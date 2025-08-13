Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года

Российский футбольный союз продолжает находить соперников национальной команде по спаррингам. Посмотрим, какие встречи предстоят сборной России осенью 2025 года.

В первой половине 2025 года подопечные Валерия Карпина приняли участие в четырёх товарищеских матчах. Беспроигрышная серия сборной России продлилась, но серия «сухих» побед остановилась на отметке 8 матчей. Если в марте россияне одержали две победы по 5:0 (над командами Гренады и Замбии), то одолеть Нигерию в июне не получилось (1:1) — национальная команда пропустила и не выиграла впервые с октября 2023 года, когда спарринг со сборной Кении завершился вничью (2:2).

Тем не менее, крайнюю на данный момент контрольную игру сборная России оставила за собой: покер Гладышева принёс выездную победу над командой Белоруссии. По итогам последнего обновления, проведенного 10 июля 2025 года, россияне в рейтинге ФИФА расположились на 35-м месте — между сборными Египта и Алжира.

Иордания: лучше, чем сейчас, ещё не выступала

Осенний отрезок международных матчей команда Валерия Карпина начнёт 4 сентября игрой в Москве на «Лукойл Арене» против сборной Иордании, которая сейчас занимает 64 место в рейтинге ФИФА. Ранее встреч между Иорданией и Россией не было, но ближневосточная страна провела три контрольных матча с петербургским «Зенитом» (дважды выиграла команда Сергея Семака по 1:0, а один раз закончили вничью 1:1).

Главной звездой и самым дорогим игроком сборной Иордании является 28-летний вингер французского «Ренна» Муса Аль-Тамари, который в 2023 году стал первым иорданским футболистом, заключившим контракт с клубом высшего дивизиона из топ-5 ведущих лиг Европы. Сейчас Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.

Кроме Аль-Тамари, лишь один игрок сборной Иордании выступает в Европе. Этим летом в турецкий «Гёзтепе» перешёл 19-летний центральный нападающий Ибрагим Сабра, который в минувшем сезоне чемпионата Иордании сумел забить 9 голов в 21 матче.

Вторым по стоимости игроком сборной Иордании является нападающий катарского «Аль-Араби» Язан аль-Наймат (1,5 млн евро). Большинство игроков национальной команды играют за клубы из лиг Иордании и Ирака, а оставшаяся часть разбрелась по Азии: ОАЭ, Катар, Кувейт, Малайзия, Южная Корея.

Сборная Иордании twitter.com/afcasiancup

С июня 2024 года пост главного тренера сборной Иордании занимает один из лучших тренеров Марокко Жамаль Селлами. Именно под его руководством команда впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира 2026 года. Он сменил на посту своего соотечественника — Хусейна Аммуты, с которым национальная команда, несмотря на трудности, связанные с отбором и выходом в плей-офф, дошла до финала Кубка Азии 2023. Таким образом, в последние годы сборная Иордании добилась своих наилучших результатов за всё время выступлений.

Катар: действующий победитель Кубка Азии, но пока не попал на ЧМ

После матча с Иорданией российской сборной предстоит перелёт на Ближний Восток в город Эр-Райян, где 7 сентября на стадионе «Джасим бин Хамад» состоится товарищеская игра с 53-й сборной мира по рейтингу ФИФА — Катаром. Обычно руководство РФС при организации встреч придерживается принципиальной позиции — играем дома. Но для того, чтобы выполнить план по количеству матчей за год, сборная России сделала исключение для катарцев, которые были согласны играть только на своем поле.

Предстоящая встреча станет уже пятой в истории личных встреч сборных России и Катара. На данный момент в противостоянии двух национальных команд после четырех матчей сохраняется паритет: по одной победе у России (в 1996 г. со счетом 5:2) и у Катара (в 2016 г. со счётом 2:1), а также две ничьи (в 2011 и 2023 гг. — по 1:1 оба раза).

Сильнейшей у сборной Катара является линия атаки. Она представлена, в первую очередь, следующими игроками.

Игроки атаки сборной Катара: 28-летнеий вингер клуба «Аль-Садд» Акрам Афиф (стоит 8 млн евро) — воспитанник академий «Севильи» и «Вильярреала»; за последние два сезона в чемпионате Катара забил 44 гола в 44 матчах;

30-летний вингер клуба «Аль-Духаиль» Эдмилсон Жуниор (стоит 2,5 млн евро) — бывший игрок бельгийских «Стандарта» и «Синт-Трёйдена»;

28-летний центрфорвард клуба «Аль-Духаиль» Алмоез Али (стоит 3,5 млн евро) — экс-игрок клуба австрийской Бундеслиги ЛАСК и клуба испанской «Культураль Леонеса».

