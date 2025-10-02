На UFC 315 Маддалена неожиданно победил Белала Мухаммада, став новым чемпионом в полусреднем весе. Первая защита титула пройдет 15 ноября с Исламом Махачев. И у россиянина есть все шансы на успех, хотя бой обещает быть непростым

Пособие от Мухаммада, как не стоит драться

Поединок Джека Маддалены против Белала Мухаммада стал настоящей сенсацией. Австралиец неожиданно завоевал титул в полусреднем весе и доказал, что готов к любым вызовам. Мухаммад с первых минут пытался перебить Джека в стойке, что стало большой ошибкой.

Если в начале поединка палестинец выглядел более-менее конкурентным, то к середине Маддалена окончательно перехватил инициативу. Его точные удары по корпусу начали приносить плоды. Белал, напротив, выглядел все более уставшим, а его атаки теряли остроту. Джек уверенно набирал очки в стойке, перебивая соперника.

В пятом раунде Маддалена поймал Мухаммада на ошибке, провел быструю серию ударов и едва не довел дело до досрочной победы. Белал выстоял, но проиграл по очкам, полностью провалившись тактически. Первые попытки тейкдаунов были лишь после экватора.

Белал Мухаммад (справа) globallookpress.com

Но на фоне усталости кроме краткосрочного контроля они ничего не принесли. Мухаммад проиграл, он больше не чемпион. Теперь Джека ждет бой против Ислама Махачева на UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин поднимается в весе и сразу идет за поясом. Букмекеры считают его фаворитом с коэффициентом 1.33 против 3.35 за австралийца. Но Маддалена уже показал, что с ним шутки плохи.

Белал проиграл из-за упрямого плана — он слишком полагался на свою стойку, не меняя подход. Это не сработало против базового ударника Джека. Однако Махачев действует куда умнее, варьируя тактику. Ошибок Мухаммада он точно не повторит, и вот почему...

Махачев сильнее Белала в борьбе

Ислам Махачев (справа) globallookpress.com

Ислам Махачев мастерски использует фронтальный захват головы. Он задушил так Порье и наказал Мойкано за открытую голову при вставании с партера. Белал, напротив, не умеет работать из этой позиции. Маддалена отдавал ему шею в 4-5 раундах, чем Мухаммад не воспользовался.

Работа со спины — еще одно преимущество Ислама. Он не выпускает соперников ни в стойке, ни в партере. В первом бою с Волкановски он перевел его, вывел из баланса и досидел третий раунд у него за спиной. Белал дважды брал в захват Маддалену со спины, но терял позицию.

Махачев лучше борется ногами, используя подножки и зацепы. Так было в боях с Оливейрой и Царукяном. Белал же в этом аспекте слаб, его переводы однообразны и предсказуемы. Ислам действует техничнее.

Давление сверху у Махачева тоже мощнее. Из-под него в центре октагона вставали только Порье и Царукян с редким свипом. Из-под Мухаммада вставали все — Люке, Томпсон, Маддалена дважды.

В сабмишнах дагестанец также на голову выше: 13 побед приемами в 28-ми боях. Он душит со спины, из фронтального захвата, угрожает кимурой и армбаром. У Белала всего одна победа сабмишном в 29-ти поединках. Разница огромна.

Ислам создает больше вариаций для переводов. Мухаммад провел лишь один тейкдаун на контратаке против Маддалены за 25 минут. Махачев же делает это чаще и лучше готовит свои проходы.

Маддалена крепок, просто так его не одолеть

Белал Мухаммад и Джек Маддалена globallookpress.com

Джек Маддалена — гроза полусреднего веса с 18-ю победами подряд в ММА, 8 из которых в UFC. Он одолел Бернса, Эмеева, Мухаммада, Холлэнда, Брауна и ряд других именитых соперников. Быстрые удары по корпусу и локти делают его невероятно опасным. Джек бьет жестко и всегда нацелен на нокаут.

Плюс ко всему, психологически не ломается никогда. С Бернсом он проигрывал три раунда, но в конце встал кувырком и наказал бразильца встречным коленом в голову. Он всегда верит в победу, даже под давлением.

Это делает его уникальным. Отметим, что Джек моложе, сильнее физически и крупнее Порье, с которым у Ислама были проблемы в прошлом году. Он работает первым номером и также умело контратакует у сетки.

Для Ислама это дебют в полусреднем весе после долгих лет выступлений в легком дивизионе. Неясно, как вес скажется на кардио и силе. Если Джек в бою будет тяжелее россиянина хотя бы на 4-5 кг, захваты станут сложнее. Адаптация к весу — большой вопрос.

Проходы в центре октагона — слабое место Ислама, особенно в правую ногу левши. Маддалена же крепок у сетки, борьба в этой зоне отнимет много сил у россиянина.

Тайский клинч с Джеком большой риск. Махачев любит действовать вблизи, но Маддалена мгновенно бьет по корпусу, причем серийно. Если Ислам не измотает Джека в 1-2 раундах, далее могут возникнуть проблемы.

Класс Ислама выше, арсенал шире

Лучшие моменты Ислама Махачева в UFC

Ислам Махачев один из самых универсальных бойцов UFC. Его борьба сочетается с разнообразной стойкой. Он перебивает соперников на средней дистанции и грамотно меняет уровни. Это дает ему преимущество.

В отличие от Белала, Ислам не зацикливается на одном плане. Он умеет подстраиваться, смешивая удары и переводы. Маддалена столкнется с соперником, который не даст ему передышки. Борьба Ислама его главный козырь.

В стойке Махачев тоже не слаб. Он лучше того же Порье в защите. В бою с Маддаленой ему нужно избегать долгих затяжных разменов, но короткие атаки Ислам проводит умно. Это усложнит задачу Джека.

Белал дал Маддалене слишком много свободы в стойке, не меняя подход. Ислам будет последовательнее, навязывая борьбу снова и снова. Он не позволит Джеку захватить психологическую инициативу.

Арсенал сабмишнов Махачева делает его опасным в любой позиции. Даже если Джек встанет из-под него, Ислам вполне может поймать австралийца на прием. Маддалене придется быть предельно осторожным в партере.

На UFC 322 Джека ждет тяжелая ночь. Махачев выше классом, его борьба и стойка создадут проблемы. Если Ислам избежит ошибок Белала и будет вязать австралийца в борьбе с первого раунда, то покинет октагон с титулом чемпиона в полусреднем весе.