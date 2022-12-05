ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фан сборной СенегалаМбаппе против Левандовского, львиные разборки Англии и Сенегала. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Гол Лео МессиДневник ЧМ-2022. Бенефис Дюмфриса, скрипучая победа Аргентины, юбилей Месси Япония превращается в топ-силу на чемпионатах мираЯпонии пора танцевать: как ей удается побеждать на ЧМ-2022
  • 08:52
    • Дзюба: Хотим со Слуцким объединить усилия и пойти куда-то вместе
  • 08:34
    • «Краснодар» может приобрести нападающего «Росарио Сентраль»
  • 02:05
    • Фьюри нокаутировал Чисору и защитил титул WBC
  • 00:01
    • Гол Месси помог Аргентине пройти в четвертьфинал чемпионата мира
  • 20:49
    • Дензел Дюмфрис — лучший игрок матча Нидерланды — США
  • 19:50
    • Гол и два ассиста Дюмфриса помогли Нидерландам обыграть США и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022
  • 19:55
    • В The Independent назвали символическую сборную группового этапа ЧМ в Катаре
    Все новости спорта

    Хорватия закончит японскую сказку

    Япония — Хорватия. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат мира, 5 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Японии Прогнозы на сборную Хорватии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Япония — Хорватия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Крамарич
    Япония сыграет на своем поле с Хорватией в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск. Япония — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала 05 Декабря 2022 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 18:00 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •

    Япония

    «Самураи» сенсационно выиграли свою группу, набрав 6 очков. Причем команда переиграла немцев и испанцев.

    В минувшем туре Япония добыла викторию. Испанцы были обыграны со счетом 2:1, и, таким образом, Германия отправилась домой.

    Коэффициенты матча Япония — Хорватия

    1X2Новым игрокам
  • 3.853.252.08Фрибет$40
    •

    Разумеется, в этом поединке Япония будет действовать с оглядкой на собственные тылы. Сдержать атаки хорватов будет крайне непросто.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Выгодно проявляет себя на Мундиале Рицу Доан. Хавбек «Фрайбурга» забил уже 2 мяча — как раз по одному немцам и испанцам.

    По подбору игроков японцы не выглядят впечатляюще. Однако за счет сплоченности и образцового взаимопонимания «самураи» способны на многое.

    Хорватия

    «Клетчатые» с трудом выбрались в плей-офф. 2 место досталось хорватам лишь в последнем туре.

    На одно очко Хорватия опередила бельгийцев. Правда, оборона «клетчатых» действовала почти идеально, дав сбой лишь один раз в трех турах.

  • Почему все хотят подписать Рафаэла Леау
  • В чем сила форварда?
  • 01/12/2022

    • Минувший тур для команды получился продуктивным. Сухая ничья с Бельгией устроила команду, но с атакой все равно срочно нужно что-то предпринимать.

    Разумеется, основная ставка хорватов ложится на лучшие качества своих лидеров. Лука Модрич и Андрей Крамарич способны сделать разницу.

    Хорваты явно намерены активно атаковать. К тому же «клетчатые» мотивированы не повторить ошибок немцев и испанцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Хорватии предлагают — 2.05.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию Японии дают — 4.00, ничья оценена — в 3.20.

    Атака «клетчатых» способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.

    Наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.95
  • Прогноз на матч Барберена — Дос Аньос
  • Бокс
  • Сегодня в 08:10
    •  1.72
  • Прогноз на матч Томпсон — Холлэнд
  • Бокс
  • Сегодня в 08:40
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Альмерия — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Тенерифе — Брондбю
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Зюйдтироль — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Дженоа — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бари — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Япония — Хорватия: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.12.2022. Прогнозы на футбол. Хорватия закончит японскую сказку
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры