Самая боевая ничья. «Химки» и «Краснодар» устроили перестрелку под снегопадом

«Химки» и «Краснодар» выдали яркий матч, завершившийся результативной ничьей — 3:3. В первом тайме, при преимуществе «быков», был лишь один забитый мяч, а после перерыва химчане показали, что у команды есть характер. Краснодарцы потеряли важные два очка в борьбе за еврокубковые места.

Ход матча

5’ Кабелла сместился с левого фланга в штрафную площадку «Химок», после чего пробивал по воротам, но получилось прямо в Ландратова, который уверенно мяч забрал.

6’ 0:1 Виктор Классон. Крыховяк одной длинной передачей на левый фланг обострил атаку гостей, Ионов прострелил в штрафную, где Кордоба в борьбе скинул мяч на Классона — и Виктор расстрелял ворота. (видео)

17’ Быструю контратаку через центральную ось провели химчане, и её завершал дальним ударом с левой ноги Кухарчук, но получилось слабовато, и Сафонов легко мяч поймал.

22’ С правого фланга подача срезалась у Боженова, и мяч опускался под перекладину ворот «Краснодара», но Сафонов среагировал, и в ворота игровой снаряд не пустил.

27’ Мяч отскочил в центр штрафной «Краснодара» на свободного Трошечкина, удар с лёта был выполнен здорово, но ещё лучше сыграл Сафонов, отразивший мяч у самой штанги.

35’ Пенальти! В две передачи гости довели мяч до Крыховяка, который в штрафной «Химок» получил по ногам от Набиуллина.

36’ Нет гола! Сам пострадавший взялся пробивать, направляя мяч в левый нижний угол ворот «Химок», но Лантратов угадал направление удара, совершив сэйв.

45+1’ Теперь Крыховяк с игры пытался пробить Лантратова, но с ударом в ближний угол ворот голкипер «Химок» справился.

54’ 1:1 Эльмир Набиуллин. Кухарчук с правого фланга выполнил классную подачу к линии вратарской «Краснодара», Набиуллин выскочил из-за спин защитников — и головой направил мяч в противоход Сафонову. (видео)

56’ 2:1 Денис Глушаков. Вышли хозяева в контратаку «4 в 4», Кухарчук сделал аккуратный пас к радиусу штрафной «Краснодара» на Глушакова, который позволил себе мяч обработать, прицелиться и пробить с левой в угол ворот. (видео)

60’ Ильин протащил мяч до линии штрафной «Химок», но как следует вложиться в удар не получилось — Лантратов на месте.

67’ 2:2 Реми Кабелла. Классную комбинацию разыграли краснодарцы, и Классон вывел Кабелла на рандеву с Лантратовым под небольшим углом. Француз хладнокровно пробил в дальний угол ворот. (видео)

69’ Ильин нашёл возможность для удара с линии штрафной площади «Химок», но пробил почти по центру ворот, что дало возможность Лантратову совершить сэйв.

71’ 3:2 Александр Долгов. В контратаке на правом фланге угловой заработали химчане. Подача со стандарта последовала на ближнюю штангу, откуда Адеми сделал скидку дальше, и Долгов с ходу пробил точно в цель. (видео)

76’ «Химки» устремились в контратаку, но передача к чужой штрафной пошла в положение вне игры.

80’ 3:3 Владимир Ильин. С левого фланга Кабелла выполнил великолепную подачу в центр штрафной площади «Химок», и Ильин головой пробил практически в «девятку». (видео)

