Ярчайший нокаут Иржи Прохазки на UFC 320. Сценарий похожий на голливудский фильм: проигрывал 2 раунда, с трудом ходил в третьем, но собрался и отправил Халила Раунтри в жесткий нокаут. Что же теперь ждет чешского самурая? Вопрос остается открытым

Путь к победе через хаос

Первые два раунда сложились для Иржи Прохазки неубедительно. Халил Раунтри уверенно контролировал ход поединка и дистанцию. Он методично работал вторым номером, выбирая моменты для атаки.

Американский полутяжеловес постоянно шел вперед, нанося акцентированные удары. При этом он мастерски избегал опасных разменов с чехом. Казалось, что Раунтри близок к заслуженной победе по очкам.

Ситуация усугублялась тем, что Прохазка пропускал много встречных ударов. Особенно болезненно выглядели попадания в корпус и по ногам, которые явно лишали его скорости. Исход боя виделся предопределенным в пользу Раунтри.

Халил Раунтри против Иржи Прохазки globallookpress.com

Однако третий раунд кардинально изменил всю картину боя. Иржи вышел из перерыва с совершенно иным настроем. Он отбросил всю осторожность и буквально побежал в атаку, включив режим берсерка.

Чешский боец обрушил на оппонента шквал ударов, не думая о защите. Его мощные атаки начали заметно изматывать Раунтри. Вскоре у американца появилось серьезное повреждение под глазом, что сказалось на его координации.

Кульминация наступила на третьей минуте заключительного раунда. Прохазка поймал Раунтри сокрушительным хуком с левой. Тот рухнул на канвас лицом вниз, после чего рефери немедленно остановил бой.

Эта победа стала настоящим примером характера и несгибаемой воли. Прохазка в очередной раз доказал, что остается опасным до самой последней секунды поединка.

Восторг и недоверие MMA-сообщества

UFC 320: Иржи Прохазка — Слова после боя

Реакция со стороны коллег-бойцов и экспертов последовала незамедлительно. Сообщество ММА было единодушно в своем восхищении. Многие подчеркивали невероятный характер этой победы.

Например, Майкл Чендлер написал в соцсетях, что именно такие бои заставляют любить спорт. Он отметил, что Прохазка и Раунтри показали настоящую битву духа. По его словам, этот бой стал примером того, как все может измениться в один момент.

Билли Кварантилло выразил схожие чувства, назвав бой и финиш потрясающими. При этом он подчеркнул, что Прохазку никогда нельзя списывать со счетов. С ним согласился и Терренс Маккинни, назвав чеха настоящим воином.

Белал Мухаммад отметил уникальность стиля Иржи, посоветовав всем держаться от него подальше. Аналитик Алан Жубан похвалил работу матчмейкеров, назвав бойцов идеальными партнерами для шоу. По его мнению, такие поединки рождают настоящих звезд и показывают истинную сущность ММА.

Коди Дерден и Эдриан Яньес ограничились краткими, но эмоциональными реакциями. Они выразили шок от произошедшего в октагоне. Даже Камару Усман не сдержал эмоций, назвав Прохазку безумцем.

Все эти отзывы показывают, насколько уважаем Прохазка среди коллег. Джейсон Хартли и вовсе заявил, что Иржи выиграл бой с раздробленной ногой. Данное наблюдение лишь подчеркнуло невероятную выносливость чеха. Для многих болельщиков его победа уже стала исторической.

Неопровержимые аргументы для титульного боя

Иржи Прохазка globallookpress.com

Эта победа стала для Иржи шестой в UFC, и все они досрочные. Такой статистикой может похвастаться далеко не каждый претендент. Именно этот факт заставляет руководство промоушена серьезно задуматься.

Кроме того, Прохазка получил бонус за лучший бой вечера в восьмой раз. Это второй показатель в истории организации после Джастина Гейджи. Постоянная зрелищность является весомым коммерческим аргументом.

Сам Иржи после боя прямо заявил, что хочет сразиться за титул в полутяжелом весе. Причем ему абсолютно все равно, кто будет его соперником. Уверенность чеха в собственных силах не может не впечатлять.

Да и фанаты вполне лояльно относятся к идеи трилогии с Алексом Перейрой. Несмотря на два предыдущих поражения Иржи, оба боя были конкурентными и зрелищными.

Поклонники верят, что третий поединок может получиться еще более захватывающим. Ситуация с поражением Анкалаева также сыграла на руку чешскому бойцу.

Таким образом, почти все факторы складываются в пользу Прохазки. Его зрелищность, статистика и популярность оставляют UFC мало выбора. Похоже, что следующий титульный бой в полутяжелом весе не обойдется без Иржи.