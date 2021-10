Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву

1’ Дака легко ушёл от Рассказова, ворвался в штрафную «Спартака» и прострелил — Жиго выбил на угловой.

10’ Мэддисон забросил мяч вперёд, отыскав брешь в оборонительных построениях «Спартака». Дака пробил с полулёта — недалеко от левой «девятки».

11’ 1:0 Александр Соболев. Соболев пробил от левого угла штрафной площади «Лестера», мяч зацепил Сумаре и полетел в ближний угол. Рикошет существенно дезориентировал Шмейхеля в рамке.

13’ Мэддисон дошёл до штрафной, качнул Литвинова и пробил в угол. Максименко перевёл на угловой. После корнера вратарь сыграл на выходе, но дальнейший наброс едва не превратил в гол подключившийся на стандарт Эванс.

16’ Тилеманс ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол — Максименко потащил. Мэддисон подкараулил отскок и пробил выше ворот.

28’ Мэддисон пробил из-за пределов штрафной площадки «Спартака», но попал в Литвинова. Атака «Лестера» продолжилась, и молодой Томас нанёс неточный удар со средней дистанции.

32’ Прошел заброс на Дака в штрафную «Спартака», форвард не пробил, оказавшись при этом на газоне. Арбитр нарушения со стороны Жиго не увидел и пенальти не назначил.

44’ 2:0 Джордан Ларссон. Мозес круто сыграл на правом фланге в атаке. Нигериец вступил в отбор и отвоевал мяч у Сёюнджю. Далее Мозес продвинулся вперёд и прострелил в центр, а Ларссон точно пробил в касание.

45’ 2:1 Патсон Дака. Провалился «Спартак» в центре обороны. Ихеначо вывел Дака один на один с голкипером, и замбиец переиграл Максименко.

48’ 2:2 Патсон Дака. Томас сделал хороший пас на выход Ихеначо, нигериец вырвался из-за спины Рассказова (защитник в подкате по мячу не попал), вышел слева на вратаря и покатил мяч правее на Дака. Замбийский форвард без особого труда оформил дубль.

53’ 2:3 Патсон Дака. Мэддисон разогнал контратаку три в три. Ошибся защитник «Спартака» Рассказов при выборе позиции, Тилеманс вывел Дака на свидание с Максименко, и форвард пробил вратарю между ног.

58’ Ихеначо внешней стороной стопы справа вырезал мяч на дальний угол вратарской площади «Спартака», откуда Дака в падении пробил неточно.

74’ Жиго в чужой штрафной площади сыграл в стиле форварда, ловко приняв мяч себе под удар, но далековато отпустил игровой снаряд француз, поэтому удара не состоялось — Сёюнджю опередил спартаковца.

«It was an outstanding individual performance.» — @TonyCottee9 👌 #SkmLei pic.twitter.com/UlPhnCHfHd

79’ 2:4 Патсон Дака. «Лисы» убежали в контратаку, Мэддисон сделал пас вперёд — Дака дошёл до штрафной «Спартака» и технично уложил мяч в нижний угол ворот.

86’ 3:4 Александр Соболев. Промес классно подключил к атаке Мозеса справа в чужой штрафной площади, нигериец под углом вышел на Шмейхеля и сделал пас в центр, а Соболев отправил мяч в пустые ворота с линии вратарской.

90’ Очередной пас на выход Дака последовал, но на этот раз Рассказов смог перехватить мяч, правильно расположившись на поле.

Лучшим игроком матча стал нападающий «Лестера» Патсон Дака, оформивший покер за 35 минут.

Surprise, surprise @PatsonDaka20 is your Man of the Match! 👊 https://t.co/givXaFSu6X pic.twitter.com/6MZCdPy5xC