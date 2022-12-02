«Янки» против «Летучего голландца», хороший шанс для Аргентины. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Перед этим
В группе H накануне развернулась настоящая драма со слезами и все такое. За вторую путевку в плей-офф борьбу вели сразу 3 команды — Южная Корея, Уругвай и Гана. Из всех этих соперников удачливее (не сильнее) оказались корейцы, которые обыграли сборную Португалии со счетом 2:1.
Победное соло «Азиатские тигры» спели в концовке встречи, когда Сон Хын Мин с центра поля протянул мяч к штрафной площади португальцев и отдал вразрез на Хван Хи Чхана. Тот принял и умело пробросил мяч в дальний угол.
В параллельном поединке шла отчаянная борьба Уругвая и Ганы. «Черные звезды» уже понимали, что не проходят дальше, поскольку проигрывали 0:2. Но при этом они решили насолить уругвайцам, чтобы те не смогли больше забить. Так что два гола Джорджиана де Арраскаэты стали единственными, а Уругвай проиграл голевую дуэль корейцам при равенстве очков.
По итогу прошли Португалия и Южная Корея. Португальцы сыграют со Швейцарией, а южнокорейцы — с Бразилией.
Программу группового этапа завершали матчи группы G, в которой лидер квартета сборная Бразилии играла с Камеруном, а Швейцария встречалась с Сербией.
Бразильцы сенсационно проиграли 0:1, хотя им уже ничего не нужно было от этого поединка, так ка кони гарантировали себе первое место. Тем не менее первый пропущенный гол и первое поражение «селесао» все-таки прочувствовали.
В другом матче Швейцария со счетом 3:2 обыграла Сербию. В первом тайме команды обменялись голами при счет 2:2. Митрович и Влахович забили у сербов, Шакири и Эмболо — у швейцарцев.
Победный мяч на свой счет записал Ремо Фройлер. Счет 3:2 продержался с 48-й минуты. В итоге, Бразилия и Швейцария с 6 очками покинули группу и прошли в плей-офф. Их соперников указали выше.
3 декабря
В этот игровой день начнутся первые матчи плей-офф чемпионата мира в Катаре. Зрителей ждут матчи Нидерланды — США и Аргентина — Австралия.
Матч между Нидерландами и Штатами начнется в 18:00 мск. Аргентина и Австралия начнут в 22:00 мск.
В России все матчи будут доступны на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ». Компания взяла на себя обязательство показать все 64 поединка этого мундиаля.
Сайт LiveSport.Ru дает возможность следить за расписанием матчей чемпионата мира в Катаре. Календарь доступен по ссылке. Сайт LiveCup.Run обновляет информацию о матчах ЧМ в режиме онлайн.
18:00. Нидерланды — США
Вроде бы и без проблем, но с блеклой игрой голландцы преодолели групповой этап. Они одержали две победы, обыграв Катар и Сенегал с одинаковым счетом 2:0. Наибольшие проблемы были с Эквадором (2:2).
В любом случае, с такой игрой «оранжевых» нельзя назвать фаворитами плей-офф и со Штатами им будет очень непросто.
Отметим, что в групповом этапе ключевую роль сыграл нападающий ПСВ Коди Гакпо, который забил 3 мяча команды из пяти, став ее лучшим бомбардиром.
США понравились. Очень цепкая команда, энергичная и способная удивить. Англичанам Штаты проблем доставили, сыграв с ним нулевую ничью. Также у команды была ничья с Уэльсом (1:1).
Единственную победу «Янки» одержали в третьем туре, когда обыграли Иран 1:0. Результат позволил сместить иранцев со второй строчки и получить путевку в 1/8 финала.
Голландцы фавориты, но тут стоит быть осторожным. Коэффициенты на победу «оранжевых» составляет почти 2.00.
Эксперты LiveSport.Ru ждут упорной борьбы и в своем прогнозе они выдали пару возможных исходов матча. Здесь будет обновляться вся информация о поединке в режиме онлайн.
18:00. Нидерланды — США
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup
- Место встречи: «Международный стадион Халифа», Доха
22:00. Аргентина — Австралия
Начав турнир с зашквара, Аргентина исправила ситуацию, хотя с большим трудом и не без помощи магии Лионеля Месси, при этом он не сыграл ключевую роль, а просто подарил надежду.
Аргентинцы проиграли первый матч Саудовской Аравии 1:2. После этого благодаря голу и ассисту Месси команда Скалони выиграла у Мексики. В третьем туре «альбиселесте» по всем статьям переиграли поляков, а встреча завершилась со счетом 2:0.
Таким образом, Аргентина набрала 6 очков за две победы подряд и вышла из группы С с первой позиции, оставив позади Польшу.
Австралийцы — это некий прототип США. Команда вполне может удивить, играет на контратаках. В матче с французами Австралия забила первой после образцовой контратаки, но по итогу проиграла 1:4.
Зато в следующих двух турах ей удалось набрать 6 очков. «Соккеруз» со счетом 1:0 победили Тунис и Данию. В матче с датчанами такого никто не ожидал.
Котировки говорят в пользу Аргентины, причем с большим перевесом. Но мы помним, что это еще ничего не значит в случае с аргентинцами. Тем не менее эксперты LiveSport дали пару смелых умозаключений по поводу возможного исхода поединка. Подробнее в прогнозе. Следить онлайн за развитием событий можно здесь.
22:00. Аргентина — Австралия
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup
- Место встречи: «Ахмад Бин Али», Аль-Райян
Все прогнозы на матчи чемпионата мира в Катаре доступны здесь.