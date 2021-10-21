Класс бьет порядок. «Зенит» играл с «Юве» на ничью и получил поражение

«Зенит» на своём поле уступил «Ювентусу», пропустив в концовке матча. На «Газпром арене» шла равная игра с минимум опасных моментов у ворот, но питерцам всё же не хватило концентрации в обороне на последних минутах встречи. Единственный мяч забил Деян Кулушевски, вышедший на замену.

Ход матча

8’ Бернардески со стандартного положения — от угла штрафной — закрутил мяч к вратарской «Зенит», Мората пытался пробить головой, но не добрался немного до мяча, а Ракицкий вынес мяч в аут.

18’ Клаудиньо метров с 25-ти нанёс пушечный удар по воротам «Ювентуса», и Щесны с очень большим трудом сумел парировать мяч в сторону, не разгадав до конца траекторию полёта «ядра».

28’ Кьеза протащил мяч на левый край штрафной площади, обыграв двух соперников, но завершающий удар от Федерико сумел блокировать опытный Ловрен.

«Зенит» — «Ювентус» uefa.com

36’ После розыгрыша углового Алекс Сандро получил отличную возможность пробить с полулёта с правого края штрафной площади «Зенита». К счастью, у бразильца мяч свалился с ноги.

40’ Кьеза принял мяч на левом краю штрафной площади «Зенита», после чего пробивал на исполнение в дальний угол, но не докрутил немного.

45’ Угловой на правом фланге заработали «сине-бело-голубые», и, после подачи в штрафную площадку «Юве», головой несильно по воротам пробить в борьбе Чистяков — Щесны легко поймал мяч в руки.

52’ Мората выдал великолепный разрезающий вертикальный пас в штрафную «Зенита», Маккенни зацепился за линию офсайда, но не смог протолкнуть мяч мимо Крицюка, своевременно вышедшего из ворот

«Зенит» — «Ювентус» uefa.com

57’ Разыграли бразильцы «Зенита» неплохую комбинацию, в результате которой Клаудиньо на технику пробивал от края штрафной в дальний верхний — немного неточно.

63’ Прошел заброс на правый край штрафной площади «Зенита» на Куадрадо, который опередил Крицюка, сбрасывая мяч на дальнюю штангу на Морату. Но нападающего в последний момент в подкате успел опередить Сутормин.

74’ Де Шильо с левого фланга вырезал подачу в центр штрафной площади «Зенита», откуда Маккенни в падении головой пробивал в дальний угол — рядом со штангой мяч прошёл.

86’ 0:1 Деян Кулушевски. Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот. Мяч попал в штангу, после чего предательски зашёл в ворота.

𝐒𝐏𝐎𝐈𝐋𝐄𝐑

La palla entra in porta.

Primo gol in #UCL

GRANDE DEJAAAAAN 💪💪💪💪💪💪#ZenitJuve pic.twitter.com/JIPdf03wk6 — JuventusFC (@juventusfc) October 20, 2021

90’ Кьеза получил мяч на левом краю зенитовской штрафной площади, где долго финтил, но с левой ноги пробил всё-таки лишь в сетку с внешней стороны ворот.

90+3’ Серия подач в штрафную «Ювентуса» закончилась ничем — надёжно туринцы защищаются.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Зенит — Ювентус 0:1 Гол: 0:1 Деян Кулушевски (87') Зенит: Станислав Крицюк, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков (Данил Круговой, 89'), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев (Алексей Сутормин, 61'), Вендел, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Малком (Далер Кузяев, 69'), Артём Дзюба (Сердар Азмун, 61'), Клаудиньо (Александр Ерохин, 89') Ювентус: Федерико Кьеза, Альваро Мората (Мойзе Кин, 76'), Федерико Бернардески (Деян Кулушевски, 58'), Родриго Бентанкур (Аарон Рэмси, 84'), Мануэль Локателли (Артур, 58'), Уэстон Маккенни, Алекс Сандро (Хуан Куадрадо, 58'), Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Маттиа Де Шильо, Войцех Щенсны Предупреждения: Вильмар Барриос (30'), Вячеслав Караваев (46'), Артур (60'), Аарон Рэмси (90 + 4')

Самым ценным игроком встречи был признан защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Он был одним из лучших в защите и скреплял собой всю оборонительную линию. Помогал он и в развитии атак.

Турнирная таблица

После победы в Петербурге, подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета H, набрав девять очков.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы.

Группа Н LiveSport.ru

Следующие матчи

В 4-м туре Лиги чемпионов «Ювенутс» примет «Зенит» на своем поле. Матч пройдет в Турине в четверг, 4 ноября.

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Зенит» 24 октября будет принимать «Спартак» в рамках 12 тура РПЛ. «Ювентус» в этот же день сыграет на выезде с «Интером» в рамках 9-го тура Серии А.

Прямая речь

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»

— Результат — просто превосходный, особенно учитывая то, что не потеряли за три матча в группе ни единого очка. По правде говоря, игра получилось далеко не самой лучшей: свободные зоны «Зенит» перекрывал, а мы при этом вели игру недостаточно быстро.

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Несомненно, нам нужно совершенствоваться. Мы должны играть лучше перед чужой штрафной, между линиями и принимать наилучшие решения. Не хватало Дибалы, который, безусловно, способен нам помогать своей изобретательностью, но и все остальные тоже должны себя в этом проявлять.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Это футбол. Моменты были и у наших ворот, и у ворот «Ювентуса», хоть и не так много. К сожалению, они реализовали один из своих шансов, а мы нет, поэтому такой результат. Любой гол — это цепь ошибок. Похожий мяч «Ювентус» забил в предыдущем матче с «Ромой». Во-первых, качественная фланговая передача, во-вторых, наши центральные защитники неправильно располагались и позволили Кулушевски забить.

Лига чемпионов — это праздник. Болельщики создают антураж, атмосферу, это позволяет нам получать удовольствие, выступая в этом турнире и стараясь добиваться результата. Игра в ЛЧ — уже для нас праздник. К сожалению для нас, в нашей группе никаких неожиданностей не происходит. Будем стараться, посмотрим, появятся ли у нас шансы навязать борьбу кому-то из грандов.

⚪️⚫️ Juventus make it 3 wins from 3 in Group H

Kulusevski = super sub! ⚽️#UCL pic.twitter.com/3456lxZp9Z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021

Деян Кулушевски, автор забитого мяча

— Тренер просил нас дорожить мячом в передачах — мы слишком легко с ним расставались. Мы не сыграли хорошо, но сильным командам удается побеждать и в таком случае, так что просто сделали это. Я видел, как мяч летел в штангу, и боялся, что не забью, а когда заметил, что он отскакивает в сетку, то был просто счастлив. Это мой первый гол в сезоне. Когда выходил на поле, делал это с намерением изменить ход встречи. С ходу этого не получалось — было трудно играть, но в самый нужный момент я оказался готов.

Маттиа Де Шильо, защитник «Ювентуса»

— Рад отпраздновать свой день рождения этой победой. Мы пока не можем быть до конца уверенными в том, что выйдем из группы, но три победы из трех возможных в Лиге чемпионов — это, безусловно, отличный стартовый рывок. Обретаем солидность, которой нам недоставало на старте сезона, когда мы слишком много пропускали.

Станислав Крицюк: «Будем разбирать игру, смотреть, почему пропускаем» — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 20, 2021

Леонардо Бонуччи, защитник «Ювентуса»

— Сложный выдался матч: едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны. Вся наша команда заслужила эту победу. Мы заново открыли в себе готовность проявлять терпение, и это самое главное. Похоже, теперь мы показываем более командный футбол. В последнее годы мы такую способность утратили, играя бок о бок с великим чемпионом Роналду и стремясь максимально ему содействовать, думая, что он всегда сможет все решать за нас. Но в нынешнем сезоне мы заново открываем для себя ту необходимую терпеливость, которая попросту обязательна для того, чтобы побеждать.

Вильмар Барриос: «Впереди у нас большой матч, в котором мы сделаем все для победы» — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 20, 2021

Ярослав Ракицкий, защитник «Зенита»

— Мы не боялись играть в привычный для себя футбол, даже какое-то время доминировали на поле и создавали голевые моменты. Таков футбол: сами не забили, а у соперников появился один шанс — они ими воспользовались.