Трансферный дайджест. 22-28 марта

Пауло Дибала

Нападающий, «Ювентус», 28 лет

История с Дибалой продолжает набирать обороты и судя по всему игрок на самом деле покинет клуб этим летом.

Пауло Дибала globallookpress.com

La Gazzetta dello Sport сообщила о том, что повторные переговоры агента игрока Хорхе Антуна и представителей «Юве» результата не дали. Судя по всему, центральной фигурой «бьянконери» теперь будет Влахович.

Пока что лавными претендентами на игрока являются «Интер» и «Атлетико». Сюда добавился и «Арсенал».

У «Интера» есть небольшое преимущество. Директор клуба Беппе Маротта ранее пригласил Дибалу в «Ювентус», так что это может сыграть решающую роль.

При этом «Атлетико» имеет виды на аргентинца не один год. Дибала знаком с Симеоне и не исключено, что футболист захочет сменить чемпионат. И не будем забывать об окончании контракта Луиса Суареса.

Наш прогноз: Дибала расцвел именно в Италии, но возможно, что пришло время сменить чемпионат и попробовать новое. Склоняемся к варианту с «Атлетико».

Тэмми Абрахам

Нападающий, «Рома», 24 года

По данным The Athletic, «Ман Юнайтед» всерьез настроен на покупку центрального нападающего этим летом. «Манкунианцы» положили глаз на форварда «Ромы» Тэмми Абрахама.

Тэмми Абрахам globallookpress.com

По крайней мере Il Messaggero пишет, что летом игроку может поступить предложение. В таком случае, МЮ придется заплатить свыше 80 млн евро.

Когда «римляне» покупали форварда у «Челси», то договорились, что «аристократы» смогут вернуть его в 2023 году за 80 млн евро. Таким образом, «красные дьяволы» должны как-то перебить это предложение.

Daily Mail указал, что «Рома» готова отпустить футболиста за 120 млн евро. Будет ли МЮ платить такую сумму, пока непонятно.

Наш прогноз: Из-за такой цены МЮ снимет прицел и переведет внимание на другого игрока.

Роберт Левандовски

Нападающий, «Бавария», 33 года

«Барселона» вряд ли может найти деньги на такого футболиста, как Роберт Левандовски. Тем не менее Diario Sport сообщает, что «каталонцы» заинтересованы в приобретении поляка.

Роберт Левандовски globallookpress.com

Игрок еще не продлил контракт с «Баварией», который действителен до конца следующего сезона. Якобы «Барса» готова предложить Левандовски 4 года контракта.

При этом тот же источник утверждает, что «Барселона» согласна отдать до 60 млн евро за трансфер и даже раскошелится на немаленькую зарплату форварда, который зарабатывает 25 млн евро в год.

А вот Goal.com и Spox пишут, что именно высокая зарплата является главной причиной того, что переход поляка к «каталонцам» невозможен и никаких переговоров между сторонами нет.

Наш прогноз: Левандовски никуда не уйдет, по крайней мере этим летом.

Джорджо Кьеллини

Защитник, «Ювентус», 37 лет

Football Italia заявляет, что легенда «Ювентуса» Джорджо Кьеллини по завершении этого сезона может покинуть клуб.

По данным источника, центрбек, скорее всего, переедет в МЛС.

Джорджо Кьеллини globallookpress.com

Учитывая, что Италия не вышла на чемпионат мира, 37-летнему игроку уже нет надобности выжимать из себя все оставшееся на таком высоком уровне. Другое дело МЛС, где можно благополучно завершить карьеру и даже попытаться стартовать с тренерской скамьи.

Редакция Football Italia уверена, что Кьеллини заинтересован идеей переезда в США. Но не будем забывать, что он сам продлил контракт с «Юве» до июня 2023 года.

Наш прогноз: Скорее всего, что Кьеллини отработает весь контракт и уйдет как положено.