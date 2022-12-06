Дневник ЧМ-2022. Дикие бразильские танцы, непробиваемый Ливакович, рекорды сборной Бразилии

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись очередные матчи плей-офф: сборная Хорватии победила команду Японии, Бразилия разгромила Южную Корею. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Событие дня, пожалуй, матч между сборными Японии и Хорватии. Встреча имела больше интриги в связи с тем, что матч дошел до серии пенальти. Это первый случай на ЧМ в Катаре. Ранее все решалось в основное время.

Ожидаемо Япония доставила проблем команде Хорватии. «Самураи» первыми забили в этом матче, благодаря чему, они ушли на перерыв победителями. Гол Ивана Перишича довел дело до овертаймов, где команды не смогли забить.

Все решалось в серии пенальти, которую японцы, как бы не было жаль, но проиграли. Всего было пробито по 4 пенальти с каждой стороны. Японцы реализовали один, хорваты — три.

О самом главном герое встречи поговорим чуть позже, а пока стоит отметить, что Япония очень понравилась. Ожидаемо команда показала высокий уровень работоспособности и настойчивости. Забитый гол показал, что Япония умеет играть в быстрый атакующий футбол.

Игроки сборной Хорватии globallookpress.com

Хорваты есть хорваты. «Шашечные» на опыте, где-то на везении, где-то на мастерстве прошли в следующий раунд. Огромное спасибо стоит сказать вратарю Доминику Ливаковичу, речь о котором и пойдет дальше.

Герой дня

Ливакович заслужил звание «Герой дня» за спасения Хорватии в серии пенальти с Японией. Он отразил первые два удара соперника, что наверняка сказалось на его психологическом состоянии.

Один мяч хорваты все-таки пропустили, но затем голкипер «шашечных» сумел отбить еще один удар. После этого Марио Пашалич реализовал решающий 11-метровый, который и отправил Хорватию в четвертьфинал.

Доминик Ливакович globallookpress.com

Достижение Ливаковича стало историческим. Об этом чуть позже. Отметим только, что 9 декабря Хорватия сразиться с Бразилией, разгромившей Южную Корею.

Неудачник дня

Южнокорейцев не в чем винить. Они боролись как могли. Просто Бразилия сильнее и с этим ничего не поделаешь. Как бы там ни было, «Азиатские тигры» пропустили 4 мяча уже в первом тайме, что очень не круто.

Фрагмент матча globallookpress.com

В таком случае это «достижение» вполне заслуживает внимания и Южную Корею, наверное, стоит записать в неудачники прошедшего игрового дня.

Напомним, что перед этим южнокорейцы обыграли сборную Португалии (2:1), и именно благодаря данной победе они вышли в плей-офф. К слову, на ЧМ в Катаре Южная Корея потерпела два поражения в четырех матчах и выиграла только один раз.

Гол дня

Как ни странно, но именно игрок Южной Кореи стал автором гола дня, который размочил счет в матче с Бразилией. Это стало своего рода подсластителем горькой пилюле.

На 76-й минуте матча корейцы разыграли штрафной, пошел навес, мяч был выбит примерно на линию штрафной площади бразильцев, там первым на мяче оказался Сын Хо Бэк. Игрок принял мяч и вторым касанием сильно пробил в правый угол ворот Алиссона.

Получилось очень эффектно. Как говорится, уходя, громко хлопнули дверью. К слову, Сын Хо Бэк представляет клуб «Чонбук Моторс», где в этом сезоне он провел 30 матчей и забил 2 гола.

Сэйв дня

И снова здраствуйте — подарок от сборной Южной Кореи. Несмотря на такой разрыв в счете, корейцы не сдавались и постоянно пытались атаковать, создавать моменты. Иногда у них это получалось.

Момент удара globallookpress.com

На 17-й минуте поединка форвард «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхан решил попытать счастья дальним ударом. Футболист с метров 18 нанес удар прямо в дальнюю «девятку», но голкипер бразильцев Алиссон вступил в игру, пальцами переведя мяч за лицевую. Мяч летел прямо под перекладину.

Рекорды и цифры

В очередной раз не обошлось без повтора рекордов и прочих достижений. Начнем с вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича, который отбил три пенальти в послематчевой серии. Таким образом, он стал третьим голкипером в истории ЧМ, которому это удалось.

Ранее такого же результата добились Даниел Субашич в матче против Дании на ЧМ-2018 и португалец Рикарду в игре с Англией на ЧМ-2006.

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва стал самым возрастным автором результативной передачи в матче чемпионата мира. На момент ассиста футболисту было 38 лет и 74 дня. Это рекорд для мундиалей.

Силва ассистировал Ришарлисону, который забил четвертый мяч бразильцев в первом тайме матча с Южной Кореей.

Неймар достиг отметки в 76 голов за сборную Бразилии. Рекорд у Пеле, который имеет 77 забитых мячей. По сути, уже на это мундиале форвард ПСЖ может побить рекорд.

Тиаго Силва globallookpress.com

Бразилия во второй раз забила 4 мяча в первом тайме матча чемпионата мира. Ранее ей это удалось в 1954 году.

Бразилия побила рекорд ЧМ, использовав всех 26 игроков в заявке. Последним из не игравших, кто вышел на поле, стал вратарь Вевертон, вышедший на замену. Кроме того, «Избранные» впервые в истории мундиалей использовали всех вратарей в заявке.