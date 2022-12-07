Дневник ЧМ-2022. Испанская трагедия, спаситель Буну и бомбардир Рамуш

Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись два заключительных матча 1/8 финала: сборная Марокко сенсационно выбила с турнира Испанию, а португальцы разгромили сборную Швейцарии (6:1). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал, разумеется, вылет с турнира сборной Испании. «Фурия Роха» по старой памяти считалась одним из фаворитов турнира и это мнение лишь укрепилось после стартового разгрома Коста-Рики в веселом матче с семью голами.

Правда, весь боезапас испанцы , похоже, расстреляли в том матче — потому что и в матче с Германией и в игре с Японией они забили по одному голу, а в плей-офф, можно сказать «проползли», проиграв азиатской команде и рискуя вылететь по дополнительным показателям.

Что же, вылетели на матч позже — подопечные Луиса Энрике столкнулись с самой надежной обороной турнира и спасовали. Какой смысл владеть мячом 75% времени и делать тысячу передач за матч, если голевых момента была создано всего два, а по ударам в створ марокканцы даже превзошли соперника

Испания — Марокко globallookpress.com

«Атласские львы», пропустившие на турнире всего один мяч (и тот забили сами себе), противопоставили сопернику японскую оборону и южнокорейский прессинг, дополнив их своими острыми контратаками. Чего им не хватало — хорошего завершения, из-за чего игра и дошла до серии пенальти.

Самое забавное, что испанцы, вылетевшие по пенальти с ЧМ-2014 на все той же стадии 1/8 финала, практиковали одиннадцатиметровые перед ЧМ-2022 — Луис Энрике потребовал от своей сборной отработать 1000 пенальти перед турниром.

Испания — Марокко globallookpress.com

Не помогло — Испания стала второй сборной, ни разу не забившей в серии пенальти на ЧМ. Первое сухое поражение по пенальти было на ЧМ-2006 — тогда Швейцария уступила Украине со счетом 0:3.

Герой дня

Главным героем дня стал нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш. 21-летний форвард «Бенфики» вышел в стартовом составе на матч против Швейцарии вместо посаженного в запас Криштиану Роналду, и забил три мяча, оформив первый хет-трик на турнире.

На 17-й минуте Жоау Феликс выполнил передачу в штрафную на Рамуша, которому опека со стороны Шера не помешала обработать мяч и нанести роскошный хлёсткий удар над руками Зоммера в ближнюю девятку.

На 51-й минуте Дало справа, почти от линии штрафной прострелил к ближней штанге, Рамуш первым успел к мячу и пробил перед собой в касание — мяч пролетел между ног Зоммера, залетев в сетку после рикошета от его левого бедра.

На 67-й минуте Жоау Феликс вырезал он передачу в штрафную на ход Гонсалу, который убежал от защиты и технично перебросил вышедшего навстречу Зоммера.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Гонсалу Рамуш — 2-й игрок, забивший больше гола за игру Португалии в плей-офф ЧМ. У Эйсебио был покер в 1966-м в матче с Северной Кореей (5:3).

Отметим, что Рамуш еще и ассистировал Геррейру в эпизоде с четвертым голом, первым после Олега Саленко набрав 4 (3+1) очка за игру ЧМ. У форварда сборной России 5+1 с Камеруном в 1994-м.

Неудачник дня

Главным неудачником дня оказался лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, для которого этот турнир проходит под знаком скандала: скандальное интервью перед ЧМ-2022 из-за которого он покинул «МЮ», постоянные сухи о конфликтах с партнерами по команде, попытка присвоить себе гол Бруну Фернандеша, постоянное недовольство тем, что его его меняют, вылившееся в итоге в конфликт с Фернанду Сантушем во время матча с Кореей.

Все это привело к тому, что на матч с Швейцарией капризный вингер впервые за 18 лет остался в запасе, хотя наставник португальцев и уверял, что это лишь тактика и все было заранее запланировано.

Как бы то ни было, Роналду со скамейки запасных наблюдал в течение 72 минут, как сборная Португалии без него играет в свое удовольствие и громит крепкую сборную Швейцарии с неприличным счетом, а парень, вышедший вместо в стартовом составе оформляет хет-трик, в то время как болельщики упоенно скандируют его его имя.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Да, в итоге Криштиану получил свой шанс, но за отведенные ему 20 минут он отметился только тем, что пробил со стандарта прямо в стенку и забил незасчитанный гол из откровенного офсайда.

В итоге на счету Роналду за 514 минут в плей-офф ЧМ нет забитых мячей, в то время как Гонсалу Рамуш сделал хет-трик за 67 минут.

Неудивительно, что капитан Португалии по окончании игры быстро поздравил партнеров, поаплодировал болельщикам и первым направился в раздевалку, пока партнеры оставались на поле.

Гол дня

Не смотря на то, что самый красивый гол дня забил Гонсалу Рамуш, открыв счет в матче со Швейцарией, нам хочется выделить второй гол этой встречи, который забил защитник Пепе.

На 33-й минуте Фернандеш навесил от угла поля к линии вратарской Швейцарии, Пепе выскочил из-за защитников и головой вколотил мяч в левый нижний угол.

Отмечаем этот гол потому, что в день матче Пепе было 39 лет и 283 дня — он стал самым возрастным автором гола в матчах на выбывание на чемпионатах мира.

Португалец стал третьим в списке самых возрастных полевых игроков в истории чемпионатов мира. Старше него лишь камерунец Роже Милла (42 года и 39 дней на ЧМ-1994) и канадец Атиба Хатчинсон (39 лет и 294 дня на ЧМ-2022).

Календарь и таблица ЧМ-2022

При этом Пепе по-прежнему держит уровень на клубном уровне в «Порту» и хотя ехал на ЧМ-2022 запасным, но после того, как Данилу выбыл из-за травмы, достойно занял его место в матчах с Уругваем и Кореей. А теперь еще и забил в плей-офф ЧМ, сделав то, что пока не удается Роналду.

Сэйв дня

Сразу два сейва дня и оба от марокканца Яссина Буну. 31-летний голкипер уверенно вытащил два удара с точки в серии пенальти с Испанией. Причем он уверенно действовал по удару, а не гадал и заваливался в ту или иную сторону заранее.

Страж ворот сборной Марокко стал вторым вратарем, не пропустившим ни одного гола в серии пенальти на чемпионате мира. Первым был украинец Александр Шовковский в 1/8 финала ЧМ-2006.

Яссин Буну globallookpress.com

Забавно, что большую часть карьеры вратарь, отправивший сборную Испании домой, провел в испанских же Сегунде и Примере — поиграв за дубль «Атлетико», «Сарагосу» и «Жирону», он закрепился в «Севилье», вместе с которой выиграл Лигу Европы и даже попал в символическую команду турнира.

Весь ЧМ-2018 Буну просидел на скамейке, а основным вратарем в сборной стал сразу после турнира и отыграл за Марокко уже 48 матчей.