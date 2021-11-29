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    Пенальти и Соболев-спаситель. «Спартак» избежал поражения в матче с «Уфой»

    Очередное невыразительное выступление «красно-белых»

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    Александр Соболев
    В матче 16 тура РПЛ «Спартак» на выезде чуть не проиграл «Уфе». Игра закончилась ничьей 1:1. Хозяева забили первыми и лишь пенальти в добавленное время спас положение московского коллектива. Подробнее в нашем обзоре.

    Ход матча

    5' Матч начался в неторопливой манере. «Спартак» контролировал мяч на первых парах.

    9' «Уфа» первой создала опасный момент. Вячеслав Кротов оказался на ударной позиции в штрафной соперника, но пробил рядом с правой штангой.

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    • 14' До этой минуты команды обменивались разве что фолами.

    22' Спорный момент, в котором не обойтись без VAR. Игроки «Спартака» выпрашивали у арбитра пенальти, но после просмотра видеоповтора он дал отмашку, просигналив о продолжении игры.

    26' Команды совершили по 4 фола к этой минуте. Много мелких нарушений.

    29' Куинси Промес нанес хороший удар с лета, но вратарь «Уфы» в прыжке отбивает мяч.

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    38' Команды продолжают совершать фолы. За 2 минуты арбитр показал две желтые карточки.

    45' Первый тайм завершался без опасных моментов. Можно отметить попытку Айртона сделать навес в штрафную. Защита отвела опасность от ворот.

    47' Второй тайм начался с попытки Джордана Ларссона поразить цель, но на пути мяча встал защитник.

    55' По-прежнему без опасных моментов. Вместо этого команды увеличивали статистику фолов. К 54 минуты счет по ним составлял 11:10 в пользу «Уфы».

    57' Кипер «Уфы» Александр Беленов сделал сейв после удара Айртона в левый нижний угол.

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    60' Руслан Фищенко ответил неприятным ударом с угла штрафной. Мяч пошел чуть выше ворот.

    70' Алексей Никитин забивает классный гол. Он открыл счет в матче красивым дальним ударом под перекладину.

    78' Гамид Агаларов прошел пару защитников «Спартака», но вот удар у него опасным не вышел. По центру пробил игрок.

    84' Филип Мрзляк со средней дистанции нанес удар в левый угол, но Александр Селихов сумел дотянуться до мяча.

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    • 86' Положение «Спартака» ухудшилось после удаления Николая Рассказова. Игрок получил вторую желтую карточку.

    90+4' «Спартак» зарабатывает пенальти. Правда арбитр не сразу назначил стандарт, только после просмотра VAR. Александр Соболев воспользовался шансом и сравнял счет.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Спартак 1:1
    Гол: 1:0 Alexey Nikitin (70') Уфа: Александр Беленов, Эрвинг Ботака-Иобома, Alexey Nikitin, Юрий Журавлёв, Egas Cacintura (Артём Голубев, 86'), Владислав Камилов, Руслан Фищенко, Боян Йокич (Азер Алиев, 81'), Вячеслав Кротов (Константин Плиев, 81'), Гамид Агаларов (Александр Саплинов, 85'), Остон Урунов (Filip Mrzljak, 25') Спартак: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Квинси Промес, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий (Stepan Melnikov, 76'), Айртон Лукас, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие (Николай Рассказов, 69'), Alexander Selikhov Предупреждения: Айртон Лукас (19'), Вячеслав Кротов (37'), Юрий Журавлёв (38'), Владислав Камилов (45 + 3'), Наиль Умяров (49'), Filip Mrzljak (55'), Боян Йокич (67'), Николай Рассказов (74'), Николай Рассказов (87'), Азер Алиев (88'), (90 + 5')

    90+7' Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

    Лучшим игроком поединка был признан игрок «Уфы» Боян Йокич.

    Турнирная таблица

    «Уфа» пока что занимает 12 место. У нее 16 очков. После этого тура она может опустить в зону плей-офф за выживание. В следующем туре команда сыграет в гостях у московского «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» продолжает серию без побед. У него 20 очков на счету. «Красно-белые» находятся на 10 позиции. В следующем туре москвичи примут «Ахмат».

    Прямая речь

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория

    — Игра получилась неоднозначная. В силу разных причин матч нам не очень удался. В целом ничью можно назвать справедливой.

    Нужно было быть в атаке агрессивнее и эффективнее. Надеюсь, в следующих матчах у нас будет больше возможностей для замен, а те игроки, которые сейчас травмированы, вернутся в строй. Особенно это касается средней и атакующей линий.

    Не люблю говорить о судействе, но могу сказать, что арбитр изначально стал принимать решения, из-за которых матч проходил в весьма медленном темпе.

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    • Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов

    — Мне кажется, что мы были ближе к победе. Можно сказать, что мы потеряли два очка, безусловно. Уже поговорил с ребятами. Сказал, что молодцы. Было тяжело, «Спартак» на подъеме после «Наполи». Мы играли дома, больше играли вперед. Да, владения у нас меньше, но конкретики в атаке у нас было больше.

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