Япония сыграет на своем поле с Хорватией в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск. Япония — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

«Самураи» сенсационно выиграли свою группу, набрав 6 очков. Причем команда переиграла немцев и испанцев.

В минувшем туре Япония добыла викторию. Испанцы были обыграны со счетом 2:1, и, таким образом, Германия отправилась домой.

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Разумеется, в этом поединке Япония будет действовать с оглядкой на собственные тылы. Сдержать атаки хорватов будет крайне непросто.

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Выгодно проявляет себя на Мундиале Рицу Доан. Хавбек «Фрайбурга» забил уже 2 мяча — как раз по одному немцам и испанцам.

По подбору игроков японцы не выглядят впечатляюще. Однако за счет сплоченности и образцового взаимопонимания «самураи» способны на многое.

Хорватия

«Клетчатые» с трудом выбрались в плей-офф. 2 место досталось хорватам лишь в последнем туре.

На одно очко Хорватия опередила бельгийцев. Правда, оборона «клетчатых» действовала почти идеально, дав сбой лишь один раз в трех турах.

Минувший тур для команды получился продуктивным. Сухая ничья с Бельгией устроила команду, но с атакой все равно срочно нужно что-то предпринимать.

Разумеется, основная ставка хорватов ложится на лучшие качества своих лидеров. Лука Модрич и Андрей Крамарич способны сделать разницу.

Хорваты явно намерены активно атаковать. К тому же «клетчатые» мотивированы не повторить ошибок немцев и испанцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Хорватии предлагают — 2.05.

На викторию Японии дают — 4.00, ничья оценена — в 3.20.

Атака «клетчатых» способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.

Наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.