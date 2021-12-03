Проявили характер. «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе

«Зенит» и «Ростов» в стартовом матче 17-го тура сыграли вничью — 2:2. Ростовчане к середине первого тайма при спорном судействе получили преимущество в два гола, но питерцы смогли отыграться. В концовке победу могла вырвать любая из команд, но соперники не реализовали свои моменты.

Ход матча

4’ Прорвался по левому флангу Дуглас и прострелил в штрафную «Ростова», но на выходе перехватил этот пас Песьяков.

9’ Пенальти! Байрамян выполнил передачу на ход, Альмквист набрал скорость, подхватил мяч в штрафной «Зенита», где его его завалил Чистяков, проигравший забег.

11’ 0:1 Дмитрий Полоз (П). Уверенно исполнил пенальти Полоз, отправив сферу точно в верхний левый от себя угол. Угадал направление полета мяча Кержаков, но не смог до него дотянуться.

19’ Право на угловой получили гости. Ракицкий выполнил подачу в штрафную, Чистяков выиграл верх, но головой пробил левее штанги.

25’ 0:2 Николай Комличенко. Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ракицкого, после чего Николай из-за штрафной пробил за шиворот вратарю.

27’ Игроки «Зенита» бросились к арбитру, доказывая, что в голевой атаке «Ростова» было сразу два нарушения правил. После просмотра ВАР судья Матюнин оставил гол в силе, а Ракицкий за споры получил карточку.

31’ 1:2 Клаудиньо. Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную «Ростова», Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который шикарным ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку.

40’ Убежал по флангу Малком и прострелил в центр вратарской «Ростова», где с лету пробивал без сопротивления Ерохин, но мяч полетел рядом со штангой.

53’ Азмун после розыгрыша углового выскочил на ближний угол вратарской «Ростова» и пробил головой — чуть правее дальней штанги.

60’ Пробивал головой на дальней штанге «Ростова» Артем Дзюба после навеса со штрафного от Ракицкого, но мяч полетел мимо ворот.

67’ Пенальти! В штрафной «Ростова» Альмквист в подкате блокировал удар Караваева, но мяч попал в вытянутую руку шведа.

69’ 2:2 Клаудиньо (П). Клаудиньо с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот. Песьяков угадал направление, но до мяча не дотянулся.

87’ Калинин слева выполнил подачу, Баштуш выиграл воздух и пробил головой — мяч пошёл по высокой дуге, угодив в штангу ворот «Зенита».

90’ Мостовой угадал с отскоком и пробил с лёта из пределов штрафной — мяч после рикошета прошёл рядышком с ближним углом ворот «Ростова».

90+4’ Получили питерцы право на стандарт. Ракицкий взялся за исполнение штрафного удара. Мяч, задев перекладину, улетел на трибуны.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ростов 2:2 Голы: 0:1 Дмитрий Полоз (пенальти) (11'), 0:2 Николай Комличенко (25'), 1:2 Клаудиньо (31'), 2:2 Клаудиньо (пенальти) (69'), 0:1 Дмитрий Полоз (пенальти) (11'), 0:2 Николай Комличенко (25'), : (27'), 1:2 Клаудиньо (31'), 2:2 Клаудиньо (пенальти) (69') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (Деян Ловрен, 37'), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев (Андрей Мостовой, 79'), Вендел, Малком (Сердар Азмун, 46'), Александр Ерохин (Вильмар Барриос, 46'), Клаудиньо, Артём Дзюба (Алексей Сутормин, 84') Ростов: Николай Комличенко (Али Соу, 70'), Pontus Almqvist, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Viktor Melekhin (Danila Sukhomlinov, 83'), Дмитрий Полоз (Кирилл Фольмер, 79'), Игорь Калинин, Максим Осипенко, Баштуш, Денис Терентьев (Andrey Langovich, 70'), Сергей Песьяков Предупреждения: Дмитрий Чистяков (9'), Ярослав Ракицкий (27'), Данил Глебов (29'), Александр Ерохин (42'), Николай Комличенко (54'), Денис Терентьев (59'), Игорь Калинин (61'), Клаудиньо (78'), Viktor Melekhin (80'), Алексей Сутормин (86'), Дмитрий Чистяков (9'), Ярослав Ракицкий (27'), Данил Глебов (29'), (31'), Александр Ерохин (42'), (42'), Николай Комличенко (54'), Денис Терентьев (59'), Игорь Калинин (61'), (69'), Клаудиньо (78'), (78'), Viktor Melekhin (80'), Алексей Сутормин (86'), (86')

Защитник «Ростова» Максим Осипенко был признан лучшим в матче. Уверенная игра россиянина в обороне помогла ростовчанам сыграть вничью.

Турнирная таблица

«Зенит» набрал 37 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на 11-й строчке с 18 очками.

Календарь и таблица РПЛ

12 декабря петербуржцы в рамках 18-го тура чемпионата России на выезде сыграют с московским «Динамо», а ростовчане днем ранее на своем поле примут «Урал».

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Плохо начали игру — первые 20 минут. Не хватало остроты, агрессивности, скорости. Допустили грубые ошибки в обороне. В конце был опасный момент у наших ворот. Создали достаточно для победы сегодня. Но в концовке не хватило последнего паса. Жаль, что не смогли победить сегодня, хотя очень хотелось. Такие матчи надо проводить более интенсивно. Соперник старался сбивать темп. И по такой игре было добавлено очень мало.

Виталий Кафанов, главный тренер «Ростова»

— Первый тайм был лучше, скажем так, больше было опасных атак, которые мы создали у ворот «Зенита». Дело даже не в том, что мы два гола забили. Больше таких ударов не было, просто хорошо выходили после того, как отбирали мяч. Во втором тайме у нас это не получалось. Мы больше оборонялись и забирали мяч, но не могли правильно им распорядиться. «Зенит» тут же его отбирал, и нам снова приходилось обороняться. Очень тяжелый второй тайм. Сейчас по окончанию матча, думаю, что все-таки сегодня «Зенит» по ходу второго тайма был ближе к победе, чем мы к ничьей.