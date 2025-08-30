Роман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой

Корреспондент LiveSport.Ru Алексей Дубровин побеседовал с известным спортивным комментатором Романом Трушкиным, который в своё время работал корреспондентом «НТВ-Плюс» в «Футбольном клубе». В первой из двух частей интервью обсудили старт нового сезона в РПЛ, трансферы ведущих клубов РПЛ, и работу Деяна Станковича в «Спартаке».

«Карпин сделает из "Динамо" свою команду»

– Прошло шесть туров в РПЛ, идёт Кубок России. Как оцените старт сезона?

— Великолепно. Я всегда говорю, что наш чемпионат, Кубок России (а Кубок Пути РПЛ — это по сути разновидность чемпионата) одни из самых конкурентных и непредсказуемых турниров в Европе. Всё что началось в этом турнире, чемпионате только подтверждает эти слова. Очень интересные результаты. А в Кубке есть ещё такая приятная для меня краска, что выходит на поле большое количество футболистов, которым не дают много времени в чемпионате, и они себя проявляют ярко. Классные результаты. В матче 3-го тура Кубка «Зенит» с «Оренбургом» на двоих команды забили восемь голов. «Спартак» порезвился с четырьмя мячами. Для второй команды, команды-скамейки это по-настоящему большой турнир. Ребята раскрепощённо играют. А в чемпионате мне нравится, что у нас всегда есть интрига, непредсказуемость.

— «Зенит» только начал побеждать, вышел из такого микрокризиса. Что, на ваш взгляд, происходило с питерским клубом?

— Очень сложно сказать, что именно там происходило. С места в карьер у команды Семака не получилось ворваться в сезон. Но у «Зенита» потенциал состава всё равно такой, что они раскрутятся, разбегутся. Последний кубковый результат и победа в чемпионате над Махачкалой показывают, что петербуржцы выправляют положение.

— Мне ваш коллега Владислав Батурин говорил, что у него есть ощущение, что цикл Семака в «Зените» закончился. Согласны с ним?

— Как диванный наблюдатель могу сказать, что тренерские циклы бывают очень разными. Циклы Венгера и Фергюсона длились десятилетиями в своих командах. Пускай это может быть примеры не совсем релевантные. Таких мы сейчас в современном футболе мы найдём, только если в экзотических странах, где работают долгоиграющие тренеры. Но, как мне кажется, бывают разные циклы. И если тренер по-прежнему хочет побеждать, его интересует эта работа, то вряд ли он будет обращать внимание на какие-то циклы, собственные возраст и прочие вещи. Думаю, Сергей Богданович по-прежнему хочет выигрывать. А это означает, что он не потерял мотивацию и готов бороться с «Зенитом» за самые высокие места, чемпионство.

— Почему пока не получается у Карпина в «Динамо»? Победу над «Пари НН» (3:0) в РПЛ выносим за скобки, потому что в этом матче бело-голубые должны были побеждать аутсайдера.

— Валерий Георгиевич столкнулся с другим уровнем давления, ожиданий и футболистами, которые, возможно, в его новой команде не готовы как губки впитывать все его идеи и выполнять всё, что он хочет. В «Ростове», конечно, были полностью подобранный им состав, совершенно другие отношения с футболистами. И это клуб, который никогда ни на какие задачи не нацеливался, кроме задач, о которых Карпин всё время говорил: «Нам, главное, не вылететь». Прийти в команду, которая ставит совершенно другие цели, и сразу завладеть вниманием каждого футболиста, сразу навязать всем свою волю, всех убедить в том, что его тренерская методика единственно верная и побеждающая, пока не получается. Это тоже процесс.

Ну и о «Ростове» — Карпин был у нас один из самых долгоработающих тренеров в одном клубе, сколько лет он строил команду, и в конце концов она стала такой, какой мы знаем. И в «Динамо», как мне кажется, если он задержится надолго, он своего добьётся рано или поздно методом убеждения, подбора-перебора игроков. Может, в чём-то изменит собственные подходы. Но команду Карпин сделает.

