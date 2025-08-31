Споры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА

Это был вечер, после которого футбольные города засыпают поздно. ЦСКА и «Краснодар» подошли к очной встрече как две наиболее «играющие» команды лиги: у Фабио Челестини — резкие выходы из 4-4-2 в свободные зоны через связку Алвес — Шуманский и рывки фулбеков; у Мурада Мусаева — владение с растягиванием поля, тонкая работа Сперцяна между линиями и стандарты как супероружие. Необычный штрих гостей — Виктор Са слева в обороне (обычно вингер), риск, который потом не раз аукнулся.
Четыре гола за тайм, два — отменены
Стартовые 20 минут — сплошное электричество. Высокий прессинг «Краснодара» загонял Акинфеева в выносы, ЦСКА отвечал плотным центром, чтобы глушить полуфланги. Уже тогда вспыхнул первый судейский вопрос: Кордоба выскакивает за спину, Жоао Виктор валит его — красная напрашивалась, но арбитр ограничился жёлтой.
Далее — качели: Диего Коста едва не перебрасывает Акинфеева на угловом; Круговой у лицевой обкрадывает того же Косту, находит кроссом Кисляка — армейцы празднуют, ВАР вмешивается впервые, в качестве флешбека фиксируя фол на ранней фазе атаки. В ответ «Краснодар» забивает через минуту (Кордоба после подачи Сперцяна) — и снова отмена, уже из-за офсайда.
Но гол всё же назревал — и пришёл. Круговой в очередной раз разорвал фланг, Обляков тонко сбросил внутрь, Кисляк подхватил отскок и пробил с рикошетом — 1:0. После матча Агкацев скажет, что Матвею повезло с траекторией, но, в любом случае, пробил Кисляк отменно.
Сценарий гол-за-гол повторился ещё раз, почти так же, как в случае с отменёнными мячами. Эдуард Сперцян в третий раз калибровал прицел со стандарта, Кордоба выскочил из толпы и пробил головой под штангу — 1:1, без шансов для Акинфеева. По драматургии — полноценный финал уже к 45-й минуте.
Красная Кордобы и заруба на бровке
Ключевой и самый огненный эпизод — на 57-й минуте. У бровки вспыхивает стык Кордобы с Мойзесом: после свистка Джон не просто высоко поднял ногу в борьбе за мяч, но ещё и зарядил им в Мойзеса, слегка добавив толчком в спину — прямая красная.
Эмоции мгновенно взорвались: «стенка на стенку», серия жёлтых, долгие уговоры, бесконечный уход Кордобы под свист и саркастические аплодисменты чужой скамейки (что станет отдельной темой пресс-конференций).
ВАР подтверждает удаление. К этому моменту судейский сюжет уже тянет на сериал: потенциальная красная Жоао Виктору, отменённый гол ЦСКА, отменённый гол «Краснодара», прямая красная — и ещё целая четверть матча впереди.
Десять на одиннадцать: экзамен на вскрытие блока
Мусаев мгновенно перестраивает команду в низкий блок, добавляет третьего центрбека и гасит темп. Задача ЦСКА становится академической: без свободных зон, которыми они жили до перерыва, нужно вскрывать организованный блок через левый фланг и вторую волну.
Мойзес несколько раз рвал левый фланг, но последний пас долго не превращался в удар. Алвес и позже Алеррандро меняют ритм в финальной трети — атаки чаще захлёбываются на второй передаче. При этом «Краснодар» не только выживает, но и экономит дыхание — в таких условиях Агкацеву до самой концовки не нужны подвиги.
Когда часы перевалили за 90-ю минуту, ЦСКА наконец довёл левофланговую волну до удара: подача Мойзеса, удар Алеррандро — Виктор Са на ленточке бросился под мяч, затем Тормена выбил не совсем понятно какой частью тела, но ВАР решил, что не рукой. Последний навес — сейв Агкацева после удара Дивеева — и шторка.
«Краснодар» — лидер перед первой паузой
Эмоциональный фон — отдельная серия: жёсткие заявления Мусаева об «испорченной игре» и «аплодисментах» штаба соперника, пространный ответ Челестини про «футбол должен оставаться футболом».
Ничья объективно больше устраивает «Краснодар»: в меньшинстве — ничья против прямого конкурента и лидерство перед паузой. ЦСКА получает урок: команда Челестини блестяще создаёт себе пространство и убивает чужое, но игра ещё требует донастройки — особенно в выборе темпа и точности последней передачи.