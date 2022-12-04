Битва «Самураев» с Хорватией, агрессивные «Азиатские тигры» против «Избранных» фаворитов ЧМ. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Каждый вечер во время ЧМ-2022 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий предстоящего игрового дня. Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

Перед этим

4 декабря состоялось два очередных матча 1/8 финала чемпионата мира. По итогам игрового дня мы узнали, что в четвертьфинале можно будет наблюдать за матчем Франции и Англии, так как эти сборные прошли своих соперников по первому этапу плей-офф.

Джордан Хендерсон и Джуд Беллингем globallookpress.com

Французы в своем матче обыграли сборную Польши со счетом 3:1. Оливье Жиру наконец-то побил рекорд Тьерри Анри, забив 52-й гол за сборную. Килиан Мбаппе в очередной раз отметился результативными действиями, оформив ассист и два забитых мяча.

Роберт Левандовский в концовке реализовал пенальти и вполне вероятно, что в последний раз отличился голом на чемпионате мира.

Оливье Жиру globallookpress.com

Англичане практически не заметили сборную Сенегала, которую они разгромили со счетом 3:0. Джуд Беллингем продолжает набирать себе очки репутации. В этот раз молодой талант отметился голевой передачей в эпизоде с голом Джордана Хендерсона.

Фил Фоден не отстает. Его два ассиста помогли отметился Харри Кейну и Букайо Сака.

В четвертьфинале нас ждет жаркое противостояние этой парочки.

5 декабря

В этот день по традиции состоится два поединка. Сборная Японии в 18:00 мск встретится с командой Хорватии. В более позднем матче Бразилия сыграет с Южной Кореей. Как всегда, игра стартует в 22:00 мск.

По итогам двух встреч у нас сформируется еще одна пара для четвертьфинала. Здесь явным фаворитом по праву можно считать бразильскую сборную.

Смотреть матчи чемпионата мира можно на каналах медиахолдинга «Матч ТВ». Компания обязалась показать все матчи турнира.

Чтобы ничего не пропустить и не потерять никаких матчей, можно отслеживать календарь игр мундиаля в Катаре, который доступен на LiveSport.Ru. Также есть возможность следить за матчами турнира онлайн. Делать это можно на сайте LiveCup.Ru.

18:00. Япония — Хорватия

Япония всех удивила, выиграв группу Е во время группового этапа. Ключевую роль сыграла победа над Испанией в последнем туре со счетом 2:1. Уже с уверенностью можно сказать, что после этого мундиаля в Европе могут зажечься новые японские звезды.

Японцам может быть тяжело в плане верховой борьбы, но свой недостаток в росте команда с лихвой компенсирует необычайной работоспособностью и рвением показать свой лучший футбол.

Хорватам выпал непростой соперник. Примерно так команда Златко Далича потеряла очки в стартовом матче против Марокко, который завершился нулевой ничьей. Однако стоит отметить, что «Шашечные» остаются одной из пяти команд турнира, которая не проиграла ни одного матча на групповой стадии.

Лука Модрич globallookpress.com

В данном случае букмекеры не стали делать из Хорватии железного фаворита и котировки расходятся незначительно. Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили пару вероятных исходов для этого поединка. Онлайн матча доступен здесь.

18:00. Япония — Хорватия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup.Run

Место встречи: «Аль-Вакра», Эль-Вакра

22:00. Бразилия — Южная Корея

Поражение от Камеруна в прошлом матче не принесло особых проблем команде Тите. Бразильцы при любых раскладах вышли бы из группы с первого места. Зато наставник «Избранных» дал отдохнуть некоторым ключевым футболистам.

Игроки сборной Бразилии globallookpress.com

К слову, в матче с Камеруном Бразилия пропустила впервые. В матчах с Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0) она выиграла всухую.

Перед игрой у фаворитов этого ЧМ травмированы Алекс Сандро, Габриэл Жезус и Алекс Теллес.

Южная Корея стала еще одним открытием этого мундиаля. В очень сложной группе она заняла второе место и только благодаря победе над сборной Португалии (2:1), во что мало кто вообще верил.

Напомним, что одним из героев того матча стал Сон Хын Мин, который отметился ассистом в решающем эпизоде с победным голом.

В составе корейцев травмирован защитник «Наполи» Мин Чжэ Ким.

LiveSport.Ru по традиции подготовил прогноз к матчу ЧМ, в котором можно узнать варианты возможных исходов. Они доступны в прогнозе. Онлайн матча здесь.

22:00. Бразилия — Южная Корея Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup.Run

Место встречи: «974», Доха

Все прогнозы на матчи чемпионата мира доступны здесь. В этой статье рассмотрены основные фавориты мундиаля и сделаны ставки на победителя турнира.