— Добьётся своего — станет чемпионом?

— Он сделает команду своей. Будет команда, по игре которой мы сможем безошибочно сказать, что это команда тренера Карпина. Она играет, как просит и любит Валерий Георгиевич, делает вещи, которые его устраивают на поле. А трофеи это такая штука, могут прийти, а могут — нет. Никто не может знать. В российской лиге очень большая конкуренция.

Валерий Карпин globallookpress.com

— А в чём вам видится игра Карпина?

— Игра Карпина — это игра по исходной схеме 4-3-3 с прессингующим нападением, очень активным опорным полузащитником. Это модель Данилы Глебова, тот, который и первый защитник, и футболист, который может в атаке включиться, ударить издали. При этом вожак, лидер, мотор. У Карпина очень быстрые фланги, это касается и нападающих, и защитников. Это активная, агрессивная, современная игра. Понятно, что одной из черточек этой игры мы назовём короткие розыгрыши от ворот. Валерий Георгиевич это любит. Это то, что ему представляется современным футболом, так сейчас играют ведущие европейские клубы. «Сити», «Барселона» — думаю, такие примеры могут быть.

— Вы писали, что против совмещения постов в клубе и сборной, если команда участвует в чемпионской гонке, и при этом она столичная. Какие есть у вас ещё причины для вашего отрицательного мнения по этому поводу? Мешает ли совмещение Карпиным постов в клубе и сборной, хотя и сборов у национальной команды после его назначения пока не было?

— Когда я высказывался по поводу совмещения, попытался посмотреть на это с другой стороны. Все смотрят на это, как на то, что совмещение может помешать сборной. Я же считаю, что оно может придать какие-то ненужные ингредиенты чемпионской гонке, так как тренер национальной команды фигура важная, влиятельная, сотрудник РФС участвует в ней. Мне кажется, в этом и есть конфликт интересов. А не в том, что это как-то на сборной скажется. Понятно, что Карпин работал совместителем и в «Ростове». На сборную отрицательно этот момент не должен никак повлиять. Но такая ситуация может придать ненужный колорит, фон, лишние разговоры в чемпионской гонке. Старт сезона пока эту проблему не обнажает, так как «Динамо» начинает медленно, нет такой интриги, когда команда бьётся с кем-то на вершине таблицы, и соответственно обострена конкуренция с нашими ведущими командами, лидерами. Пока динамовцы занимаются своими проблемами, и нет отрицательного эффекта.

Но впереди, как мне кажется, Карпина ждут самые интересные в его совместительской практике осенние сборы, потому что не помню такого ещё дебюта сезона в России, когда бы раскрылось такое количество интересных российских футболистов. Национальная команда по определению как-то должна их всех собрать и как-то правильно, эффективно использовать. Мне будет интересно посмотреть, как Карпин сможет использовать этих ярких футболистов ЦСКА, вот этого яркого Батракова из «Локомотива». Не померкнут ли они, попав в национальную команду.

Тем более что программа матчей очень интенсивная. Мы впервые чуть ли не за всё время знаем сразу на всю осень всех соперников. У нас шесть интересных спаррингов, очень разнообразные команды. Программа игр сборной будет очень напряжённой, яркой. Все соперники довольно сильные. Нет тех, кто изначально вызывает скепсис. Поэтому я с большим интересом и вниманием посмотрю, как Валерий Георгиевич пройдёт эту осень в качестве тренера сборной. Главное, чтобы никто теперь не слетел, и все матчи состоялись.

— В «Динамо» перешёл Антон Миранчук. Его переход поможет команде Карпина? О чём подумали в первую очередь, когда трансфер состоялся?

