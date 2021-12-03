Проявили характер. «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе

Ход матча
4’ Прорвался по левому флангу Дуглас и прострелил в штрафную «Ростова», но на выходе перехватил этот пас Песьяков.
9’ Пенальти! Байрамян выполнил передачу на ход, Альмквист набрал скорость, подхватил мяч в штрафной «Зенита», где его его завалил Чистяков, проигравший забег.
11’ 0:1 Дмитрий Полоз (П). Уверенно исполнил пенальти Полоз, отправив сферу точно в верхний левый от себя угол. Угадал направление полета мяча Кержаков, но не смог до него дотянуться.
19’ Право на угловой получили гости. Ракицкий выполнил подачу в штрафную, Чистяков выиграл верх, но головой пробил левее штанги.
25’ 0:2 Николай Комличенко. Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ракицкого, после чего Николай из-за штрафной пробил за шиворот вратарю.
27’ Игроки «Зенита» бросились к арбитру, доказывая, что в голевой атаке «Ростова» было сразу два нарушения правил. После просмотра ВАР судья Матюнин оставил гол в силе, а Ракицкий за споры получил карточку.
31’ 1:2 Клаудиньо. Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную «Ростова», Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который шикарным ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку.
40’ Убежал по флангу Малком и прострелил в центр вратарской «Ростова», где с лету пробивал без сопротивления Ерохин, но мяч полетел рядом со штангой.
53’ Азмун после розыгрыша углового выскочил на ближний угол вратарской «Ростова» и пробил головой — чуть правее дальней штанги.
60’ Пробивал головой на дальней штанге «Ростова» Артем Дзюба после навеса со штрафного от Ракицкого, но мяч полетел мимо ворот.
67’ Пенальти! В штрафной «Ростова» Альмквист в подкате блокировал удар Караваева, но мяч попал в вытянутую руку шведа.
69’ 2:2 Клаудиньо (П). Клаудиньо с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот. Песьяков угадал направление, но до мяча не дотянулся.
87’ Калинин слева выполнил подачу, Баштуш выиграл воздух и пробил головой — мяч пошёл по высокой дуге, угодив в штангу ворот «Зенита».
90’ Мостовой угадал с отскоком и пробил с лёта из пределов штрафной — мяч после рикошета прошёл рядышком с ближним углом ворот «Ростова».
90+4’ Получили питерцы право на стандарт. Ракицкий взялся за исполнение штрафного удара. Мяч, задев перекладину, улетел на трибуны.
Защитник «Ростова» Максим Осипенко был признан лучшим в матче. Уверенная игра россиянина в обороне помогла ростовчанам сыграть вничью.
Турнирная таблица
«Зенит» набрал 37 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на 11-й строчке с 18 очками.
12 декабря петербуржцы в рамках 18-го тура чемпионата России на выезде сыграют с московским «Динамо», а ростовчане днем ранее на своем поле примут «Урал».
Прямая речь
Сергей Семак, главный тренер «Зенита»
— Плохо начали игру — первые 20 минут. Не хватало остроты, агрессивности, скорости. Допустили грубые ошибки в обороне. В конце был опасный момент у наших ворот. Создали достаточно для победы сегодня. Но в концовке не хватило последнего паса. Жаль, что не смогли победить сегодня, хотя очень хотелось. Такие матчи надо проводить более интенсивно. Соперник старался сбивать темп. И по такой игре было добавлено очень мало.
Виталий Кафанов, главный тренер «Ростова»
— Первый тайм был лучше, скажем так, больше было опасных атак, которые мы создали у ворот «Зенита». Дело даже не в том, что мы два гола забили. Больше таких ударов не было, просто хорошо выходили после того, как отбирали мяч. Во втором тайме у нас это не получалось. Мы больше оборонялись и забирали мяч, но не могли правильно им распорядиться. «Зенит» тут же его отбирал, и нам снова приходилось обороняться. Очень тяжелый второй тайм. Сейчас по окончанию матча, думаю, что все-таки сегодня «Зенит» по ходу второго тайма был ближе к победе, чем мы к ничьей.