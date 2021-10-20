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    Замены Клоппа спасли «Ливерпуль» от поражения «Атлетико»

    Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Ливерпуль»

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    Юрген Клопп
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» победил «Атлетико» (3:2) на выезде. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Атлетико» был близок к камбеку

    «За 15 минут до конца безумной, веселой и неожиданно открытой игры Мохаммед Салах стоял на точке пенальти, получив шанс принести победу "Ливерпулю". Спустя 20 минут после налача поединка был счет 2:2, и совсем ничего не было ясно. За исключением, конечно, египтянина, который подошел к отметке и хладнокровно нанес удар, который принес победный гол», — пишет на страницах The Guardian Сид Лоу.

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  • 04/10/2021

    • «Не то чтобы победа "Красных" казалась очевидной даже тогда, "Атлетико" почти сразу получил свой собственный пенальти, который в итоге был отменен, и Луис Суарес ушел с поля, сетуя на то, что он не получил той возможности, которая была у Салаха. Мадридцам осталось лишь сожалеть, что камбек оказался неполным, а их впечатляющая попытка выйти вперед была прервана удалением Гризманна. Поражение, истощение и аплодисменты от своих болельщиков, а также свистки в адрес рефери — вот, что осталось хозяевам».

    «Ливерпуль» выиграл за счет замен Клоппа

    «В прошлом Клопп расстраивал болельщиков "Ливерпуля" своим нежеланием делать замены в перерыве или в начале второго тайма. Но немецкий тренер не стал медлить в матче против "Атлетико"", — отмечает в материале The Mirror Фредди Кигли.

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    'Пытаясь исправить плохую игру в обороне своей команды в первые 45 минут, он выпустил Фабиньо вместо Кейта в перерыве. Затем, чувствуя, что Матрасникам можно додавить, наставник бросил в бой Жоту и Окслейда-Чемберлена на исходе часа игры с лишним, когда мерсисайдцы рассчитывали использовать численный перевес'.

    'Атлетико' не заслуживал поражения

    'В этот вечер было в избытке эмоций на Ванда Метрополитано — незабываемая ночь. Все началось с атмосферы катастрофы, когда Ливерпуль быстро повел в в два гола. Атлетико выдал колоссальное выступление в первом тайме, которое заслуживало большего, чем счет 2:2 в перерыве', — пишет в своей колонке на AS Альфредо Реланьо.

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    • 'Затем последовало удаление Гризманна за удар ногой в шею Фирмино, хотя Ибрагимович получил желтую карточку за идентичный инцидент в этот же вечер. Было еще много времени, когда Марио Эрмосо дал Красным возможность выйти вперед, после чего рефери указал на точку уже в пользу Матрасников, но VAR отклонил его решение. Атлетико проиграл отличный матч, где заслужил на победу'.

    Кейта снова разочаровал, несмотря на гол

    'Первый тайм в исполнении Кейта в Ванда Метрополитано были моментальным снимком его карьеры в Ливерпуле в целом. Хавбек был очень хорош, но остальное не соответствовало требуемым стандартам. Гости контролировали эту схватку, но хозяевам позволили вернуться в игру, когда Кейта был слишком слаб и слишком медленно реагировал на розыгрыш углового', — отмечает в материале Daily Mail Доминик Кинг.

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    • 'Это позволило Лемару — другому игроку, которого Клопп хотел подписать в 2017 году — пройти к воротам вдоль лицевой и вызвать хаос в обороне соперника. Прессинг Кейта был недостаточно хорош в моменты, когда мадридцы сравняли счет к явному огорчению его партнеров. Салах, например, стоял, положив руки на бедра в центре поля, с трудом скрывая свое недовольство тем, что 2:0 превратилось в 2:2'.

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