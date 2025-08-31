Споры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА

Матч за первое место получился нервным и бесконечно спорным: два отменённых гола, прямая красная Кордобе, искрящие стычки у бровки и ВАР в главной роли. «Краснодар» дотерпел вдесятером и уходит на паузу лидером, ЦСКА — без поражений и с чувством недосказанности.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Краснодар 1:1 Голы: 1:0 (28'), 1:0 Матвей Кисляк (36'), 1:1 Джон Кордоба (44') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч (Alerrandro, 82'), Жоао Виктор, Матеус Алвес (Ruiz D., 90'), Shumansky A. (Тамерлан Мусаев, 65') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Сергей Петров, Александр Черников (Кевин Ленини, 72'), Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян (Данила Козлов, '), Жуан Баши (Никита Кривцов, 73'), Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Perrin G. (J.Junior, 63') Предупреждение: Жоао Виктор (20')

Это был вечер, после которого футбольные города засыпают поздно. ЦСКА и «Краснодар» подошли к очной встрече как две наиболее «играющие» команды лиги: у Фабио Челестини — резкие выходы из 4-4-2 в свободные зоны через связку Алвес — Шуманский и рывки фулбеков; у Мурада Мусаева — владение с растягиванием поля, тонкая работа Сперцяна между линиями и стандарты как супероружие. Необычный штрих гостей — Виктор Са слева в обороне (обычно вингер), риск, который потом не раз аукнулся.

Четыре гола за тайм, два — отменены

Стартовые 20 минут — сплошное электричество. Высокий прессинг «Краснодара» загонял Акинфеева в выносы, ЦСКА отвечал плотным центром, чтобы глушить полуфланги. Уже тогда вспыхнул первый судейский вопрос: Кордоба выскакивает за спину, Жоао Виктор валит его — красная напрашивалась, но арбитр ограничился жёлтой.

Далее — качели: Диего Коста едва не перебрасывает Акинфеева на угловом; Круговой у лицевой обкрадывает того же Косту, находит кроссом Кисляка — армейцы празднуют, ВАР вмешивается впервые, в качестве флешбека фиксируя фол на ранней фазе атаки. В ответ «Краснодар» забивает через минуту (Кордоба после подачи Сперцяна) — и снова отмена, уже из-за офсайда.

Но гол всё же назревал — и пришёл. Круговой в очередной раз разорвал фланг, Обляков тонко сбросил внутрь, Кисляк подхватил отскок и пробил с рикошетом — 1:0. После матча Агкацев скажет, что Матвею повезло с траекторией, но, в любом случае, пробил Кисляк отменно.

Сценарий гол-за-гол повторился ещё раз, почти так же, как в случае с отменёнными мячами. Эдуард Сперцян в третий раз калибровал прицел со стандарта, Кордоба выскочил из толпы и пробил головой под штангу — 1:1, без шансов для Акинфеева. По драматургии — полноценный финал уже к 45-й минуте.

Красная Кордобы и заруба на бровке

Ключевой и самый огненный эпизод — на 57-й минуте. У бровки вспыхивает стык Кордобы с Мойзесом: после свистка Джон не просто высоко поднял ногу в борьбе за мяч, но ещё и зарядил им в Мойзеса, слегка добавив толчком в спину — прямая красная.

Эмоции мгновенно взорвались: «стенка на стенку», серия жёлтых, долгие уговоры, бесконечный уход Кордобы под свист и саркастические аплодисменты чужой скамейки (что станет отдельной темой пресс-конференций).

ВАР подтверждает удаление. К этому моменту судейский сюжет уже тянет на сериал: потенциальная красная Жоао Виктору, отменённый гол ЦСКА, отменённый гол «Краснодара», прямая красная — и ещё целая четверть матча впереди.

Десять на одиннадцать: экзамен на вскрытие блока

Мусаев мгновенно перестраивает команду в низкий блок, добавляет третьего центрбека и гасит темп. Задача ЦСКА становится академической: без свободных зон, которыми они жили до перерыва, нужно вскрывать организованный блок через левый фланг и вторую волну.

Мойзес несколько раз рвал левый фланг, но последний пас долго не превращался в удар. Алвес и позже Алеррандро меняют ритм в финальной трети — атаки чаще захлёбываются на второй передаче. При этом «Краснодар» не только выживает, но и экономит дыхание — в таких условиях Агкацеву до самой концовки не нужны подвиги.

Когда часы перевалили за 90-ю минуту, ЦСКА наконец довёл левофланговую волну до удара: подача Мойзеса, удар Алеррандро — Виктор Са на ленточке бросился под мяч, затем Тормена выбил не совсем понятно какой частью тела, но ВАР решил, что не рукой. Последний навес — сейв Агкацева после удара Дивеева — и шторка.

«Краснодар» — лидер перед первой паузой

Эмоциональный фон — отдельная серия: жёсткие заявления Мусаева об «испорченной игре» и «аплодисментах» штаба соперника, пространный ответ Челестини про «футбол должен оставаться футболом».

Ничья объективно больше устраивает «Краснодар»: в меньшинстве — ничья против прямого конкурента и лидерство перед паузой. ЦСКА получает урок: команда Челестини блестяще создаёт себе пространство и убивает чужое, но игра ещё требует донастройки — особенно в выборе темпа и точности последней передачи.