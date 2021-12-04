Первое поражение Хави. «Барселона» уступила «Бетису» и потеряла Гави

Ход матча
5’ Коутиньо с фланга вошёл в штрафную «Бетиса», но удар не получился у бразильца. Мяч сорвался с ноги и полетел не к воротам, а от них.
12’ «Барселона» продолжает осаждать ворота соперника. После прострельной передачи от Альбы, Коутиньо выполнил удар в ближний угол — спас свою команду вратарь «Бетиса» Руй Силва.
20’ К атаке «Бетиса» подключился Эктор Бельерин. В касание направлял он удар в сторону ворот соперника, однако мяч полетел выше дальней «девятки».
34’ Молодой талант «Барсы» Гави неудачно оступился на ровном месте, получив повреждение — пришлось каталонцам Рики Пуча выпускать вместо него.
45’ Руибаль после флангового прострела на ближнюю штангу красиво пяткой пробил с угла вратарской «Барселоны». Мяч мимо дальней штанги прошёл.
52’ Вратарь каталонцев Тер Штеген пошел на перехват, а Хуанми его опередил, коленом направив сферу в сетку, но рефери гол не засчитал из-за офсайда.
62’ Дембеле в фирменном стиле подкручивал мяч в дальний от себя угол ворот «Бетиса». Руй Силва добрался до снаряда и переправил сферу за лицевую.
75’ Араухо после подачи очередного каталонского углового нанес удар по воротам соперника — мяч прилетел точно во вратаря «Бетиса». Тут же Дембеле получил мяч, и с правого края направил сферу в дальний угол — мяч просвистел рядом со штангой.
79’ 0:1 Хуанми. После быстрой контратаки «Бетиса» Тельо вывел Хуанми на удар с угла вратарской, и тот переиграл тер Штегена, пробив под дальнюю штангу.
81’ Дембеле отдал передачу на Эззалзули, и тот с 12-ти метров каким-то чудом промахнулся мимо ворот «Бетиса», хотя легче было попасть, чем наоборот.
87’ Френки да Йонг после подачи от партнера замыкал дальнюю штангу, но головой пробил значительно левее цели.
⚽ Juan Mig̶u̶e̶l̶ 𝗚𝗢𝗟 ⚽— LaLiga (@LaLiga) December 4, 2021
💚 @RealBetis 💚#BarçaRealBetis #LaLigaSantander pic.twitter.com/jQZDTkes3L
Турнирная таблица
«Бетис» набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» с 23 очками занимает седьмую строчку.
Календарь и таблица испанской Примеры
В 17 туре испанской Примеры каталонская команда сыграет против «Осасуны», а клуб из Севильи встретится с «Реал Сосьедадом».
💚🍍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 4, 2021
Puede que tengáis problemas para descargaros la imagen por las toneladas de calidad que tienen todos los que aparecen en ella. 𝐌𝐈 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎.#DíaDeBetis #BarçaRealBetis pic.twitter.com/zkhV4D1GzW
Прямая речь
Хави, главный тренер «Барселоны»
— Думаю, мы пропустили тогда, когда играли лучше всего. Нам нужно прерывать контратаки соперника. Иногда надо больше думать о тактике. Мы знали, как «Бетис» умеет контратаковать. Мы очень хорошо действовали 20-25 минут. Очень жаль, я считаю, что, учитывая нашу игру, поражение — слишком жестокий исход. Проигрывать таким образом больно, особенно дома. Но это футбол.
В матче с «Вильярреалом» мы мучились, но сумели одержать победу, сегодня было наоборот. Мы должны играть так, как во втором тайме, но более умно, лучше действуя при контратаках соперника. Команда не заслужила проиграть сегодня, и меня это беспокоит. Надо продолжать работать и настраивать нашу игру. Нельзя пропускать такие голы. Времени отыграться было мало, но жаль, что мы не набрали хоть очко. Во втором тайме мы могли даже выиграть.