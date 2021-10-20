Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву

«Лестер» на выезде обыграл «Спартак» — 4:3. До перерыва хозяева в целом грамотно играли в обороне, при этом забили дважды. Во второй 45-минутке команду словно подменили. Грубейшие ошибки в обороне, главным образом, на позиции правого защитника, привели к череде голов Пэтсона Даки. Соболев, оформив дубль, подарил команде надежду, но на большее у красно-белых просто не хватило времени.

Ход матча

1’ Дака легко ушёл от Рассказова, ворвался в штрафную «Спартака» и прострелил — Жиго выбил на угловой.

10’ Мэддисон забросил мяч вперёд, отыскав брешь в оборонительных построениях «Спартака». Дака пробил с полулёта — недалеко от левой «девятки».

11’ 1:0 Александр Соболев. Соболев пробил от левого угла штрафной площади «Лестера», мяч зацепил Сумаре и полетел в ближний угол. Рикошет существенно дезориентировал Шмейхеля в рамке.

13’ Мэддисон дошёл до штрафной, качнул Литвинова и пробил в угол. Максименко перевёл на угловой. После корнера вратарь сыграл на выходе, но дальнейший наброс едва не превратил в гол подключившийся на стандарт Эванс.

16’ Тилеманс ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол — Максименко потащил. Мэддисон подкараулил отскок и пробил выше ворот.

28’ Мэддисон пробил из-за пределов штрафной площадки «Спартака», но попал в Литвинова. Атака «Лестера» продолжилась, и молодой Томас нанёс неточный удар со средней дистанции.

32’ Прошел заброс на Дака в штрафную «Спартака», форвард не пробил, оказавшись при этом на газоне. Арбитр нарушения со стороны Жиго не увидел и пенальти не назначил.

Скучали по твоим голам, Джордан! 💪🏻

Теперь давай ещё! 💥 pic.twitter.com/gDWkSU4Ory — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021

44’ 2:0 Джордан Ларссон. Мозес круто сыграл на правом фланге в атаке. Нигериец вступил в отбор и отвоевал мяч у Сёюнджю. Далее Мозес продвинулся вперёд и прострелил в центр, а Ларссон точно пробил в касание.

45’ 2:1 Патсон Дака. Провалился «Спартак» в центре обороны. Ихеначо вывел Дака один на один с голкипером, и замбиец переиграл Максименко.

48’ 2:2 Патсон Дака. Томас сделал хороший пас на выход Ихеначо, нигериец вырвался из-за спины Рассказова (защитник в подкате по мячу не попал), вышел слева на вратаря и покатил мяч правее на Дака. Замбийский форвард без особого труда оформил дубль.

53’ 2:3 Патсон Дака. Мэддисон разогнал контратаку три в три. Ошибся защитник «Спартака» Рассказов при выборе позиции, Тилеманс вывел Дака на свидание с Максименко, и форвард пробил вратарю между ног.

58’ Ихеначо внешней стороной стопы справа вырезал мяч на дальний угол вратарской площади «Спартака», откуда Дака в падении пробил неточно.

74’ Жиго в чужой штрафной площади сыграл в стиле форварда, ловко приняв мяч себе под удар, но далековато отпустил игровой снаряд француз, поэтому удара не состоялось — Сёюнджю опередил спартаковца.

79’ 2:4 Патсон Дака. «Лисы» убежали в контратаку, Мэддисон сделал пас вперёд — Дака дошёл до штрафной «Спартака» и технично уложил мяч в нижний угол ворот.

86’ 3:4 Александр Соболев. Промес классно подключил к атаке Мозеса справа в чужой штрафной площади, нигериец под углом вышел на Шмейхеля и сделал пас в центр, а Соболев отправил мяч в пустые ворота с линии вратарской.

