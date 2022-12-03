В субботу, 3 декабря, в городе Аль-Райян на стадионе «Ахмад бин Али» в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 национальная команда Аргентины сыграет против сборной Австралии. Начало — в 22:00 по мск. Аргентина — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Сборная Аргентины перед стартом чемпионата мира в Катаре считалась одним из главных фаворитов. Однако турнир начала с сенсационного поражения от Саудовской Аравии 1:2, тем самым прервав серию из 36 матчей без фиаско.

А в следующем поединке подопечные Лионеля Скалони оказались сильнее сборной Мексики 2:0. В заключительной же игре группового этапа аргентинцы справились со сборной Польши, выиграв 2:0.

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Причем в конце первого тайма Месси не забил пенальти, а оба гола влетели в ворота «кадры» уже после перерыва. Набрав шесть пунктов Аргентина финишировала на втором месте в своем квартете, обойдя своих преследователей на два очка.

Календарь и таблица ЧМ-2022

К слову, два из пяти забитых мячей на этом мундиале на счету форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, который отличился в восьмой раз на ЧМ и догнал по этому показателю легендарного Диего Марадону.

Напомним, что «альбиселесте», которые дважды выигрывали чемпионат мира, в прошлом розыгрыше были остановлены Францией в 1/8 финала, а турниром ранее проиграли в финале Германии.

Австралия

Сборная Австралии начала этот чемпионат мира с крупного поражения от действующих обладателей трофея французов со счетом 1:4, хотя забила первой.

Во второй же игре турнира «соккеруз» нанесли минимальное поражение команде Туниса со счетом 1:0, а в заключительном туре сенсационно обыграли 1:0 Данию и с шестью очками стали вторыми в своем квартете.

Для австралийцев это появление на мировых форумах всего лишь шестое и пятое подряд. И уже один раз команда выходила в 1/8 финала. Случилось это в 2006 году, где она проиграла 0:1 будущему победителю турнира — Италии.

Стоит отметить, что Австралия за последние восемь матчей потерпела только одно поражение, которое было от очень сильной Франции, а также у нее шесть победных результатов и один мировой исход.

Данные команды провели между собой семь матчей, и в пяти случаях побеждали аргентинцы, раз сильнее оказались австралийцы и раз была ничья.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Аргентины — 1.22, победа Австралии — 18.00, ничья — 7.20.

Проход: Аргентины — 1.08; Австралии — 8.50.

Австралийцы вряд ли что-то смогут предпринять против аргентинцев, которые уже обожглись на аравийцах и сделали соответствующие выводы, чтобы такого не допустить. В общем, прогнозируем викторию «альбиселесте» с форой (-2).

А для тех, кто любит рискнуть предлагаем поставить на точный счет, а именно — на 3:0.