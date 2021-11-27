Самая боевая ничья. «Химки» и «Краснодар» устроили перестрелку под снегопадом

Ход матча
5’ Кабелла сместился с левого фланга в штрафную площадку «Химок», после чего пробивал по воротам, но получилось прямо в Ландратова, который уверенно мяч забрал.
6’ 0:1 Виктор Классон. Крыховяк одной длинной передачей на левый фланг обострил атаку гостей, Ионов прострелил в штрафную, где Кордоба в борьбе скинул мяч на Классона — и Виктор расстрелял ворота. (видео)
17’ Быструю контратаку через центральную ось провели химчане, и её завершал дальним ударом с левой ноги Кухарчук, но получилось слабовато, и Сафонов легко мяч поймал.
22’ С правого фланга подача срезалась у Боженова, и мяч опускался под перекладину ворот «Краснодара», но Сафонов среагировал, и в ворота игровой снаряд не пустил.
27’ Мяч отскочил в центр штрафной «Краснодара» на свободного Трошечкина, удар с лёта был выполнен здорово, но ещё лучше сыграл Сафонов, отразивший мяч у самой штанги.
35’ Пенальти! В две передачи гости довели мяч до Крыховяка, который в штрафной «Химок» получил по ногам от Набиуллина.
36’ Нет гола! Сам пострадавший взялся пробивать, направляя мяч в левый нижний угол ворот «Химок», но Лантратов угадал направление удара, совершив сэйв.
45+1’ Теперь Крыховяк с игры пытался пробить Лантратова, но с ударом в ближний угол ворот голкипер «Химок» справился.
54’ 1:1 Эльмир Набиуллин. Кухарчук с правого фланга выполнил классную подачу к линии вратарской «Краснодара», Набиуллин выскочил из-за спин защитников — и головой направил мяч в противоход Сафонову. (видео)
56’ 2:1 Денис Глушаков. Вышли хозяева в контратаку «4 в 4», Кухарчук сделал аккуратный пас к радиусу штрафной «Краснодара» на Глушакова, который позволил себе мяч обработать, прицелиться и пробить с левой в угол ворот. (видео)
60’ Ильин протащил мяч до линии штрафной «Химок», но как следует вложиться в удар не получилось — Лантратов на месте.
67’ 2:2 Реми Кабелла. Классную комбинацию разыграли краснодарцы, и Классон вывел Кабелла на рандеву с Лантратовым под небольшим углом. Француз хладнокровно пробил в дальний угол ворот. (видео)
69’ Ильин нашёл возможность для удара с линии штрафной площади «Химок», но пробил почти по центру ворот, что дало возможность Лантратову совершить сэйв.
71’ 3:2 Александр Долгов. В контратаке на правом фланге угловой заработали химчане. Подача со стандарта последовала на ближнюю штангу, откуда Адеми сделал скидку дальше, и Долгов с ходу пробил точно в цель. (видео)
76’ «Химки» устремились в контратаку, но передача к чужой штрафной пошла в положение вне игры.
80’ 3:3 Владимир Ильин. С левого фланга Кабелла выполнил великолепную подачу в центр штрафной площади «Химок», и Ильин головой пробил практически в «девятку». (видео)
89’ Мяч после рикошета пришёл в ноги Данилкину, который обводящим ударом выцеливал верхний угол ворот «Краснодара» — Сафонов потащил.
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла признан лучшим игроком матча. В активе француза гол и результативная передача.
Реми Кабелла во второй раз подряд получил приз лучшего игрока матча 🏆 Поздравляем Реми 👏#ИгрокМатча #Кабелла #ХимкиКраснодар pic.twitter.com/Xsktb2Ihoy— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 27, 2021
Турнирная таблица
После выезда в Химки «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. «Химки» идут 14-ми с 14 очками.
В матче 17-го тура РПЛ краснодарцы сыграют в гостях с «Сочи». Команда Игоря Черевченко примет тульский «Арсенал». Оба матча состоятся 5 декабря.
Прямая речь
Виктор Гончаренко, главный тренер «Краснодара»
— Мы просто безобразно играли во втором тайме. У нас не было движения, мы думали, что на полуспущенных докатим до победы. Считали, что соперник сдался, но «Химки» вышли на второй тайм и изменили игру. Когда стали проигрывать, мы ускорили игру, сразу забегали, начали лучше делать передачи. Но три мяча пропустить — это очень много. Сложно сказать, почему так произошло, потому что у нас есть опытные ребята. Может быть, поле было тяжелым в плане контроля мяча.
Незабитый пенальти Крыховяка? Пенальти — это вообще наша какая-то беда. Мы меняем бьющих, но много игроков, которые не забивают пенальти. Травма Кордобы? Информации пока нет, но боюсь, что в этом году он больше не сыграет.
Игорь Черевченко, главный тренер «Химок»
— Хорошо, что так закончили. У нас много повреждений. Идову сегодня сыграл на трех позициях. Не знаю, с чем это связано. Мышечные травмы — это не есть хорошо. Я думаю, счет закономерный. Получилось так добавить во втором тайме за счет характера. Команда хотела победить. Третий гол в наши ворота из тех, которые нельзя пропускать. Упустили игрока в своей штрафной площадке. Может, усталость сказалась. Но я очень доволен ребятами.
Денис Глушаков, полузащитник «Химок»
— Думаю, что это ничью можно сравнить как с победой, так и с поражением. Хорошо, что «Химки» смогли переключиться во втором тайме и пойти вперед. Надо было лишь не терять голову и не делать результативных ошибок. Плюс многие были в разной степени готовности. Лично я, например, просто «умер». Нормально не тренировался две недели, пока тяжеловато. Какое задание мне дал тренер? Завести ребят, чтобы у них горели глаза. Силенок пока не хватает, а желания много. Должны были выигрывать, но, к сожалению, ничья. Мы с «Краснодаром» набрали в этом сезоне уже четыре очка, это неплохой результат.
Реми Кабелла, полузащитник «Краснодара»
— «Краснодар» неплохо провел первый тайм, а в начале второго немного потеряли свою игру — пропустили два гола. На таком уровне надо быть готовым к любому развитию событий, но команда потеряла два очка. Не сказал бы, что погодные условия как-то повлияли, обе команды находится в равных условиях. Хочу выразить благодарность Сафонову, он был на высоте. Матвей не позволил «Краснодару» проиграть.