Карлос Олберг на UFC в Перте одержал девятую победу кряду в полутяжелом весе. На этот раз от рук новозеландского гиганта пал именитый Доминик Рейес

Молниеносный нокаут Олберга

28 сентября в Перте Карлос Олберг вышел на главный бой турнира UFC Fight Night 260 против Доминика Рейеса. Ожидания были высокими: оба спортсмена шли на победных сериях, и на кону стояло звание претендента на титул в полутяжелом весе. С первых секунд поединка стало ясно, что Олберг настроен решительно.

Он занял центр октагона, аккуратно выжидая момент для атаки. Рейес, напротив, действовал осторожно, но чуть позднее американец быстро перехватил инициативу, стараясь работать первым номером. Правда, его удары часто рассекали воздух, не достигая до цели.

Олберг, в свою очередь, грамотно держал дистанцию, избегая ненужных разменов. Периодически он постреливал лоу-киками, вынуждая соперника больше двигаться. К середине первого раунда новозеландец поймал свой ритм, успешно пробив точную двойку на сближении. Это был первый намек на его превосходство.

Доминик Рейес globallookpress.com

Ключевой момент наступил за 33 секунды до конца раунда. Олберг, словно почувствовав слабину оппонента, провел очередную комбинацию: левый прямой и правый боковой отправили Рейеса на канвас.

Рефери Марк Годдард тут же вмешался, остановив бой, так как Доминик уже просто не мог продолжать защищаться. Всего 4 минуты и 27 секунд понадобилось новозеландцу, чтобы завершить поединок.

Можно сказать, что Олберг не просто победил, а буквально деклассировал оппонента. Его уверенность и выверенная тактика не оставили шансов Рейесу. Теперь новозеландец закрепил свой статус одного из самых опасных полутяжеловесов UFC. Но что это значит для его будущего?

Сехудо и другие эксперты в восторге

Карлос Олберг (слева) globallookpress.com

Победа Олберга над Рейесом вызвала бурю эмоций в MMA-сообществе. Социальные сети буквально заплонились комментариями, а эксперты начали обсуждать перспективы новозеландца. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо не стал тянуть с реакцией. Он написал: «Карлос Олберг против победителя пары Анкалаев — Перейра. Забронируйте этот бой». Подобное мнение поддержали и многие другие.

Журналист Деймон Мартин, освещающий единоборства с 2003 года, отметил хладнокровие Олберга. По его словам, новозеландец ждал идеального момента, чтобы нанести решающий удар. Мартин подчеркнул, что Карлос не просто победил, а сделал это так, как планировал.

Фанаты в комментариях на разных платформах также активно обсуждали нокаут. Один из пользователей написал: «Олберг — это зверь! Рейес даже не понял, что произошло». Другие отмечали, что скорость и тайминг новозеландца стали для Рейеса непреодолимой проблемой.

Хантер Кэмпбелл, коммерческий директор UFC, присутствовавший на турнире, уже пообещал Олбергу билет на UFC 320, где определится чемпион полутяжелого веса. Это говорит о том, что промоушен видит в нем реального претендента. Сам Карлос, к слову, заявил, что готов быть запасным бойцом на этом турнире.

Некоторые эксперты, такие как Майк Бон, назвали выступление Олберга лучшим в его карьере. «Он не просто нокаутировал Рейеса, он сделал это с хирургической точностью», — отметил Бон. Это мнение разделяют все, кто видел бой. Что же будет дальше? Сам Олберг выразил желание драться с Анкалаевым, назвав его доминирующим полутяжеловесом.

Это вызвало споры: сможет ли новозеландец справиться с россиянином? Некоторые фанаты считают, что бой с Перейрой был бы более зрелищным. В целом, победа Карлоса укрепила его репутацию.MMA-сообщество единодушно: Олберг — это сила, с которой придется считаться любому полутяжеловесу, даже чемпиону.

Статистика и перспективы

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев globallookpress.com

Карлос Олберг вышел на серию из девяти побед подряд в полутяжелом весе, что делает его одной из главных угроз дивизиона. Эта серия сравняла его с Магомедом Анкалаевым, у которого недавно также было девять побед в UFC до боя с Яном Блаховичем, завершившимся вничью. Только Джон Джонс с 13-ю победами опережает их в категории 93 кг.

Отметим, что из 12-ти побед в карьере Олберга восемь были досрочными. Этот факт в очередной раз подчеркивает его нокаутирующую мощь. Против Рейеса он показал, что может финишировать опытных соперников за считанные минуты. Его общий профессиональный рекорд в ММА — 12 выигрышей при одном поражении, в UFC единственная неудача в карьере в дебюте с Кеннеди Нзечукву и далее та самая серия из девяти викторий.

Средняя длительность боев Олберга в UFC говорит сама за себя: он редко доводит поединки до решения судей. Перспективы в титульной гонке выглядят многообещающими.UFC 320, где Анкалаев встретится с Перейрой, определит его следующего соперника.

С уверенностью можно сказать, что ни Анкалаеву, ни Перейре не будет легко с Олбергом. Высокая скорость, невероятный тайминг и нокаутирующая мощь — это сочетание, которое делает его опасным для любого. Анкалаев может попытаться перевести бой в партер, но у Карлоса хорошая защита от борьбы.

Перейра, в свою очередь, предпочитает рубиться в стойке, но Олберг показал против Рейеса, что может переигрывать даже столь опытных ударников. Его работа ногами и точность создают проблемы для тех, кто предпочитает агрессивный стиль.

Олберг — это не просто проспект, а реальный претендент на пояс. Как бы ни сложился реванш Анкалаева и Перейры, новозеландец уже заявил: «Я иду за поясом». И, судя по всему, остановить его будет очень непросто.