— Я сразу полез уточнять точную цифру в высказывании Валерия Георгиевича, когда после матча с Катаром его журналисты спросили о том, нужно ли нашим игрокам уезжать за границу. Он сказал тогда: «Я уже давал его (совет — прим.ред.) 586 тысяч раз. И что? Кто может уехать — уезжайте. Ещё раз говорю». Вот он Антон уехал, и получилось забавно, что возвращает его в Россию именно Карпин. Посмотрим на Миранчука. Я видел товарищеский матч «Зенита» против «Сьона», Антон в этой игре смотрелся хорошо и был одним из лидеров атаки. Президент швейцарского клуба говорил потом, что ему было тяжело много бегать. Но в футболе нужно бегать не обязательно много, надо бегать правильно. Думаю, Карпин объяснит Антону Миранчуку, куда и сколько надо бегать в «Динамо». Возможности этого футболиста хорошо известны. Если тренеру нужен был такой футболист, то он обязательно будет вписан в игру команды. И ту пользу, которую от Антона Карпин ждёт, он принесёт.

«После очередного сезона без трофеев со Станковичем расстанутся»

— «Локомотив» пока идёт третьим в РПЛ. Это только хороший старт, или такая молодая российская команда способна быть реальным претендентом на титул? Пока «железнодорожники» воспринимаются качельными, не до конца стабильными.

— Так оно и есть. И прошлый сезон тоже был похожим — тоже яркое начало. А во втором круге было всё очень тяжело, весь прошлый сезон шёл поиск оптимальной связки центральных защитников. Сейчас в этом смысле мало что изменилось. Кто-то хочет стабильности от «Локомотива». По крайней мере, есть стабильность в тех проблемах, которые проявляются. Это проблема центральной зоны обороны. Сложно сказать, сейчас это начало проблем прошлого сезона, или раз-другой оступились, не более того. Но всё равно приятно, что команда умеет ярко начинать, что и показывает два сезона подряд. То есть, у «Локо» есть классная игра, яркие футболисты.

Если посмотреть на тех, кто в этой команде прогрессирует, и наоборот на тех, кто стагнирует — мне кажется, что первых гораздо больше. По сути из тех футболистов, которые теряются, пропадают, сейчас вижу только Салтыкова, который явно не показывает развитие. При этом футболист Батраков остаётся лидером, играет, как мне видится, даже в более зрелый футбол, чем в прошлом сезоне. Это его заслуга и тех условий, которые Михаил Михайлович Галактионов создаёт для Батракова и других футболистов команды. И даже после расставания с Тикнизяном, Самошниковым, начав сезон с Пиняевым, который только эпизодически выходил на поле, «Локомотив» добивался результатов без футболистов, которые нужны любому. Ведь они очень яркие, сильные.

«Железнодорожники» без них обходились, в игру сразу очень здорово влился Руденко. Комличенко попал в серьёзную конкуренцию с Воробьёвым, но с другой стороны Дмитрий, подстёгнутый этой конкуренцией, заиграл очень круто. Так что, думаю, «Локомотив» — это та команда, в которой идут здоровые процессы. Они никогда не бывают простыми, но эти процессы здоровые. «Локо» движется вперёд. А смогут ли «железнодорожники» бороться за чемпионство — покажет только время.

Деян Станкович globallookpress.com

— А «Спартак» набрал всего восемь очков в пяти матчах, но провёл достойную игру с «Зенитом» (2:2), обыграл «Рубин» (2:0). Станкович налаживает процессы в стане красно-белых? Можно ли сказать, что в «Спартаке» всё постепенно становится хорошо?

— То, что красно-белые не проигрывают уже три матча во всех турнирах…. Они уступили в двух играх чемпионата. Но это были такие матчи, которые долго гремят: что домашнее поражение от «Балтики», что проигрыш с четырьмя пропущенными мячами от «Локомотива». Это отдельные поражения, но они уж слишком были яркими, контрастными. Поэтому шлейф до сих пор идёт. Но, думаю, это как в случае с «Зенитом», у «Спартака» богатый состав по именам, возможностям футболистов не позволяет как-то ярко и быстро вкатиться в сезон. И, возможно, командам такого типа, которые на многое способны на трансферном рынке, нужно чуть больше времени, чтобы сыграться, чтобы у них появился настоящий огонь внутри, который всех сплотит, и они выйдут на высокие обороты.

