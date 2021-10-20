«Интер» на родном «Сан-Сиро» переиграл нашумевший «Шериф» — 3:1. Чемпионы Италии добились заслуженной победы, резко отреагировав на ответный гол молдаван. «Нерадзурри» начали бомбардировать гостей стремительными атаками и добыли три важнейших для себя очка. Команда из Тирасполя забила великолепный гол и, несомненно, создаст «Интеру» массу проблем через две недели.

Ход матча

3’ После розыгрыша углового у Димарко вместо удара получился навес в штрафную «Шерифа», Шкриньяр из борьбы пробил головой, но не так опасно.

14’ Джеко разогнал контратаку со своей половины поля после перехвата мяча Брозовичем. Эдин из центра поля выполнил передачу на ход Дюмфрису к правому углу штрафной площади, Дензел не смог как следует подработать мяч, в итоге Челядник грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

15’ Барелла из центра поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади гостейна Мартинеса. Лаутаро в свою очередь подработал мяч и сразу же выполнил передачу в центр штрафной площади на Джеко. Эдин в касание пробил по воротам, Челядник вновь успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

😱| OCCASIONI

16'- 🏃‍♂️@DenzelJMD2 non riesce a concludere dopo una bella discesa

🇧🇦 Un minuto dopo @EdDzeko si fa respingere la conclusione a colpo sicuro

🗣️L'Inter prova a prendersi la scena#InterSheriff 0⃣-0⃣

#ForzaInter ⚫️🔵#UCL pic.twitter.com/jzguvhk0Ot — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 19, 2021

16’ Димарко на левом фланге отыгрался с Перишичем, а затем Федерико пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади «Шерифа», мяч пролетел над перекладиной.

28’ Дюмфрис подхватил мяч в штрафной «Шерифа», чуть продвинулся вперёд и успел нанести удар до подката соперника — мимо ближнего угла ворот.

33’ Димарко очень неплохо закрутил мяч в дальний угол ворот гостей под перекладину, Челядник в прыжке перевёл мяч на угловой.

34’ 1:0 Эдин Джеко. Пошла подача от флажка на ближнюю штангу, Видаль головой сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда неприкрытый Джеко технично с лёта пробил в противоход вратарю — мяч залетел в девятку.

40’ Удался тираспольцам неплохой выход в атаку. Кристиано из-за пределов штрафной площади с левой половины поля неплохо пробил в ближний угол ворот, Ханданович в прыжке грамотно отбил мяч на своего партнёра по команде.

42’ Перишич ударом в касание из-за штрафной «Шерифа» пробовал закрутить мяч в дальний угол ворот — Челядник оказался против.

52’ 1:1 Себастьян Тилль . Перспективный стандарт заработал «Шериф», Тилль взялся за штрафной и шикарно закрутил мяч мимо стенки в дальний угол ворот. Ханданович в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду Самир не смог.

56’ Перишич разыграл стеночку с Джеко, что позволило хорвату пробить с острого угла — в ближнюю штангу ворот «Шерифа» угодил мяч.

58’ 2:1 Артуро Видаль. Перишич с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади гостей на Джеко. Эдин в свою очередь перевёл мяч на левый угол штрафной площади, Видаль грамотно набежал на мяч и сильно пробил в ближний угол ворот. Челяднику совсем немного не хватило, чтобы спасти свою команду.

62’ Перишич ушёл в лицевую и прострелил во вратарскую «Шерифа» — Радельич не дал Дюмфрису добраться до мяча.

67’ 3:1 Стефан де Врей. Брозович с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Дюмфрис сбросил мяч в центр к линии вратарской, де Врей в касание пробил в правый угол ворот, Челядник уже не успел сложиться и спасти свою команду.

83’ Барелла с правой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади гостей, Мартинес пробил по воротам, мяч попал в Дуланто. Сразу же после этого Перишич пробил в левый угол ворот — перекладина спасла «Шериф» от пропущенного мяча.

