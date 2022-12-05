Эгоист Роналду против Швейцарии и встреча хитрой Испании с крутыми марокканцами. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Каждый вечер во время ЧМ-2022 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий предстоящего игрового дня. Во вторник на чемпионате мира в Катаре определятся последние участники 1/4 финала.

Перед этим

В понедельник на стадии 1/8 финала снова обошлось без сенсаций. Хотя сборная Японии была очень близка к тому, чтобы оказаться в восьмерке лучших команд мира. «Синие самураи» уступили Хорватии в серии пенальти. Невероятно обидное поражение.

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три удара в послематчевой серии пенальти в матче с Японией globallookpress.com

А вечером сборная Бразилия разгромила Южную Корею — 4:1. Все четыре мяча влетели в корейские ворота еще до перерыва. Во втором тайме бразильцы конкретно расслабились, могли пропустить как минимум пару мячей, но в целом ситуация, конечно, была под их контролем. Если судить по первому тайму, то нет вообще никаких сомнений в том, что Бразилия главный фаворит на этом турнире.

Бразильцы забили четыре мяча в ворота Южной Кореи еще до перерыва twitter.com/FIFAWorldCup

Вереди у команды Тите встреча с хорватами. И есть подозрение, что здесь тоже все может решиться в первые полчаса. Уставшая Хорватия вряд остановит бразильский паровоз.

6 декабря

Во вторник в Катаре пройдут заключительные матчи 1/8 финала. В 18:00 мск начнется встреча сборных Испании и Марокко.

А в 22:00 мск на поле выйдут команды Португалии и Швейцарии.

Победители этих пар встретятся между собой в четвертьфинале. Многие уже в предвкушении встречи Криштиану Роналду с испанцами, но чуть ниже можно узнать, почему болельщики могут не дождаться очередной серии легендарного противостояния.

Смотреть матчи чемпионата мира можно на каналах медиахолдинга «Матч ТВ». Компания обязалась показать все матчи турнира.

Чтобы ничего не пропустить и не потерять никаких матчей, можно отслеживать календарь игр мундиаля в Катаре, который доступен на LiveSport.Ru. Также есть возможность следить за матчами турнира онлайн. Делать это можно на сайте LiveCup.Ru.

18:00. Марокко — Испания

Испанцы, конечно, могут сколько угодно рассказывать, что они не подбирали себе соперника, но поверить в это все равно не получится.

В сборной Испании перед матчем с Японией в заключительном туре группового этапа прекрасно знали, что в случае выхода в четвертьфинал их соперником, скорее всего, станет Бразилия.

Луис Энрике не стал скрывать, что в команде об этом задумывались, но дал понять, что специально проигрывать японцам никто не собирается.

Итог этой истории — Испания проиграла Японии, заняла второе место в группе, и теперь, если пройдет Марокко, встретится в 1/4 финала с Португалией или Швейцарией.

«Буквально на пять минут потеряли концентрацию — и тут же пропустили два мяча, а потом очень хотели отыграться, но соперник действовал выше всяких похвал», — жаловался Энрике после поражения от «Синих самураев».

К слову, Испания могла поплатиться за эту хитрость местом в плей-офф. В какой-то момент, когда счет был в пользу Японии, немцы в параллельном матче уступали Косте-Рике. И при таком раскладе в 1/8-ю выходили японцы костариканцы. Германия в конечном итоге совершила камбэк, но взаимного ответа от испанцев так и не дождалась. На заявления о «японском уроке» не стоит обращать внимание — испанцы подтвердили, что им страшно играть с бразильцами.

Несмотря на все красивые заявления в прессе, в сборной Испании наверняка сейчас потирают руки.

«Испания воодушевлена, у нас большие амбиции. Мы одни из немногих на ЧМ, кто выглядит командой», — заявил перед игрой с Марокко защитник «Фурии рохи» Сесар Аспиликуэты.

Сборная Испании перед матчем с Японией globallookpress.com

Похоже, испанцы не сомневаются в своем успехе. И такой настрой со стороны соперника наверняка очень радует футболистов сборной Марокко. Недооценка может обернуться для Испании катастрофой.

Марокканцы шикарно провели групповой этап, а их главным достижением стала яркая победа над Бельгией (2:0). И один пропущенный мяч в трех матчах — это тоже очень мощное достижение для команды из Африки.

Букмекеры почти не сомневаются в победе Испании. Есть даже намек на то, что команда Луиса Энрике выиграет с разницей в несколько мячей.

Эксперты LiveSport.Ru пришли к выводу, что испанцы, скорее всего, начнут матч максимально агрессивно и в итоге многое станет понятно еще до перерыва. Если что, несколько смелых прогнозов можно увидеть здесь.

18:00. Марокко — Испания Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup.Run

Комментатор: Михаил Моссаковский

Место встречи: «Эдьюкейшн сити», Эр-Райян

22:00 Португалия — Швейцария

Кажется, Криштиану Роналду умудрился разозлить даже Фернанду Сантуша. Главный тренер сборной Португалии не стал скрывать, что его разозлила реакция КриРо на замену в матче с Южной Кореей.

Пишут, что Роналду, в свою очередь, очень недоволен тренером из-за замен. На этом турнире у 37-летнего футболиста пока нет ни одного полного матча.

Например, в матче с Уругваем Криштиану был заменен незадолго до второго гола. За тем, как Бруну Фернандеш пробивает пенальти, Роналду пришлось наблюдать со скамейки запасных. Получается, что Сантуш почти «украл» у легенды гол.

А еще один гол у Роналду украл специальный датчик, вмонтированный в мячи, которыми играют на чемпионате мира в Катаре. Первый гол Португалии в ворота уругвайцев сначала записали на Криштиану, но чуть позже стало известно, что он не коснулся. Повторы и фото подтверждения в данном случае не имеют значения, поскольку есть специальная система, которая четко зафиксировала, что Роналду не удалось сделать касание, прежде чем мяч оказался в воротах.

В общем, Криштиану и здесь сделал так, чтобы вся команда оказалась в тени его проблем.

70% португальских болельщиков не хотят, чтобы Криштиану Роналду был в старте на матч со Швейцарией globallookpress.com

По игре сборной Португалии очевидно, что Роналду уже никак не тянет на роль основого форварда, но Сантушу все равно приходится ставить его в стартовый состав, избегая тем самым ненужных волнений в команде. Примечательно, что 70% португальских болельщиков не хотят, чтобы пятикратный обладатель Золотого мяча играл с первых минут в предстоящем матче.

И для Швейцарии это шанс — лучше спокойно контролировать медленного Роналду, чем Рафаэла Леау, который из-за повышенной эгоистичности капитана останется на скамейке запасных.

Букмекеры в данном случае тоже не уверены в успехе Португалии. Проблема не только в Роналду. Дело в том, что Швейцария тоже в порядке, как показали предыдущие матчи.

Команда Мурата Якина очень достойно выглядела даже в матче с Бразилией (0:1), а уж там банда точно не слабее, чем у португальцев.

И да, Швейцария в этом году уже обыгрывала Португалию. Это случилось в июне в рамках Лиги наций. А в начале осени швейцарцы выигрывали у Испании. В общем, стоит хорошенько подумать, прежде чем ставить на португальцев.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что лучше «зарядить» на голы. Сразу три прогноза можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

22:00. Португалия — Швейцария Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup.Run

Комментатор: Роман Трушечкин

Место встречи: «Национальный стадион», Лусаил

Все прогнозы на матчи чемпионата мира доступны здесь. В этой статье рассмотрены основные фавориты мундиаля и сделаны ставки на победителя турнира.