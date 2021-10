Класс бьет порядок. «Зенит» играл с «Юве» на ничью и получил поражение

8’ Бернардески со стандартного положения — от угла штрафной — закрутил мяч к вратарской «Зенит», Мората пытался пробить головой, но не добрался немного до мяча, а Ракицкий вынес мяч в аут.

18’ Клаудиньо метров с 25-ти нанёс пушечный удар по воротам «Ювентуса», и Щесны с очень большим трудом сумел парировать мяч в сторону, не разгадав до конца траекторию полёта «ядра».

28’ Кьеза протащил мяч на левый край штрафной площади, обыграв двух соперников, но завершающий удар от Федерико сумел блокировать опытный Ловрен.

36’ После розыгрыша углового Алекс Сандро получил отличную возможность пробить с полулёта с правого края штрафной площади «Зенита». К счастью, у бразильца мяч свалился с ноги.

40’ Кьеза принял мяч на левом краю штрафной площади «Зенита», после чего пробивал на исполнение в дальний угол, но не докрутил немного.

45’ Угловой на правом фланге заработали «сине-бело-голубые», и, после подачи в штрафную площадку «Юве», головой несильно по воротам пробить в борьбе Чистяков — Щесны легко поймал мяч в руки.

52’ Мората выдал великолепный разрезающий вертикальный пас в штрафную «Зенита», Маккенни зацепился за линию офсайда, но не смог протолкнуть мяч мимо Крицюка, своевременно вышедшего из ворот

57’ Разыграли бразильцы «Зенита» неплохую комбинацию, в результате которой Клаудиньо на технику пробивал от края штрафной в дальний верхний — немного неточно.

63’ Прошел заброс на правый край штрафной площади «Зенита» на Куадрадо, который опередил Крицюка, сбрасывая мяч на дальнюю штангу на Морату. Но нападающего в последний момент в подкате успел опередить Сутормин.

74’ Де Шильо с левого фланга вырезал подачу в центр штрафной площади «Зенита», откуда Маккенни в падении головой пробивал в дальний угол — рядом со штангой мяч прошёл.

86’ 0:1 Деян Кулушевски. Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот. Мяч попал в штангу, после чего предательски зашёл в ворота.

90’ Кьеза получил мяч на левом краю зенитовской штрафной площади, где долго финтил, но с левой ноги пробил всё-таки лишь в сетку с внешней стороны ворот.

90+3’ Серия подач в штрафную «Ювентуса» закончилась ничем — надёжно туринцы защищаются.

Самым ценным игроком встречи был признан защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Он был одним из лучших в защите и скреплял собой всю оборонительную линию. Помогал он и в развитии атак.

После победы в Петербурге, подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета H, набрав девять очков.

Команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы.

В 4-м туре Лиги чемпионов «Ювенутс» примет «Зенит» на своем поле. Матч пройдет в Турине в четверг, 4 ноября.

В ближайшем матче «Зенит» 24 октября будет принимать «Спартак» в рамках 12 тура РПЛ. «Ювентус» в этот же день сыграет на выезде с «Интером» в рамках 9-го тура Серии А.

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»

— Результат — просто превосходный, особенно учитывая то, что не потеряли за три матча в группе ни единого очка. По правде говоря, игра получилось далеко не самой лучшей: свободные зоны «Зенит» перекрывал, а мы при этом вели игру недостаточно быстро.

Несомненно, нам нужно совершенствоваться. Мы должны играть лучше перед чужой штрафной, между линиями и принимать наилучшие решения. Не хватало Дибалы, который, безусловно, способен нам помогать своей изобретательностью, но и все остальные тоже должны себя в этом проявлять.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Это футбол. Моменты были и у наших ворот, и у ворот «Ювентуса», хоть и не так много. К сожалению, они реализовали один из своих шансов, а мы нет, поэтому такой результат. Любой гол — это цепь ошибок. Похожий мяч «Ювентус» забил в предыдущем матче с «Ромой». Во-первых, качественная фланговая передача, во-вторых, наши центральные защитники неправильно располагались и позволили Кулушевски забить.

Лига чемпионов — это праздник. Болельщики создают антураж, атмосферу, это позволяет нам получать удовольствие, выступая в этом турнире и стараясь добиваться результата. Игра в ЛЧ — уже для нас праздник. К сожалению для нас, в нашей группе никаких неожиданностей не происходит. Будем стараться, посмотрим, появятся ли у нас шансы навязать борьбу кому-то из грандов.