Вспомним прошлый сезон — самый яркий отрезок у «Спартака» произошёл в конце осеннего отрезка. Красно-белые уходили в зиму в такой форме, что казалось, что они — чемпионы, и если они продолжат так играть, то конкурентов у них просто нет. Но это мы говорим о ноябре-декабре, а сейчас мы только завершаем август. Мне кажется, раз в Станковича поверили, с ним продлили контракт, его не попросили на выход, и наоборот ещё подкупили игроков, то там видят возможность выдать такой отрезок уже в этом году. Если это получится, то, конечно, можно будет исправить ошибки первой зимы Станковича в России, скорректировать программу двухмесячных сборов, чтобы в весеннюю часть сезона вступить, не потеряв практически всё, как это было в прошлом сезоне. Начался для «Спартака» сезон нелегко, но, думаю, это связано с особенностями комплектования команды. По именам это очень громкий, яркий, афишный клуб, но громким именам, повторюсь, нужно больше времени, чтобы стать командой.

— Мне дико нравится в «Спартаке» Жедсон. На него смотришь в отличие от Жерсона и понимаешь, что он выделяется на фоне остальных. Даже можно не брать результативные действия, а вспомнить момент, как он от Карпукаса ушёл красивым финтом в матче с «Локо», в том моменте могли назначить пенальти.

— Он хороший. Моё видение в том, что «Спартак» искал ещё одного такого же игрока, как Кристофер Мартинс, который может действовать из глубины, становится настоящим нападающим, временами врываться на большой скорости. Если эти футболисты будут играть в симметричных зонах в похожий футбол, то такой момент может очень сильно добавить «Спартаку» сил.

— А верите ли вы в Станковича в «Спартаке»?

— Никогда нет вопроса веры, когда речь идёт о футболисте или тренере. Честно говоря, у меня нет никаких завышенных или заниженных ожиданий от Станковича. Через «Спартак» прошло очень много тренеров, некоторые из них, даже добиваюсь результата, при этом надолго не задерживались. Как было с Ваноли, который выиграл Кубок.

В данном случае мерилом станет только результат. Если Станкович в этом сезоне не выиграет ни Кубок, ни чемпионат, мне кажется, что сотрудничество с ним, скорее всего, не будет продолжено. Во всяком случае я бы очень удивился, если бы после очередного бестрофейного сезона, в «Спартаке» решили бы всё равно с ним продолжить работу. Для этого должны быть только такие условия, чтобы красно-белые показывали какой-то суперяркий невероятный футбол с бешеной самоотдачей всех футболистов, прогрессом каких-то игроков, открытием новых имён в своём составе. Тогда даже без трофеев, наверное, можно было бы рассматривать продление контракта на третий сезон. Но «Спартак» — эта та команда, от которой всё равно все ждут либо Кубка, либо чемпионства, и Станкович это должен сам понимать.

— «Спартак» приобрёл Илью Самошникова, который ярко играл в «Локо». Получится ли у него подобное в этом московском клубе?

— Илья — игрок разносторонний, способный действовать на правом и левом флангах. Мне кажется, эта покупка как раз должна закрывать главную кадровую проблему «Спартака», на которую Станкович сам намекал. Скорее всего, Илья будет задействован на правом фланге обороны или полузащиты в модели с тремя центральными защитниками. Для того, чтобы он сыграл нормально на этой позиции, у него есть всё. Единственное — я бы не хотел того, чтобы Самошников превратился в такой мем, что Илья — такой футболист, который постоянно хорошо бросает ауты, и больше ничего особенного не умеет. Конечно, это классная дополнительная возможность для «Спартака». Но Илья Самошников — это футболист, и, главное, что будет и умеет делать: играть в мяч ногами. Ауты — дополнительная функция. Самошников, например, хорошо играет один в один.

