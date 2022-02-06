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    «Милан» нашел клад, не двигая земли, и закрутил интригу за скудетто

    Реакция прессы на матч «Интер» — «Милан»

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    «Милан» проявил характер
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    «Милан» проявил характер
    В 24-м туре итальянской Серии А «Интер» в драматичном матче проиграл «Милану» со счетом 1:2, выигрывая по ходу игры 1:0. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Успех «Милана» не случаен

    «"Милан" совершил камбэк не случайно, разве они выиграли только потому, что "Интер" сдался или потому, что Меньян, который сыграл эпично, удержал ворота на замке. Нет! "россонери" победили, потому что Пиоли научил их терпеть, жертвовать собой и ждать свой шанс», — пишет миланская La Gazzetta dello Sport.

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    • «Его подопечные знают, как компенсировать свои ограничения в качестве сердцем, верой в себя до конца матча, даже когда дорога кажется особенно трудной. Ведь сам Пиоли говорил: эта команда хочет попробовать выйти за свои пределы, и часто у нее это получается».

    Пиоли ошибся первым и выиграл

    «Ошибки тренеров решают судьбу дерби, и Пиоли может радоваться, что он ошибся первым, ведь многие вещи он и Индзаги делали неправильно. Первый выставил команду, которая не стремилась выигрывать, и когда "Милан" играет так, чтобы не гоняться за соперником, он всегда побеждает. Не хватало [оставшегося в запасе] плеймейкера Браима Диас, а другой, играющий из глубины, плеймейкер Тонали, занимался лишь оборонительной работой, пока "Интер" плел свои кружева в атаке», — пишет на страницах Corriere dello Sport Алессандро Барбано.

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    «Идея с персональной опекой Кессье Брозовича оказалась провальной, потому что "Милану" не хватало игрока в опорной зоне. "Нерадзурри" мог и должен был удвоить свой перевес, но за определенную нерешительность им пришлось заплатить, когда игра изменилась, и как раз когда Пиоли перестал ошибаться, выпустив, наконец, Диаса, это начнет делать Индзаги, убрав Перишича и Чалханоглу и в пользу Димарко и Видаля. Испанский плеймейкер — залог успеха "Милана": не только потому, что он ассистировал Жиру ударом, отраженным защитой соперника, который затем гарпуном направил в сетку француз».

    Индзаги перемудрил с заменами

    «"Интер" так часто это делал — причинение вреда самому себе стало основной причиной его поражения. Индзаги заменил трех игроков за несколько минут до возвращения "Милана" в игру: Чалханоглу, Мартинес и Перишича — лучших на поле», — анализирует в редакционной статье Corriere della Sera Марио Скончерти.

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    • «Вы не замените трех из 10 человек, не изменив при этом баланс команды. Возможно, Индзаги чувствовал, что все под контролем, а Чалханоглу незадолго до этого получил предупреждение, возможно, он думал о следующих матчах, конечно, он вносил изменения в команде, которая держала игру под контролем. И сразу после этого он потерял его в несколько мгновений. "Милану" удалось найти клад почти не двигая земли».

    «Милан» закрутил интригу в борьбе за скудетто

    «Если бы "россонери" проиграли этот поединок, а они, казалось, должны были проиграть за 15 минут до конца матча, им было бы очень трудно отыграть семь очков отставания от своих соседей по городу, сыграв при этом на матч больше. Теперь они отстают всего на один балл, а "Наполи" отстает еще на три пункта с игрой против переживающей кризис "Венецией"», — отмечает Eurosport.

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    • «После прошлогоднего шествия "Интера" к титулу эта кампания, скорее всего, будет похожа на предыдущий ковидный сезон, когда "Ювентус" обставил "нерадзурри", а "Аталанта" и "Лацио" отстали совсем немного. Индзаги стоит задать вопрос о том, почему он снял своего лучшего игрока Чалханоглу вместе с Перишичем и Мартинесом всего за несколько минут до изменения сценария игры. Однако самым важным будет то, как он сможет встряхнуть свою команду после такой деморализующей концовки матча».

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