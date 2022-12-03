Дневник ЧМ-2022. Корейское чудо, флешбеки ЧМ-2010 и слезы Суареса

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись последние четыре матча группового этапа: сборная Южной Кореи одолела Португалию (2:1), Уругвай взял верх над Ганой (2:0), Сербия проиграла Швейцарии (2:3), а сборная Камеруна вырвала победу у Бразилии (1:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня, помимо того, что по его итогам определились все пары 1/8 финала, стал очередной триллер, которым с нами попрощался групповой этап. А кто-то ждал, что матчи третьего тура будут ничего уже не решающими. Как бы не так!

В группе Н место в плей-офф перед последним туром забронировала Португалия, у трех других команд сохранялись шансы на второе место. Гане было достаточно не проиграть, при условии, что Роналду и компания не сильно оплошают, а Корее и Уругваю необходимо было побеждать и надеяться на лучшую разницу мячей.

И поначалу, как обычно, казалось, что лидеры удержат свои позиции. Португальцы, вышедшие почти резервным составом, очень быстро открыли счет, а ганцы в середине первого тайма получили шанс закрепиться на втором месте, заработав пенальти.

Вот только африканская команда не сумела реализовать одиннадцатиметровый, а спустя пять минут пропустила, опустившись на третью строчку. Через минут в параллельном матче отыгрались и корейцы, напомнив команде Луиса Суареса, что расслабляться рано.

Через шесть минут после первого забитого уругвайцами голами, Суарес и Де Арраскаета организовали второй мяч, заметно ухудшив ситуацию Ганы. Для корейцев ничего не изменилось — им в любом случае нужно было побеждать

Уругвай — Гана globallookpress.com

Тем не менее весь второй тайм ситуация на табло ни одного из двух матчей не менялось... вплоть до первой добавленной минуты встречи Португалии и Южной Кореи. Азиаты забили второй гол, перевернув ситуацию в таблице и поднявшись на вторую строчку, но радоваться было рано

Из-за очередной накладки организаторов второй тайм встречи Уругвая и Ганы отставал от параллельного матча на добрых 5-6 минут, и когда Сон Хын Мин с товарищами оформили победу над Португалией, им оставалось еще 8 минут следить за параллельным матчем, надеясь, что Уругвай не успеет за это время забить третий мяч и отобрать путевку в 1/8 финала.

К счастью для корейцев, игроки сборной Ганы решили выступить в роли собаки на сене, и пока замененный Луис Суарес на скамье запасных хватался за голову, ганские игроки всеми силами тянули время, не давая уругвайцам выйти в плей-офф. Своего они добились, что немного скрасило африканцам горечь поражения.

Португалия — Корея globallookpress.com

В итоге Южная Корея вышла в 1/8 финала, где сыграет с Бразилией, а Португальцы схлестнутся в первом раунде плей-офф с Швейцарией, которая в принципиальном и очень горячем матче вырвала вторую строчку у команды Сербии.

Герой дня

Как бы ни хотелось отметить динамичный дуэт Луиса Суареса и Хиорхьяна де Арраскаета, организовавших за 6 минут два гола в ворота Ганы, но против правды не попрешь — главным героем дня и новым героем нации стал кореец Хван Хи Чхан, чей гол вывел «азиатских тигров» в плей-офф ЧМ.

В компенсированное время португальцы уже вовсю тянули время, сохраняя ничью, но после поданного подопечными Сантуаш углового с левого фланга, корейцы отбились и Сон Хын-Мин разогнал молниеносную контратаку.

Капитан сборной Кореи выдал тонкий пас в штрафную площадку Португалии на Хван Хи Чхана, который ударом в касание пробил Кошту. После чего форвард «Вулверхэмптона» на радостях стянул футболку и заиграл мускулатурой в духе уже покинувшего поле Криштиану Роналду.

Хван Хи Чхан globallookpress.com

Вряд ли ему испортила настроение желтая карточку, ведь как и в легендарном 2002 году Корея обыграла Португалию, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира.

Учитывая, что в 1/8 финала им играть с Бразилией, повторить исторический успех и дойти до полуфинала вряд ли выйдет, но чем черт не шутит.

