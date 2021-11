Футболисты-универсалы. Интересные случаи, когда полевые игроки меняли вратарей и спасали свою команду

В свете второго появленияв качестве экстренного вратаря «Брайтона» журналист Ли Хопкинсон задался вопросом о том, кто из полевых игроков лучше всего проявил себя в воротах.

Капитан «Брайтона» встал на ворота в матче 11 тура АПЛ против «Ньюкасла». Вратарь хозяев Роберт Санчес получил красную карточку и Данк доигрывал на позиции вратаря, сохранив тем самым для команды ничью (1:1).

Непросто определить, что же такое хороший результат: ряд сейвов, клиншит, героические пенальти, серия удачных выступлений или появлений на поле. Все это может быть засчитано. Есть много примеров, поэтому мы выберем несколько известных и несколько менее известных случаев.

Начнем с легендарного нападающего сборной Англии и «Болтона» Нэта Лофтхауса, который дважды становился в ворота, и что странно, дважды в матчах с «Вулверхэмптоном». Во втором случае он даже отбил пенальти Эдди Клэмпа.

Другая английская легенда, Бобби Мур, отразил пенальти в матче со «Сток Сити» в рамках второй переигровки Кубка Лиги. Вратарь «Вест Хэма» Бобби Фергюсон получил травму и Мур заменил его в рамке ворот. Позже он отбил 11-метровый Майка Бернарда, однако соперник успел добить мяч в сетку. «Сток» выиграл тот матч.

Нил Куинн — еще один член клуба спасателей ворот от пенальти. В апреле 1991 года он отбил пенальти Дина Сондерса из «Дерби», когда его выпустили на поле взамен Тони Котона на 34 минуте. «Сити», который тогда вел 1:0 благодаря голу Куинна, победил со счетом 2:1.

Восемь лет спустя Куинн заменил Томаса Соренсена в воротах «Сандерленда» на последних 15 минутах игры и сделал клиншит, обеспечив победу со счетом 1:0 в матче против «Брэдфорд Сити». Он же и забил победный мяч ранее в матче.

Джеймс Уокер вспоминает полевого игрока, который провел почти весь матч на воротах. «Джек Сэмпсон, нападающий, провел 86 минут в воротах в матче за "Маклсфилд Таун" против "Дувр Атлетик" в 2016 году, когда вратарь Ричи Бранаган был удален с поля. Уокеру удалось сохранить ворота сухими и матч закончился со счетом 0:0. Вот фотография, на которой он получает звание лучшего игрока матча».

86 minutes in goal. A clean sheet and a man of the match award. Amazing from @JackSampson14 (he's a forward btw) pic.twitter.com/3Z7VkqbgK0

Деймон Мэдиссон упоминает Дэвида Уэбба из «Челси», который в декабре 1971 года почти весь победный матч против «Ипсвича» (2:0) провел в качестве голкипера, сохранив при этом ворота неприступными.

В этой же статье говорится, что Глен Ходдл выходил на замену вратаря трижды и не пропустил ни одного мяча.

В одном из матчей с «Ман Юнайтед» Ходдл занял место в воротах. Это была переигровка поединка Кубка лиги. Ходдл смог отстоять на ноль, а «шпоры» в дополнительное время обыграли «манкунианцев».

Фил Ягелка дважды заменял вратаря Пэдди Кенни из «Шеффилд Юнайтед». Первый раз в победном матче против «Миллуолла», который завершился со счетом 2:1. Тогда Кэнни удалили с поля после стычки с соперником. «Клинки» в составе 10 игроков проигрывали 0:1, но сумели выиграть с результатом 2:1.

Второй раз был в матче против «Арсенала» в 2006, когда Кенни покинул поле из-за травмы за 30 минут до окончания матча. Ягелка не позволил Робину ван Перси сравнять счет и «Юнайтед» выиграл 1:0. Нил Уорнок, тренер «Юнайтед», настолько сильно верил в Ягелку, что редко брал на матчи запасного голкипера.

И наконец, в начале этого года бывший полузащитник сборной Ирландии Майкл Дойл стоял на воротах в течение 72 минут, когда основной вратарь «Ноттс Каунти» был удален.

We can't show you the goals until tomorrow evening, so we'll leave you with one of the skipper's many excellent saves from a quite incredible night! 🖤 pic.twitter.com/WYVnwoj1wi