Первые голы в карьере в еврокубках для Александра Соболева и Джордана Ларссона ⚽

Ждём ещё в следующих матчах, парни! 💪🏻 pic.twitter.com/nxshysuQG6 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021

90’ Очередной пас на выход Дака последовал, но на этот раз Рассказов смог перехватить мяч, правильно расположившись на поле.

Футбол. Лига Европы. Группа C Спартак — Лестер 3:4 Голы: 1:0 Александр Соболев (11'), 2:0 Джордан Ларссон (44'), 2:1 Патсон Дака (45'), 2:2 Патсон Дака (48'), 2:3 Патсон Дака (54'), 2:4 Патсон Дака (79'), 3:4 Александр Соболев (86') Спартак: Александр Максименко, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Роман Зобнин (Михаил Игнатов, 68'), Руслан Литвинов, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев (Квинси Промес, 68'), Александр Соболев, Джордан Ларссон (Александр Ломовицкий, 89') Лестер: Патсон Дака, Келечи Ихеаначо, Джеймс Мэддисон, Люк Томас (Райан Бертранд, 82'), Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 65'), Бубакари Сумаре, Рикарду Перейра (Марк Олбрайтон, 59'), Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс (Янник Вестергор, 82'), Даниэль Амарти, Каспер Шмейхель Предупреждения: Рикарду Перейра (30'), Руслан Литвинов (33'), Бубакари Сумаре (88'), Александр Ломовицкий (90 + 5')

Лучшим игроком матча стал нападающий «Лестера» Патсон Дака, оформивший покер за 35 минут.

Турнирная таблица

После победы в Москве «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице группы С.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Спартак» располагается на третьей строчке — у подопечных Руя Витории три очка. Однако красно-белые могут опуститься на последнее место после матча «Легии» и «Наполи».

Группа С LiveSport.ru

Следующие матчи

В 4-м туре Лиги Европы «Лестер» примет «Спартак» на своем поле. Матч пройдет в Лестере в четверг, 4 ноября.

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Спартак» 24 октября отправится в гости к «Зениту» в рамках 12 тура РПЛ. «Лестер» в этот же день сыграет на выезде с «Брентфордом» в рамках 9-го тура АПЛ.

Бились до последней секунды. Забили три одной из лучших команд Англии.

Но, к сожалению, сегодня этого не хватило для успеха. Не унывать — всё ещё впереди! ✊🏻 pic.twitter.com/1SkVv6kxbt — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021

Прямая речь

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Я могу сказать, что это была качественная игра. Мы столкнулись с сильным соперником, который наказал нас за наши ошибки. Мы провели хороший матч, забили три мяча и продолжим много забивать. Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не проигрыш со счетом 0:10.

«Лестер» — качественная команда. Они хорошо действовали на контратаке, но нельзя сказать, что мы проиграли матч из-за действий одного футболиста соперника. «Лестер» пользовался моментами и выводил Даку на ударную позицию.

Брендан Роджерс, главный тренер «Лестера»

— Я удовлетворен результатом, отличная победа. Я доволен тем, что мы проявили характер и отыгрались. Также я доволен тем, что во втором тайме мы сыграли более агрессивно. Ну и я очень рад за Пэтсона Даку, забившего четыре гола. За последние 2 матча «Лестер» забил 8 голов, надо продолжать в том же духе.

Пэтсон Дака, нападающий «Лестера»

— Это был невероятный вечер. Нам пришлось непросто, но мы показали феноменальный характер. Вернуться с 0:2 всегда непросто, но мы старались, много боролись и заслуженно выиграли. Возможно, это выглядело легко со стороны, но на самом деле пришлось очень сложно. Знаю свои сильные стороны, использую скорость… Я приложил полную концентрацию, чтобы реализовать свои моменты.

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Когда в последний раз забивал четыре гола? Если честно, то я не помню. Думаю, это первый покер в моей карьере. Но я приложу все усилия, чтобы забивать столько в дальнейшем. Эта игра — уже история. Проехали. Мы хорошо поработали, но надо двигаться дальше.