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    Бразильцы прагматично одолеют корейцев

    Бразилия — Южная Корея. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионата мира, 5 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Южная Корея
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    Винисиус Жуниор
    В Дохе на поле «Стадиона 974» в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет против национальной команды Южной Кореи. Встреча пройдет 5 декабря и начнется в 22:00 по мск. Бразилия — Южная Корея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала 05 Декабря 2022 года
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    Бразилия

    Сборная Бразилии — самая титулованная команда планеты. На ее счету пять выигрышей на мундиалях. Правда, свой последний трофей «селесао» смогли добыть в 2002 году.

    Четыре года назад на чемпионате мира в России Бразилия заняла первое место в группе. В 1/8 финала южноамериканская сборная справилась с Мексикой 2:0, после чего уступила Бельгии 1:2.

    Коэффициенты матча Бразилия — Южная Корея

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    На предстоящий же мировой форум в Катар «пентакампионы» пробились без проблем, финишировав на первой строке в своей отборочной зоне. За 17 матчей команда смогла выиграть 14 побед и трижды сыграла вничью.

    И групповой раунд «желто-зеленые» преодолели легко, финишировав первыми с шестью очками в активе. В стартовых двух играх они спокойно обыграли 2:0 Сербию и 1:0 Швейцарию, а в заключительном туре играли экспериментальным составом и проиграли 0:1 Камеруну.

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    Стоит отметить, что в предстоящем поединке могут отсутствовать Неймар и Алекс Сандро. Напомним, что форвард «ПСЖ» получил травму лодыжки в стартовой игре ЧМ-2022, после чего не играл.

    Южная Корея

    Команда Южной Кореи 11 раз брала участие в финальных частях ЧМ. Причем десять последних она не пропускала. Достижения у нее намного скромнее — четвертое место в домашнем мундиале 2002 года.

    «Азиатские тигры» сравнительно легко квалифицировались на этот мировой форум, заняв в финальной группе своей зоны второе место, пропустив вперед себе только Иран, но значительно опередив своих преследователей.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    На полях Катара Южная Корея стартовала с ничьей 0:0 против Уругвая, во втором туре проиграла со счетом 2:3 Гане, а в заключительном матче группы одержала волевую победу над португальцами, которые сыграли не основным составом, но с Роналду.

    С четырьмя набранными очками корейцы заняли второе место в своем квартете, опередив по лучшей разнице уругвайцев, которые могли обогнать азиатов, если в параллельной игре с ганцами смогли забить еще гол.

    Летом этого года данные сборные провели товарищескую встречу, в которой уверенной виктории со счетом 5:1 добились бразильцы. Всего же в противостоянии данных команд пять матчей, и четыре выигрыша «селесао» при одной победе корейцев.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Бразилии — 1.27, победа Южной Кореи — 12.50, ничья — 6.00.

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    Проход: Бразилии — 1.11; Южной Кореи — 7.50.

    Бразильцы на этом мундиале демонстрируют прагматичный футбол и очень хороши в обороне. Так что не стоит ожидать здесь остроатакующего футбола и изобилие забитых мячей. В общем, прогнозируем низовой исход.

    И как показали матчи на этом турнире — бразильцы дожимают своих соперников сугубо во вторых таймах, когда те устают и теряют бдительность. Поэтому еще предлагаем поставить на такой исход — ничья в первом тайме и победа Бразилии в матче.

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    Бразилия — Южная Корея: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 05.12.2022. Прогнозы на футбол. Бразильцы прагматично одолеют корейцев
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