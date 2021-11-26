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    Лига Европы: «Монако» и «Вест Хэм» прошли дальше, у «Спартака» все очень сложно

    Расклады перед заключительным туром группового этапа второго по значимости еврокубкового турнира

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    В Лиге Европы завершились матчи пятого тура группового этапа, поэтому пришло время взглянуть на турнирные таблицы и оценить перспективы каждой из команд.
    Следует напомнить, что победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала, тогда как те команды, что финишируют вторыми, пройдут в 1/16 финала, где сразятся с третьими командами Лиги чемпионов.

    Если говорить о клубах, которые станут третьими, то они отправятся в Лигу конференций.

    Группа A

    В группе A имеется явный фаворит — французский «Лион», который, набрав 15 очков из 15 возможных, точно сыграет в 1/8 финала.

    Шотландский «Рейнджерс» точно станет вторым, поэтому встретится с кем-то из Лиги чемпионов.

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    • А вот «Спарта» и «Брондбю» поборются за Лигу конференций, притом сделают это в очной встрече в Праге. Датчан устроит только победа.

    Таблица группы А

    Группа B

    «Монако» Александра Головина тоже оформил путевку в 1/8 финала после победы над «Реалом Сосьедад».

    В теории ПСВ может достать «монегасков», но статистика личных встреч говорит не в его пользу.

    Самим нидерландцам, чтобы остаться на второй строчке, в заключительном туре нужно не проиграть в Сан-Себастьяне. В противном случае «Реал Сосьедад» останется в Лиге Европы, а ПСВ перейдет в Лигу конференций. Для «Штурма» турнирная борьба окончена.

    Таблица группы B

    Группа C

    Одна из самых запутанных ситуаций сложилась в группе C, где лидерство захватил «Лестер» с 9 баллами. У «Спартака» и «Наполи» по 7 очков, а у «Легии» — 6.

    Итак, победа в Варшаве точно оставит «красно-белых» в Лиге Европы, но не факт, что поднимет на первую строчку, ведь «лисы» тоже могут выиграть в Неаполе.

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    • Ничья в Польше и поражение «Лестера» отправит «Спартак» на третье место, а «Наполи» — на первое.

    Если же москвичи проиграют, то могут рассчитывать только на третью позицию, да и то в том случае, если «Наполи» уступит гостям из Англии.

    Заметим, что «Лестер» никак не опустится ниже третьего места, а «Легия» не поднимется выше второго.

    Таблица группы C

    Группа D

    В группе D все намного проще: «Айнтрахт» и «Олимпиакос» останутся в Лиге Европы. Немцы уже имеют преимущество в два очка, так что останутся первыми, если сыграют вничью с «Фенербахче», ну или греки не победят «Антверпен».

    «Антверпен», к слову, точно не пройдет в еврокубковую весну, а это значит, что «Фенербахче» сыграет в Лиге конференций.

    Таблица группы D

    Группа E

    Подобная ситуация сложилась в группе E, где за первое место поборются «Лацио» и «Галатасарай». Римляне сейчас отстают на три балла, но, если выиграют у стамбульцев дома, то почти наверняка обойдут их (на выезде проиграли 0:1).

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    Таблица группы E

    Группа F

    Группа F тоже радует острой борьбой. «Црвена Звезда», «Брага» и «Мидтьюллан» имеют на своем счету 10, 9 и 8 очков соответственно.

    В заключительном туре датчане сыграют в гостях с немотивированным «Лудогорцем». Если они выиграют, то точно останутся в Лиге Европы. Они будут первыми, если в параллельной встрече будет ничья, или вторыми при любом другом результате.

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    • В то же время «Брага» на своем поле тоже будет нацелена на победу, ведь она выведет ее на первое место.

    Добавим, что при равенстве очков «Мидтьюллан» обходит «Црвену Звезду», но уступает «Браге».

    Таблица группы F

    Группа G

    А вот в этой группе интриги нет совсем: «Байер» точно первый, «Бетис» — точно второй, «Селтик» — точно третий, ну а «Ференцварош» остался в неудачниках.

    Таблица группы G

    Группа H

    Победителем группы H досрочно стал лондонский «Вест Хэм». Второе место здесь, вероятно, займет, загребское «Динамо», если в заключительном туре наберет хотя бы одно очко в Лондоне.

    Если же «Динамо» проиграет, то у «Генка» будет шанс выйти на вторую позицию за счет победы над «Рапидом».

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    • Однако проблема в том, что и сам «Рапид» будет мотивирован на победу, которая поднимет его на третью строчку.

    Таблица группы H
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