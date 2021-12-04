Первое поражение Хави. «Барселона» уступила «Бетису» и потеряла Гави

«Бетис» благодаря голу Хуанми в концовке встречи взял три очка на «Камп Ноу». Встреча не изобиловала опасными моментами, но севильский клуб сумел реализовать свой. Эта победа позволила гостям подняться на промежуточное третье место в таблице Ла Лиги. «Барселона» идёт седьмой.

Ход матча

5’ Коутиньо с фланга вошёл в штрафную «Бетиса», но удар не получился у бразильца. Мяч сорвался с ноги и полетел не к воротам, а от них.

12’ «Барселона» продолжает осаждать ворота соперника. После прострельной передачи от Альбы, Коутиньо выполнил удар в ближний угол — спас свою команду вратарь «Бетиса» Руй Силва.

20’ К атаке «Бетиса» подключился Эктор Бельерин. В касание направлял он удар в сторону ворот соперника, однако мяч полетел выше дальней «девятки».

«Барселона» — «Бетис» twitter.com/RealBetis

34’ Молодой талант «Барсы» Гави неудачно оступился на ровном месте, получив повреждение — пришлось каталонцам Рики Пуча выпускать вместо него.

45’ Руибаль после флангового прострела на ближнюю штангу красиво пяткой пробил с угла вратарской «Барселоны». Мяч мимо дальней штанги прошёл.

52’ Вратарь каталонцев Тер Штеген пошел на перехват, а Хуанми его опередил, коленом направив сферу в сетку, но рефери гол не засчитал из-за офсайда.

62’ Дембеле в фирменном стиле подкручивал мяч в дальний от себя угол ворот «Бетиса». Руй Силва добрался до снаряда и переправил сферу за лицевую.

«Барселона» — «Бетис» twitter.com/RealBetis

75’ Араухо после подачи очередного каталонского углового нанес удар по воротам соперника — мяч прилетел точно во вратаря «Бетиса». Тут же Дембеле получил мяч, и с правого края направил сферу в дальний угол — мяч просвистел рядом со штангой.

79’ 0:1 Хуанми. После быстрой контратаки «Бетиса» Тельо вывел Хуанми на удар с угла вратарской, и тот переиграл тер Штегена, пробив под дальнюю штангу.

«Барселона» — «Бетис» twitter.com/RealBetis

81’ Дембеле отдал передачу на Эззалзули, и тот с 12-ти метров каким-то чудом промахнулся мимо ворот «Бетиса», хотя легче было попасть, чем наоборот.

87’ Френки да Йонг после подачи от партнера замыкал дальнюю штангу, но головой пробил значительно левее цели.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Бетис 0:1 Голы: 0:1 Хуанми (79'), 0:1 Хуанми (79') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест, Рональд Араухо, Клеман Лангле (Люк де Йонг, 82'), Жорди Альба, Николас Гонсалес (Френки де Йонг, 59'), Серхио Бускетс, Pablo Gavira (Рики Пуч, 36'), Abdessamad Ezzalzouli (Жерар Пике, 82'), Мемфис Депай, Филиппе Коутиньо (Усман Дембеле, 59') Бетис: Виллиан Жозе (Вилльям Карвалью, 71'), Хуанми (Борха Иглесиас, 81'), Серхио Каналес, Айтор Руйбаль (Кристиан Тельо, 63'), Родригес Гидо, Андрес Гуардадо, Алекс Морено, Виктор Руис, Марк Бартра, Эктор Бельерин, Руи Силва Предупреждения: Серхио Каналес (12'), Николас Гонсалес (42'), Родригес Гидо (73'), Серхио Каналес (12'), Николас Гонсалес (42'), (42'), Родригес Гидо (73')

Турнирная таблица

«Бетис» набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» с 23 очками занимает седьмую строчку.

Календарь и таблица испанской Примеры

В 17 туре испанской Примеры каталонская команда сыграет против «Осасуны», а клуб из Севильи встретится с «Реал Сосьедадом».

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Puede que tengáis problemas para descargaros la imagen por las toneladas de calidad que tienen todos los que aparecen en ella. 𝐌𝐈 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎.#DíaDeBetis #BarçaRealBetis pic.twitter.com/zkhV4D1GzW — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 4, 2021

Прямая речь

Хави, главный тренер «Барселоны»

— Думаю, мы пропустили тогда, когда играли лучше всего. Нам нужно прерывать контратаки соперника. Иногда надо больше думать о тактике. Мы знали, как «Бетис» умеет контратаковать. Мы очень хорошо действовали 20-25 минут. Очень жаль, я считаю, что, учитывая нашу игру, поражение — слишком жестокий исход. Проигрывать таким образом больно, особенно дома. Но это футбол.

В матче с «Вильярреалом» мы мучились, но сумели одержать победу, сегодня было наоборот. Мы должны играть так, как во втором тайме, но более умно, лучше действуя при контратаках соперника. Команда не заслужила проиграть сегодня, и меня это беспокоит. Надо продолжать работать и настраивать нашу игру. Нельзя пропускать такие голы. Времени отыграться было мало, но жаль, что мы не набрали хоть очко. Во втором тайме мы могли даже выиграть.