Неудачник дня

Встреча Уругвая и Ганы навевала флэшбеки четвертьфинала ЧМ 2010 года. Тогда Луис Суарес в самой концовке дополнительного времени выбил мяч из ворот рукой, после чего Асамоа Гьян не забил с «точки», попав в перекладину, и в итоге Уругвай победил в серии пенальти.

И вот 12 лет спустя команды вновь встретились на мундиале, на поле снова Луис Суарес, и сборная Ганы на 20-й минуте зарабатывает пенальти, реализация которого как следует забетонирует их шансы на выход в плей-офф.

Причем зарабатывает не сразу. В спорном эпизоде Иньяки Уильямс нашёл на левом фланге Джордана Айю, тот прошёл к штрафной Уругвая и пробил низом — голкипер Рочет отразил удар перед собой, после чего сбил Кудуса, но арбитр посчитал, что африканский игрок был в офсайде. Лишь пересмотр ВАР привел к назначению пенальти.

Но увы, Андре Айю с «точки» пробил низом в правый угол, вот только сделал это не очень сильно, а Рочет среагировал — прыгнул в нужную сторону и отразил удар, после чего защита успела выбить мяч.

Андре Айю globallookpress.com

Совершенно деморализованные этим ганцы тут же пропустили два мяча и на этом чемпионат мира для них закончился. Единственным утешением для них стало то, что они не дали Уругваю забить больше и выйти в 1/8 финала. Но Андре Айю это вряд ли утешило.

С 1966-го это первый случай, когда какая-либо сборная не забивает два пенальти одному и тому же сопернику (не считая послематчевых серий).

Гол дня

Почти половина голов этого игрового дня была забита в жарком противостоянии сборных Сербии и Швейцарии, и несмотря на отличные голы Влаховича, Эмболо и победный мяч Ремо Фройлера, выделить хочется гол Джердана Шакири, открывший счет.

На 20-й минуте Родригес убежал в атаку по свободному флангу и прострелил в штрафную Сербии, где после рикошета от защитника Павловича мяч подхватил Соу, но не стал бить, а отдал поперек на Шакири.

Джердан Шакири globallookpress.com

Джердан резко пробил, мяч проскочил в «домик» невезучего в этом эпизоде Павловича и влетел в сетку мимо дезориентированного голкипера Милинкович-Савича.

Шакири стал первым швейцарцем в истории, забившим на трех разных чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022). И одним из трех игроков в мире, которым это удавалось сделать на трех последних мундиалях — Джердан попал в компанию к Месси и Роналду.

Напомним, что Швейцария и Сербия встречались на групповом этапе ЧМ-2018 — и тогда родившийся в Косово Шакири тоже отметился забитым мячом.

Тот матч запомнился скандалом, поскольку Шакири вместе с Гранитом Джакой продемонстрировали во время празднования гола орла — это символ независимости Албании, изображенный на флаге. ФИФА оштрафовала обоих игроков.

В этот раз обошлось без провокационных символов, но в компенсированное время едва не вспыхнула массовая стычка, одним из зачинщиков которой был...Гранит Джака. Горячее противостояние!

Сэйв дня

Матч Камеруна и Бразии обошелся без голепада, но не потому, что команды не старались. Особенно усердствовали бразильцы, но вратарь Дэвис Эпасси не был настроен пропускать.

Особенно красивые сэйвы африканскому голкиперу удались после ударов нападающего «Арсенала» Габриэла Мартинелли.

Дэвис Эпасси globallookpress.com

На 14-й минуте матча защитники африканской сборной оставили одного Мартинелли в своей штрафной, с правого края прошёл навес на Габриэля, бразилец подстроился под удар и головой пробил под перекладину — Эпасси круто потащил мяч одной рукой

А в добавленное к первому тайму время форвард с левого фланга сместился сильно в центр и из полукруга у штрафной пальнул под перекладину — Эпасси перевёл мяч на угловой.

Оба сэйва чертовски хороши, выбирайте любой.

Кадр дня

Луис Суарес globallookpress.com

Вместо тысячи слов. Как не относись к Луису Суаресу, как к человеку, но это великий игрок.