Три удара — два гола. «Зенит» показал ЦСКА, как реализовывать моменты

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл ЦСКА — 2:0. Питерцы нанесли три удара створ и забили два мяча — отличились Клаудиньо и Мостовой. Во втором тайме ЦСКА владел территорией, создал несколько хороших моментов, но не смог их реализовать.

Ход матча

6’ Заболотный получил пас в штрафной «Зенита», развернулся, качнул Ракицкого и пробил в ближний угол — Кержаков сложился и рукой перевёл мяч в штангу.

12’ Эджуке на рывке ушёл от Клаудиньо и вырезал подачу в центр штрафной. Ловрен в высоком прыжке выбил мяч на угловой, опередив Заболотного.

30’ Малком получил пас перед штрафной ЦСКА и на исполнение пробил в дальний угол. Акинфеев переместился и спокойно забрал мяч.

34’ 0:1 Клаудиньо. Малком сместился на правый фланг и сделал пас на линию штрафной, Клаудиньо в касание пробил низом — мяч от ноги Дивеева влетел в сетку ворот ЦСКА. (видео)

40’ Обляков подключился к атаке ЦСКА и пробил с дальней дистанции. Кержаков в падении забрал мяч.

48’ Заболотный сделал скидку в штрафную «Зенита», Максим Мухин легко ушёл от Сантоса и с пяти метров запустил мяч выше ворот.

58’ Заболотный здорово поборолся в питерской штрафной и выкатил мяч в центр, а Эджуке из убойной позиции не попал по воротам «Зенита».

60’ Клаудиньо на скорости ворвался в штрафную ЦСКА и пробил низом — Набабкин заблокировал. Малком подкараулил отскок и пробил рядом со штангой.

82’ Фернандес навесил в штрафную «Зенита», Заболотный грудью скинул мяч на Зайнутдинова, который несильно пробил по воротам. Кержаков всё контролировал.

90+2’ Дзюба ушёл от Дивеева на левом крае штрафной, вытянул на себя Акинфеева и отдал в центр на Ерохина, Александр пробил и попал в Облякова, от которого круглый ушёл за лицевую линию.

90+4’ 0:2 Андрей Мостовой. Питерцы подловили соперника на контратаке. Дзюба собрал на себя двух соперников и сделал пас к штрафной, Мостовой выскочил один на один и технично пробил в нижний угол ворот. (видео)

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Зенит 0:2 Гол: 0:1 Клаудиньо (34') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Марио Фернандес, Алан Дзагоев (Ильзат Ахметов, 65'), Максим Мухин (Кристиян Бистрович, 83'), Бактийор Зайнутдинов, Иван Обляков, Чидера Эджук (Фёдор Чалов, 65'), Антон Заболотный Зенит: Клаудиньо (Александр Ерохин, 74'), Сердар Азмун (Артём Дзюба, 67'), Малком (Андрей Мостовой, 88'), Дуглас Сантос (Магомед Оздоев, 89'), Далер Кузяев (Данил Круговой, 67'), Вильмар Барриос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Михаил Кержаков Предупреждения: Бактийор Зайнутдинов (20'), Сердар Азмун (64')

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос был назван лучшим игроком матча, который стал для него 100-м в составе петербургского клуба.

Турнирная таблица

«Зенит» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, продливший безвыигрышную серию до четырех матчей, с 24 очками идет шестым.

Календарь и таблица РПЛ

«Сине-бело-голубые» в 17-м туре чемпионата России примут 3 декабря «Ростов», армейцы на следующий день сыграют в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Мы свои моменты реализовать смогли, армейцы — нет. Этого хватило для сложной тяжелой победы. В целом нам не хватало свежести, контроля мяча, но ребята старались. Что касается работы без мяча — главное, что добились победы. Это самое главное. Начали не очень удачно — не хватало контроля мяча, армейцы были посвежее. Дальше выровняли игру. Потом ЦСКА надо было отыгрываться, они открывали зоны, надо было это использовать.

Что касается замены Кузяева — она плановая. Далер много пропустил. Остальное смотрели по ситуации. Какую зону надо насытить, куда выпустить более свежего игрока. Надо было искать моменты для собственных возможностей. Не хватало свежести, чтобы больше создавать. Но надо отдать должное армейцам, которые активно играли. Любой команде непросто обыгрывать ЦСКА на его поле.

#АВБ: Алексей Березуцкий: Играли довольно неплохо, но Зенит был лучше в реализации https://t.co/s6II1VVIYq pic.twitter.com/8PiXJHdAG9 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 28, 2021

Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

— Достаточно обидное поражение.Что в первом тайме, что во втором играли довольно неплохо, но пропустили два гола. Это футбол, такое бывает, в реализации «Зенит» был явно лучше. Замена Эджуке? По статистике из предыдущих встреч обычно его эффективность падает после 60-65 минуты. В основном причина как раз в этом. Мы наверняка не знаем, но возможно, если бы он остался на поле, то забил бы гол и имел бы моменты.

Все футбольные трансферы

Вы должны понимать, что мы смотрим футбол с бровки поля, и оценивать большинство моментов достаточно тяжело, мы их видим в другом ракурсе. Если говорить по судейству, то оно было хорошее. Существуют вопросы по многим мелким решениям, но это несущественно. А если говорить про эпизод на 62-й минуте — я не видел повтора по телевизору, но есть ощущение, что там все нормально.

Вильмар Барриос, полузащитник «Зенита»

— Мы знали, что будет очень сложная игра против тяжелого соперника. Знали, что для того, чтобы удержать лидерство и отрыв, нужно побеждать. Порой ЦСКА брал инициативу в свои руки, но мы приезжали за победой. Иногда результат достигается не только игрой в атаке. Мы добились необходимого результата. Теперь главное — восстановить силы и подготовиться к матчу с «Ростовом» дома.

Андрей Мостовой, полузащитник «Зенита»

— Всегда переживаешь, когда входишь в игру. Смотреть на самом деле тяжелее, чем играть. Когда ребята бьются, а ты смотришь на это и не можешь помочь, это тяжело. Игра не складывалась, но хорошо, что мы отбились и добили соперника. Хороший результат против сильной команды. Мой гол? В том эпизоде было достаточно времени для принятия решения, выход один на один, Акинфеев гадал, а я угадал с углом и забил.