Первая победа в РПЛ за месяц. «Спартак» в меньшинстве обыграл «Ахмат» благодаря голу Промеса

«Красно-белым» пришлось непросто. В первом тайме они потеряли Александра Соболева, который был удален с поля за грубую игру. Спас положение Квинси Промес.

Ход матча

2' Йоррит Хендрикс предпринял попытку дальнего удара, но неудачно.

8' Снова Хендрикс. И в этот раз игроку не повезло. Мяч прошел далековато от правой штанги.

13' «Спартак» выходит вперед после гола Виктора Мозеса, который после приема мяча выполнил точнейший удар в угол ворот соперника.

21' Артем Полярус оказался первым на подборе, но не сумел как следует пробить. Мяч попал в защитника «Спартака».

25' Александр Соболев выполнил удар с угла штрафной, но снаряд поле выше перекладины.

Промес ▶️ Соболев ▶️ Мозес ▶️ ⚽️

Классная комбинация, которая завершилась первым голом Вити в этом сезоне РПЛ 🔴⚪️ pic.twitter.com/WQZtPaOBT7 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021

32' «Спартак» остается в меньшинстве. Александр Соболев получил красную карточку после просмотра арбитров видеоповтора. Форвард шипами бутс проехался по голени соперника.

Очередной гол связки Мозес — Соболев 💪🏻

Только теперь парни поменялись ролями: Саша отдал, а Витя забил 🤝 pic.twitter.com/dY7JxNnJAV — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021

40' Градус игры продолжал держаться. Команды пытались обострять ее навесами и проникающими передачами.

43' Квинси Промес освободился от опеки и с линии штрафной нанес удар по воротам. Далековато от правой штанги вышло у игрока.

45' В конце тайма «Ахмат» получил два отличных шанса. Сначала Евгений Харин получил неплохой шанс. на пути мяча встал Александр Селихов. В другом эпизоде Антон Швец с края штрафной пробил по воротам и Селихов снова спас «красно-белых».

45+3' Давление принесло свои плоды. Даниил Уткин оказался практически один в штрафной «Спартака» и нанес удар в угол ворот Селихова. При этом гол был засчитан не сразу.

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55' Без ударов первые минуты второго тайма. Вместо них фолы и замены.

67' Михаил Игнатов взял на себя инициативу, обошел двух игроков и пробил, но чуть выше ворот.

73' Даниил Уткин неудачно исполнил штрафной удар.

77' Уткин сумел освободиться от опеки и пробить в левый угол, но Селихов на месте.

83' немного спокойнее стало в последние минуты. Команды сделали по одной замене.

87' Затишье перед бурей. Квинси Промес вбежал в штрафную, открываясь под проникающую передачу. Футболист нанес точный удар и вывел «Спартак» вперед.

90+3' Промес сумел оторваться от защитника в штрафной, забежав ему за спину, и открыться под навес партнера. Вингер дотянулся до мяча, пробив по центру ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Ахмат 2:1 Гол: 1:0 Виктор Мозес (13') Спартак: Alexander Selikhov, Даниил Денисов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Руслан Литвинов, Йоррит Хендрикс (Роман Зобнин, 59'), Виктор Мозес (Георгий Мелкадзе, 81'), Михаил Игнатов (Зелимхан Бакаев, 72'), Квинси Промес, Александр Соболев Ахмат: Artem Arhipov (Senin Sebai, 55'), Евгений Харин (Мохамед Конате, 89'), Даниил Уткин, Артём Полярус (Лечи Садулаев, 78'), Игорь Коновалов (Владислав Карапузов, 46'), Антон Олегович Швец, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Андрей Семёнов, Дарко Тодорович, Виталий Гудиев Предупреждения: Игорь Коновалов (5'), Андрей Семёнов (38'), Artem Arhipov (49'), Квинси Промес (65'), Самуэль Жиго (72'), Айртон Лукас (90'), Alexander Selikhov (90 + 2'), Игорь Коновалов (5'), (13'), (32'), Андрей Семёнов (38'), Artem Arhipov (49'), Квинси Промес (65'), (65'), Самуэль Жиго (72'), (72'), (87'), Айртон Лукас (90'), (90'), Alexander Selikhov (90 + 2'), (90 + 2') Удаления: Александр Соболев (32'), Александр Соболев (32')

90+5' Свисток арбитра фиксирует победу «Спартака» со счетом 2:1.

Победный гол сделал Квинси Промеса лучшим игроком поединка.

Турнирная таблица

«Спартак» после победы набрал 23 очка и занимает 9 место. В следующем туре (13 декабря) он сыграет с «Сочи».

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» имеет на балл больше и занимает 7 строчку. 12 декабря команда примет «Химки».

Прямая речь

Главный тренер «Спартака» Руй Витория

— Это очень ценная и тяжелая победа: в таких условиях, при удалении, было очень трудно. Я уверен, что, если бы мы играли полным составом, мы бы выиграли более уверенно. У нас были проблемы, но мы смогли их решить. Команда играла очень хорошо и показала хорошие тактические решения, особенно после удаления. Было непросто играть, но мы смогли ответить на этот вызов и пришли к победе.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев

— Итог матча негативный для нас, мы могли сыграть вничью. Тренерский штаб принял решение играть на победу, сделали замеры в атаку, за это и поплатились. Что касается судейства, то его оценивают другие люди, не я.