Первая победа в РПЛ за месяц. «Спартак» в меньшинстве обыграл «Ахмат» благодаря голу Промеса

Ход матча
2' Йоррит Хендрикс предпринял попытку дальнего удара, но неудачно.
8' Снова Хендрикс. И в этот раз игроку не повезло. Мяч прошел далековато от правой штанги.
13' «Спартак» выходит вперед после гола Виктора Мозеса, который после приема мяча выполнил точнейший удар в угол ворот соперника.
21' Артем Полярус оказался первым на подборе, но не сумел как следует пробить. Мяч попал в защитника «Спартака».
25' Александр Соболев выполнил удар с угла штрафной, но снаряд поле выше перекладины.
Промес ▶️ Соболев ▶️ Мозес ▶️ ⚽️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021
Классная комбинация, которая завершилась первым голом Вити в этом сезоне РПЛ 🔴⚪️ pic.twitter.com/WQZtPaOBT7
32' «Спартак» остается в меньшинстве. Александр Соболев получил красную карточку после просмотра арбитров видеоповтора. Форвард шипами бутс проехался по голени соперника.
Очередной гол связки Мозес — Соболев 💪🏻— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021
Только теперь парни поменялись ролями: Саша отдал, а Витя забил 🤝 pic.twitter.com/dY7JxNnJAV
40' Градус игры продолжал держаться. Команды пытались обострять ее навесами и проникающими передачами.
43' Квинси Промес освободился от опеки и с линии штрафной нанес удар по воротам. Далековато от правой штанги вышло у игрока.
45' В конце тайма «Ахмат» получил два отличных шанса. Сначала Евгений Харин получил неплохой шанс. на пути мяча встал Александр Селихов. В другом эпизоде Антон Швец с края штрафной пробил по воротам и Селихов снова спас «красно-белых».
45+3' Давление принесло свои плоды. Даниил Уткин оказался практически один в штрафной «Спартака» и нанес удар в угол ворот Селихова. При этом гол был засчитан не сразу.
55' Без ударов первые минуты второго тайма. Вместо них фолы и замены.
67' Михаил Игнатов взял на себя инициативу, обошел двух игроков и пробил, но чуть выше ворот.
Второй тайм начался.#СпартакАхмат | 🔴 1:1 ⚪ pic.twitter.com/wxGOeFvLZl— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021
73' Даниил Уткин неудачно исполнил штрафной удар.
77' Уткин сумел освободиться от опеки и пробить в левый угол, но Селихов на месте.
83' немного спокойнее стало в последние минуты. Команды сделали по одной замене.
87' Затишье перед бурей. Квинси Промес вбежал в штрафную, открываясь под проникающую передачу. Футболист нанес точный удар и вывел «Спартак» вперед.
Видео победного гола Братухи! 🤩— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021
Эмоции — просто топ! 🔥#СпартакАхмат pic.twitter.com/81R5vZefyu
90+3' Промес сумел оторваться от защитника в штрафной, забежав ему за спину, и открыться под навес партнера. Вингер дотянулся до мяча, пробив по центру ворот.
90+5' Свисток арбитра фиксирует победу «Спартака» со счетом 2:1.
Победный гол сделал Квинси Промеса лучшим игроком поединка.
Квинси Промес — лучший игрок матча 🔥#СпартакАхмат pic.twitter.com/Gpjz9OmfyO— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021
Турнирная таблица
«Спартак» после победы набрал 23 очка и занимает 9 место. В следующем туре (13 декабря) он сыграет с «Сочи».
«Ахмат» имеет на балл больше и занимает 7 строчку. 12 декабря команда примет «Химки».
Прямая речь
Главный тренер «Спартака» Руй Витория
— Это очень ценная и тяжелая победа: в таких условиях, при удалении, было очень трудно. Я уверен, что, если бы мы играли полным составом, мы бы выиграли более уверенно. У нас были проблемы, но мы смогли их решить. Команда играла очень хорошо и показала хорошие тактические решения, особенно после удаления. Было непросто играть, но мы смогли ответить на этот вызов и пришли к победе.
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев
— Итог матча негативный для нас, мы могли сыграть вничью. Тренерский штаб принял решение играть на победу, сделали замеры в атаку, за это и поплатились. Что касается судейства, то его оценивают другие люди, не я.