90’ Едва выйдя на замену Стефано Сенси хотел подарить зрителям гол-красавец, но немного не докрутил мяч в девятку. Пробил он в правый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

90+2’ Челядник вытащил мяч из-под перекладины, помешав в очередной раз отличиться Лаутаро Мартинесу.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Интер — Шериф 3:1 Голы: 1:0 Эдин Джеко (34'), 1:1 Себастьян Тиль (52'), 2:1 Артуро Видаль (58'), 3:1 Стефан де Врей (67') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Федерико Димарко (Алессандро Бастони, 54'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Марсело Брозович (Стефано Сенси, 85'), Артуро Видаль (Роберто Гальярдини, 75'), Иван Перишич (Александар Коларов, 85'), Эдин Джеко (Алексис Санчес, 75'), Лаутаро Мартинес Шериф: Адама Траоре (Serafim Cojocari, 90'), Бруно Фелипе, Франк Кастаньеда (Stjepan Radeljic, 46'), Димитрис Коловос (Maxim Cojocaru, 84'), Себастьян Тиль, Эдмонд Аддо (Бобан Николов, 75'), Кристиано, Данило Арболеда, Густаво Дуланто, Фернандо Костанца, Дмитрий Челядник Предупреждения: Федерико Димарко (51'), Maxim Cojocaru (88')

Лучшим игроком матча бы признан хорватский полузащитник «Интера» Марсело Брозович.

Турнирная таблица

Темная лошадка из Молдавии проиграла в Милане, но... по-прежнему возглавляет таблицу группы D. У «Шерифа» 6 очков и первое место в группе Д.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Интер» одержал свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов, впервые в нем забил, впервые выиграл за шесть последних домашних матчей в рамках этого турнира и, наконец, прервал свою трехматчевую безвыигрышную серию. С 4 очками миланцы идут на третьем месте.

Группа D Livesport.ru

Следующие матчи

В 4-м туре Лиги чемпионов «Шериф» примет миланский «Интер» на своем поле в Тирасполе. Матч пройдет в среду, 3 ноября.

Календарь и таблица Серии А

В ближайшем матче «Интер» 24 октября примет на своем поле «Ювентус» в рамках 9 тура Серии А. «Шериф» днем ранее сыграет на своем поле с «Бельцами» в рамках молдавской Высшей лиги.

Прямая речь

Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»

— Мы сыграли так, как и должны были сыграть. «Шериф» добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими. Матч выдался сложным, но создали мы действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько помимо этого промахивались...

Нам следовало больше забивать в первом тайме. Видаль всегда тренируется с энтузиазмом и наряду с Алексисом Санчесом не оставляет мне сомнений в том, что стремится помочь. Артуро заслуживает всего, что сегодня произошло, так как всегда готов к этому и помогает команде поистине с мальчишеским энтузиазмом.

Многое еще нам предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады «Шерифа», в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно.

Юрий Вернидуб, главный тренер «Шерифа»

— Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол — команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали. Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди — игра в Тирасполе. Будем готовиться.

Артуро Видаль, полузащитник «Интера»

— Посвящаю гол своей дочери Элисабетте, которая смотрела матч из Чили. Я обещал и сделал все для того, чтобы забить, посвятив гол ей. Мы хотим идти дальше в Лиге чемпионов. Очень обрадован овацией, которую мне устроили болельщики, когда я покидал поле. Они ждут большего от меня, и я надеюсь их не разочаровать.

Эдин Джеко, нападающий «Интера»

— Порой сложные голы даются мне легче обычных. Самым главным сегодня было забивать. Жаль, что пропустили в ответ, — вся команда должна и успешно защищаться, и успешно атаковать. Нам всем вместе нужно совершенствоваться, но мы — на правильном пути. Сегодня создали множество моментов. Так же было и против «Реала» — даже не знаю, почему мы в тот раз не смогли ему забить.

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Стефан де Врей, защитник «Интера»

— Для нас это — принципиально важная победа, будто бы в финале. Мы почувствовали азарт победы, и я рад, что мы ее добились.