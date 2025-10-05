5 октября в Лас-Вегасе состоялся реванш за титул в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. Бразилец одержал сенсационную победу нокаутом в первом раунде, финишировав россиянина всего за 80 секунд

Молниеносный нокаут в Лас-Вегасе

Главное событие турнира UFC 320 в Лас-Вегасе завершилось сенсационно быстро. Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева всего за 80 секунд и вернул себе чемпионский пояс в полутяжелом весе. Бразилец с первых секунд дал понять, что настроен решительно.

Перейра не стал выжидать или изучать соперника, а сразу пошел в атаку, нанося серию боковых ударов. Анкалаев, видимо, не ожидал такого агрессивного старта от оппонента, который в первом бою вел себя очень осторожно.

Чемпион отступил к сетке, пытаясь найти безопасную дистанцию. Однако именно это положение оказалось для него роковым. Прижатый к клетке, Магомед не мог свободно двигаться. Перейра воспользовался моментом и нанес мощный удар правой рукой, который пробил защиту россиянина.

Алекс Перейра против Магомеда Анкалаева globallookpress.com

Анкалаев пошатнулся и попытался спастись в борьбе. Попытка тейкдауна выглядела отчаянной, скорее, как инстинктивная реакция на опасность, нежели продуманное действие. Бразилец легко накрыл упавшего чемпиона и занял доминирующую позицию сверху.

Перейра методично начал добивать соперника. Сначала он нанес несколько ударов кулаками по корпусу, затем последовали жесткие удары локтями в висок. Рефери Херб Дин дал Анкалаеву время исправить ситуацию, но россиянин лишь пытался закрыться, не предпринимая активных действий.

Остановка боя стала неизбежной. Перейра поднялся и показал свой фирменный жест, как будто спрашивая публику: «Видели, что я сделал? ». Анкалаев же остался лежать на канвасе, осознавая масштаб произошедшего. Алексу понадобилось всего 80 секунд, чтобы вернуть себе пояс и стереть репутацию непобедимого россиянина.

Восторг и признание величия

UFC 320: Алекс Перейра — Слова после боя

Победа Перейры вызвала бурную реакцию в мире смешанных единоборств. Ренато Мойкано первым написал в соцсетях: «Лучший бразильский боец из когда-либо существовавших».

Генри Сехудо, бывший чемпион в двух весовых категориях, заявил: «Эта победа позволила Алексу Перейре войти в пятерку лучших бойцов UFC всех времен».

Джон Джонс, легенда полутяжелого и тяжелого веса, опубликовал короткое сообщение: «Вау, Алекс». Несмотря на лаконичность, это признание от человека, которого многие считают величайшим бойцом в истории, говорит о многом. Примечательно, что после боя Перейра почтил минутой молчания память брата Джонса, Артура.

Джастин Гейджи написал: «Перейра демонстрирует настоящее вдохновение! Вернулся и отвоевал пояс не один, а целых 2 раза. Зверь».

Камару Усман отметил: «Перейра пришел крушить всех».

Терренс МакКинни восхитился его техникой: «Невероятно, вы видели этот прямой удар правой? Алекс вернулся». Практически все топовые бойцы промоушена признали величие бразильца.

Дана Уайт, президент UFC, назвал Перейру настоящим подарком для организации: «Этот парень стал для нас просто находка, настоящий подарок. Он всегда готов драться, даже когда травмирован. Ему все равно, он хочет драться со всеми. Он — мечта для нашей организации».

Арена в Лас-Вегасе взорвалась овациями после победы Перейры. Социальные сети также переполнились восторженными комментариями. Даже Марк Цукерберг выразил восхищение выступлением бразильца: его история с возвращением пояса стала одной из самых обсуждаемых тем в спортивном мире.

Сенсация после неудачи

Магомед Анкалаев (слева) globallookpress.com

Первый поединок Перейры и Анкалаева в марте 2025 года оставил странное послевкусие. Доминирующий чемпион Алекс выглядел бледной тенью самого себя. Не было ни фирменных хуков, ни сокрушительных лоу-киков, ни той агрессии, которой он славился.

Анкалаев уверенно выиграл поединок по очкам, при этом провалив все 12 попыток тейкдаунов. Позже выяснились подробности: Джо Роган рассказал, что Алекс дрался со сломанной рукой и вирусом. Эти проблемы объясняли пассивность бразильца. Однако успех усыпил бдительность Магомеда, который в реванше был уверен в своем превосходстве даже в стойке.

Перед турниром UFC 320 Анкалаев активно использовал трэш-ток в социальных сетях: обещал снести голову Перейры, а других полутяжей называл неудачниками. Вероятно, большую часть провокаций писал его менеджер Али Абдель-Азиз, но затем и сам Магомед начал искать конфликт. Это разозлило бразильца, который увидел во всех высказываниях личное оскорбление.

В реванше Перейра вышел в клетку с единственной целью — разгромить соперника. С первых секунд он пошел в атаку, не давая Анкалаеву передышки. Магомед столкнулся с той самой версией Перейры, которая наводила ужас на весь дивизион и побеждала всех подряд.

Анкалаев оказался не готов к такому избиению. Россиянин слишком поверил в собственные силы после первой победы и во всех интервью обещал нокаутировать Перейру. Однако никаких предпосылок к этому не было. Бразилец наказал Магомеда за самоуверенность.

Сам Перейра после победы сказал: «Месть — это всегда плохо. Иногда это своего рода яд. В прошлый раз я сказал всем, что не в лучшей форме. Никто не поверил. Но сегодня вы все сами видели. Меня это не удивило. Сегодня я в порядке». Получается, Алекс доказал, что первый бой был досадной случайностью.

Новая эра в полутяжелом весе

Алекс Перейра globallookpress.com

Перейра вернул интригу в полутяжелый дивизион. Теперь в этой категории снова есть яркая звезда, способная продавать турниры. Вариантов для следующего боя Перейры предостаточно. Наиболее логичным выглядит трилогия с Иржи Прохазкой, который на этом же турнире нокаутировал Халила Раунтри.

Чех расплакался после победы Алекса, понимая, что его мечта о реванше может осуществиться. У них с Перейрой на счету уже есть две невероятно зрелищные встречи. Третья точно не станет исключением. Впрочем, интересен бой и с Карлосом Олбергом, который быстро финишировал Доминика Рейеса на турнире в Перте неделей ранее.

Новозеландец демонстрирует впечатляющую победную серию (9 викторий подряд) и выглядит, как настоящий претендент на титул. Однако сам Перейра перед турниром обратился к Уайту с неожиданной просьбой — перевести его в тяжелую весовую категорию.

Президент UFC отреагировал сдержанно, предложив сначала вернуть пояс в полутяжах. Теперь же этот разговор может стать реальностью, хотя Уайт по-прежнему считает, что Алексу есть с кем драться в категории до 93 кг.

Переход в тяжелый вес открыл бы перед Перейрой новые горизонты. Потенциальный бой с Джоном Джонсом, объявившим о желании вернуться в ММА на турнире в Белом доме в июле 2026-го, будоражит воображение фанатов. Возможно, бразилец встретится и с другими топовыми бойцами тяжелого дивизиона.

Для Анкалаева же ситуация складывается удручающе. Россиянин впервые за 14 боев и 7 лет потерпел поражение. Магомеду потребовалось почти 7 лет, чтобы взять титул, и теперь путь к возвращению на трон может оказаться очень непростым.