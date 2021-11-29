«Манчестер Сити» нипочем травмы, снег и «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» (2:1) в рамках 13-го тура АПЛ. Публикуем комментарии медиа об этой игре.

«Сити» победил в непростых условиях и обстоятельствах

«Это был неяркий матч, в котором "Манчестер Сити" сдержал "Вест Хэм" с большим преимуществом и дважды умело поразил его ворота посредством Илкая Гюндогана и Фернандиньо, благодаря чему набрали очки. Их удары были качественными ударами чемпиона, чей контроль наверняка порадовал Пепа Гвардиолы, и хотя Мануэль Лансини забил на 90+5-й минуте, итоговый результат не вызывал сомнений на протяжении всего поединка», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«Гол Гюндогана пришелся на исходе поулчаса, и с этого момента подопечные Дэвида Мойеса до самого конца игры почти не беспокоили соперника. В то время, когда начинается плотный зимний график, менеджер может лишь приветствовать экономию усилий, ведь его состав был обескровлен накануне 13-го тура АПЛ, по итогам которого команда занимает второе место. Без Фодена и Грилиша, лишь с восемью запасными и после заснеженного начала встречи с оппонентами, у которых было на три очка меньше сразу позади них».

«Вест Хэму» не удалось выстроить надежную оборону

«Несмотря на то, что "Вест Хэм" проиграл 22 из 25 предыдущих выездных матчей против действующих чемпионов, вряд ли он мог вступить в такой поединок в более оптимистичном настроении. Но у них все равно не получилось. Болельщики "Сити" освистали Фабиански в первые 10 минут за очевидную затяжку времени, а опытный голкипер сборной Польши вскоре нарвался на гнев Дэвида Мойеса за неудачный вынос, который привел бы к голу, если бы Марез не находился в офсайде», — отмечает Саймон Стоун в отчете BBC про игру.

«Решение выпустить в основу Артура Масуаку вместо Джаррода Боуэна должен был обеспечить большую защиту на левом фланге "Вест Хэма", но множество атакующих талантов "Сити" просто нашли свободное пространство в других зонах. Это не имело принципиального значения для хода поединка, и "Молотобойцы" должны быть благодарны за осечки конкурентов, из-за чего его позиция в таблице остается прежней».

С Марезом «Манчестер Сити» не нужен центрфорвард

«В преддверии воскресной победы "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом" Пеп Гвардиола настаивал на том, что, хотя он хотел бы, чтобы клуб подписал "девятку", ему комфортно играть с системой без центрфорварда. Основная причина, почему он рад настаивать на этом подходе — несмотря на то, что у него есть бразильский нападающий Габриэл Жезус — заключается в том, что он может выставить практически любого из своих нападающих на позицию "фальшивой девятки", — пишет на страницах Manchester Evening News.

"Ну, почти любого. Рияд Марез — самый прямолинейный из нападающих 'Сити', и это замечание не так уничижительно, как кажется, ведь он один из лучших вингеров в мире, способный обойти лучшую защиту в игре. Во время своего 20-минутного выступления в центре атаки перед тем, как он вернулся на фланг, алжирец сделал все, что Гвардиола хочет от 'фальшивой девятки': совершал опасные проходы в штрафную, опускался глубоко, чтобы дать Родри больше возможностей для паса, а также хорошо комбинировал с Жезусом и Стерлингом".

"Вест Хэм" рискует выпасть из топ-4

"Попав в топ-4, 'Вест Хэм' проиграл два кряжу и в следующие три недели встретится с 'Челси' и 'Арсеналом'. Выход в Лигу чемпионов — реальная возможность, но остается проблемой, что у Мойеса, похоже, возникают проблемы на выезде против грандов. С тех пор, как он вернулся в клуб во второй раз, шотландец не выиграл ни одной из своих 12 выездных матчей у команд из Большой шестерки Премьер-лиги", — отмечает в материале ESPN Роб Доусон.

"Между тем, в среду у 'Сити' будет еще одна сложная игра против 'Астон Виллы', возрождающейся во главе со Стивеном Джеррардом, но под руководством Гвардиолы манкунианцы выработали привычку превращать даже самые суровые испытания относительно простыми. Снег не помог 'Вест Хэму', и 'Горожан' вряд ли смутит визит на 'Вилла Парк', даже если поле будет покрыто глыбами льда. Гвардиола по-прежнему способен делать так, чтобы его подопечные находили себе свободные места".