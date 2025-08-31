«Зенит» набирает ход: Сантос и Кассьерра прибили «Пари НН»

«Газпром Арена» вернулась к привычному гулу уверенности: это был тот матч, когда «Зенит» не просто владел мячом, а методично сжимал пространство вокруг штрафной «Пари НН» — без истерики, но с нарастающим давлением. Третья победа подряд (после 4:0 в Махачкале и 5:3 в кубке с «Оренбургом») — как будто говорит о тенденции.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Пари НН 2:0 Голы: 1:0 Дуглас Сантос (47'), 2:0 Матео Кассьерра (72'), 3:0 Дилан Ортис (73'), 4:0 Дилан Ортис (89') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино (Ванья Дркушич, 78'), Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос (Лусиано Гонду, 84'), Вендел, Луис Энрике (Матео Кассьерра, 64'), Максим Глушенков (Shilov V., 84'), Педро Родригес, Александр Соболев (Андрей Мостовой, 64') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Farina E., Свен Карич, Максим Шнапцев, Ивлев Андрей (Cephas R., 84'), Никита Ермаков (Никита Каккоев, 75'), Даниил Лесовой (Лука Тичич, 76'), Олакунле Олусегун, Тиаго Весино (Вячеслав Грулёв, 29'), Pigas V.

«Зенит» стартовал в привычном тонусе: Луис Энрике растягивает левый край (не самый родной для него, и это чувствовалось), Мантуан — турбина справа, Педро дирижирует между линиями, Глушенков — в свободном полёте в полуфланге. Мяч ходил быстро, но в створ попадал реже, чем подсказывала интрига. Максим забил — красиво, в дальний, — но из явного офсайда. Нино с нескольких метров умудрился коленом отправить мяч выше перекладины.

Максим Глушенков https://fc-zenit.ru/

Кипер гостей Никита Медведев провёл 45 минут в режиме спасителя: выручал на дальних ударах Мантуана, выходил на прострел Энрике, прыгал под шальные рикошеты. «Пари НН» не ставил автобус — Шпилевский прессинговал, спорил, жил в техзоне, — но атаковал эпизодами: дальний удар Лесового прямо в Адамова, несколько стандартов, много плотности в своей трети. С нулём к перерыву гости могли чувствовать себя спокойнее во втором тайме.

Нино после незабитого момента https://fc-zenit.ru/

Гол после перерыва всё обрушил

Любой план на выживание рушится одним точным ударом. 47-я минута: стандарт «Зенита», подбор остаётся за Александром Соболевым — и вот что значит «девятка», умеющая играть спиной. Принял, зафиксировал, скинул под нерабочую правую Дугласу Сантосу — и капитан хладнокровно кладёт в дальний. Бразильца совсем недавно вызвал в сборную Карло Анчелотти — это, очевидно, вдохновляет.

Дуглас Сантос https://fc-zenit.ru/

После 1:0 хозяева не стали паниковать: темп сбавили, но структуру держали. Медведев ещё раз потащил после прострела Мантуана на Соболева, однако общая картинка читалась: «Зенит» скоро забьёт и второй.

Семак попадает заменами, стандарты — решают

Ходы с бровки вышли на табло. Семак снимает Соболева и Энрике, выпускает свежих Мостового и Кассьерру — и буквально через десять минут закрывает игру. Корнер от Глушенкова, удар Нино — сейв Медведева, и первым на отскоке оказывается Кассьерра. 2:0 — гол из разряда «обязательных» для страйкера, который сразу оставил автограф в протоколе.

Матео Кассьерра https://fc-zenit.ru/

Дальше — управление рисками. «Пари НН» не сумел даже организовать классический навал: сил ушло слишком много на то, чтобы держать плотность весь первый час. Адамов, если честно, скучал на своей половине — стиль «Зенита» работает и без лишнего риска.

Люди и идеи

«Зенит» выиграл не за счёт хаоса, а за счёт монотонного повторения: стандарты, вторые мячи, подбор на линии, ротация флангов, агрессивный контрпрессинг. «Пари НН» держал узкий блок, перекрывал полупространства, но после первого пропущенного посыпались небольшие ошибки — и пространства в стыках зон вдруг стало больше, чем хотелось бы гостям.

Зенит — Пари НН https://fc-zenit.ru/

После финального свистка вопросов о героях матча не возникало. Дуглас Сантос провёл образцовый матч капитана: гол, предголевые скидки, уверенность в каждом движении. Максим Глушенков вернулся в старт и напомнил о своих лучших качествах — отменённый мяч, несколько острых розыгрышей угловых и постоянная дерзость на полуфланге. Александр Соболев в этот раз остался без гола, но именно его работа спиной к воротам и скидка вывели команду на первый мяч. На правом фланге Мантуан добавлял вертикали, а Педро аккуратно связывал линии, создавая баланс.

У «Пари НН» главным сдерживающим фактором был Никита Медведев: его сейвы не позволили счёту стать крупнее. Были попытки зацепиться за стандарты, Александров несколько раз выигрывал борьбу в воздухе, но этого оказалось недостаточно, чтобы расшатать дуэт Эраковича и Нино. Алексей Шпилевский оставался верен своей агрессивной модели, однако после гола Сантоса поражение было неизбежно.