Швейцарский поход завершился. «Динамо» Карпина возвращает Антона Миранчука в РПЛ

Московское «Динамо» после назначения главным тренером Валерия Карпина готовится оформить уже третий за это лето трансфер игрока сборной России. Состав бело-голубых в ближайшее время пополнит Антон Миранчук. Подробности переговоров, причины неуспешного выступления полузащитника за швейцарский «Сьон» и его перспективы в Петровском парке — в материале LiveSport.Ru.

Миранчук и Карпин хотят работать вместе

Антон Миранчук провёл сезон-2024/25 в составе швейцарского «Сьона». У российского полузащитника на руках остаётся контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года. Однако футболист, который годом ранее стремился сменить РПЛ на зарубежный чемпионат, сейчас оказался открытым для предложений от клубов из России и возвращения на родину.

В июле стало известно, что 29-летнего хавбека предложили всем топ-клубам чемпионата России (за исключением «Локомотива»). При этом, как писали СМИ, сам Антон хотел бы оказаться в московском «Динамо», которое этим летом возглавил знакомый по работе в сборной России Валерий Карпин.

Валерий Карпин fcdynamo.ru

При этом желание воссоединиться с тренером оказалось взаимным. В результате уже 5 августа президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил о начале обсуждения с «Динамо» о переходе Миранчука. Швейцарцы, решившие не рисковать из-за возможного трансфера, в последних двух матчах оставляли Антона на скамейке запасных. А затем полузащитника ещё не включили в заявку на матч Кубка Швейцарии.

Переговоры дошли до логического завершения. По информации журналистов, сумма компенсации за переход Миранчука составит 1,7 млн евро, а личный контракт будет подписан на 2 года. В ночь с 20 на 21 августа футболист прилетел в Москву, где пройдёт медосмотр.

Швейцария не оправдала надежд

Вряд ли на подобное развитие событий год назад рассчитывал Антон Миранчук, отказываясь продлевать контракт с «Локомотивом», где провёл всю свою сознательную футбольную жизнь (исключением был только 2016 год, когда он на правах аренды играл за эстонскую «Левадию»).

За полгода до конца контракта я озвучил решение своим представителям, что хочу попробовать себя в другом чемпионате. Думал, я свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов и буду играть. Антон Миранчук

Однако реальность оказалась иной. Только под самый занавес трансферного окна у хавбека возник вариант с швейцарским «Сьоном», с которым был подписан 2-летний контракт. Ради игры за рубежом Миранчук отказался от предложения «Зенита», которое оставалось в силе на протяжении всего лета, а также немного опустился в зарплате: «Локо» предлагал продлить контракт с зарплатой на 1,6 млн евро в год, а в Швейцарии, по разным данным, он получал 1,2-1,5 млн евро.

В «Сьоне» поначалу называли Антона отличным игроком и рассчитывали, что он вернет команду, только что поднявшуюся в классе, на прежние вершины. Тем более, по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью в 6 млн евро он стал самым дорогим футболистом «Сьона» и 4-м по цене игроком чемпионата Швейцарии. О том, что этот год у Антона не задался, говорит хотя бы его более чем двукратное удешевление — до 2,5 млн евро.

В общей сложности Миранчук в составе «Сьона» принял участие в 25 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Россиянин 19 раз попадал в стартовый состав, но ни разу не сыграл все 90 минут без замен. Позднее Антон объяснил, почему сезон вышел для него настолько тяжелым.

У меня не было предсезонки, а в Европе она только летом. Зимой — всего лишь недельный рождественский перерыв. Я целиком пропустил время, когда все набирали базу, — и потому не мог играть 90 минут. Антон Миранчук

Антон Миранчук globallookpress.com

В начале ноября не кстати была получена травма приводящей мышцы бедра. Из-за нее полузащитник выбыл из строя до Нового года. В придачу к этому во время январского сбора в Марокко Антон вместе с рядом одноклубников переболел гриппом.

Со временем в «Сьоне» постепенно возрастало недовольство Миранчуком. Главный тренер Дидье Толо прямо заявил, чему для него недостаточно того, что делает Антон. С тренером согласился спортивный директор Бартелеми Константин.

Мы ждём от него большего; мы хотели бы снова увидеть того Миранчука, которого мы видели в московском «Локомотиве». Бартелеми Константин

Справедливости ради стоит сказать, что не один Миранчук не показывал выдающейся игры. В целом, «Сьон» на протяжении практически всего сезона боролся за выживание и всё-таки сумел сохранить прописку в элите, заняв 9-е место из 12-ти и оторвавшись от зоны вылета на 5 очков.

Так что сезон в Швейцарии явно не способствовал Антону для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Да и в бытовом плане Миранчуку было не слишком комфортно: высокие цены (в 2 раза выше московских), вопросы с медициной, малое количество детских площадок, недостаток общения на русском и др. В общем, всё это накопилось, и хавбек решил вернуться на родину.

Почему Миранчук нужен «Динамо»?

В России наибольший интерес к полузащитнику проявило московское «Динамо». И это вполне объяснимо. Бело-голубые этим летом продали Хорхе Карраскаля во «Фламенго», а также потеряли на срок от 6 до 9 месяцев Луиса Чавеса, который в июне на тренировке сборной Мексики порвал «кресты».

Таким образом, у столичного клуба на позицию атакующего полузащитника остался один Бителло (если, конечно, не рассчитывать всерьёз на 18-летнего Окишора и 20-летнего Смелова). Равноценной замены ему сейчас нет, что показал матч с «Краснодаром», который бразилец пропустил из-за повреждения: функции Бителло распределили между собой Глебов и Фомин, и «Динамо» в итоге покинуло поле без ударов в створ.

Бителло fcdynamo.ru

К тому же Бителло, как и любой другой бразильский футболист, может преподнести проблемы: разленится или потребовать увеличения зарплаты. Так что команде Карпина, которая, несмотря на неудачный старт сезона, всё ещё рассчитывает побороться за золото РПЛ, стоит подписать еще одного креативного полузащитника.

Именно трансфер Миранчука может удовлетворить эту потребность бело-голубых. Антон может сыграть и «восьмёркой», и под нападающем, и на фланге. А в списке навыков футболиста числятся поставленный удар, передача вразрез, игра в подыгрыше и др.

Вдобавок Карпин регулярно вызывает Антона в сборную России и знает его потенциал, который, по всей видимости, готов реализовать. Так, на днях Миранчука снова включили в расширенный состав национальной команды, хотя он не играл за «Сьон» с 25 июля.

Немаловажным также является грядущее уже со следующего сезона РПЛ ужесточение лимита на легионеров. В связи с этим приобретение менее чем за 2 млн евро опытного (217 матчей за «Локомотив») и результативного (11+6 в сезоне-2022/23 и 8+7 в сезоне-2023/24) россиянина кажется отличной сделкой для «Динамо».