Сейчас все игроки сборной Катара выступают в местном чемпионате, куда с приливом денег перебрались такие звездные игроки, как победитель ЛЧ вместе с «Ливерпулем» Роберто Фирмино и чемпион Европы в составе сборной Италии Марко Верратти. Главным же тренером катарцев в мае 2025 года был назначен Юлен Лопетеги — бывший наставник сборной Испании, мадридского «Реала», «Севильи», «Порту», «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма».

Юлен Лопетеги globallookpress.com

Исторически сборная Катара не входила в число сильнейших команд Азии. Так было до тех пор, пока страна не получила право на проведение в 2022 году чемпионата мира. На самом мундиале Катар потерпел три поражения, забив всего один гол. В то же время Катар стал победителем двух последних Кубков Азии (в 2019 и в 2023 гг.).

Что касается классификации на чемпионат мира 2026 г., то Катар после трех раундов азиатского отбора еще не попал в число участников. В октябре команде Лопетеги предстоят две встречи — с Оманом и ОАЭ, по итогам которых может быть получена путевка.

Иран: чуть ли не сильнейшая азиатская сборная?

Матчем года для команды Валерия Карпина должна стать запланированная на 10 октября встреча в Волгограде со сборной Ирана. «Персидские леопарды» в рейтинге ФИФА занимают 20-е место — из азиатских стран выше располагается только Япония.

Сборная Ирана globallookpress.com

История личных встреч сборных Ирана и России насчитывает три товарищеские игры, и пока что россияне ни разу не побеждали. В феврале 2011 года выиграли иранцы, забив единственный гол на 90-й минуте. Два следующих поединка (в октябре 2017 г. и в марте 2023 г.) завершились с одним и тем же ничейным результатом — 1:1.

Кстати, последняя очная встреча национальных команд стала первой для Амира Галеноя на посту главного тренера сборной Ирана. Для него этот приход в национальную команду стал вторым после периода 2006-2007 гг. Тогда на фоне вылета из 1/4 финала Кубка Азии контракт со специалистом не продлили, и он вернулся в клубный футбол Ирана, где за 16 лет четырежды становился чемпионом страны.

Во время второго пришествия Амира Галеноя Иран на Кубке Азии 2023 дошёл до полуфинала, а также отобрался на чемпионат мира 2026 года — четвёртый раз подряд и шестой раз за последние восемь мундиалей. Но до сих пор сборная на финальном турнире ни разу не преодолевала рубеж группового этапа.

Главными звездами Исламской Республики остаются 33-летний нападающий «Интера» Мехди Тареми (сейчас стоит 3,5 млн евро, а три года назад — 20 млн) и 30-летний форвард эмиратского клуба «Шабаб Аль-Ахли» Сердар Азмун (сейчас стоит 8 млн евро, а четыре года назад — 25 млн евро). Помимо них, иранскую атаку сегодня нельзя представить без 26-летнего Мехди Гаеди (его цена по рынку составляет 5 млн евро), который в минувшем сезоне забил 16 голов и стал вторым в бомбардирской гонке Про лиги ОАЭ, благодаря чему заслужил этим летом переход из «Шабаб Аль-Ахли» в «Аль-Наср».

Боливия: сборной слабее в Южной Америке нет

Во время октябрьского сбора подопечным Валерия Карпина после встречи с номинально самым сильным из числа осенних соперников предстоит игра против номинально самой слабой команды. 14 октября в Москве на динамовском стадионе «ВТБ Арена» сборная Россия впервые встретится с командой Боливии.

В рейтинге ФИФА она располагается на 78 месте — сейчас это худшая из десяти южноамериканских сборных. Так, с 1998 года Боливия ни разу не отбиралась в финальную часть чемпионата мира, а за 10 розыгрышей Кубка Америки — лишь однажды преодолела стадию группового этапа.

С июля 2024 года национальную команду возглавляет Оскар Вильегас, который ранее неоднократно возглавлял боливийские сборные разных возрастов. В отборе на ЧМ-2026, несмотря на наибольшее количество пропущенных голов (32 за 16 матчей), у Боливии за 2 тура до конца еще сохраняются шансы на получение путёвки на мундиаль, но ей нужно обязательно обыгрывать и Колумбию, и Бразилию.

