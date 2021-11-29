Пенальти и Соболев-спаситель. «Спартак» избежал поражения в матче с «Уфой»

Ход матча
5' Матч начался в неторопливой манере. «Спартак» контролировал мяч на первых парах.
9' «Уфа» первой создала опасный момент. Вячеслав Кротов оказался на ударной позиции в штрафной соперника, но пробил рядом с правой штангой.
14' До этой минуты команды обменивались разве что фолами.
22' Спорный момент, в котором не обойтись без VAR. Игроки «Спартака» выпрашивали у арбитра пенальти, но после просмотра видеоповтора он дал отмашку, просигналив о продолжении игры.
26' Команды совершили по 4 фола к этой минуте. Много мелких нарушений.
29' Куинси Промес нанес хороший удар с лета, но вратарь «Уфы» в прыжке отбивает мяч.
38' Команды продолжают совершать фолы. За 2 минуты арбитр показал две желтые карточки.
45' Первый тайм завершался без опасных моментов. Можно отметить попытку Айртона сделать навес в штрафную. Защита отвела опасность от ворот.
47' Второй тайм начался с попытки Джордана Ларссона поразить цель, но на пути мяча встал защитник.
55' По-прежнему без опасных моментов. Вместо этого команды увеличивали статистику фолов. К 54 минуты счет по ним составлял 11:10 в пользу «Уфы».
57' Кипер «Уфы» Александр Беленов сделал сейв после удара Айртона в левый нижний угол.
60' Руслан Фищенко ответил неприятным ударом с угла штрафной. Мяч пошел чуть выше ворот.
70' Алексей Никитин забивает классный гол. Он открыл счет в матче красивым дальним ударом под перекладину.
78' Гамид Агаларов прошел пару защитников «Спартака», но вот удар у него опасным не вышел. По центру пробил игрок.
84' Филип Мрзляк со средней дистанции нанес удар в левый угол, но Александр Селихов сумел дотянуться до мяча.
86' Положение «Спартака» ухудшилось после удаления Николая Рассказова. Игрок получил вторую желтую карточку.
90+4' «Спартак» зарабатывает пенальти. Правда арбитр не сразу назначил стандарт, только после просмотра VAR. Александр Соболев воспользовался шансом и сравнял счет.
90+7' Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Лучшим игроком поединка был признан игрок «Уфы» Боян Йокич.
🏆 Боян Йокич — лучший игрок матча #УфаСпартак#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/OZ6Vmyfpyu— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 29, 2021
Турнирная таблица
«Уфа» пока что занимает 12 место. У нее 16 очков. После этого тура она может опустить в зону плей-офф за выживание. В следующем туре команда сыграет в гостях у московского «Динамо».
«Спартак» продолжает серию без побед. У него 20 очков на счету. «Красно-белые» находятся на 10 позиции. В следующем туре москвичи примут «Ахмат».
Прямая речь
Главный тренер «Спартака» Руй Витория
— Игра получилась неоднозначная. В силу разных причин матч нам не очень удался. В целом ничью можно назвать справедливой.
Нужно было быть в атаке агрессивнее и эффективнее. Надеюсь, в следующих матчах у нас будет больше возможностей для замен, а те игроки, которые сейчас травмированы, вернутся в строй. Особенно это касается средней и атакующей линий.
Не люблю говорить о судействе, но могу сказать, что арбитр изначально стал принимать решения, из-за которых матч проходил в весьма медленном темпе.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов
— Мне кажется, что мы были ближе к победе. Можно сказать, что мы потеряли два очка, безусловно. Уже поговорил с ребятами. Сказал, что молодцы. Было тяжело, «Спартак» на подъеме после «Наполи». Мы играли дома, больше играли вперед. Да, владения у нас меньше, но конкретики в атаке у нас было больше.