«В этом сезоне "Краснодар" может замахнуться на два трофея»

— А как «Краснодар» в этом сезоне? Впервые вышли в лидеры после шестого тура.

— Блистательно. Это команда, которая совершенно точно идёт к сохранению титула. И, более того, у них в этом сезоне, на мой взгляд, есть подбор игроков, чтобы замахиваться на два трофея. Считаю, что «Краснодар» должен ставить перед собой такую задачу.

— Да, того же Перрена приобрели, от которой возросла интенсивность игры «Краснодара». Серьёзно усилил команду.

— Да. И показательный момент: в начале побарахтались, уже два поражения в сезоне в чемпионате и Кубке, плюс уступили в Суперкубке. Но нынешняя серия уже впечатляет. Это не просто пять побед подряд, а пять побед подряд всего с одним пропущенным мячом. Так что «Краснодар» — это команда, которая по-прежнему имеет серьёзную по нашим меркам оборону, а атака просто феерическая. Сейчас для них состоится самая большая игра с ЦСКА. Встречаются две команды, которые находятся в великолепной форме. Просто лучшего представить нельзя. Это будет ещё одна серьёзная проверка, вторая встреча «Краснодара» с армейцами в сезоне. И может быть мы увидим реванш.

«Краснодар» globallookpress.com

— ЦСКА вот со стороны выглядит претендентом на чемпионство. Но есть ощущение, что для этого может не хватить длины скамейки.

— Думаю, ЦСКА привычно в такой роли бороться за трофеи, высокие места. Вспоминаются времена Слуцкого, когда чуть ли не обоймой из 12 футболистов команда боролась за победу в РПЛ и даже становилась чемпионом. Небольшая обойма — само по себе не исключение шансов на чемпионство. Вспомним прошлогодний «Краснодар». У них что был очень глубокий состав? Тоже обойма из 12-14 футболистов. Сейчас состав у краснодарцев поглубже, и мы видим, как команда сразу ярко заиграла в двух разных турнирах. В прошлом сезоне «Краснодар» вытягивал кубковые матчи не очень легко. А для тренера большой выбор футболистов, с одной стороны, подспорье, а, с другой стороны, проблема. Не очень большой, но сплочённой обоймой порой управлять проще. Все единомышленники.

Что касается трансферов, то в ЦСКА попали совершенно точно с Матеусом Алвесом. Такого яркого бразильца, на мой взгляд, со времён Карвальо и Вагнера не было в ЦСКА. Плюс игроки из собственного резерва, по-моему, еще не закончились на Глебове и Кисляке. Мы видим регулярные выходы Бандикяна на поле. Это тоже футболист, который, судя по всему, готов ворваться в основную обойму. Есть ещё наверняка кто-то за спинами, клуб все эти годы занимался подготовкой резерва, и сейчас эти ребята начинают помогать.

— К слову, о составах команд, трансферах. Сейчас в России много опытных свободных агентов: тот же Смолов. Кто-то мог бы усилить топ-клубы?

— Никто. Смолов перешёл в разряд где-то между медиафутболом, медиактивностью и киберспортом. Мне кажется, у него уже другие интересы. Хотя сам он говорил, что и в «Спартаке» бы смог. Смолов — взрослый человек, который умеет пробросить и какой-то грамотный троллинг, и знает себе цену. Он — очень крутой футболист. Но говорить о свободных агентах, тем более опытных футболистов, как о потенциальном усилении наших топ-клубов, я бы не стал. Если бы Дзюба был бы свободным агентом, конечно, был бы способен усилить другой клуб, но тоже может быть не топ. Как он это сделал с «Акроном», который точно усилил.

— Какие у вас есть наблюдения после первых шести туров? Что вас больше всего удивило?

