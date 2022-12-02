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    «Янки» против «Летучего голландца», хороший шанс для Аргентины. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

    Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 3 декабря 2022 года

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  • 00:13
    • Определились пары 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре
  • 00:02
    • Победа над Бразилией не помогла Камеруну выйти в плей-офф чемпионата мира
  • 23:59
    • Сборная Швейцарии победила Сербию и вышла в 1/8 финала ЧМ
  • 20:04
    • Сборная Уругвая взяла верх над Ганой, но вылетела с ЧМ-2022
  • 20:04
    • Ассист Сона помог Южной Корее выиграть у Португалии и выйти в плей-офф ЧМ
  • 23:45
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  • 21:44
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    Традиционный дайджест в преддверии очередного игрового дня на чемпионате мира. 3 декабря в Катаре состоятся первые матчи плей-офф.

    Перед этим

    В группе H накануне развернулась настоящая драма со слезами и все такое. За вторую путевку в плей-офф борьбу вели сразу 3 команды — Южная Корея, Уругвай и Гана. Из всех этих соперников удачливее (не сильнее) оказались корейцы, которые обыграли сборную Португалии со счетом 2:1.

    Победное соло «Азиатские тигры» спели в концовке встречи, когда Сон Хын Мин с центра поля протянул мяч к штрафной площади португальцев и отдал вразрез на Хван Хи Чхана. Тот принял и умело пробросил мяч в дальний угол.

    Южная Корея — Португалия
    globallookpress.com

    В параллельном поединке шла отчаянная борьба Уругвая и Ганы. «Черные звезды» уже понимали, что не проходят дальше, поскольку проигрывали 0:2. Но при этом они решили насолить уругвайцам, чтобы те не смогли больше забить. Так что два гола Джорджиана де Арраскаэты стали единственными, а Уругвай проиграл голевую дуэль корейцам при равенстве очков.

    По итогу прошли Португалия и Южная Корея. Португальцы сыграют со Швейцарией, а южнокорейцы — с Бразилией.

    Дарвин Нуньес
    globallookpress.com

    Программу группового этапа завершали матчи группы G, в которой лидер квартета сборная Бразилии играла с Камеруном, а Швейцария встречалась с Сербией.

    Камерун — Бразилия
    globallookpress.com

    Бразильцы сенсационно проиграли 0:1, хотя им уже ничего не нужно было от этого поединка, так ка кони гарантировали себе первое место. Тем не менее первый пропущенный гол и первое поражение «селесао» все-таки прочувствовали.

    В другом матче Швейцария со счетом 3:2 обыграла Сербию. В первом тайме команды обменялись голами при счет 2:2. Митрович и Влахович забили у сербов, Шакири и Эмболо — у швейцарцев.

    Сборная Швейцарии
    globallookpress.com

    Победный мяч на свой счет записал Ремо Фройлер. Счет 3:2 продержался с 48-й минуты. В итоге, Бразилия и Швейцария с 6 очками покинули группу и прошли в плей-офф. Их соперников указали выше.

    3 декабря

    В этот игровой день начнутся первые матчи плей-офф чемпионата мира в Катаре. Зрителей ждут матчи Нидерланды — США и Аргентина — Австралия.

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    Матч между Нидерландами и Штатами начнется в 18:00 мск. Аргентина и Австралия начнут в 22:00 мск.

    В России все матчи будут доступны на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ». Компания взяла на себя обязательство показать все 64 поединка этого мундиаля.

    Сайт LiveSport.Ru дает возможность следить за расписанием матчей чемпионата мира в Катаре. Календарь доступен по ссылке. Сайт LiveCup.Run обновляет информацию о матчах ЧМ в режиме онлайн.

    18:00. Нидерланды — США

    Вроде бы и без проблем, но с блеклой игрой голландцы преодолели групповой этап. Они одержали две победы, обыграв Катар и Сенегал с одинаковым счетом 2:0. Наибольшие проблемы были с Эквадором (2:2).

    В любом случае, с такой игрой «оранжевых» нельзя назвать фаворитами плей-офф и со Штатами им будет очень непросто.

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    • Отметим, что в групповом этапе ключевую роль сыграл нападающий ПСВ Коди Гакпо, который забил 3 мяча команды из пяти, став ее лучшим бомбардиром.

    США понравились. Очень цепкая команда, энергичная и способная удивить. Англичанам Штаты проблем доставили, сыграв с ним нулевую ничью. Также у команды была ничья с Уэльсом (1:1).

    Коди Гакпо
    globallookpress.com

    Единственную победу «Янки» одержали в третьем туре, когда обыграли Иран 1:0. Результат позволил сместить иранцев со второй строчки и получить путевку в 1/8 финала.

    Голландцы фавориты, но тут стоит быть осторожным. Коэффициенты на победу «оранжевых» составляет почти 2.00.

    Эксперты LiveSport.Ru ждут упорной борьбы и в своем прогнозе они выдали пару возможных исходов матча. Здесь будет обновляться вся информация о поединке в режиме онлайн.

    18:00. Нидерланды — США
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup
    • Место встречи: «Международный стадион Халифа», Доха

    22:00. Аргентина — Австралия

    Начав турнир с зашквара, Аргентина исправила ситуацию, хотя с большим трудом и не без помощи магии Лионеля Месси, при этом он не сыграл ключевую роль, а просто подарил надежду.

    Аргентинцы проиграли первый матч Саудовской Аравии 1:2. После этого благодаря голу и ассисту Месси команда Скалони выиграла у Мексики. В третьем туре «альбиселесте» по всем статьям переиграли поляков, а встреча завершилась со счетом 2:0.

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    • Таким образом, Аргентина набрала 6 очков за две победы подряд и вышла из группы С с первой позиции, оставив позади Польшу.

    Австралийцы — это некий прототип США. Команда вполне может удивить, играет на контратаках. В матче с французами Австралия забила первой после образцовой контратаки, но по итогу проиграла 1:4.

    Родриго Де Пауль и Лионель Месси
    globallookpress.com

    Зато в следующих двух турах ей удалось набрать 6 очков. «Соккеруз» со счетом 1:0 победили Тунис и Данию. В матче с датчанами такого никто не ожидал.

    Котировки говорят в пользу Аргентины, причем с большим перевесом. Но мы помним, что это еще ничего не значит в случае с аргентинцами. Тем не менее эксперты LiveSport дали пару смелых умозаключений по поводу возможного исхода поединка. Подробнее в прогнозе. Следить онлайн за развитием событий можно здесь.

    22:00. Аргентина — Австралия
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup
    • Место встречи: «Ахмад Бин Али», Аль-Райян

    Все прогнозы на матчи чемпионата мира в Катаре доступны здесь.

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