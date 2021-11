Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи»

1’ Пенальти! Уже на 43-й секунде Лоботка сбил Промеса, когда голландец с правого фланга врывался в штрафную площадь гостей.

3’ 1:0 Александр Соболев (П). Соболев с пенальти технично уложил мяч в верхний угол ворот — без шансов для голкипера.

Sobolev puts Spartak Moskva ahead from the spot! 🎯⚽️ #UEL pic.twitter.com/nX3wk5rVJA

9’ Спартаковцы провели быструю атаку правым флангом. Соболев откликнулся на подачу и пробил головой — мяч пролетел выше перекладины.

11’ Мозес получил пас в штрафной «Наполи» и хлёстко пробил низом. Мерет отразил мяч перед собой, но тут же его накрыл, помешав Соболеву сыграть на добивании.

16’ Руй Мариу с фланга навесил в штрафную «Спартака», Элмас набежал и пробил головой в угол — Александр Селихов потащил. Элиф тут же попытался добить с острого угла, но голкипер успел выставить ногу и перевёл мяч на угловой.

23’ Промес от флажка остро навешивал на ближнюю штангу, откуда Джикия пытался подрезать мяч в дальний угол ворот, но немного не попал капитан спартаковцев.

26’ Лосано с фланга прострелил в штрафную «Спартака», Зелиньски обработал мяч и мощно пробил по воротам с левой ноги с девяти метров — Александр рукой отразил в сторону.

28’ 2:0 Александр Соболев. Спартаковцы провели атаку правым флангом, Мозес накрутил защитника и навесил во вратарскую «Наполи» — Александр высоко выпрыгнул и головой послал мяч в угол ворот.

38’ Лосано обыграл Айртона и сделал пас к штрафной «Спартака». Жиго здорово сыграл на перехвате, помешав Инсинье выскочить один на один с Селиховым.

45+2’ После навеса с левого фланга в штрафную площадку «Спартака» Селихов ошибся на выходе, но Лосано не удалось наказать вратаря за этот ляп — пробил мексиканец выше ворот.

52’ Ди Лоренцо от угла вратарской переправил мяч в ворота «Спартака», но из очевидного положения вне игры. Бригада ВАР пересмотрела момент и подтвердила решение арбитра.

55’ Угловой на левом фланге разыграли гости, после чего последовала подача на дальний край штрафной площади «Спартака», откуда шла скидку во вратарскую площадь — Селихов неуверенно отбил мяч, после чего Джикия разрядил обстановку выносом.

62’ Подача с левого фланга прошла на дальний край штрафной площади «Спартака», и Лосано головой выполнял скидку в центр под удар Мертенсу, который направлял мяч под перекладину, но Селихов потащил.

64’ 2:1 Элиф Элмас. Удалась гостям быстрая атака, в которой Петанья от края штрафной «Спартака» исполнил мягкий заброс на дальнюю штангу, откуда неприкрытый Элмас головой переправил мяч в угол ворот Селихова.

🇲🇰 Eljif Elmas pulls one back for Napoli! 🔵

Will they find an equaliser? 🧐#UEL pic.twitter.com/NiCVtgtp9H