— Меня удивило, как здорово заиграл ЦСКА. Можно было бы ждать каких-то более серьёзных вещей, более сложного перестроения, стресса от команды, которая внезапно осталось без тренера, который только-только начал налаживать интересный тактический вариант. Но ЦСКА невероятно легко преодолел все трудности, просто влетел в сезон. Также меня удивило, что почти в каждой команде мы видим, что появляются наши молодые российские игроки — в диапазоне от топ-клубов до тех, кто борется за выживание. Они очень мотивированы и стремятся себя показывать.

Ну и не перестаёт удивлять и усложнять просмотр футбола постоянно меняющиеся рекомендации по трактовке разных судейских эпизодов. Я не понимаю, как в некоторых эпизодах правильно смотреть, например, на касание мяча рукой в штрафной площади, что фол и наоборот, где старая трактовка, где — новая. Это усложняет жизнь. В этом сезоне это особенно ярко стало проявляться с самого старта сезона.

— Ну да. Удивляет ещё, что в эпоху VAR с самого начала сезона возникает немалое количество судейских ошибок. Как в матче «Динамо» — ЦСКА, когда Лещука не удалили, а Круговому дали жёлтую за симуляцию.

— Это была вопиющая ситуация. ЭСК на тему уже высказался. А вот случай с судьей Владиславом Целовальниковым в матче, когда он удаляет Лечи Садулаева? Для меня эта красная карточка в игре с «Оренбургом» была просто шоком. Таких случаев действительно многовато. Не очень понятно, где же хороший средний уровень судейства, когда же мы увидим более-менее продолжительный период тишины на эту тему, без серьёзных, ярких, вопиющих случаев. По мелочи претензии, недочёты всегда будут. Но не хотелось бы, чтобы каждый тур, c учётом Кубка даже по два раза в неделю у нас случались такие истории, которые становились бы главным предметом для обсуждения. При чём претензии — обоснованы.

— А если возвращаться к удивительным моментам, меня поразило, сколько голов Батраков уже забил головой при своём низком росте.

— Руденко ещё ниже, но тоже головой забил один мяч. Тут мне кажется дело не в росте, а выборе позиции, точной и своевременной передачи, умении открыться. По сути ни в одном из эпизодов, где Батраков забивал головой, не продавливал защитников в воздухе, а просто опережал, находился там, где был мяч.

— К Батракову есть большой интерес из Европы. Ему нужно сезон доиграть до конца и уже потом думать о переходе в европейский клуб, или уезжать при хорошем предложении даже в зимнее трансферное окно?

— Cмотря чего он сам хочет, насколько он торопится, насколько он анализирует примеры того или иного рода, когда уезжают — после первого интересного предложения, или пытаются сначала как-то состояться здесь. Но круто было бы уезжать после того, как в России что-то выиграешь. Я бы пожелал Алексею сначала выиграть что-то здесь.

— А есть ли трансферы в РПЛ, которые уже оправдали себя?

— Конечно. Тот же Хиль из «Балтики». Мы уже говорили про спартаковского Жедсона, сразу видно, что это мастер, заиграл, толк от него выйдет. Думаю, что, если любого клубного тренера спросить: «Оправдал ли себя футболист, которого вы привезли в Россию? ». Он скажет: «Да, конечно. Это наш игрок, он приносит пользу». Вот смотришь на Джаковаца из «Акрона», который во всех врезается сзади, догоняет каждого, сбивает, жёлтую карточку не получает, встаёт и бежит дальше. Моё мнение: такого игрока можно было бы попробовать найти где-то в нашей Первой лиге. Но они его нашли и привезли из-за границы, и он приносит им пользу. Поэтому вопросов нет.

— К слову о «Балтике», которой мы коснулись, эта команда в теории может входить в пул команд, которые будут бороться за чемпионство?

— Думаю, Андрей Викторович Талалаев абсолютно в это верит. Единственный вопрос в том, чтобы каждый игрок тоже в это поверил и не оставил и тени сомнений, что они на такое не способны. Если такое случится, то какой бы сенсацией не выглядело, то мне кажется это вполне реальный расклад.