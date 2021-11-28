«Ньюкасл» помог «Арсеналу» приблизиться к вершине

«Арсенал» победил «Ньюкасл» (2:0) на своем поле в рамках 13-го тура АПЛ. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Хау нужно сделать много работы для прогресса «Ньюкасла»

«Если эти команды сыграют в следующем сезоне, для "Ньюкасла", возможно, это будет лестный вариант. Они проиграли 11 матчей кряду на "Эмирейтс", и на основе прошлых выступлений и нынешней формы большинство элементов падения команды можно было с уверенностью предсказать с самого начала.

"Арсенал" не был особенно убедителен, но в конечном итоге оказался слишком сильным для соперника, забив дважды после перерыва, и как только Букайо Сака вывел хозяев вперед, любые сомнения в исходе поединка развеялись», — пишет на страницах The Guardian Ник Эймс.

«Лондонцы продолжают выполнять свои второстепенные задачи и поддерживать надежды на топ-4, тогда как масштаб работы для Эдди Хау четко обозначен. Его дебют в технической зоне "Ньюкасла" не был безоговорочной катастрофой, и он наблюдал за грамотной игрой подопечных в первом тайме, где даже могла вести в счете. Но "Канониры" вернулись после перерыва с совершенно другим настроем и заслужили победу, обеспеченную сменой темпа, даже если и есть ощущение несправедливости в итоговом исходе».

«Ньюкаслу» будет сложно остаться в АПЛ

«У "Ньюкасла" самая длинная безвыигрышная серия с начала сезона в АПЛ. Только одна команда когда-либо оставалась в Премьер-лиге после неудачной попытки выиграть в первых 13 турах — "Дерби" в сезоне 2000/01. "Сороки" знают, что чем ниже они будут падать к 1 января, когда у них появится возможность потратить часть денег своих саудовских владельцев, тем сложнее будет привлечь хороших игроков.

"Арсенал" же вернулся к победам после разгрома от "Ливерпуля" в минувшие выходные и завершил беспроигрышную серию из 10 матчей». — отмечает в отчете BBC про матч Эмлин Бегли.

«Хозяева должны были выиграть с большим счетом, нанеся 23 ударов, где Обамеянг угодил стойку после того, как Дубравка парировал удар головой Смита Роу, когда гол выглядел неизбежным.

Следующими у "Ньюкасла" будут два важнейших матча — дома с "Норвичем" и "Бернли" — двумя другими командами, находящимися в зоне вылета. Им придется схлестнуться с "Канарейками" без своего капитана Джамала Ласселлса и Мэтта Ричи, которые получили свои пятые предупреждения в сезоне».

Габриэл и Сака сделали разницу в матче

«Матч еще одним свидетельством быстрого развития Габриэла нового впечатляющего выступления защитника. Ему было поручено справиться с Каллумом Уилсоном, и ему удалось закрыть нападающего "Ньюкасла", задействовав свою огромную физическую силу. Уилсону так и не удалось забить в этом матче», — хвалит лидера обороны хозяев Sky Sports.

«Оборонительная ось Аарона Рамсдейла, Бена Уайта и Габриэла продолжает блистать. В девяти матчах, где они играли вместе, они сумели одержать шесть "сухих" побед при всего восьми пропущенных голах — четыре из них приходятся на один поединок против "Ливерпуля".

Вместе с тем Сака — самое опасное и важное оружие лондонцев, и Артета наверняка надеется, что повреждение, которое заставило его покинуть поле, не является долгосрочной проблемой — "Арсенал" не может позволить себе его потерять».

Артета не позволил «Арсеналу» упасть духом

«Терпение "Арсенала" проявлялось на протяжении всей игры, и "Канониры" упорно трудились, чтобы сохранить самообладание в течение 90 минут матча. Тот факт, что они владели мячом более 80 процентов на одном из этапов поединка, говорит самое за себя, где они добиваются успеха, когда проходит полузащиту "Ньюкасла", постоянно заставляя их гадать с помощью быстрых пасов. Артета остается привержен проекту реконструкции, и его стартовый состав является ярким тому примером», — отмечает в материале ESPN Гарри Кеттл.

«Молодые и опытные игроки продемонстрировали отличную связь, и после напряженного начала второго тайма тренер "Канониров" не позволил своей команде упасть духом, что показывает ее настоящий характер. Что касается замен, то испанец хотел, чтобы его подопечные забили больше голов даже после того, как вышли вперед, и это именно тот менталитет, которым они должны обладать, если хотят пробиться в топ-четверку».