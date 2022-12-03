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    «Альбиселесте» легко справятся с «соккеруз»

    Аргентина — Австралия. Ставка (к. 2.14) и прогноз на чемпионат мира по футболу 3 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Австралия
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    Лионель Месси
    В субботу, 3 декабря, в городе Аль-Райян на стадионе «Ахмад бин Али» в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 национальная команда Аргентины сыграет против сборной Австралии. Начало — в 22:00 по мск. Аргентина — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала 03 Декабря 2022 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 22:00 Австралия Австралия
  • Канберра
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    Аргентина

    Сборная Аргентины перед стартом чемпионата мира в Катаре считалась одним из главных фаворитов. Однако турнир начала с сенсационного поражения от Саудовской Аравии 1:2, тем самым прервав серию из 36 матчей без фиаско.

    А в следующем поединке подопечные Лионеля Скалони оказались сильнее сборной Мексики 2:0. В заключительной же игре группового этапа аргентинцы справились со сборной Польши, выиграв 2:0.

    Коэффициенты матча Аргентина — Австралия

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    Причем в конце первого тайма Месси не забил пенальти, а оба гола влетели в ворота «кадры» уже после перерыва. Набрав шесть пунктов Аргентина финишировала на втором месте в своем квартете, обойдя своих преследователей на два очка.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    К слову, два из пяти забитых мячей на этом мундиале на счету форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, который отличился в восьмой раз на ЧМ и догнал по этому показателю легендарного Диего Марадону.

    Напомним, что «альбиселесте», которые дважды выигрывали чемпионат мира, в прошлом розыгрыше были остановлены Францией в 1/8 финала, а турниром ранее проиграли в финале Германии.

    Австралия

    Сборная Австралии начала этот чемпионат мира с крупного поражения от действующих обладателей трофея французов со счетом 1:4, хотя забила первой.

    Во второй же игре турнира «соккеруз» нанесли минимальное поражение команде Туниса со счетом 1:0, а в заключительном туре сенсационно обыграли 1:0 Данию и с шестью очками стали вторыми в своем квартете.

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    • Для австралийцев это появление на мировых форумах всего лишь шестое и пятое подряд. И уже один раз команда выходила в 1/8 финала. Случилось это в 2006 году, где она проиграла 0:1 будущему победителю турнира — Италии.

    Стоит отметить, что Австралия за последние восемь матчей потерпела только одно поражение, которое было от очень сильной Франции, а также у нее шесть победных результатов и один мировой исход.

    Данные команды провели между собой семь матчей, и в пяти случаях побеждали аргентинцы, раз сильнее оказались австралийцы и раз была ничья.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Аргентины — 1.22, победа Австралии — 18.00, ничья — 7.20.

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    Проход: Аргентины — 1.08; Австралии — 8.50.

    Австралийцы вряд ли что-то смогут предпринять против аргентинцев, которые уже обожглись на аравийцах и сделали соответствующие выводы, чтобы такого не допустить. В общем, прогнозируем викторию «альбиселесте» с форой (-2).

    А для тех, кто любит рискнуть предлагаем поставить на точный счет, а именно — на 3:0.

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    Аргентина — Австралия: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. «Альбиселесте» легко справятся с «соккеруз»
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