О невысоком уровне сборной Боливии свидетельствует тот факт, что лишь три игрока национальной команды, согласно оценке Transfermarkt, стоят больше 1 млн евро. Для отечественных любителей футбола должно быть приятно увидеть в этом числе играющего в России третий год левого защитника «Акрона» Роберто Фернандеса (1,2 млн евро).

Роберто Фернандес globallookpress.com

Также достойны упоминания принадлежащий «Сантосу», но играющий на правах аренды в бразильской Серии полузащитник Мигуэлито (1,4 млн евро) и хавбек действующего чемпиона Эквадора «ЛДУ Кито» Габриэль Вильямиль (1 млн евро).

Перу: голы забивают с огромным трудом

С ещё одной национальной командой из Южной Америки — сборной Перу — россияне тоже сыграют впервые. Встреча состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге, где закрывающаяся крыша «Газпром Арены» позволяет играть в любое время года.

Занимая в рейтинге ФИФА 42 место, Перу, в сравнении с Боливией, по крайней мере, на континентальном уровне выступает гораздо лучше. За последние 6 розыгрышей Кубка Америки с 2011 года «инки» 4 раза доходили до полуфинала. А вот в финальной части чемпионата мира Перу за последние 40 лет принимал участие единожды — в 2018 году, не выйдя из группы.

Сборная Перу globallookpress.com

Вот и сейчас у перуанцев, занимающих в таблице предпоследнее место, остались лишь математические шансов на выход на ЧМ-2026. Главная проблема сборной Перу, которую с февраля временно возглавляет Оскар Ибаньес, заключается в малом количестве забитых голов: всего 6 за 16 матчей отбора — без забитых голов перуанцы уходили с поля 12 раз.

Неудивительно, что с такими проблемами в атаке самыми дорогими игроками сборной Перу являются фланговые защитники — Оливер Сонне из «Бёрнли» (2,7 млн евро) и Маркос Лопес из «Копенгагена» (2,5 млн евро). Также нельзя не оставить без внимания Ренато Тапиа. Этот опытный 30-летний футболист, выступающий на позиции опорного полузащитника, в 2018 году принял участие на чемпионате мира, а четыре года назад, выступая за «Сельту» в Ла Лиге, стоил 20 млн евро. Этим летом Тапиа покинул Испанию ради игры в ОАЭ за «Аль-Васль», а его стоимость снизилась до 2 млн евро.

Чили: былое величие не вывозит

Заключительным в 2025 году соперником команды Валерия Карпина станет сборная Чили. Товарищеский матч запланирован на 15 ноября, когда футболисты сойдутся друг с другом на сочинском стадионе «Фишт».

Ранее Россия и Чили играли лишь однажды. Дело было в июне 2017 года в рамках подготовки к выступлению на Кубке конфедераций. Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», тогда завершилась вничью 1:1.

Артуро Видаль globallookpress.com

На тот момент сборная Чили котировалась высоко. Команда два мундиаля подряд выходила в 1/8 финала и дважды становилась победителем Кубка Америки. Как итог, к июню 2017 года сборная Чили занимала 4-е место в рейтинге ФИФА. Но прошла смена поколений, и сейчас чилийцы располагаются даже ниже нас — на 57-й строчке.

Сборная Чили досрочно потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2026 г. и, тем самым, пропустит третий мундиаль подряд. Да и на прошлогоднем Кубке Америки чилийцы впервые за 20 лет не вышли из группы. Неудовлетворительные результаты (в частности, одна победа в 17 официальных матчах) привели к тому, что Рикардо Гарека в июне 2025 г. после полутра лет работы покинул пост наставника национальной команды. А нового тренера ещё не назначали.

Лидерами сборной Чили остаются 38-летний Артуро Видаль и 36-летний Алексис Санчес. Последний, кстати, является рекордсменом по количеству матчей (168) и забитых голов (51) за сборную. Но и появляются новые молодые лица чилийского футбола. Речь идет про 24-летнего полузащитника «Индепендьенте» Фелипе Лойолу (9 млн евро) и 21-летнего вингера «Мидтьюлланда» Дарио Осорио (8 млн евро), за которыми стоит следить.