89’ Мяч после рикошета пришёл в ноги Данилкину, который обводящим ударом выцеливал верхний угол ворот «Краснодара» — Сафонов потащил.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Краснодар 3:3 Голы: 0:1 Виктор Классон (6'), 1:1 Эльмир Набиуллин (54'), 2:1 Денис Глушаков (56'), 2:2 Реми Кабелла (67'), 3:2 Александр Долгов (71'), 3:3 Владимир Ильин (80') Химки: Илья Лантратов, Dusan Stojinovic (Егор Данилкин, 46'), Дмитрий Тихий, Oleksandr Filin (Александр Долгов, 65'), Кирилл Боженов (Денис Глушаков, 46'), Александр Трошечкин, Брайан Идову, Эльмир Набиуллин, Илья Кухарчук (David Davidyan, 82'), Kemal Ademi, Резиуан Мирзов Краснодар: Джон Кордоба (Владимир Ильин, 31'), Алексей Ионов (Nikita Krivtsov, 66'), Виктор Классон, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Александр Черников, Тонни Триндаде Вильена (Евгений Чернов, 66'), Егор Сорокин, Кайо, Сергей Петров (Урош Спаич, 72'), Матвей Сафонов Предупреждения: Oleksandr Filin (59'), Александр Черников (90 + 3')

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла признан лучшим игроком матча. В активе француза гол и результативная передача.

Реми Кабелла во второй раз подряд получил приз лучшего игрока матча 🏆 Поздравляем Реми 👏#ИгрокМатча #Кабелла #ХимкиКраснодар pic.twitter.com/Xsktb2Ihoy — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 27, 2021

Турнирная таблица

После выезда в Химки «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. «Химки» идут 14-ми с 14 очками.

Календарь и таблица РПЛ

В матче 17-го тура РПЛ краснодарцы сыграют в гостях с «Сочи». Команда Игоря Черевченко примет тульский «Арсенал». Оба матча состоятся 5 декабря.

Прямая речь

Виктор Гончаренко, главный тренер «Краснодара»

— Мы просто безобразно играли во втором тайме. У нас не было движения, мы думали, что на полуспущенных докатим до победы. Считали, что соперник сдался, но «Химки» вышли на второй тайм и изменили игру. Когда стали проигрывать, мы ускорили игру, сразу забегали, начали лучше делать передачи. Но три мяча пропустить — это очень много. Сложно сказать, почему так произошло, потому что у нас есть опытные ребята. Может быть, поле было тяжелым в плане контроля мяча.

Незабитый пенальти Крыховяка? Пенальти — это вообще наша какая-то беда. Мы меняем бьющих, но много игроков, которые не забивают пенальти. Травма Кордобы? Информации пока нет, но боюсь, что в этом году он больше не сыграет.

Игорь Черевченко, главный тренер «Химок»

— Хорошо, что так закончили. У нас много повреждений. Идову сегодня сыграл на трех позициях. Не знаю, с чем это связано. Мышечные травмы — это не есть хорошо. Я думаю, счет закономерный. Получилось так добавить во втором тайме за счет характера. Команда хотела победить. Третий гол в наши ворота из тех, которые нельзя пропускать. Упустили игрока в своей штрафной площадке. Может, усталость сказалась. Но я очень доволен ребятами.

Денис Глушаков, полузащитник «Химок»

— Думаю, что это ничью можно сравнить как с победой, так и с поражением. Хорошо, что «Химки» смогли переключиться во втором тайме и пойти вперед. Надо было лишь не терять голову и не делать результативных ошибок. Плюс многие были в разной степени готовности. Лично я, например, просто «умер». Нормально не тренировался две недели, пока тяжеловато. Какое задание мне дал тренер? Завести ребят, чтобы у них горели глаза. Силенок пока не хватает, а желания много. Должны были выигрывать, но, к сожалению, ничья. Мы с «Краснодаром» набрали в этом сезоне уже четыре очка, это неплохой результат.

Реми Кабелла, полузащитник «Краснодара»

— «Краснодар» неплохо провел первый тайм, а в начале второго немного потеряли свою игру — пропустили два гола. На таком уровне надо быть готовым к любому развитию событий, но команда потеряла два очка. Не сказал бы, что погодные условия как-то повлияли, обе команды находится в равных условиях. Хочу выразить благодарность Сафонову, он был на высоте. Матвей не позволил «Краснодару» проиграть.