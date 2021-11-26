Лига Европы: «Монако» и «Вест Хэм» прошли дальше, у «Спартака» все очень сложно

Если говорить о клубах, которые станут третьими, то они отправятся в Лигу конференций.
Группа A
В группе A имеется явный фаворит — французский «Лион», который, набрав 15 очков из 15 возможных, точно сыграет в 1/8 финала.
Шотландский «Рейнджерс» точно станет вторым, поэтому встретится с кем-то из Лиги чемпионов.
А вот «Спарта» и «Брондбю» поборются за Лигу конференций, притом сделают это в очной встрече в Праге. Датчан устроит только победа.
Группа B
«Монако» Александра Головина тоже оформил путевку в 1/8 финала после победы над «Реалом Сосьедад».
В теории ПСВ может достать «монегасков», но статистика личных встреч говорит не в его пользу.
Самим нидерландцам, чтобы остаться на второй строчке, в заключительном туре нужно не проиграть в Сан-Себастьяне. В противном случае «Реал Сосьедад» останется в Лиге Европы, а ПСВ перейдет в Лигу конференций. Для «Штурма» турнирная борьба окончена.
Группа C
Одна из самых запутанных ситуаций сложилась в группе C, где лидерство захватил «Лестер» с 9 баллами. У «Спартака» и «Наполи» по 7 очков, а у «Легии» — 6.
Итак, победа в Варшаве точно оставит «красно-белых» в Лиге Европы, но не факт, что поднимет на первую строчку, ведь «лисы» тоже могут выиграть в Неаполе.
Ничья в Польше и поражение «Лестера» отправит «Спартак» на третье место, а «Наполи» — на первое.
Если же москвичи проиграют, то могут рассчитывать только на третью позицию, да и то в том случае, если «Наполи» уступит гостям из Англии.
Заметим, что «Лестер» никак не опустится ниже третьего места, а «Легия» не поднимется выше второго.
Группа D
В группе D все намного проще: «Айнтрахт» и «Олимпиакос» останутся в Лиге Европы. Немцы уже имеют преимущество в два очка, так что останутся первыми, если сыграют вничью с «Фенербахче», ну или греки не победят «Антверпен».
«Антверпен», к слову, точно не пройдет в еврокубковую весну, а это значит, что «Фенербахче» сыграет в Лиге конференций.
Группа E
Подобная ситуация сложилась в группе E, где за первое место поборются «Лацио» и «Галатасарай». Римляне сейчас отстают на три балла, но, если выиграют у стамбульцев дома, то почти наверняка обойдут их (на выезде проиграли 0:1).
За третье место и билет в Лигу конференций будут бороться «Локомотив» и «Марсель». «Железнодорожники» отстают от своего соперника на два очка, а это значит, что на «Велодроме» их устроит только победа.
Группа F
Группа F тоже радует острой борьбой. «Црвена Звезда», «Брага» и «Мидтьюллан» имеют на своем счету 10, 9 и 8 очков соответственно.
В заключительном туре датчане сыграют в гостях с немотивированным «Лудогорцем». Если они выиграют, то точно останутся в Лиге Европы. Они будут первыми, если в параллельной встрече будет ничья, или вторыми при любом другом результате.
В то же время «Брага» на своем поле тоже будет нацелена на победу, ведь она выведет ее на первое место.
Добавим, что при равенстве очков «Мидтьюллан» обходит «Црвену Звезду», но уступает «Браге».
Группа G
А вот в этой группе интриги нет совсем: «Байер» точно первый, «Бетис» — точно второй, «Селтик» — точно третий, ну а «Ференцварош» остался в неудачниках.
Группа H
Победителем группы H досрочно стал лондонский «Вест Хэм». Второе место здесь, вероятно, займет, загребское «Динамо», если в заключительном туре наберет хотя бы одно очко в Лондоне.
Если же «Динамо» проиграет, то у «Генка» будет шанс выйти на вторую позицию за счет победы над «Рапидом».
Однако проблема в том, что и сам «Рапид» будет мотивирован на победу, которая поднимет его на третью строчку.