удар Нино — сейв Медведева, и первым на отскоке оказывается Кассьерра. 2:0 — гол из разряда «обязательных» для страйкера, который сразу оставил автограф в протоколе.
Дальше — управление рисками. «Пари НН» не сумел даже организовать классический навал: сил ушло слишком много на то, чтобы держать плотность весь первый час. Адамов, если честно, скучал на своей половине — стиль «Зенита» работает и без лишнего риска.
Люди и идеи
«Зенит» выиграл не за счёт хаоса, а за счёт монотонного повторения: стандарты, вторые мячи, подбор на линии, ротация флангов, агрессивный контрпрессинг. «Пари НН» держал узкий блок, перекрывал полупространства, но после первого пропущенного посыпались небольшие ошибки — и пространства в стыках зон вдруг стало больше, чем хотелось бы гостям.
После финального свистка вопросов о героях матча не возникало. Дуглас Сантос провёл образцовый матч капитана: гол, предголевые скидки, уверенность в каждом движении. Максим Глушенков вернулся в старт и напомнил о своих лучших качествах — отменённый мяч, несколько острых розыгрышей угловых и постоянная дерзость на полуфланге. Александр Соболев в этот раз остался без гола, но именно его работа спиной к воротам и скидка вывели команду на первый мяч. На правом фланге Мантуан добавлял вертикали, а Педро аккуратно связывал линии, создавая баланс.
У «Пари НН» главным сдерживающим фактором был Никита Медведев: его сейвы не позволили счёту стать крупнее. Были попытки зацепиться за стандарты, Александров несколько раз выигрывал борьбу в воздухе, но этого оказалось недостаточно, чтобы расшатать дуэт Эраковича и Нино. Алексей Шпилевский оставался верен своей агрессивной модели, однако после гола Сантоса поражение было неизбежно.