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    Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи»

    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 над итальянским «Наполи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было

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    «Спартак»
    Московский «Спартак» на своём поле переиграл «Наполи» — 2:1. Дублем в составе красно-белых отметился Александр Соболев. Хозяевам удалось удержать победу благодаря блестящей игре голкипера Александра Селихова, совершившего несколько блестящих сэйвов в первом тайме.

    Ход матча

    1’ Пенальти! Уже на 43-й секунде Лоботка сбил Промеса, когда голландец с правого фланга врывался в штрафную площадь гостей.

    3’ 1:0 Александр Соболев (П). Соболев с пенальти технично уложил мяч в верхний угол ворот — без шансов для голкипера.

    9’ Спартаковцы провели быструю атаку правым флангом. Соболев откликнулся на подачу и пробил головой — мяч пролетел выше перекладины.

    11’ Мозес получил пас в штрафной «Наполи» и хлёстко пробил низом. Мерет отразил мяч перед собой, но тут же его накрыл, помешав Соболеву сыграть на добивании.

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    • 16’ Руй Мариу с фланга навесил в штрафную «Спартака», Элмас набежал и пробил головой в угол — Александр Селихов потащил. Элиф тут же попытался добить с острого угла, но голкипер успел выставить ногу и перевёл мяч на угловой.

    23’ Промес от флажка остро навешивал на ближнюю штангу, откуда Джикия пытался подрезать мяч в дальний угол ворот, но немного не попал капитан спартаковцев.

    26’ Лосано с фланга прострелил в штрафную «Спартака», Зелиньски обработал мяч и мощно пробил по воротам с левой ноги с девяти метров — Александр рукой отразил в сторону.

    28’ 2:0 Александр Соболев. Спартаковцы провели атаку правым флангом, Мозес накрутил защитника и навесил во вратарскую «Наполи» — Александр высоко выпрыгнул и головой послал мяч в угол ворот.

    38’ Лосано обыграл Айртона и сделал пас к штрафной «Спартака». Жиго здорово сыграл на перехвате, помешав Инсинье выскочить один на один с Селиховым.

    45+2’ После навеса с левого фланга в штрафную площадку «Спартака» Селихов ошибся на выходе, но Лосано не удалось наказать вратаря за этот ляп — пробил мексиканец выше ворот.

    52’ Ди Лоренцо от угла вратарской переправил мяч в ворота «Спартака», но из очевидного положения вне игры. Бригада ВАР пересмотрела момент и подтвердила решение арбитра.

    55’ Угловой на левом фланге разыграли гости, после чего последовала подача на дальний край штрафной площади «Спартака», откуда шла скидку во вратарскую площадь — Селихов неуверенно отбил мяч, после чего Джикия разрядил обстановку выносом.

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    • 62’ Подача с левого фланга прошла на дальний край штрафной площади «Спартака», и Лосано головой выполнял скидку в центр под удар Мертенсу, который направлял мяч под перекладину, но Селихов потащил.

    64’ 2:1 Элиф Элмас. Удалась гостям быстрая атака, в которой Петанья от края штрафной «Спартака» исполнил мягкий заброс на дальнюю штангу, откуда неприкрытый Элмас головой переправил мяч в угол ворот Селихова.

    70’ Умяров на правом краю атаки получил мяч, сместился в центр, после чего с 20 метров пробивал на исполнение левой ногой, но мяч прошёл в сантиметрах от дальней штанги.

    82’ После навеса с правого фланга мяч дошёл до дальнего края штрафной площади к Элмасу, но под выстрел македонца успел броситься Жиго, после чего ему понадобилась помощь врача.

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    • 90’ Лосано слева выполнил подачу в штрафную «Спартака», Элмас выскочил на мяч и пробил в падении головой — Селихов потащил у ближней штанги.

    Лига Европы. Группа С
    «Спартак» (Россия) — «Наполи» (Италия) — 2:1 (2:0)
    Голы: Соболев, 3 (пен.), 28 — Элмас, 64«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес (Рассказов, 83), Литвинов, Умяров, Айртон, Игнатов (Ломовицкий, 72), Промес (Ларссон, 90+2), Соболев«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Кулибали, Жезус, Руй, Зелиньски, Лоботка (Ррахмани, 79), Лосано, Мертенс, Элмас, ПетаньяПредупреждения: Литвинов, 14. Кулибали, 77. Соболев, 87. Промес, 90+2

    Турнирная таблица

    «Спартак» набрал 7 очков и возглавил группу С, обойдя по личным встречам «Наполи», у которого также 7 очков.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Позже свой матч 5-го тура сыграют «Легия» (6 очков) и «Лестер» (5). Каждый из клубов может потеснить красно-белых с вершины.

    Следующие матчи

    «Спартак» два ближайших матча проведет в РПЛ против «Уфы» (29 ноября) и «Ахмата» (4 декабря), прежде чем в рамках 6-го тура Лиги Европы отправиться в гости к «Легии» (9 декабря).

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Наполи» впереди матчи Серии А с «Лацио» (28 ноября), «Сассуоло» (1 декабря) и «Аталантой» (4 декабря). Групповой этап Лиги Европы он завершит домашним матчем с «Лестером» (9 декабря).

    Прямая речь

    Руй Витория, главный тренер «Спартака»

    — Конечно, я доволен результатом: выиграть у такого состава «Наполи» непросто. Доволен и тем, что мы отлично сыграли тактически. Мы выстроили отличную линию защиты по центру и отлично развивали наши моменты. Мы хорошо действовали против отличной команды, одной из лучших в Европе.

    Лучано Спаллетти, главный тренер «Наполи»

    — Трудно давать оценку нашей игре. Пропустили быстрый гол, старались исправить ситуацию, но совершали ошибки. Потом мы пропустили второй, было сложно перестроиться. После перерыва стали играть лучше, спокойнее. Но соперник закрылся и добился результата.

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    Руслан Литвинов, полузащитник «Спартака»

    — Главное — продолжить так же в Российской Премьер-Лиге. Я сам пока не понимаю, почему мы так по-разному играем. Хочется это исправить. Во втором тайме было тяжело. Понимали, что 2:0, отдали инициативу. После пропущенного поняли, что лучше в прессинг. Не знаю, уходит ли Витория. Но виду он не подает, мы даже не обсуждаем. Селихов — молодец, благодарен ему. В раздевалке благодарили, поздравили. Спаллетти? Не обращал внимания. Все там были недовольны чем-то. Главное, что выиграли.

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    • Джованни Ди Лоренцо, защитник «Наполи»

    — Погода в Неаполе и тут разная, мы тяжело входили в игру, поле было тяжелым — но и для «Спартака» оно тоже было тяжелым. Потом мы адаптировались. В Неаполе мы проиграли во многом из-за удаления, хотя и в меньшинстве играли хорошо. Сегодня был пенальти. Мы уверены в своих силах, хоть и проиграли дважды.

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