Японии пора танцевать: как ей удается побеждать на ЧМ-2022

Есть разные типы пролитых слез. По щекам катятся слезы, свидетельствующие об окончании турниров, конце эпох, конце четырехлетнего цикла.

Они более распространены, чем противоположные им: то есть рыдания, изливающиеся по случаю успеха. Это всхлипы, преобразованные из тех эмоций, которые бурлят в вашем нервном, искривленном кишечнике, которые движутся на наверх и извергают себя так публично.

Через несколько секунд после того, как в среду вечером на «Международном стадионе Халифа» в Аль-Райяне прозвучал финальный свисток, камеры сосредоточились на моментах, которые игроки в синем гарантированно пронесут с собой до самого последнего вздоха.

Фанаты сборной Японии аплодировали, вскинув руки и поблагодарив свою национальную команду — все это было запечатлено. Но один фанат, как ни старался, не выдержал. Он ревел. Его глаза опухли. Его щеки были розовыми. Его очки запотевали.

Что за слезы? Они прямо противоположны тем, что большинство болельщиков позволяют себе на чемпионатах мира каждые четыре года. Они являются побочным продуктом той смелости сохранять крупицу веры в матче даже против столь мощного соперника, как недавний победитель чемпионата мира — Германии.

Япония считает, что это только начало пути в Катаре, как это и должно быть. Они ошеломили Германию со счетом 2:1 в первой игре группы E, вызвав шок у всего турнира на следующий день после того, как Саудовская Аравия ошеломила Аргентину. Фрагмент реакции Юто Нагамото в микст-зоне только резюмировал это: «Браво! Браво! Браво!».

Это чемпионат мира, и да, сенсации такого рода всегда почитаются. Но вешать на Японию ярлык настоящего аутсайдера — значит упускать смысл. Это также игнорирование тенденции, которая не только сделала «Синих самураев» едва ли не лучшими в Азии, но и командой, что способна стать большой силой на столь большом турнире, как чемпионат мира.

«Мы приближаемся к мировому стандарту», — заявил японский наставник Хадзиме Мориясу. «Мы демонстрируем наши возможности в азиатском футболе. Когда мы пропустили гол, мы продолжили играть. Вы должны быть настойчивы, тогда вы можете идти дальше. Нам нужно быть твердыми до самой последней минуты, и тогда мы сможем ухватиться за этот момент».

Хадзиме Мориясу globallookpress.com

«Синие самураи» не просто ухватились за него — они лишили немцев собственной воли и веры в успех во втором тайме. Эксперты высоко оценили логику замен Мориясу, которая позволила Японии регулярно донимать уставшую немецкую оборону. На самом деле «аутсайдер» заслужил забить больше двух голов во втором тайме, учитывая, что они продолжали создавать голевые моменты.

Помимо результата — и он, безусловно, самый большой в истории сборной Японии — победа над немцами продемонстрировала, что азиатская команда имеет в своем распоряжении серьезный запас качества. Уступив в первом тайме, Мориясу смог выставить нескольких нападающих, которые изменили характер матча и потенциально — текущего чемпионата мира.

И все это атакующие полузащитники или вингеры клубов топ-лиг Европы. Когда Японии понадобился импульс, Мориясу выпустил на замену 25-летнего форварда «Брайтона» Каору Митому и заменил крайнего защитника-ветерана Нагамото.

За ним последовали более свежие, талантливые и разносторонние игроки: автор победного гола, 28-летний Такума Асано, выступающий за «Бохум», вышел со скамейки запасных. Затем вышел 24-летний вингер Рицу Доан, которого некоторые называют «японским Месси» — он сравнял счет.

Все это предшествовало появлению, пожалуй, одного из самых популярных футболистов Японии, экс-нападающего «Ливерпуля» Такуми Минамино, который помог «Синим самураям» продолжить динамичное изменение темпа игры против сборной Германии.

Рулевого «Ромы» Жозе Моуринью попросили прокомментировать победу Японии над Германией на этой неделе, и тот заявил, что для него результат не стал «сумасшедшим сюрпризом». Португалец отметил приток японских талантов в европейские топ-лиги.

«Я думаю, что менталитет исполнителей в команде также может иметь значение», — сказал тренер. «Я думаю, что в данный момент в европейском футболе большое внимание уделяется личности, большое внимание уделяется эго».

«Я думаю, что менталитет игроков в команде также может иметь значение», — заявил Моуринью. «Я думаю, что в данный момент в европейском футболе большое внимание уделяется личности, большое внимание уделяется эго».

Эта японская сборная обладает талантом и разносторонностью, на реализацию которых ушли десятилетия. 19 игроков ее состава выступают за границей в Англии, Германии, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Шотландии — восемь из этих 19 футболистов играют в Германии. Семеро — за разные клубы Бундеслиги, в том числе двое авторов голов, Доан и Асано.

Мориясу спросили о влиянии Бундеслиги на эту японскую команду после того, как они шокировали сборную Германии: «Мы очень благодарны и уважаем этот фактор. Многие немцы внесли свой вклад и помогли нам в японском футболе. Сегодня победила Япония. Но Япония хочет продолжать учиться у Германии и всего мира».

С 1998 по 2010 годы у «Синих самураев» на чемпионатах мира никогда не было более пяти исполнителей, играющих за границей. Ситуация начала меняться в 2014 году, когда у Японии внезапно появилось 12 игроков из клубов за пределами страны. С тех пор это количество только выросло. И лучшие лиги мира, очевидно, обратили на это внимание.

Такума Асано globallookpress.com

Победа над Германией также доказала, что, несмотря на серьезную атакующую глубину, этот коллектив способен набедокурить, сыграть или выиграть бледно, если это необходимо. Те, кто знаком с жесткой манерой футбола в зоне КОНКАКАФ, видели привычный атлетизм в его игре.

Но Япония — это гораздо больше, чем тактические фолы. Это команда, совершающая нарушения, которые не доводят их до крайности. Их 14 фолов (без предупреждений) против шести у Германии показали, что они сделали то, что было необходимо, до начала второго тайма, когда план Мориясу начал действовать.

Они выиграли, несмотря на то, что владели мячом всего на 26 процентов.

Вы бы не знали, если бы не смотрели последние 30 минут матча, когда во всей красе была показана точность контратак азиатской сборной, что в конечном итоге принесло Японии на сегодня самую выдающуюся победу.

Однако рано или поздно нам придется собраться с эмоциями после столь монументального результата, как этот, и задаться вопросом, хотим ли мы стать жертвой преувеличения или нет. Потому что правда в том, что победа Японии над Германией — это не то же самое, что и успех Саудовской Аравии против Аргентины. Япония десятилетиями стучится в дверь успеха на чемпионатах мира, а с 1998 года трижды выходила в 1/8 финала, и у нее снова вышло сделать это еще раз, причем с первого места в группе.

После победы 34-летний капитан сборной Японии Майя Йосида заявил в микст-зоне: «В этом красота футбола. Иногда это случается. Теперь центр внимания на нашей команде. Пора танцевать».

Танцевать сейчас и в будущем. Только четыре полевых игрока в этом составе старше 30 лет. Сборная Японии построена, чтобы стать долгожданным ответом Азии на конкуренцию в спортивной элите остального мира.

Между тем, в лагере сборной Японии никто не шокирован. NHK World-Japan, общественная медиа-организация, четырьмя словами описала в Twitter результат победы своей национальной команды над Германией: «Чудо возможно».