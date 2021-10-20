Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву

Ход матча
1’ Дака легко ушёл от Рассказова, ворвался в штрафную «Спартака» и прострелил — Жиго выбил на угловой.
10’ Мэддисон забросил мяч вперёд, отыскав брешь в оборонительных построениях «Спартака». Дака пробил с полулёта — недалеко от левой «девятки».
11’ 1:0 Александр Соболев. Соболев пробил от левого угла штрафной площади «Лестера», мяч зацепил Сумаре и полетел в ближний угол. Рикошет существенно дезориентировал Шмейхеля в рамке.
С дебютным голом в еврокубках, Саша! ❤#СпартакЛестер pic.twitter.com/AZunwCCzuj— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021
13’ Мэддисон дошёл до штрафной, качнул Литвинова и пробил в угол. Максименко перевёл на угловой. После корнера вратарь сыграл на выходе, но дальнейший наброс едва не превратил в гол подключившийся на стандарт Эванс.
16’ Тилеманс ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол — Максименко потащил. Мэддисон подкараулил отскок и пробил выше ворот.
28’ Мэддисон пробил из-за пределов штрафной площадки «Спартака», но попал в Литвинова. Атака «Лестера» продолжилась, и молодой Томас нанёс неточный удар со средней дистанции.
32’ Прошел заброс на Дака в штрафную «Спартака», форвард не пробил, оказавшись при этом на газоне. Арбитр нарушения со стороны Жиго не увидел и пенальти не назначил.
Скучали по твоим голам, Джордан! 💪🏻— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021
Теперь давай ещё! 💥 pic.twitter.com/gDWkSU4Ory
44’ 2:0 Джордан Ларссон. Мозес круто сыграл на правом фланге в атаке. Нигериец вступил в отбор и отвоевал мяч у Сёюнджю. Далее Мозес продвинулся вперёд и прострелил в центр, а Ларссон точно пробил в касание.
45’ 2:1 Патсон Дака. Провалился «Спартак» в центре обороны. Ихеначо вывел Дака один на один с голкипером, и замбиец переиграл Максименко.
𝘿𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧𝙤𝙪𝙨 🔥#SkmLei pic.twitter.com/HA9d5cDKYF— Leicester City (@LCFC) October 20, 2021
48’ 2:2 Патсон Дака. Томас сделал хороший пас на выход Ихеначо, нигериец вырвался из-за спины Рассказова (защитник в подкате по мячу не попал), вышел слева на вратаря и покатил мяч правее на Дака. Замбийский форвард без особого труда оформил дубль.
53’ 2:3 Патсон Дака. Мэддисон разогнал контратаку три в три. Ошибся защитник «Спартака» Рассказов при выборе позиции, Тилеманс вывел Дака на свидание с Максименко, и форвард пробил вратарю между ног.
🥶🥶🥶 https://t.co/mPlH0JVeBc pic.twitter.com/SmKnYgWmre— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 20, 2021
58’ Ихеначо внешней стороной стопы справа вырезал мяч на дальний угол вратарской площади «Спартака», откуда Дака в падении пробил неточно.
74’ Жиго в чужой штрафной площади сыграл в стиле форварда, ловко приняв мяч себе под удар, но далековато отпустил игровой снаряд француз, поэтому удара не состоялось — Сёюнджю опередил спартаковца.
«It was an outstanding individual performance.» — @TonyCottee9 👌#SkmLei pic.twitter.com/UlPhnCHfHd— Leicester City (@LCFC) October 20, 2021
79’ 2:4 Патсон Дака. «Лисы» убежали в контратаку, Мэддисон сделал пас вперёд — Дака дошёл до штрафной «Спартака» и технично уложил мяч в нижний угол ворот.
86’ 3:4 Александр Соболев. Промес классно подключил к атаке Мозеса справа в чужой штрафной площади, нигериец под углом вышел на Шмейхеля и сделал пас в центр, а Соболев отправил мяч в пустые ворота с линии вратарской.
Первые голы в карьере в еврокубках для Александра Соболева и Джордана Ларссона ⚽— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021
Ждём ещё в следующих матчах, парни! 💪🏻 pic.twitter.com/nxshysuQG6
90’ Очередной пас на выход Дака последовал, но на этот раз Рассказов смог перехватить мяч, правильно расположившись на поле.
Лучшим игроком матча стал нападающий «Лестера» Патсон Дака, оформивший покер за 35 минут.
Surprise, surprise @PatsonDaka20 is your Man of the Match! 👊 https://t.co/givXaFSu6X pic.twitter.com/6MZCdPy5xC— Leicester City (@LCFC) October 20, 2021
Турнирная таблица
После победы в Москве «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице группы С.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Спартак» располагается на третьей строчке — у подопечных Руя Витории три очка. Однако красно-белые могут опуститься на последнее место после матча «Легии» и «Наполи».
Следующие матчи
В 4-м туре Лиги Европы «Лестер» примет «Спартак» на своем поле. Матч пройдет в Лестере в четверг, 4 ноября.
В ближайшем матче «Спартак» 24 октября отправится в гости к «Зениту» в рамках 12 тура РПЛ. «Лестер» в этот же день сыграет на выезде с «Брентфордом» в рамках 9-го тура АПЛ.
Бились до последней секунды. Забили три одной из лучших команд Англии.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021
Но, к сожалению, сегодня этого не хватило для успеха. Не унывать — всё ещё впереди! ✊🏻 pic.twitter.com/1SkVv6kxbt
Прямая речь
Руй Витория, главный тренер «Спартака»
— Я могу сказать, что это была качественная игра. Мы столкнулись с сильным соперником, который наказал нас за наши ошибки. Мы провели хороший матч, забили три мяча и продолжим много забивать. Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не проигрыш со счетом 0:10.
«Лестер» — качественная команда. Они хорошо действовали на контратаке, но нельзя сказать, что мы проиграли матч из-за действий одного футболиста соперника. «Лестер» пользовался моментами и выводил Даку на ударную позицию.
Брендан Роджерс, главный тренер «Лестера»
— Я удовлетворен результатом, отличная победа. Я доволен тем, что мы проявили характер и отыгрались. Также я доволен тем, что во втором тайме мы сыграли более агрессивно. Ну и я очень рад за Пэтсона Даку, забившего четыре гола. За последние 2 матча «Лестер» забил 8 голов, надо продолжать в том же духе.
⚽️ Patson Daka 👏🇿🇲#UEL pic.twitter.com/Wym1IfSG8E— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 20, 2021
Пэтсон Дака, нападающий «Лестера»
— Это был невероятный вечер. Нам пришлось непросто, но мы показали феноменальный характер. Вернуться с 0:2 всегда непросто, но мы старались, много боролись и заслуженно выиграли. Возможно, это выглядело легко со стороны, но на самом деле пришлось очень сложно. Знаю свои сильные стороны, использую скорость… Я приложил полную концентрацию, чтобы реализовать свои моменты.
Когда в последний раз забивал четыре гола? Если честно, то я не помню. Думаю, это первый покер в моей карьере. Но я приложу все усилия, чтобы забивать столько в дальнейшем. Эта игра — уже история. Проехали. Мы хорошо поработали, но надо двигаться дальше.