«Челси» не заметил потерь Лукаку и Вернера

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» победил дома «Мальме» (4:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Челси» уверенно победил, но потерял Лукаку и Вернера

Хозяев поля покинуло везение — «run out of Luk», как обыгрывает The Mirror сокращенное имя ведущего нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгийский бомбардир, а также его партнер по атаке Тимо Вернер получили травмы в матче против «Мальме».

«То, как именно "Челси" вчера победил, позволяет понять, почему этот клуб является действующим чемпионом Европы. Они ни разу не выглядели потрясенными из-за неудач. Они ни разу не проявили неуважения к "Мальме", — отмечает в материале издания Даррен Льюис.

"Челси" выдал самую эффектную игру за несколько недель

"Было просто жаль, что Ромелу Лукаку в итоге пропустил все самое интересное. Это было пульсирующее выступление 'Челси', его самая веселая игра за несколько недель, и финальный счет, вероятно, был бы еще более впечатляющим, если бы лондонцы не потеряли своего основного нападающего из-за травмы лодыжки в первом тайме", — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

"Положительным моментом является то, что Лукаку уже выполнил свою работу к тому моменту, когда он захромал на 22-й минуте, хотя в итоге ему не повезло в том, что удар по лодыжке пришелся как раз тогда, когда он был готов закончить свою голевую засуху. По крайней мере, травмы форвардов никак не повлияли на результат. 'Челси', который на три очка отстает от 'Ювентуса' в верхней наверху группы H, был безудержным против несильного соперника".

"Челси" эффективно комбинировал и двигал мяч

"В последнем матче с 'Ювентусом' в Турине 'Синие' проиграли, но здесь не было никакой осечки, поскольку 'Мальме' был полностью разбит. Это был самый комфортный вечер для 'Челси', где хозяева решительно оставили позади свои проблемы в матче с 'Ювентусом'. Туриннцы по-прежнему опережают конкурента на три очка в группе H, но им еще предстоит посетить 'Стэмфорд Бридж'', — констатирует в материале BBC Фил Макналти.

Лондонцы показали совершенно другой класс по сравнению со своими шведскими соперниками и эффективно уладили свои дела на 48-й минуте, когда Хаверц забил третий гол. Тренер Томас Тухель весьма доволен тем, как его подопечные профессионально и безжалостно справился с этой простой задачей в матче с Мальмё. Они все время контролировали игру благодаря своей выдающимся передачам и эффективному движению мяча.

Челси может не почувствовать потерь Лукаку и Вернера

Челси вернулся к победам в Лиге чемпионов, но эта победа дорого обошлась, поскольку Лукаку и Вернер были вынуждены покинуть поле из-за травм в первом тайме. Голы Кристенсена, Жоржиньо (дважды с пенальти) и вышедшего на замену Хаверца, позволили Челси решительно отыграться от поражения Ювентусу, разгромив Мальме, — пишет на страницах The Telegraph Мэтт Лоу.

Тухелю, однако, остается беспокоиться о том, как долго он не сможет рассчитывать на почти 100-миллионного Лукаку, который получил травму лодыжки, и Вернера, который ушел, держась за подколенное сухожилие. В матчах с Норвичем, Саутгемптоном в Кубке Лиги и Ньюкаслом лидеры АПЛ может не слишком сильно скучать по Лукаку и Вернеру, если им придется провести какое-то время вне игры.