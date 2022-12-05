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    Дневник ЧМ-2022. Шоу от Мбаппе, рекордный гол Жиру и потерявшийся Левандовский

    О главных событиях пятнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре

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  • 23:56
    • Англия всухую разгромила Сенегал в 1/8 чемпионата мира
  • 20:04
    • Дубль Мбаппе помог Франции выйти в четвертьфинал чемпионата мира
  • 17:31
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  • 20:52
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    • Жиру побил рекорд Анри и стал лучшим бомбардиром сборной Франции
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    Оливье Жиру и Килиан Мбаппе
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    Оливье Жиру и Килиан Мбаппе
    В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись два матча 1/8 финала: сборная Франции уверенно обыграла команду Польши, а англичане разгромили сборную Сенегала (3:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

    Событие дня

    Главным событием дня стал очередной уверенный шаг сборной Франции к защите титула и подтверждение трехцветными статуса одного из главным фаворитов турнира.

    Подопечные Дидье Дешама обыграли сборную Польши на классе, не испытав никаких проблем как в атаке, так и в обороне. Гризманн и Дембеле пахали на команду, Жиру теснил с пьедестала Тьерри Анри, Мбаппе наслаждался игрой и устанавливал рекорды.

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    • Поляки пытались активно сопротивляться первые полчаса встречи, а в середине второго тайма сдались окончательно. В конце концов их вылет в 1/8 финала и так стал лучшим достижением команды за последние 36 лет.

    В четвертьфинале зрителей ждет красивая афиша с противостоянием двух топовых команд, которые никогда не встречались на чемпионатах мира: Франция — Англия.

    Англия — Сенегал

    Англичане в своем матче с Сенегалом добились куда более непростой победы, чем может показаться по крупному счету. В первом тайме они играли очень опасливо, чем активно пользовались опасно атакующие флангами африканцы.

    Но после первого пропущенного гола команда Алиу Сисе дрогнула, а пропустив второй «в раздевалку» — рассыпалась. Второй тайм сборная Англии провела в свое удовольствие, но в матче с Францией все будет куда сложнее. Ошибки, которые прощали сенегальцы, не простит Мбаппе.

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    Герой дня

    Разумеется, главным героем матча стал лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, он же забил и лучшие два гола этого игрового дня — выбирайте любой.

    На 74-й минуте Усман Дембеле совершил рывок вперёд по правому флангу после передачи от Жиру из центрального круга, сместился в центр и выполнил отличную передачу на левый угол штрафной площади сборной Польши. Мбаппе спокойно подработал мяч, а затем без сопротивления пробил в ближний угол ворот под перекладину.

    Килиан Мбаппе

    А на первой добавленной минуте Тюрам с фланга сделал пас в штрафную, Килиан обработал мяч и нанёс обводящий удар в дальнюю девятку.

    Теперь у Килиана Мбаппе 9 голов на чемпионатах мира. Он самый молодой игрок, достигший этой отметки — ему всего 23 года. У Мбаппе еще потенциально три матча (один-то уж точно), чтобы улучшить статистику на этом турнир.

    Из действующих игроков больше всех забил на чемпионатах мира немец Томас Мюллер (10 голов), как раз завершивший карьеру в сборной. Его Мбаппе наверняка догонит, может быть уже в матче с Англией.

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    • От Шандора Кочиша и Юргена Клинсманна француз отстает на два мяча, от Пеле — на три. Догнать Жюста Фонтена (13 голов), Герда Мюллера (14), Роналдо (15) и Мирослава Клозе (16) на этом турнире будет сложно.

    Неудачник дня

    Главным неудачником дня стал нападающий сборной Польши Роберт Левандовский. Польский бомбардир, блистающий на клубном уровне, как обычно совершенно потерялся на крупном международном турнире.

    Не успели поляки оформить вылет из группы, как домашняя пресса уже начала полоскать лидера команды, выходя с заголовками вроде «Левандовский забыл приехать на ЧМ-2022».

    Роберт Левандовский

    И действительно, форвард провел матч с Францией (как и весь ЧМ) бледно, а вишенкой на торте стал пенальти в ворота Франции в компенсированное время, который он пробивал максимально неудачно (делал паузы, слабо бил), позволив Уго Льорису отразить его.

    На счастье Роберта, вратарь рано выскочил из ворот, и судья Валенсуэла попросил перебить одиннадцатиметровый. После того, как поляк реализовал удар, на его счету было уже два гола и ассист на этом ЧМ — первые результативные действия на двух мундиалях.

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    К следующему чемпионату мира Левандовскогому будет по 38 лет и он не уверен, что сыграет: «Физически я буду готов, но нужно получать удовольствие от игры. А когда мы играем очень оборонительно — радости нет».

    Сэйв дня

    Самый яркий сэйв игрового дня произошел также в матче Франции и Польши и стал результатом коллективных учили вратаря и защитников.

    На 37-й минуте матча Берешиньский с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади Франции, а Зелиньский в касание пробил под правый угол ворот.

    Рафаэль Варан

    Уго Льорис спас свою команду, отразив выстрел в упор перед собой, при добивании Пётр попал в Тео Эрнандеса, мяч в итоге оказался на правом углу штрафной площади, оттуда Каминьский в касание пробил под левый угол ворот.

    Но на линии ворот уже оказался и защитник Рафаэль Варан, который своей длинной ногой достал до мяча и спас свою команду в тяжелейшей ситуации.

    Цифры дня

    Килиан Мбаппе — лидер ЧМ-2022 по системе гол+пас и лидер гонки бомбардиров: у него 5 забитых мячей и 2 голевые передачи.

    Оливье Жиру — лучший бомбардир в истории сборной Франции. В матче с Польшей он забил свой 52-й мяч и обошел Тьерри Анри.

    Оливье Жиру и Килиан Мбаппе

    Уго Льорис повторил рекорд франции по количеству матчей за сборную. На его счету 142 игры всего (столько же у Лилиана Тюрама) и 17 на ЧМ, что тоже национальный рекорд. Столько же у Анри и Бартеза.

    Роберт Левандовский забил свой 78-й гол за Польшу и обошел Пеле в списке лучших бомбардиров национальных сборных, поднявшись на 9-е место.

    Гарри Кейн

    Гарри Кейн забил свой 11 мяч на крупных турнирах за сборную и обошел по этому показателю Линекера, у которого 10 мячей. На счету лидера «Тоттенхэма» 7 голов на ЧМ и 4 мяча на Евро.

    Из всех участников ЧМ-2022 Англия — единственная команда без желтых и красных карточек. У Испании есть одна желтая, у остальных — минимум две.

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